СЕКРЕТНЫЙ ПАВЕЛ ГРУДИНИН

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13 Марта 2018

Казалось бы, в пресной булке избирательной кампании в Президенты Российской Федерации оказалось не все так пресно. Вроде бы все аналитики сошлись на том, что результат выборов предрешен, и никаких предвыборных изюминок нас не ожидает, – но все пошло иначе.

Первым стал спотыкаться кандидат от КПРФ Павел Грудинин, владелец ЗАО «Совхоз имени Ленина» из ближайшего Подмосковья. У него оказалось пять незакрытых счетов в швейцарском банке на момент подачи заявления об участии в выборах. На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, он объяснил это техническими неувязками, сославшись на плохую работу российских банков. На что ему справедливо заметили: допустим, российские банки работают плохо, тогда к моменту подачи заявления о регистрации в качестве кандидата в президенты господин Грудинин мог бы просто указать, что эти счета не закрыты. Почему он этого не сделал? На что Павел Грудинин раздраженно ответил, что он просто не знал, что эти счета не закрыты.

Но как он мог этого не знать? Журналисты поинтересовались у Павла Николаевича, зачем ему понадобилось столько счетов за границей, и получили ответ, мол, для лечения родственников. Его раздражение понять можно. Когда избиратели, устойчиво голосующие за КПРФ, узнали бы о наличии нескольких счетов в швейцарских банках и том, что кандидат от российской компартии рублевый миллиардер, они бы как минимум поморщились, как будто им пообещали пирожок с мясной начинкой, а подали просто сдобную булочку. Вся эта история выглядела не патриотично. Словно Грудинин готовил себе запасной аэродром в Швейцарии. И вообще, как-то нехорошо начинать свою предвыборную кампанию с обмана…

Не успела схлынуть грудининская информационная волна, как заштормило на телевизионных дебатах. Все помнят перепалку между кандидатами в президенты РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Владимир Вольфович что называется, тряхнул стариной. Не буду пересказывать, какими матерными словами он «наградил» в прямом эфире Ксению Анатольевну, это и так все помнят. Откровенно говоря, я подумал, что муж Ксении Собчак мчался к телестудии с целью набить морду Владимиру Жириновскому (по-мужски он был бы прав). Однако этого не произошло, и Максим Виторган разразился в адрес кандидата в президенты от ЛДПР невнятной иронией. Ей-богу, мне было неловко за него. Вероятно, мужиком в их семье является «отвязная» Ксения.

Затем Павел Грудинин снова отличился, отказавшись участвовать в теледебатах. Его не устроил формат предложенных публичных выступлений.

Еще одну изюминку в пресной предвыборной булке удалось выковырять неутомимой Ксении. Она сумела ошарашить президента Украины Петра Порошенко. Светская львица, как она себя называет, решила въехать в Крым через незалежную, считая знаменитый полуостров территорией Украины. Поэтому и разрешение о посещении Крыма она запросила у министерства иностранных дел Украины. Глава МИД Украины господин Климкин назвал желание Собчак «политической шизофренией» и был, полагаю, недалек от истины. Через Украину госпоже Собчак в Крым попасть не удалось. Наверное, ей следует обратиться в Европейский суд с жалобой на Петра Порошенко за то, что тот ограничил ее свободу в передвижении, и заодно обвинить во вмешательстве в свою президентскую предвыборную кампанию. Однако ей недолго дали погордиться вытащенной изюминкой абсурда.

Павел Грудинин не дремал. Накануне женского праздника член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев огорошил честной народ сообщением: по данным налоговой службы Швейцарии, по состоянию на 31 декабря 2017 года у Павла Грудинина в банке USB Switzerland AG имелось тринадцать незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее. На этих счетах хранилось 230 тысяч долларов США. Кроме того, он хранил в Швейцарии не только доллары, а еще 174,526 тройских унции золота, около пяти с половиной килограммов (одна унция равна 31,1 грамма). Еще 625 тысяч долларов представителя КПРФ находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге. У журналистов зачесались руки. Они жаждали получить от «красного» кандидата хотя бы какие-то объяснения. Не тут-то было. Павел Николаевич не собирался комментировать или как-то объяснять, почему он в очередной раз, мягко говоря, ввел в заблуждение Центральную избирательную комиссию или, точнее сказать, обманул? Информационный вакуум пытался восполнить Евгений Колюшин, член Центральной избирательной комиссии, делегированный от КПРФ. Ничего не поясняя о зарубежных финансовых «проделках» Павла Грудинина, он обвинил в предвзятости государственные средства массовой информации. Понятное дело в неудобном положении оказался тов. Колюшин. Скорее всего, он сам ничего не знал об иностранных счетах своего коллеги по партии Павла Грудинина. Вопрос, что называется, повис в воздухе: «Зачем Павел Грудинин обманул Центральную избирательную комиссию во второй раз?» По-моему в поступках Павла Николаевича во время избирательной кампании вообще отсутствует какая-либо логика. Он ведет себя как нарцисс с ущемленным самолюбием. Мы решили спросить, что думают о ситуации члены Камчатского отделения КПРФ. Первым на наши вопросы ответил член КПРФ, депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Валерьевич Быков.

Корр.: Является ли достоверной на Ваш взгляд информация о наличии тринадцати незакрытых счетах в иностранном банке у кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина на момент подачи заявления?

В.В.: Это ложь. Дело в том, что швейцарский банк предоставил по запросу Центризбиркома сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. Одиннадцать счетов, включая фонды коллективных инвестиций, и счет, на котором хранилось золото, были закрыты 8 января нынешнего года. То есть еще до того, как 12 января Грудинин официально был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Просто Центризбиркому нужен был прецедент, скандал, поэтому они и обнародовали эту информацию.


Корр.: Но в таком случае получается, что, подавая документы о регистрации в качестве кандидата, Грудинин фактически еще являлся владельцем всех тринадцати счетов, которые на тот момент еще не были закрыты? Почему в таком случае он не задекларировал их?

В.В.: Все счета находились в процессе закрытия и должны были быть закрыты до 12 января. Информация о том, что от КПРФ будет выдвигаться именно Грудинин, держалась в строжайшем секрете. Партия не объявила о таком решении, чтобы его (Грудинина. – Авт.) не съели в качестве кандидата. Все ведь думали, что это будет Зюганов, а партия выдвинула Грудинина. В итоге банк предоставил в ЦИК устаревшую информацию, а сейчас у Грудинина счетов за границей нет.

Слушая ответы тов. Быкова, поневоле ощущаешь, что он играет в игру «Тупой и еще тупее» со своим кандидатом в президенты от КПРФ. Что он считает ложью? Сам же утверждает, что все счета были закрыты лишь 8 января, включая золотой запас. И откуда тов. Быкову известно, что 8 января все иностранные счета Павла Грудинина были закрыты? Что касается золотого запаса, объясняю специально для тов. Быкова: золото приобретается не для оперативных финансовых операций, а как долгосрочный вклад – лишь тогда это приобретение имеет смысл. За последние десять лет цена золота выросла немногим более чем в четыре раза, т. е. на 400 процентов (в среднем на 40 процентов в год минус сопутствующие издержки), и продолжает расти. Поэтому у Грудинина не было резона избавляться от золотого запаса. Он тянул до последнего, чем нарушил закон. К сожалению, правовые последствия к нарушителям в нашей стране слишком мягки. Получается, более двух десятков раз Павел Грудинин нарушил Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», скрыв от налоговой службы наличие иностранных счетов и движении средств по ним. Давая пояснение на второй вопрос – о секретности, тов. Быков, полагаю, забрался на самую вершину своего недоумия. Только в искривленном ломом сознании могут родиться такие фантомы. Представьте себе, что КПРФ (по Быкову) держит в секрете до самого дня подачи (28 декабря 2017 года) заявление о регистрации кандидатом в президенты РФ со стороны Грудинина. Разве сам Грудинин до последнего часа не знал, что будет выдвинут кандидатом, и значит, ему придется закрывать иностранные счета? Если это так, то «красный» кандидат еще больше смахивает на идиота, чем на такого же цвета депутат от Законодательного собрания Камчатского края тов. Быков. Что мешало Павлу Грудинину, заранее зная, что он будет выдвинут кандидатом в президенты РФ, позаботиться о закрытии своих счетов в иностранных банках? И самое главное, получается, он умышленно пытался скрыть наличие еще одиннадцати счетов? Далее, изучая ответ тов. Быкова, начинаешь приходить в полное умиление от уверенности интервьюироваемого, что в результате секретной операции Центрального комитета КПРФ швейцарский банк выдал устаревшую информацию. Наверное, нужно считать законченными дебилами по версии тов. Быкова своих московских руководителей-сопартийцев. Получается, они даже после подачи заявления о регистрации кандидатом в президенты РФ не давали несчастному Павлу Грудинину закрыть свои счета из соображений секретности. Другими словами, Грудинин уже сдал документы в Центральную избирательную комиссию, а Центральный комитет партии продолжал секретничать. Любопытно, знал ли Геннадий Зюганов, руководитель КПРФ, о финансовых проделках своего выдвиженца?

Подведу неутешительный итог. Кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ активно укреплял экономику Швейцарии и Люксембурга. Причем свои финансовые операции он скрывал от Федеральной налоговой службы РФ. Зачем он выдвинул свою кандидатуру в президенты, если знал о пристальной проверке каждого кандидата со стороны Центральной избирательной комиссии? Предположу, что господин Грудинин до последнего не верил, что информация о нем когда-либо вылезет наружу. Его наивная самонадеянность в сложившейся ситуации стоила ему потери лица. В царские времена дворяне, уличенные в жульничестве, пускали себе пулю в голову. Но тов. Грудинин не из дворян. Таким, похоже, «хоть плюй в глаза – все Божья роса». Пройдут выборы, он снова восстановит свою финансовую империю и, возможно, после отставки Геннадия Зюганова возьмет его работать в ЗАО «Совхоз имени Ленина» дорогостоящим краснобаем и баламутом.

И все-таки меня не покидает чувство, что Геннадий Андреевич знал о грешках Павла Николаевича. Помните случай с депутатом Государственной думы РФ, членом КПРФ Денисом Вороненковым? Как он попал в Государственную думу? Каждого кандидата Геннадий Зюганов утверждал лично. И о том, что Вороненков был темной личностью, спецслужбы предупредили его заранее. Но тот (Вороненков) все равно стал депутатом по списку от КПРФ. В итоге Вороненков оказался крупным аферистом, против него возбудили два уголовных дела, и он сбежал на Украину обличать российскую власть. Подозреваю, что тов. Зюганов и тов. Вороненков пришли к консенсусу не на безвозмездной основе. Возможно, такой же сценарий случился и с Павлом Грудининым. Чего только не сделаешь для старца российской политики, бессменного лидера КПРФ. Зюганову, доктору философских наук, как никому понятно, что нет безгрешных людей, и лучше взять грешного с деньгами, чем такого же, но без денег. Похоже, что Геннадий Андреевич на философский вопрос: «На выборах лучше тратить деньги или зарабатывать?» – склонился ко второму. Грудинин просто сумел оказаться рядом с нужным партийным телом. И Бог ему судья.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."