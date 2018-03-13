ЕСЛИ ТАМОЖНЯ НЕ ДАЛА ДОБРО

13 Марта 2018



Куда деваются товары, конфискованные на таможне

На днях пресс-служба Камчатской таможни сообщила общественности о том, что камчатские таможенники в январе 2018 года во время досмотра морских судов, прибывших на Камчатку из Пусана (Республика Корея), нашли 37 литров незадекларированных алкогольных напитков и 1000 сигарет. «Моряки не указали сведения о них в документах, представленных таможенному органу: в грузовой декларации, в декларации о личных вещах экипажа, иных судовых документах.

При устном опросе нарушители поясняли, что алкоголь и сигареты были приобретены ими для личных целей. Однако сведения о данных товарах они не задекларировали, несмотря на то, что разрешенные нормы ввоза были ими превышены. В одном случае моряк пытался ввезти виски и сигареты, спрятав их под днищем встроенного шкафа (рундука). Чтобы вскрыть тайник, таможенному инспектору пришлось использовать шуруповерт. Из 37 литров алкоголя 9 литров были возвращены морякам, а 28 литров, ввезенных сверх разрешенной нормы, были изъяты в качестве предметов правонарушения. Табачная продукция в количестве 800 сигарет также была изъята.

По всем фактам незаконного ввоза алкогольной продукции и табачных изделий Камчатская таможня возбудила 5 дел об административных правонарушениях. Товары изъяты, проводятся расследования и экспертизы товаров, по результатам которых будет определена величина штрафа и возможная конфискация».

Ежегодно контролирующие органы Камчатки, руководствуясь судебными решениями, конфискуют у граждан массу интересных вещей в пользу государства. Где находят последний приют изъятые на таможне партии контрафактных сигарет, куда девается конфискованный исполнительной службой алкоголь, а также иные материальные блага,- выясняли «Вести».

Разумеется, после информации о 28 конфискованных алкогольных напитков всем стало любопытно, какая судьба постигнет все эти замечательные бутылочки. Если контролирующие органы реализуют их в пользу государства, хотелось непременно узнать: где и когда? Если изъятую партию собираются уничтожить, интересно было бы взглянуть на процесс. Как утилизируют наркотики, видеть приходилось, а вот с уничтожением крепких напитков имеется пробел.

Долгий процесс

В пресс-службе Камчатской таможни нам сообщили, что алкогольные напитки в обязательном порядке должны декларироваться при ввозе более трех литров. Документ предъявляется уполномоченному лицу на таможне перед прохождением контроля таможни. Если эти требования не были выполнены и таможенник обнаружил нарушения, то, согласно статьи 16.2 Кодекса РФ об административных нарушениях, наступает материальная ответственность, размер штрафного платежа колеблется в пределах 50–200% стоимости незадекларированных товаров.

Ответственные лица в качестве дополнительного наказания могут принимать решение о конфискации незадекларированных товаров в полном объеме. В случае возникновения такой ситуации нормы беспошлинного ввоза в размере трех литров больше не действуют.

Но понаблюдать за тем, как дорогой виски сливают в городскую канализацию, нам в ближайшее время не удастся.

«Конфискация имущества может применяться исключительно по решению суда. Условия и порядок исполнения судебных решений регламентируются законом РФ.

Если суд вынесет решение об изъятии партии алкоголя, его можно, конечно, опротестовать в апелляционном суде. Иногда так и происходит. Если апелляция будет отклонена, в дело вступит исполнительная служба, которая осуществит изъятие. Процесс этот небыстрый. Сначала вся продукция будет храниться в специальной камере хранения на таможне. Что касается дальнейшей судьбы товара, то о ней лучше поинтересоваться у специалистов исполнительной службы. В Камчатском крае этим занимается ОАО «Росспиртпром». Мы в этом не участвуем», – сообщила пресс-секретарь Камчатской таможни Татьяна Лесина.

На мой вопрос относительно дальнейшего развития событий ответил представитель ОАО «Росспиртпром» Владимир Ольков: «Весь алкогольный конфискат мы собираем в контейнеры и отправляем во Владивосток. Там утилизацией занимается Межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка».

Как, наверное, экономически обосновано такое решение: привезти алкоголь из Владивостока и вновь везти его в тот же приморский город! Зачем? Камчатским службам это уже не по плечу – утилизация алкогольной продукции?

Что вообще происходит с товарами, задержанными на таможне?

Если инспекторы на таможне приняли решение об аресте или изъятии товара, дальнейшее прохождение им растаможивания прекращается до определенного времени. В случае если выясняется, что причин для задержания нет: исправлены документы, уточнены данные и т.д., процесс продолжится снова, товар вернут хозяину. Если же был суд, и он принял решение о конфискации товара, весь конфискат переходит в собственность государства.

Таможня передает конфискат (кроме спиртосодержащей продукции) специалистам «Росимущества», после чего он поступает на проверку качества и соответствие нормативам. Весь конфискат проходит экспертизу, на основании которой принимается решение о возможности его реализации. Все, что не подходит для продажи, подлежит либо переработке, либо уничтожению. Под уничтожение в обязательном порядке и без оглядки на качество продукции попадают конфискованные диски, поддельная одежда известных брендов и другие продукты, существование в природе которых нарушает авторские права.

Согласно законодательству все действия, связанные с конфискованными вещами, обязательно оформляются соответствующими документами и актами.

Казна или утиль?

Что касается конфискованного алкоголя, то он подлежит промышленной переработке или уничтожению. По факту уничтожения составляется акт, который подписывают представители органа Государственной исполнительной службы, таможенного органа, органа Государственной налоговой инспекции и финансового органа. Товары, которые не содержат в себе алкоголя, передаются в «Росимущество», которое и определяет их дальнейшую судьбу.

Есть имущество, которое подлежит уничтожению в обязательном порядке. В первую очередь это наркотики, пиротехнические изделия.

Также товар может быть уничтожен из-за неудовлетворительного состояния и ввиду экономической нецелесообразности работы с ним. Ведь проведение экспертизы товара финансируется из бюджета. В законодательстве четко прописано, что стоимость затрат должна быть экономически обоснована. Кроме того, товар может не соответствовать нормам санитарно-гигиенической экспертизы и другим требованиям.

Обычно на конфискованные продукты питания есть все документы, удостоверяющие качество и безопасность. Тем не менее все товары проходят проверку и перед тем как попасть на реализацию, получают экспертное заключение специалистов. Некоторые товары подлежат механическому разрушению с последующим захоронением на специализированных полигонах; жидкости, если они не содержат вредных для окружающей среды составляющих, сливаются в канализацию.

На промпереработку отправляются стекло, металл, пластик, алюминий, ветошь, макулатура. Вырученные средства идут в бюджет.

О судьбе табачных изделий нам узнать не довелось. Начальник отдела распоряжения конфискованным имуществом Рафаил Бурханов не отвечал на звонки корреспондента, хотя, по нашей информации, находился на рабочем месте. Видимо, очень занят был.

Всегда было интересно, на что тратятся деньги от продажи задержанных таможенными органами товаров.

Порядок распоряжения средствами, вырученными от реализации задержанного имущества, предусмотрен ст.149 гл. 12 Таможенного кодекса Таможенного союза. Прежде всего удерживаются суммы в размере таможенных пошлин и налогов, которые подлежали бы уплате при помещении данных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Во вторую очередь удерживаются понесенные таможенным органом расходы по хранению, транспортировке, гигиенической экспертизе, сертификации, экспертной оценке и иные расходы, связанные с реализацией этих товаров.

В случае если после удержания перечисленных сумм остаются денежные средства, то их возвращают собственнику (владельцу) товаров. О суммах и сроках получения денежных средств собственника товаров уведомляет таможенный орган. Получение денежных средств возможно только в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем поступления денежных средств от реализации задержанных товаров.

Надеюсь, мы ответили на вопросы наших любознательных читателей.

Татьяна СТЕПАНОВА

Справка Камчатской таможни

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза, через границу с освобождением от уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования разрешено ввозить:

– не более 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте тем же весом;

– не более 3 литров алкогольной продукции в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Дополнительно можно ввезти еще 2 литра алкоголя, но его необходимо письменно задекларировать и заплатить налоги и пошлины.

От «Вестей»

Сложно себе представить, что элитное виски или коньяк, конфискованные на камчатской таможне, везли во Владивосток и там прилюдно выливали в городскую канализацию. Какая от этого выгода государству? Если составить акт об утилизации, а виски и коньяк просто выпить? Это можно будет считать утилизацией?

Есть версия, что Межрегиональное управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка тесно сотрудничает с десантно-штурмовой бригадой Приморья. Десантники разбивают бутылки о свои головы с криками: «За ВДВ!», «За таможню!», «За утилизацию!» и т.п. И наглядно, и креативненько для всех. Одним словом – реклама.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ