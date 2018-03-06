ДУРНО ПАХНУЩИЙ ВОПРОС

06 Марта 2018



Камчатка – нестандартное направление для российских туристов, как, впрочем, и для иностранцев. Во-первых, это далеко; во-вторых, дорого; в-третьих, неизведанно и непредсказуемо. Из туристических проспектов: «Камчатка способна претворить в жизнь самые дерзкие мечты любителей активного отдыха и безнадежных романтиков: заглянуть в жерло вулкана, приготовить обед на раскаленной лаве, побывать в Долине гейзеров, прикоснуться к дикой нетронутой природе». Восторгов через край, а где пописать – ни слова. Увы! Присаживайтесь, где сможете.





И все же некоторые рискуют.

Путешествие по Камчатке для всех туристов начинается с Петропавловска-Камчатского. И не только путешествие. Именно в Петропавловске обретают реальный смысл слова «неизведанно и непредсказуемо». Если вы прилетели самолетом и намерены добираться до города автобусом, а уже там решать, как доехать до нужного вам адреса – на такси или продолжить поездку на автобусе, имейте в виду, что в то время как во многих городах мира общественные туалеты являют собой образец современной архитектуры и даже стали достопримечательностями, на автостанции нашего города (и автостанцией-то это назвать нельзя) вы не найдете внезапно ставшего таким необходимым специального помещения.

Чтобы обсудить ситуацию с городскими туалетами вместе с предпринимателями, представителями общественных организаций и обычными горожанами, в редакцию «Вестей» пришел неравнодушный житель камчатской столицы Андрей Григорьевич Цуркан, который до глубины души возмущен существующим порядком вещей. «Как можно приглашать на Камчатку туристов, в том числе и иностранных, если в столице края элементарно нет туалетов! Сколько лет ведутся разговоры о реконструкции здания автостанции или ее переносе – а воз и ныне там!»

«Проблема с организацией общественных туалетов есть по всей стране, она глобальная и не решается», – сообщили «новость» «Вестям» в администрации города, попросив не упоминать имя сотрудника.

В конце февраля этого года на встрече со студентами и преподавателями Камчатского кооперативного техникума, а также камчатского филиала Российского университета кооперации глава города Виталий Иваненко рассказал, что «сегодня Петропавловск-Камчатский – это динамично развивающийся город, в котором действует режим Свободного порта, с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей».

«В ближайшие годы здесь пройдет реконструкция причальных сооружений, появится современный туристский комплекс «Петропавловская гавань», международный яхтенный порт. А вот перевалка грузов в центре краевой столицы уйдет в прошлое. Новый терминал для этого будет создан в пригородном поселке Авача», – сказал Виталий Иваненко. Вот только непонятно, появятся ли у нас городские туалеты или туристам со своими приезжать?

Многие годы, еще со времен градоначальника Скворцова, мы слышим и читаем в местных СМИ: «2013 г. На восстановление двух общественных туалетов в этом году будет подготовлена проектно-сметная документация. Речь идет о капитальных сооружениях на ул. Ленинской (возле ресторана «Корея-хаус») и ул. Красинцев (за драмтеатром). Как сообщила начальник управления благоустройства Ольга Ханеева, в настоящее время формируется бюджетная заявка на 2014 год, в которую управление благоустройства включает проектирование еще трех туалетов, расположенных по ул. Пограничной, ул. Сахалинской и ул. Индустриальной». (Газета «Камчатский край»).

Июнь 2014 г. «В Петропавловске проведут реконструкцию общественной уборной.

Капитальный ремонт туалета на ул. Ленинской должен завершиться уже к середине осени. Как сообщили в Управлении благоустройства, на эти цели из бюджета города выделено порядка 2,6 миллиона рублей. Подрядной организации предстоит демонтировать прежнюю отделку, убрать сантехнику и ветхие коммуникации. Затем бригады заменят кровлю и облицовку здания, отремонтируют помещение, установят новые трубы и сантехнические элементы. Кроме того, согласно контракту, подрядчик должен обустроить крыльцо с пандусом для маломобильных групп населения. Также в Управлении отметили, что внешняя отделка здания туалета будет выполнена природным облицовочным камнем».

Только вот на сегодняшний день не то что не «выполнена отделка здания туалета природным облицовочным камнем», а и сами-то эти здания уже не функционируют. И куда ушли все эти запланированные миллионы?

На местных сайтах добрые горожане пишут: «По поводу естественных надобностей... Попробуйте обратиться с этим вопросом в Деловой клуб. Он гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих еще в декабре, до пурги».

Активист Андрей Григорьевич Цуркан попытался поднять эту проблему на уровень прокуратуры края и написал гневное письмо с обвинениями в адрес городских властей, не обеспечивающих горожанам «благополучной городской среды». Ответ пришел от заместителя прокурора, где поясняется, что «… в силу подпункта 7 пункта 1 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа». В конце ответа традиционно добавлено: «В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его прокурору города либо в Петропавловск-Камчатский городской суд».

А руководитель управления городского хозяйства Д. Макаров любезно сообщил, что «… туалет в здании автостанции является аварийным и находится в состоянии ограниченного функционирования в связи с частичным обрушением канализационных колодцев и необходимостью капитального ремонта сетей». И в дополнение к изложенному господин Марков любезно сообщил, что «руководством МАУ «УПТ ПКГО» достигнута договоренность с администрацией ТД «Славянский» о возможности использования гражданами туалета торгового дома по временной схеме».

Правда, никто не знает, сколько будет действовать эта временная схема, ведь всем хорошо известно, что у нас нет ничего более постоянного, чем временные схемы.

Печально еще и другое: существуют определенные санитарные нормы, определенные деньги поступают в муниципальные органы на определенные цели. Но облеченные властью люди, выдумывающие разные рейтинговые конкурсы для благоустройства отдельных территорий города, почему-то иногда напрочь забывают об элементарных «удобствах». «Не тянут» наши муниципальные кассы содержание общественных туалетов? Решили, видно, что неприглядное это дело - расходование налоговых денег и прочих средств «на ветер»? Не поэтому ли прокатилась по всей России волна принятия муниципальных актов, которые вменяют в обязанность содержателям точек общественного питания, а также торговых помещений – предоставление бесплатных туалетных услуг всем гражданам без исключения. Бред, конечно, но главная задача выполнена – заботы о туалетообеспечении граждан успешно переложены с хилых городских властей на могучий бизнес.

Однако наверняка стоит учитывать, что не в каждое кафе вас пустят лишь для того, чтобы вы справили нужду (в некоторых даже висят объявления, что туалеты работают только для клиентов), а кому-то просто заходить туда для этого будет некомфортно.

Да и вряд ли владельцы заведений нашего города рады посетителям, которые заходят к ним, чтобы посетить туалет. Однако на экстренные меры, вроде установки кодовых замков, которые можно встретить в ресторанах и кафе Москвы или Санкт-Петербурга, пока еще не идут.

«Мы не можем выгнать человека, который заходит к нам в туалет, но относимся к этому отрицательно. Есть проблемы с определенным контингентом. Например, подростки в туалетах мусорят, могут что-то сломать, после чего за ними приходится убирать. А это, как вы понимаете, лишние затраты. Зайти к нам могут и бомжи. У нас были разговоры об установке на двери туалета кодового замка, но пока до этого не дошли», – поделилась с «Вестями» управляющая одного из кафе-бистро.

По всему видно: вряд ли следует ожидать, что эта проблема в Петропавловске, жутко шокирующая иностранцев и гостей краевого центра, сама по себе рассосется.



Итак, на основе бесед с жителями нашего города можем подвести итоги.

Если вам «приспичило» в городе, то не нужно паниковать. Оглядитесь по сторонам. Возможно, по-близости есть торговые центры, это самый лучший вариант, там всегда найдется хотя бы рабочий туалет. Притом туалеты в торговых центрах бесплатны. Они располагаются в разных местах здания, найти их там можно. Идите по главному проходу и смотрите на указатели.

Второй отличный вариант – это офисные здания. Там практически на каждом этаже есть туалеты. В таких местах можно встретить туалеты на одну персону с хорошей отделкой. И всеми этими благами можно воспользоваться совершенно бесплатно.

Вы точно найдете туалеты вблизи рынков. Скорее всего, это будет биотуалет. Сразу следует отметить, что в таких местах они грязные и не очень хорошо пахнут. Хотя на рынке 6 км здание платного туалета вполне приличное. Пусть даже за посещение такого заведения придется отдать денежку. Но что вам дороже?

Цены везде разные, в среднем это 25–50 рублей. Хотя бывают и более дорогие заведения.

Самый благополучный район города в этом отношении, как нам показалось, это как раз район 6 километра. Там и рынок крытый и торговые центры, есть несколько кафешек.

А вот в центре города проблема существует. Сомнительно, что вас пустят по нужде в здание правительства края или драмтеатр. Остаются только голубые кабинки. Но с присутствием таковых летом деликатная тема заметно обращает на себя внимание и даже «пахнет».

А вот если вы находитесь вблизи парковых зон, то там найти туалет будет посложнее. Если парк крупный, то комнатка с удобствами там, скорее всего, будет, но опять же платная, и санитарные условия печальные. Если терпеть уже нет возможности, то не стоить возлагать все свои надежды на туалет в парке, так как вероятность того, что он окажется закрыт, очень высока.

Не забывайте и про места общественного питания: в каждой закусочной должен быть туалет, и вы можете воспользоваться им. Проникните в заведение под видом посетителя и можете смело пройти в нужном направлении.

Если же поблизости нет ни торговых центров, ни закусочных, то магазины уж точно должны быть. Попросите у сотрудников воспользоваться их служебным туалетом. Не надо стесняться: все мы люди, и к вам отнесутся с пониманием, никто не будет над вами смеяться. В 90 % случаев вам позволят воспользоваться нужным помещением.

На крайний случай есть и еще один вариант – это попроситься к кому-нибудь домой. Конечно, хозяева будут шокированы такой просьбой, но попробовать можно. Уж всяко лучше, чем опозориться.

Как видите, найти туалет в городе не проблема. Главное – проявить смекалку.

Как минимум теперь вы знаете, в каком направлении нужно направлять ход мыслей в такой ситуации.

Татьяна СТЕПАНОВА