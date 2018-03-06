ДЕПУТАТ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

06 Марта 2018



Станет ли Константин Слыщенко фигурантом «дела автослесарей»?

Расследование по обвинению в мошенничестве 48-летнего главного механика мастерской по ремонту полицейских автомобилей пока никак не назовешь громким, особенно на фоне сообщений о злоупотреблениях должностными полномочиями и присвоении почти 300 миллионов рублей бывшим начальником УМВД РФ по Камчатскому краю генерал-майором полиции Александром Сидоренко.

Но в «деле автослесарей» в ближайшее время вполне может появиться новый фигурант. Это бывший глава Петропавловск-Камчатского городского округа, депутат Государственной думы РФ и по совместительству успешный предприниматель Константин Слыщенко. Именно он является совладельцем фирмы, где, по версии следствия, составлялись и подписывались липовые акты выполненных работ, по которым в итоге было похищено около 4 миллионов рублей.

Главный обвиняемый, отвечавший за исправность всего автопарка краевого полицейского управления, был задержан в начале февраля нынешнего года. Почти сразу ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном (свыше миллиона рублей) размере.

Региональное следственное управление СК РФ располагает доказательствами того, что с мая по декабрь 2014 года главный механик мастерской по ремонту автотранспорта Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания УМВД России по Камчатскому краю» (ФКУ ЦХИСО УМВД), сговорившись с неустановленными работниками ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа», обманом похитил почти 4 миллиона рублей. Иначе говоря, мелкие поломки автомашин оформлялись как крупные неисправности, требующие замены целых узлов и агрегатов. Затем главмех подписывал фиктивные документы, по которым со счета камчатского управления МВД списывались крупные суммы. Эти деньги в «ССЦ-Автолюкс Медиа» затем обналичивались и делились между участниками незаконного бизнеса. В просторечии такая финансовая махинация именуется термином «откат».

Преступную схему удалось выявить только спустя несколько лет, после масштабной проверки деятельности сервисной компании, в ходе которой были подняты и внимательно изучены все финансовые документы за последние годы. Результаты ревизии были переданы в управление ФСБ, оперативники которого приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. При содействии сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД главный обвиняемый был задержан, но список всех его сообщников еще предстоит составить.

Отметим, что ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа» – это не простая автомастерская, каких в Петропавловске больше сотни. Впервые в центре громкого скандала это предприятие оказалось еще в январе 2015 года, когда вдруг выяснилось, что ее соучредителем является главный на тот момент депутат петропавловской думы господин Слыщенко. Всего у него обнаружились доли в пяти компаниях. Кроме «Автолюкса», это были ООО «Автолюкс-Форвард», ООО «Камчаткрайремонтинженерсети», ООО «Автоконтроль» и автономная некоммерческая организация «Центр молодежной занятости».

Эта информация получила полукриминальный оттенок, когда выяснилось, что в августе 2014 года ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа» стало победителем электронного аукциона и заключило муниципальный контракт по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Общая сумма контракта составила 5 миллионов 826 тысяч 189 рублей. Кроме компании Константина Слыщенко, в конкурсе также участвовали ООО «Автомир» и индивидуальный предприниматель Николай Кот. Контракт был заключен всего на полгода, до 28 февраля 2015 года.

Несмотря на то, что статья 14 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» прямо запрещала главе ПКГО господину Слыщенко «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией», городские депутаты тогда не стали отстранять его от должности и с позором изгонять из своих рядов. И три года назад, и сейчас это выглядит как минимум странно. Но это дело прошлое.

Важнее другое: и сегодня, по данным интернет-ресурса Rusprofile.ru, актуальным на 25 февраля 2018 года, «бизнесмен Слыщенко Константин Григорьевич» продолжает владеть долями в уставных капиталах фирм «ССЦ-Автолюкс Медиа» (замешанной в махинациях с деньгами полицейского управления), «Автолюкс-Форвард» и «Автоконтроль». Причем в последнем обществе с ограниченной ответственностью бывший прапорщик владеет ста процентами капитала.

Все три предприятия тесно связаны между собой не только тем, что к созданию каждого из них приложил руку экс-глава города. Все они зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу: улица Красная Сопка, 29. Там же, кстати, числится и Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое, к слову, возглавляет супруга господина Слыщенко Дарья Меркушева.

Полностью принадлежащий господину Слыщенко «Автоконтроль» входит в число учредителей «ССЦ-Автолюкс Медиа», таким образом, фактически предприимчивому депутату госдумы принадлежит треть уставного капитала последней. Ко всем трем фирмам имеет непосредственное отношение индивидуальный предприниматель Евгений Гусев. В «ССЦ-Автолюкс Медиа» и «Автолюкс-Форварде» он является соучредителем, а в «Автоконтроле» – генеральным директором.

Все это позволяет с уверенностью предполагать, что компании действуют на камчатском рынке технического обслуживания и ремонта автомобилей согласованно. Но еще интереснее взглянуть на их клиентуру, которую приводит тот же ресурс Rusprofile.ru. Итак, ООО «Автолюкс-Форвард» являлось поставщиком в 10 государственных контрактах на сумму свыше трех миллионов рублей. Среди заказчиков – ФКУ ЦХИСО УМВД (чей главный механик попался на откатах) и, вы не поверите, УФСБ России по Камчатскому краю.

ООО «Автоконтроль» (фактически – лично Константин Слыщенко) являлось поставщиком в 28 государственных контрактах на сумму более 27 миллионов рублей. Клиентура впечатляет. Крупнейшие заказчики – отряд федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю, региональное управление Роспотребнадзора, автобаза при аппарате губернатора и Правительства Камчатского края, Северо-Восточное управление Росрыболовства, а также управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. Все эти уважаемые организации имеют собственный автотранспорт, ремонт которого, видимо, можно доверить только человеку в ранге не ниже депутата нижней палаты российского парламента.

Вышеупомянутый бизнесмен Евгений Гусев в качестве индивидуального предпринимателя получил всего три контракта на полмиллиона рублей. Зато каких! Его заказчики – краевое законодательное собрание, Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и региональная гострудинспекция.

Но самый жирный кусок достался все-таки ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа». Эта компания являлась поставщиком в 92 государственных контрактах на сумму, превышающую 117 миллионов рублей. Там ремонтировали автомобили не только ФКУ ЦХИСО УМВД, но и управления делами администрации ПКГО, отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Камчатскому краю, ФГБУ «Севвострыбвод», ПАО «Камчатскэнерго» и – сюрприз – регионального следственного управления Следственного комитета России.

Смогли бы три маленькие фирмы, чей совокупный уставный капитал составляет всего 60 тысяч рублей, выиграть все эти конкурсы и аукционы, если бы в число их соучастн… простите, соучредителей не входил господин Слыщенко? Это, наверное, риторический вопрос.

Все данные получены нами из абсолютно открытых источников и доступны каждому, кого интересует предпринимательская деятельность бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа. А самому господину Слыщенко, очевидно, вполне доступен текст Федерального закона № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В нем есть шестая статья, которая гласит: «Депутат Государственной Думы не вправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». Знает ли об этом «бизнесмен Слыщенко Константин Григорьевич», как его именует ресурс Rusprofile.ru?

Согласно десятой статье того же Федерального закона № 3-ФЗ, «депутат Государственной Думы ежегодно обязан представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Государственной думы РФ, наш бывший прапорщик в 2016 году заработал 4 миллиона 358 тысяч 461 рубль 40 копеек. Гораздо меньше, чем многие его нынешние коллеги. Входят ли в эту сумму 1,1 миллиона рублей прибыли, полученной в этом году ООО «Автоконтроль», нам неизвестно.

Но вернемся к «делу автослесарей», с рассказа о котором мы начали этот материал. Стоит ли удивляться тому, что, имея столь влиятельную клиентуру, некие, пока не установленные, сотрудники «ССЦ-Автолюкс Медиа» потеряли бдительность и стали обворовывать краевое УМВД? Странно другое: при таком количестве выгодных госконтрактов официально показанная в бухгалтерской отчетности годовая прибыль оскандалившегося предприятия с 2013 по 2016 годы ни разу не превышала 4,1 миллиона рублей.

Рядовой механик станции техобслуживания мог начать обманывать не кого-нибудь, а краевую полицию, только совершенно потеряв рассудок. Да и не ему, крутящему день-деньской гайки, впоследствии отчитываться перед столь крупным клиентом за проделанную работу. Между тем любой акт приема выполненных работ подписывается с двух сторон: не только заказчиком, но и исполнителем. Кто именно расписывался в этих документах от имени ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа», а затем обналичивал деньги и передавал их пойманному с поличным главному автомеханику ФКУ ЦХИСО УМВД, является тайной следствия.

Есть и другой вопрос: если фигурантам «дела автослесарей» удавалось в течение трех лет водить за нос целое краевое УМВД, где гарантия, что таким же образом не пострадали и другие партнеры «ССЦ-Автолюкс Медиа» по госконтрактам? Давно ли, в частности, проверялось качество техобслуживания служебного автотранспорта в самом краевом следственном управлении СК РФ?

Дмитрий ЧЕРНОВ