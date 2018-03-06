06 Марта 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в социальных сетях

Во время беременности моя мама перенесла тяжелую форму гриппа. Многочисленные анализы и обследования показали, что дальнейшая беременность прошла без осложнений. Единственное напоминание этого недуга было обнаружено, когда я появился на свет. У меня было сильно деформировано левое ухо. Проблем со слухом не было, но визуально выглядело оно неэстетично. Поскольку моя семья всегда жила очень скромно, средств на пластическую операцию у нас не было. Со временем близкие привыкли к моему особенному уху. Но у новых знакомств дисгармония некоторых частей моей головы вызывала отторжение. В юности я придумывал разные версии своего небольшого уродства. С каждым разом мои героические истории обретали все новые нюансы и краски. В конечной версии моей фантазии было спасение бабушки, переходящей дорогу, спасающейся от злой собаки. Бабуля в моих рассказах была спасена, но я лишался части уха. Эта история девушек захватывала больше, чем простое врожденное уродство, однако на сближение они не спешили.

С молодых лет я увлекся шахматами. Помню запах лака от первой своей шахматной доски. Расставляя фигуры, я до сих пор испытываю небольшое волнение. С одной лишь разницей: в детстве природа учащенного дыхания таилась в неизвестности шахматного расклада, сейчас же – в предвкушении победы. В этом спорте я достиг больших высот. На втором месте был баскетбол. Он развивал силу, ловкость, выносливость, спортивный дух. Команда наша, конечно, не стала призером международного масштаба, но за свою школу мы всегда играли достойно.

Благодаря усилиям отца, я был одним из первых в классе, у кого появился личный компьютер. Неизведанный мир сразу поглотил меня, определив будущую профессию. Я решил стать программистом. Учеба в институте давалась непросто: новые термины, условия, процессы, даже просто слова – все сначала было будто на китайском языке. Но уже через год я успешно сдал первую сессию. В моей группе учились одни мальчишки, разговоры крутились только о «железе», о новых технологиях, о справочниках и материалах. Все было безумно интересно, но уж очень хотелось встретить девушку своей мечты.

Времени на дискотеки и рестораны не хватало, поэтому, создав свой аккаунт, удачно выбрав ракурс для фото, так, чтобы видно было только здоровое ухо, я зарегистрировался в социальных сетях, в просторах которых через месяц нашел девушку Настю. Она не просто была очаровательна, умна, легка в общении, но и увлекалась шахматами!!! Мы разыграли партию, я убедился – Настя не дилетант. Очень скоро мы стали говорить обо всем. Каждый раз я удивлялся тому, что мы любим одинаковые книги, слушаем похожую музыку. На расстоянии нам не составляло труда делиться самым сокровенным. Я рассказал о своем ухе и о том, какие фантазийные истории придумывал, чтобы впечатлить девушек. Она рассказала свой случай из жизни. Однажды в детстве Настя решила покормить хлебушком бродячую собаку. Та была то ли нетерпелива, то ли слишком голодна, но выхватила хлеб из руки кормилицы вместе с кусочком среднего пальца правой руки. Фалангу, где рос ноготь, спасти не удалось. От этого приступа щедрости остался изуродованный палец, который очень часто вводил в ступор тех парней, с кем ей приходилось знакомиться. Когда я представил Настю – маленькую, с окровавленной ручкой, которой было страшно и больно, мое сердце сжалось от боли за эту хрупкую и добрую девушку.

Через три месяца переписки я предложил встретиться. Настя наотрез отказалась. Я не стал настаивать, но надежду не терял. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем она согласилась. Настя виртуально уже заняла большое место в моем сердце. Каждый день я бежал домой, чтобы прочитать ее послание и отправить свое. Теперь я хотел прикоснуться к девушке моей мечты.

Учитывая наши пристрастия в еде, выбор кафе был очевиден. В назначенный день я купил букет цветов и отправился туда, где моя мечта должна была стать явью. Просидев в полном одиночестве около получаса, я стал нервничать. Как только я засобирался уходить, ко мне на диванчик подсел парень. Он принялся меня обнимать. Я оттолкнул его, попытался выругаться. Но в его лице я увидел знакомые черты, те же голубые глаза, русые волосы. Я напрягся. Парень выдохнул и очень быстро стал рассказывать, как давно искал родную душу, как счастлив он от той мысли, что больше не одинок. Он рассказал про шахматы, у меня помутился рассудок. Мир рухнул. Все это время я писал МУЖИКУ. А тот открывал свои голубые девичьи тайны. Я наконец-то понял, почему оно не спешило встречаться со мной.

Парень пытался погладить меня по плечу, я резко отстранил его. Голубоватый дружок с надрывом в голосе сказал, что родители хотели, чтобы у них была дочь, но родился он, которого они теперь стыдятся. Я сидел и мотал головой. Вспоминая мамины предостережения, типа: социальные сети – это зло, мысленно удалял себя из всех соцсетей. Потом я представил своего старшего брата, который ждал меня дома после свидания. Он обязательно будет неистово ржать и до конца жизни подтрунивать над моей сексуальной ориентацией. Досада, разочарование и злость на самого себя крутились в моей голове, я вскочил из-за стола и хотел врезать этому убогому, но он был наполовину женщина, которых бить я не привык. Сжав кулаки, я собрался уходить. Как вдруг, парень с усилием усадил меня обратно и сказал: «Да не суетись, я пошутил» и стал хохотать басом. От неожиданности поворота я присел и вдруг увидел, как к нашему столику приближается ОНА – моя Настя. Парень обернулся к ней и сказал: «Твой – нормальный, только слабонервный». Настя в знак приветствия протянула мне правую руку, и я увидел тот несчастный пальчик, о котором она мне рассказывала. От сердца мгновенно отлегло – моя Настя существует не только в моих снах. Я взял ее маленькую ручку в свою руку, но вместо рукопожатия поцеловал. Она попыталась ее одернуть, но крохотная ручка была освобождена от плена только после поцелуя несчастного пальчика. Настя смущенно улыбнулась. Парень скомандовал прекратить нежности и всем сесть по местам.

Оказалось, этот дружок был старшим братом Насти. После нескольких неудачных попыток сестры познакомиться через социальные сети с нормальными ребятами, брат решил лично проверить будущий объект знакомства своей сестры. Я хотел придушить этого шутника. За эти несколько минут я чуть не умер от собственных мыслей и стыда, а он, сидя напротив, с жаром рассказывал о том, что мое лицо можно было снимать на обложки афиш дешевых ужастиков. Настя просила простить брата. Когда она меня увидела в кафе, поняла, что не нуждается в проверках, но брат уже вошел в роль и не собирался отступать, а удержать она его не смогла. Брательник еще пару минут похохотал вместе с нами и удалился на свое свидание, организованное старым способом – по телефону. Когда он ушел, мы с Настей несколько минут молча смотрели друг на друга. Она была красивей, чем на фотографии. Я не мог налюбоваться ее большими почти синими глазами. Наше молчание нарушил ее вопрос, не обижаюсь ли я на этот розыгрыш. Я, не моргая, смотрел на мою Настю и не мог выговорить, что за эти минуты навсегда потерял и снова обрел смысл жизни. «Ты моя пропажа!», – выдохнув, сказал я.

Официант наконец-то накрыл на стол, и наше первое свидание приобрело статус «настоящее». Когда мы решили покинуть кафе, Настя приблизилась ко мне и нежно поцеловала мое некрасивое ухо. Я заключил ее в свои объятия и впервые прикоснулся к ее теплым губам.

Мы давно поняли, что любим друг друга, но эта реальная встреча укрепила наш союз. С Настей мы уже отпраздновали бумажную свадьбу, но брательнику я все равно решил отомстить за изобретательность. Я прекрасный программист, он – азартный человек…. Но это совсем другая история.

Однажды на улице

Я, как и многие жители нашей страны, была студенткой. Можно много рассказать про то время. Детская беззаботная жизнь тогда уже закончилась, начался новый интересный этап, полный сложных задач и поиска решений. Но со временем в памяти остаются лишь теплые воспоминания о людях, которые встречались, о знаниях, которые давались с трудом. На втором курсе университета мы с однокурсницей решили вместе снимать небольшую квартирку. При вузе общежития не было, а мотаться каждый день за 40 км домой было очень утомительно. Антураж этого жилья соответствовал тем деньгам, которые мы за него платили. Скромность и минимализм стали главными атрибутами нашей жизни. На выходные мы разъезжались по домам, а в будние дни вместе разделяли тяготы бытовой жизни. Наши семьи старались обеспечить нас всем необходимым, но денег катастрофически не хватало. Всю неделю мы пытались экономить, а в пятницу, перед возвращением домой, ходили в маленькое кафе, чтобы побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой. Тогда мы садились за столик и мечтали, как, получив образование, быстро «встанем на ноги» и станем успешными адвокатами.

В очередной понедельник, приехав из дома, я отправилась на учебу. В выходные дни мама рассказала про свои творческие планы на работе. С братом мы погуляли по нашим незамысловатым улицам. С друзьями сходили на дискотеку в местный дом культуры. В общем, выходные прошли прекрасно. Была лишь одна сложность – заработную плату маме не выдали, а с братом за выполненную работу не рассчитались. Поэтому дома мне собрали продуктовый набор, но не смогли дать денег. По закону подлости именно в такие безденежные дни рвутся колготки, ломаются каблуки и обязательно случаются такие неприятности, которые портят не только настроение, но и задают неприятный тон окружающей жизни. Тот понедельник не был исключением. Выходя из автобуса, я зацепила капроновые колготки о сиденье. Когда стала рассчитываться с водителем, выдернула собачку из замка сумки. Так что, выйдя на своей остановке, я уже пребывала в бешенстве. Замок на сумке самостоятельно починить я не смогла. Мой дамский аксессуар остался раскрытым. Выругавшись себе под нос, я отправилась на учебу. И вдруг в опавшей осенней листве я заметила яркий блеск. Подойдя поближе и откинув листву, я увидела сережку. В то время я обладала достаточно скромными знаниями относительно качества украшений, но обратила внимание на необычный дизайн этой серьги. Оглядевшись по сторонам, я подобрала это сокровище. При близком рассмотрении я увидела, что в сережке роскошные голубые камни, обрамленные небольшими белыми камнями. На дужке серьги были странные символы, но привычной пробы там не было. Однако по качеству исполнения, символам и весу украшения я не сомневалась, что она золотая. Обыкновенная случайность, но от этой находки я была просто в восторге.

Соседка по комнате заболела и уехала домой, поэтому всю неделю я жила без нее. В этот день я никак не могла дождаться окончания учебных пар. Запуская руку в карман пиджака, я на ощупь оценивала всю сложность исполнения серьги. Мысленно я представила, как сдам сережку в ломбард и на вырученные деньги куплю себе колготки, новую сумку, а для мамы красивый бирюзовый кошелек, о котором она так мечтает. Но потом я вдруг представила себя потерявшей такую драгоценность. Сережка была настолько необычной, что если бы я ее потеряла, я, наверное, умерла бы. Выскочив из университета, я отправилась в ломбард. Там мне подтвердили, что сережка выполнена из золота высшей пробы, голубые камни были топазами, белые – бриллиантами. Профессиональный глаз ювелира загорелся. Старый, лысый, пузатый еврей предложил мне очень большие деньги за эту серьгу. Он сказал, что таких украшений давно не видел, оно было выполнено в середине XVIII века. Я ахнула. Неужели такая удача. Но продать сережку не решилась. Сотовых телефонов тогда еще не было, поэтому, чтобы связаться с мамой, я отправилась в междугородний пункт переговоров. Я с волнением ждала, когда телефонистка вызовет меня, сообщив номер будки, в которой я должна была поговорить с мамой.

Быстро выпалив мою историю, я спросила: «Что мне делать?» Мама, не задумываясь, сказала: «Написать объявление, повесить на той остановке и вернуть пропажу несчастной женщине». Главным условием в объявлении мама предложила указать на необходимость предъявления второй сережки. Я стала возмущаться. Пыталась убедить, что деньги нам важнее, что нельзя отпугивать удачу. На что мама совершенно спокойно ответила, что такие старинные украшения приносят удачу лишь своим владельцам и убедительно попросила не спорить с ней. Конечно, я была не согласна с мамой, я уже полдня в мыслях ходила с новой сумочкой, но спорить не стала.

Наутро перед учебой я расклеила объявления на все столбы рядом с остановкой, указав свой адрес. Через два дня я шла после обучения и увидела пожилую женщину, которая сидела возле моего подъезда. Седые густые волосы были невероятно красиво уложены назад. Шикарная блузка кремового цвета была украшена богатым жабо, в центре которого виднелась роскошная брошь. Черный кардиган и строгая юбка придавали ей очень скромный, но достойный вид. Я обратила внимание, что на руках этой женщины были черные прозрачные перчатки. Не знаю почему, но я решилась заговорить с ней первая и оказалась права – это была хозяйка сережки. Она разжала руку и показала вторую. Я предложила подняться в дом.

Женщина рассказала, что это подарок, который ее прабабушка получила от польских панов, у которых много лет работала в доме. Незнакомка долго говорила о том, как дорог был этот подарок для всех женщин ее рода, как сильно она страдала от того, что потеряла семейную реликвию, как корила себя за то, что не передала эту ценность жене сына. Я напоила ее чаем, женщина расспросила обо мне, посмотрела мое жилье и через час ушла. Я до сих пор помню ее глаза, наполненные слезами радости. Никогда прежде я не чувствовала себя такой полезной и нужной. Мне было очень приятно от того, что хотя бы одному человеку сегодня в этом мире было хорошо. Сбегав на переговорный пункт, я с восторгом благодарила маму за лучший совет, но пообещала, что все равно куплю ей тот самый бирюзовый кошелек. Она посмеялась и сказала, что непременно ждет меня домой.

На следующий день у моего подъезда снова стояла та женщина в компании взрослого мужчины. Подойдя, я решила пошутить, что ничего больше не находила. Женщина улыбнулась и познакомила меня со своим сыном. Он по-мужски пожал мою руку и сказал, что я спасла ему маму, потому что та чуть не умерла от горечи потери. Мужчина долго благодарил меня и вдруг протянул конверт. Я стала сопротивляться, но мужчина сказал, что отказываться от благодарности – обидное дело. Конверт я взяла, мы попрощались и больше не встречались.

В пятницу я вручила маме тот самый бирюзовый кошелек….

Ариша ЗИМА