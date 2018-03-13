КОМАНДОР ВИТУС БЕРИНГ. 276 ЛЕТ СПУСТЯ

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13 Марта 2018

В 2016 году «Вести» («Вести» Камчатка № 127 от 16.11.2016, № 128 от 23.11 2016) мы начали повествование, посвященное 275-летию со дня смерти Витуса Йонассена Беринга. Капитан-командор умер 8 декабря 1741 года на острове, носящем сегодня его имя. Его похоронили в бухте, впоследствии получившей название бухта Командора. В 1991 году останки Витуса Беринга были обнаружены и идентифицированы. В то же время был воссоздан настоящий лик командора.

В сентябре 2016 года в Петропавловске-Камчатском состоялась встреча горожан с жителем Германии Йоахимом Руфом (Joachim Ruf). Врач по профессии, Йоахим является потомком Витуса Беринга по материнской линии в восьмом поколении и занимается популяризацией наследия своего знаменитого предка, руководителя двух Камчатских экспедиций XVIII века. На протяжении многих лет он изучает родословную своей семьи – потомков великого первооткрывателя и мореплавателя. Много сил и времени он потратил на поиск родственников, которых нашел в России, Канаде и Латвии. Он рассказал о своей большой семье, родительском доме, рассказал о том, как он узнал о родстве с великим мореплавателем и начал исследовать свою родословную.

«Вести» продолжают публикацию материалов о капитане-командоре Беринге. Предлагаем вашему вниманию исследование Йоахима Руфа.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

 

О происхождении семьи Берингов, по следам Берингов в Бьеррингбро (1496) (коммуна Виборг, Дания), а также о потомках Витуса Беринга в России

Однажды во время нашей встречи в селе Никольском на острове Беринга по случаю 275-й годовщины открытия острова Беринга и 275-й годовщины со дня смерти Витуса Беринга Орла Мадсэн из Дании сообщил мне о том, что Витус Беринг со своим спутником Алексеем Ильичом Чириковым в 1733 году провел свыше 40 дней во время подготовки к Второй Камчатской экспедиции, которая вошла в историю как Великая северная экспедиция, на Урале, в Осе. По приглашению господина Ильдара Маматова я приехал в Пермь и Осу. Я был там впервые в своей жизни. Про Урал я знал только из книг, рассказов и фильмов. Понятия названий «Оса» и «Кама», однако, мне как восторженному следопыту известны. У костра в детском летнем лагере отдыха я познакомился с песней, в припеве которой пелось «Оса, Оса – прекрасный город на Каме». Однако ни под словом «Оса», ни под «Камой» я себе ничего не мог представить. Я был очень рад побывать в Осе и совершить путешествие по следам Витуса Беринга.

С самого раннего юношества мама рассказывала мне, что по материнской линии мы происходим из семьи Берингов из Дании, и что Витус Беринг, наряду со своим двоюродным дедом Витусом Педерсеном Берингом, были самые значимыми и известными личностями из семьи Берингов.

Далее она мне рассказывала, что Витус Беринг был великим мореплавателем и первооткрывателем на русской службе. Это всегда меня увлекало. Конечно, я хотел знать, есть ли у него потомки и как можно наладить с ними контакт. Тогда было невозможно разыскать контакты, написать кому-нибудь из потомков и тем более посетить их. Впервые только после распада Советского Союза для нас, на Западе, стало возможным выехать в Россию и вступить в контакт с русскими.

Я хотел бы рассказать об общем генеалогическом древе семьи Берингов, родословная которых прослеживается вплоть до 1496 года до местечка Бьеррингбро в Виборге (не путать с Выборгом в России!). Общее генеалогическое древо – потому, что сам я прямой потомок Беринга в 8 поколении и происхожу от Метты Педерстдаттер Беринг, сестры Анны Педерстдаттер Беринг, которая была матерью Витуса Йонасса Беринга.

Дальнейшая семейная хроника известна благодаря моему, умершему уже, дяде – Герарду Кебшу, который в течение долгих лет переводил документы со стародатского на новодатский, а затем на литературный немецкий язык.

В Дании он мог продвигаться в исследовании вопроса только за счет того, что у него была возможность лично посещать архивы и собственноручно, кропотливо выискивать данные.

В Дании все церковные метрики до 1990 года собраны в архивах в виде фотокопий. Большую часть данных мой дядя мог взять из хроники одного пастора по имени Витус Беринг, которую тот собрал на стародатском в 1749 году. Я думаю, что до этого момента о предках Витуса Йонасса Беринга не было опубликовано никаких записей.

Только что упомянутый составитель семейной хроники и родословной семьи Беринг в 1749 году пастор Витус Беринг родился в 1682 году и был сыном Йенса Беринга и Анны Лавесдаттер. Он был пастором в церквях Олерупе и Киркебю на острове Фюн в Дании, а также пробстом в церковном приходе в Сундсе. Он скончался в 1753 году.

Интересен тот факт, что большое количество сыновей семейства Берингов, а также мужей дочерей семейства Берингов принадлежали духовенству. Беринги были высокопоставленным и уважаемым семейством в датском королевстве.

У Витуса Беринга было две тети. Маргарете Педерстдаттер Беринг, которую из-за ее доброжелательности и почтенного возраста прозвали «пожилая госпожа бургомистерша». Она была женой бургомистра Хорсенса Йоргена Кристофера Блиместра. Метта Педерсдаттер Беринг, другая тетя, родилась в 1639 году, вышла замуж в 1664 за Йенса Педера Веллинга, пастора из Хьярупа, и скончалась в 1696 году в возрасте 57 лет. У нее было пятнадцать детей, из которых выжили лишь восемь. Одним из ее детей был Йенс Йенсен Вебирг, мой прямой предок.

Дед Витуса Беринга, Педер Педерсен Беринг, был магистром и пробстом в Остерснеде. Он родился где-то в 1616 году. В 1640 году после обучения он стал магистром, пастором церкви и пробстом. От его брака родились семеро детей: сын и шесть дочерей, из которых, предположительно, сын и три дочери погибли в юном возрасте, так и не вступив в брак. Дата смерти деда Педера Педерсена Беринга неизвестна.

Брат деда, очень известный в свое время человек – Витус Педерсен Беринг, двоюродный дед Витуса Беринга, родился в 1617 году. Он был профессором, жил во Франции, Швеции и Италии, а затем в конце концов снова вернулся в Данию. Он был поэтом, коронованным лавровым венком в Риме. Он писал стихи в основном на латинском и датском. Долгое время он слыл «Вергилием Севера». Как королевский летописец и историк он был возведен в дворянское сословие. Его герб представлен в анналах дворянских сословий Дании. Витус Педерсен Беринг женился в Копенгагене, однако имени его жены не сохранилось. Его жена была одной из самых красивых женщин столицы.

При дворе разговорным тогда считался немецкий язык, а на торжественных приемах говорили на французском (к слову сказать, Витус Беринг пишет свои письма отцу на немецком). Двоюродный дед Витуса Беринга умер в 1675 году.

Прадед Педер Педерсен Беринг родился в 1580 году и до своей смерти (предположительно в 1658 году) был бургомистром в Виборге. Он женился на Марен Витусдаттер Брун (первый брак), дочери Витуса Бруна из Моллерупа. Марен умерла в 1626 году.

Педер Педерсен Беринг вступил во второй брак с Марен Йустдаттер Заксе в 1627 году, однако она скончалась через 10 недель после заключения брака 26.11.1627.

Педер Беринг женился в третий раз где-то между 1628 и 1630 годами на Маргарете Педерсдаттер. Она также умерла почти сразу в 1631 году, не оставив потомков.

В конце концов в 1634 году Педер Беринг вступил в свой четвертый брак с Маргареттой Франдсдаттер. В этом браке родились четверо детей: два сына (Франдс и Якоб) и две дочери (Марен и Дорте). Когда скончалась его четвертая жена – неизвестно.

Брат Педера Беринга, Йенс Беринг, был прозван «великий Йенс Беринг»: он был членом городского совета в Виборге и был женат на Кирстен Педерсдаттер, дочери Педера Римбольдтсена, пастора Виборгской Церкви «Храма черных братьев». У них было двенадцать сыновей, которые по обету, данному Йенсом Берингом, все носили имя Педер.

Сын Франдс Беринг родился в 1635 году. Он был бургомистром и членом верхней палаты ригсдага в Виборге. Он насмерть заколол несколько офицеров и за это пожизненно был заточен в тюрьму. При содействии жены шведского генерала Фруэса Форбона он был помилован. С этого времени он уступил служебное место своему младшему брату Якобу Берингу.

Прадедом Витуса Беринга был Педер Йенсен Беринг. Он родился в 1550 году. Женился примерно в 1580 году на Кристине Кристиансдаттер Хог, которая родила ему двоих сыновей. Прадед был торговцем и членом городского совета и Виборге. Он скончался 04.05.1591, его жена – через 44 года (23.05.1635). У Педера Йенсена Беринга было много братьев и сестер. Данные источников здесь расходятся: трое сыновей отца Йенса Андерсона и шестеро сыновей и дочь отца Ганса Мадсена. И те и другие источники сходятся на трех именах сыновей: Андерс, Педер и Мадс, которые все имели фамилию Беринг, в соответствии с двором отца в Бьерринг-Бай в церковном приходе Миддельсум, что на юго-востоке от Виборга.

Андерс Йенсен Беринг, брат Педера Йенсена Беринга, был торговцем в Рандерсе и женился в 1611 году на Анне Байсдаттер. Он, должно быть, был рожден в период с 1580-го по 1885 год. В браке были рождены пятеро детей.

Мадс Беринг, другой брат Педера Йенса Беринга, был торговцем в Виборге, и у него было два сына – Йенс и Симон.

Йенс также был торговцем в Виборге, и у него было трое детей: Педер, Лауриц и Йенс, из которых двое (Педер и Йенс) были торговцами вином в Виборге. У Педера было двое сыновей и дочь.

Йенс Андерсон (иначе Ханс Мадсен), скорее всего, был праотцом рода Берингов.

По документальным записям пастора Витуса Беринга от 1749 года он имел (около 1496 года) большой двор в Бьерринг-Бай. Его женой, по всей вероятности, была Ингер Кристендаттер. После передачи двора старшему из сыновей – Кристену Йенсену, Йенс Андерсон (иначе Ханс Мадсен) как городской житель обзавелся жильем в Виборге.

Если около 1496 года есть упоминание о «старом» хозяине гостиницы/ресторана Йенсе Андерсоне, тогда, должно быть, он рожден около 1460. А рождение сына Педера Йенса предполагается около 1550 года. Промежуток в 90 лет между двумя рождениями дает право предполагать, что здесь как минимум утеряно еще одно поколение. В любом случае, я предполагаю, что происхождение семьи Берингов нужно искать где-то около 1500 года в Бьерринг-Байе.

 

Потомки Витуса Беринга в России

Прежде чем я перейду к потомкам Витуса Беринга в России, я хотел бы коротко остановиться на личности отца Витуса Беринга.

Отцом Витуса был Йонас Сведсен (Свенсон). Он родился примерно в 1633 году в Хальмстаде в Швеции. Хальмстад принадлежал тогда еще датскому королевству. Самое позднее в 1664 году он перебрался в Хорсенс, где стал купцом, а позднее – таможенником. У него был брат Иоган Сведсен.

Йонас Сведсен женился (примерно в 1661 году) в первый раз на Элизабет Беренсдаттер. Она скончалась в 1671. В этом браке были рождены двое сыновей и две дочери: сводная сестра Витуса Беринга Анна Катрина Йонасдаттер, Свенд Йонассен (он умер в 1721 году в Транкебаре, восточная Индия) и Йонас Йонассен.

В браке с Анной Педерсдаттер Беринг (1671 год) рождены две дочери и несколько сыновей, в том числе Витус Йонасс Беринг и Йорген Кристоффер Блиместр. Не удается точно установить, сколько сыновей было рождено во втором браке.

Имя Йонассен Витус взял от отца по традиции: Йонассен, что значит – сын Йонаса.

В церковной книге Хорсенса найдена только одна запись о крещении Витуса Йонасса. Там не указано имя Беринга. Церковные книги в Хорсенсе появились впервые в 1680 году. Поэтому невозможно точно установить, была ли Анна Беринг до этого в браке или брак с Йонасом Сведсеном был первым.

При делении наследства Йонаса Сведсена в 1721 году было еще пятеро живых детей/потомков: одна дочь, два сына от первого брака и два сына от второго брака: Йорген Кристоффер Блиместер и Витус Йонассен Беринг.

В 1713 году Витус Беринг в Виборге (городе в Финляндии, после Северной войны ставшем российским) женился на Анне Кристине Пюльсе (Анна Матвеевна). Она была дочерью богатого торговца. У них было, по меньшей мере, шестеро детей, некоторые из них умерли еще в младенчестве.

Витус Йонассен Беринг, в России называемый Иваном Ивановичем, не служил в датском военно-морском флоте. В 22-летнем возрасте он уже был опытным мореплавателем, ходившим по морям Ост-Индии.

В 1703 году в Амстердаме Беринг был принят на службу в русский военно-морской флот неким Нильсом Олсеном (по происхождению норвежцем), который называл себя в Голландии Конелиус Круис.

Витус Йонассен в это время взял себе имя своей матери – Беринг, о чем многие, кстати, не знают. Он сделал это, чтобы отделиться от своего сводного брата Свенда Йонассена, который был в заключении и который по этой криминальной причине был сожжен в тогдашней датской колонии Форт Дансборг в Транкебаре в Восточной Индии.

14.08.1730 Беринг был повышен до звания капитана-командора. В 1733 году Витус Беринг назначен руководителем Второй Камчатской экспедиции.

Во время Северной войны, наряду с Кронштадтом и Ревелем, для русского флота значение имел павший в 1710 году Выборг.

18.10.1713 в Выборге капитан-лейтенант Витус «Бэринг» (Baering) и девушка Анна Кристина Пюльзе, дочь торговца Матиаса Пюльзе, обвенчались. Матиас был один из самых богатых торговцев в Выборге. Двух других дочерей он также выдал замуж, одну за вице-адмирала Томаса Саундерса (1724).

Первые дети Витуса Беринга были крещены либо в Кронштадте, либо в Петербурге, и только один на родине матери: 14.10.1725 – сын Матиас Витус.

Можно с уверенностью говорить о четверых детях Витуса Беринга, так, в 1765 году трое его сыновей получили из государственной казны 5 000 рублей за заслуги отца: это были секунд-майор тверско-кабардинского полка Йонас, капитан великолукского пехотного полка Антон и асессор Томас. Томас 14.12.1752 поступил на службу в Гольштейне в качестве тайного копииста петербургского правительственного совета, позднее стал асессором и 20.06.1761 подал в отставку, чтобы поступить на российскую службу. Йонас был убит в 1784 в чине полковника и командира корабля под Мглином на Украине. Александр, сын Йонаса, был принят на службу в 1785 году в морской кадетский корпус на полное государственное обеспечение. Он принял участие как юный гардемарин в боях при Эланде, Кронштадте и Выборге. В 1792 году в качестве мичмана служил на Черном море, в 1811 году стал капитан-лейтенантом и погиб в 1812 году. Его брат Антон сообщал в 1789 году генералу Потемкину о победе Суворова под Фокашанами и далее был отправлен в Петербург как очевидец-свидетель, где он был представлен капитану армии и вахмистру гвардии. Он служил в качестве ротмистра стародубско-кабардинского полка и ушел в отставку в 1796 году.

Кроме сыновей, у Витуса Беринга была дочь Анна Хедвиг Елена, рожденная в 1731 году в Петербурге. Она вышла замуж в 1750 году за Фромхольда Георга фон Корффа, который скончался 28.01.1758 в чине генерал-лейтенанта. Анна Хельвиг скончалась в возрасте 55 лет в 1786 году в Волоколамске под Москвой. Если данные о ее возрасте верны, то она была рождена в период между двумя экспедициями отца.

Сегодня прямые потомки Беринга живут в России, Канаде, США и иных местах. Часто они уже не носят фамилию Беринг или фон Беринг.

В 2007 году я навестил Ростислава Маслова-Беринга (в Риге) в больнице, незадолго до его смерти. Ему было 93. С ним у меня была длинная и интересная переписка и долгие телефонные разговоры о семье Берингов. В 1991 году он со своим сыном (Александром) был приглашен администрацией города Петропавловска-Камчатского в качестве прямого потомка сына Витуса Беринга Йонаса на торжественное мероприятие, посвященное репатриации останков Витуса Беринга.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."