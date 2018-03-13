КОМАНДОР ВИТУС БЕРИНГ. 276 ЛЕТ СПУСТЯ

13 Марта 2018



В 2016 году «Вести» («Вести» Камчатка № 127 от 16.11.2016, № 128 от 23.11 2016) мы начали повествование, посвященное 275-летию со дня смерти Витуса Йонассена Беринга. Капитан-командор умер 8 декабря 1741 года на острове, носящем сегодня его имя. Его похоронили в бухте, впоследствии получившей название бухта Командора. В 1991 году останки Витуса Беринга были обнаружены и идентифицированы. В то же время был воссоздан настоящий лик командора.

В сентябре 2016 года в Петропавловске-Камчатском состоялась встреча горожан с жителем Германии Йоахимом Руфом (Joachim Ruf). Врач по профессии, Йоахим является потомком Витуса Беринга по материнской линии в восьмом поколении и занимается популяризацией наследия своего знаменитого предка, руководителя двух Камчатских экспедиций XVIII века. На протяжении многих лет он изучает родословную своей семьи – потомков великого первооткрывателя и мореплавателя. Много сил и времени он потратил на поиск родственников, которых нашел в России, Канаде и Латвии. Он рассказал о своей большой семье, родительском доме, рассказал о том, как он узнал о родстве с великим мореплавателем и начал исследовать свою родословную.

«Вести» продолжают публикацию материалов о капитане-командоре Беринге. Предлагаем вашему вниманию исследование Йоахима Руфа.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

О происхождении семьи Берингов, по следам Берингов в Бьеррингбро (1496) (коммуна Виборг, Дания), а также о потомках Витуса Беринга в России

Однажды во время нашей встречи в селе Никольском на острове Беринга по случаю 275-й годовщины открытия острова Беринга и 275-й годовщины со дня смерти Витуса Беринга Орла Мадсэн из Дании сообщил мне о том, что Витус Беринг со своим спутником Алексеем Ильичом Чириковым в 1733 году провел свыше 40 дней во время подготовки к Второй Камчатской экспедиции, которая вошла в историю как Великая северная экспедиция, на Урале, в Осе. По приглашению господина Ильдара Маматова я приехал в Пермь и Осу. Я был там впервые в своей жизни. Про Урал я знал только из книг, рассказов и фильмов. Понятия названий «Оса» и «Кама», однако, мне как восторженному следопыту известны. У костра в детском летнем лагере отдыха я познакомился с песней, в припеве которой пелось «Оса, Оса – прекрасный город на Каме». Однако ни под словом «Оса», ни под «Камой» я себе ничего не мог представить. Я был очень рад побывать в Осе и совершить путешествие по следам Витуса Беринга.

С самого раннего юношества мама рассказывала мне, что по материнской линии мы происходим из семьи Берингов из Дании, и что Витус Беринг, наряду со своим двоюродным дедом Витусом Педерсеном Берингом, были самые значимыми и известными личностями из семьи Берингов.

Далее она мне рассказывала, что Витус Беринг был великим мореплавателем и первооткрывателем на русской службе. Это всегда меня увлекало. Конечно, я хотел знать, есть ли у него потомки и как можно наладить с ними контакт. Тогда было невозможно разыскать контакты, написать кому-нибудь из потомков и тем более посетить их. Впервые только после распада Советского Союза для нас, на Западе, стало возможным выехать в Россию и вступить в контакт с русскими.

Я хотел бы рассказать об общем генеалогическом древе семьи Берингов, родословная которых прослеживается вплоть до 1496 года до местечка Бьеррингбро в Виборге (не путать с Выборгом в России!). Общее генеалогическое древо – потому, что сам я прямой потомок Беринга в 8 поколении и происхожу от Метты Педерстдаттер Беринг, сестры Анны Педерстдаттер Беринг, которая была матерью Витуса Йонасса Беринга.

Дальнейшая семейная хроника известна благодаря моему, умершему уже, дяде – Герарду Кебшу, который в течение долгих лет переводил документы со стародатского на новодатский, а затем на литературный немецкий язык.

В Дании он мог продвигаться в исследовании вопроса только за счет того, что у него была возможность лично посещать архивы и собственноручно, кропотливо выискивать данные.

В Дании все церковные метрики до 1990 года собраны в архивах в виде фотокопий. Большую часть данных мой дядя мог взять из хроники одного пастора по имени Витус Беринг, которую тот собрал на стародатском в 1749 году. Я думаю, что до этого момента о предках Витуса Йонасса Беринга не было опубликовано никаких записей.

Только что упомянутый составитель семейной хроники и родословной семьи Беринг в 1749 году пастор Витус Беринг родился в 1682 году и был сыном Йенса Беринга и Анны Лавесдаттер. Он был пастором в церквях Олерупе и Киркебю на острове Фюн в Дании, а также пробстом в церковном приходе в Сундсе. Он скончался в 1753 году.

Интересен тот факт, что большое количество сыновей семейства Берингов, а также мужей дочерей семейства Берингов принадлежали духовенству. Беринги были высокопоставленным и уважаемым семейством в датском королевстве.

У Витуса Беринга было две тети. Маргарете Педерстдаттер Беринг, которую из-за ее доброжелательности и почтенного возраста прозвали «пожилая госпожа бургомистерша». Она была женой бургомистра Хорсенса Йоргена Кристофера Блиместра. Метта Педерсдаттер Беринг, другая тетя, родилась в 1639 году, вышла замуж в 1664 за Йенса Педера Веллинга, пастора из Хьярупа, и скончалась в 1696 году в возрасте 57 лет. У нее было пятнадцать детей, из которых выжили лишь восемь. Одним из ее детей был Йенс Йенсен Вебирг, мой прямой предок.

Дед Витуса Беринга, Педер Педерсен Беринг, был магистром и пробстом в Остерснеде. Он родился где-то в 1616 году. В 1640 году после обучения он стал магистром, пастором церкви и пробстом. От его брака родились семеро детей: сын и шесть дочерей, из которых, предположительно, сын и три дочери погибли в юном возрасте, так и не вступив в брак. Дата смерти деда Педера Педерсена Беринга неизвестна.

Брат деда, очень известный в свое время человек – Витус Педерсен Беринг, двоюродный дед Витуса Беринга, родился в 1617 году. Он был профессором, жил во Франции, Швеции и Италии, а затем в конце концов снова вернулся в Данию. Он был поэтом, коронованным лавровым венком в Риме. Он писал стихи в основном на латинском и датском. Долгое время он слыл «Вергилием Севера». Как королевский летописец и историк он был возведен в дворянское сословие. Его герб представлен в анналах дворянских сословий Дании. Витус Педерсен Беринг женился в Копенгагене, однако имени его жены не сохранилось. Его жена была одной из самых красивых женщин столицы.

При дворе разговорным тогда считался немецкий язык, а на торжественных приемах говорили на французском (к слову сказать, Витус Беринг пишет свои письма отцу на немецком). Двоюродный дед Витуса Беринга умер в 1675 году.

Прадед Педер Педерсен Беринг родился в 1580 году и до своей смерти (предположительно в 1658 году) был бургомистром в Виборге. Он женился на Марен Витусдаттер Брун (первый брак), дочери Витуса Бруна из Моллерупа. Марен умерла в 1626 году.

Педер Педерсен Беринг вступил во второй брак с Марен Йустдаттер Заксе в 1627 году, однако она скончалась через 10 недель после заключения брака 26.11.1627.

Педер Беринг женился в третий раз где-то между 1628 и 1630 годами на Маргарете Педерсдаттер. Она также умерла почти сразу в 1631 году, не оставив потомков.

В конце концов в 1634 году Педер Беринг вступил в свой четвертый брак с Маргареттой Франдсдаттер. В этом браке родились четверо детей: два сына (Франдс и Якоб) и две дочери (Марен и Дорте). Когда скончалась его четвертая жена – неизвестно.

Брат Педера Беринга, Йенс Беринг, был прозван «великий Йенс Беринг»: он был членом городского совета в Виборге и был женат на Кирстен Педерсдаттер, дочери Педера Римбольдтсена, пастора Виборгской Церкви «Храма черных братьев». У них было двенадцать сыновей, которые по обету, данному Йенсом Берингом, все носили имя Педер.

Сын Франдс Беринг родился в 1635 году. Он был бургомистром и членом верхней палаты ригсдага в Виборге. Он насмерть заколол несколько офицеров и за это пожизненно был заточен в тюрьму. При содействии жены шведского генерала Фруэса Форбона он был помилован. С этого времени он уступил служебное место своему младшему брату Якобу Берингу.

Прадедом Витуса Беринга был Педер Йенсен Беринг. Он родился в 1550 году. Женился примерно в 1580 году на Кристине Кристиансдаттер Хог, которая родила ему двоих сыновей. Прадед был торговцем и членом городского совета и Виборге. Он скончался 04.05.1591, его жена – через 44 года (23.05.1635). У Педера Йенсена Беринга было много братьев и сестер. Данные источников здесь расходятся: трое сыновей отца Йенса Андерсона и шестеро сыновей и дочь отца Ганса Мадсена. И те и другие источники сходятся на трех именах сыновей: Андерс, Педер и Мадс, которые все имели фамилию Беринг, в соответствии с двором отца в Бьерринг-Бай в церковном приходе Миддельсум, что на юго-востоке от Виборга.

Андерс Йенсен Беринг, брат Педера Йенсена Беринга, был торговцем в Рандерсе и женился в 1611 году на Анне Байсдаттер. Он, должно быть, был рожден в период с 1580-го по 1885 год. В браке были рождены пятеро детей.

Мадс Беринг, другой брат Педера Йенса Беринга, был торговцем в Виборге, и у него было два сына – Йенс и Симон.

Йенс также был торговцем в Виборге, и у него было трое детей: Педер, Лауриц и Йенс, из которых двое (Педер и Йенс) были торговцами вином в Виборге. У Педера было двое сыновей и дочь.

Йенс Андерсон (иначе Ханс Мадсен), скорее всего, был праотцом рода Берингов.

По документальным записям пастора Витуса Беринга от 1749 года он имел (около 1496 года) большой двор в Бьерринг-Бай. Его женой, по всей вероятности, была Ингер Кристендаттер. После передачи двора старшему из сыновей – Кристену Йенсену, Йенс Андерсон (иначе Ханс Мадсен) как городской житель обзавелся жильем в Виборге.

Если около 1496 года есть упоминание о «старом» хозяине гостиницы/ресторана Йенсе Андерсоне, тогда, должно быть, он рожден около 1460. А рождение сына Педера Йенса предполагается около 1550 года. Промежуток в 90 лет между двумя рождениями дает право предполагать, что здесь как минимум утеряно еще одно поколение. В любом случае, я предполагаю, что происхождение семьи Берингов нужно искать где-то около 1500 года в Бьерринг-Байе.

Потомки Витуса Беринга в России

Прежде чем я перейду к потомкам Витуса Беринга в России, я хотел бы коротко остановиться на личности отца Витуса Беринга.

Отцом Витуса был Йонас Сведсен (Свенсон). Он родился примерно в 1633 году в Хальмстаде в Швеции. Хальмстад принадлежал тогда еще датскому королевству. Самое позднее в 1664 году он перебрался в Хорсенс, где стал купцом, а позднее – таможенником. У него был брат Иоган Сведсен.

Йонас Сведсен женился (примерно в 1661 году) в первый раз на Элизабет Беренсдаттер. Она скончалась в 1671. В этом браке были рождены двое сыновей и две дочери: сводная сестра Витуса Беринга Анна Катрина Йонасдаттер, Свенд Йонассен (он умер в 1721 году в Транкебаре, восточная Индия) и Йонас Йонассен.

В браке с Анной Педерсдаттер Беринг (1671 год) рождены две дочери и несколько сыновей, в том числе Витус Йонасс Беринг и Йорген Кристоффер Блиместр. Не удается точно установить, сколько сыновей было рождено во втором браке.

Имя Йонассен Витус взял от отца по традиции: Йонассен, что значит – сын Йонаса.

В церковной книге Хорсенса найдена только одна запись о крещении Витуса Йонасса. Там не указано имя Беринга. Церковные книги в Хорсенсе появились впервые в 1680 году. Поэтому невозможно точно установить, была ли Анна Беринг до этого в браке или брак с Йонасом Сведсеном был первым.

При делении наследства Йонаса Сведсена в 1721 году было еще пятеро живых детей/потомков: одна дочь, два сына от первого брака и два сына от второго брака: Йорген Кристоффер Блиместер и Витус Йонассен Беринг.

В 1713 году Витус Беринг в Виборге (городе в Финляндии, после Северной войны ставшем российским) женился на Анне Кристине Пюльсе (Анна Матвеевна). Она была дочерью богатого торговца. У них было, по меньшей мере, шестеро детей, некоторые из них умерли еще в младенчестве.

Витус Йонассен Беринг, в России называемый Иваном Ивановичем, не служил в датском военно-морском флоте. В 22-летнем возрасте он уже был опытным мореплавателем, ходившим по морям Ост-Индии.

В 1703 году в Амстердаме Беринг был принят на службу в русский военно-морской флот неким Нильсом Олсеном (по происхождению норвежцем), который называл себя в Голландии Конелиус Круис.

Витус Йонассен в это время взял себе имя своей матери – Беринг, о чем многие, кстати, не знают. Он сделал это, чтобы отделиться от своего сводного брата Свенда Йонассена, который был в заключении и который по этой криминальной причине был сожжен в тогдашней датской колонии Форт Дансборг в Транкебаре в Восточной Индии.

14.08.1730 Беринг был повышен до звания капитана-командора. В 1733 году Витус Беринг назначен руководителем Второй Камчатской экспедиции.

Во время Северной войны, наряду с Кронштадтом и Ревелем, для русского флота значение имел павший в 1710 году Выборг.

18.10.1713 в Выборге капитан-лейтенант Витус «Бэринг» (Baering) и девушка Анна Кристина Пюльзе, дочь торговца Матиаса Пюльзе, обвенчались. Матиас был один из самых богатых торговцев в Выборге. Двух других дочерей он также выдал замуж, одну за вице-адмирала Томаса Саундерса (1724).

Первые дети Витуса Беринга были крещены либо в Кронштадте, либо в Петербурге, и только один на родине матери: 14.10.1725 – сын Матиас Витус.

Можно с уверенностью говорить о четверых детях Витуса Беринга, так, в 1765 году трое его сыновей получили из государственной казны 5 000 рублей за заслуги отца: это были секунд-майор тверско-кабардинского полка Йонас, капитан великолукского пехотного полка Антон и асессор Томас. Томас 14.12.1752 поступил на службу в Гольштейне в качестве тайного копииста петербургского правительственного совета, позднее стал асессором и 20.06.1761 подал в отставку, чтобы поступить на российскую службу. Йонас был убит в 1784 в чине полковника и командира корабля под Мглином на Украине. Александр, сын Йонаса, был принят на службу в 1785 году в морской кадетский корпус на полное государственное обеспечение. Он принял участие как юный гардемарин в боях при Эланде, Кронштадте и Выборге. В 1792 году в качестве мичмана служил на Черном море, в 1811 году стал капитан-лейтенантом и погиб в 1812 году. Его брат Антон сообщал в 1789 году генералу Потемкину о победе Суворова под Фокашанами и далее был отправлен в Петербург как очевидец-свидетель, где он был представлен капитану армии и вахмистру гвардии. Он служил в качестве ротмистра стародубско-кабардинского полка и ушел в отставку в 1796 году.

Кроме сыновей, у Витуса Беринга была дочь Анна Хедвиг Елена, рожденная в 1731 году в Петербурге. Она вышла замуж в 1750 году за Фромхольда Георга фон Корффа, который скончался 28.01.1758 в чине генерал-лейтенанта. Анна Хельвиг скончалась в возрасте 55 лет в 1786 году в Волоколамске под Москвой. Если данные о ее возрасте верны, то она была рождена в период между двумя экспедициями отца.

Сегодня прямые потомки Беринга живут в России, Канаде, США и иных местах. Часто они уже не носят фамилию Беринг или фон Беринг.

В 2007 году я навестил Ростислава Маслова-Беринга (в Риге) в больнице, незадолго до его смерти. Ему было 93. С ним у меня была длинная и интересная переписка и долгие телефонные разговоры о семье Берингов. В 1991 году он со своим сыном (Александром) был приглашен администрацией города Петропавловска-Камчатского в качестве прямого потомка сына Витуса Беринга Йонаса на торжественное мероприятие, посвященное репатриации останков Витуса Беринга.