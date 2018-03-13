СЕКРЕТНЫЙ ПАВЕЛ ГРУДИНИН

13 Марта 2018



Казалось бы, в пресной булке избирательной кампании в Президенты Российской Федерации оказалось не все так пресно. Вроде бы все аналитики сошлись на том, что результат выборов предрешен, и никаких предвыборных изюминок нас не ожидает, – но все пошло иначе.

Первым стал спотыкаться кандидат от КПРФ Павел Грудинин, владелец ЗАО «Совхоз имени Ленина» из ближайшего Подмосковья. У него оказалось пять незакрытых счетов в швейцарском банке на момент подачи заявления об участии в выборах. На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, он объяснил это техническими неувязками, сославшись на плохую работу российских банков. На что ему справедливо заметили: допустим, российские банки работают плохо, тогда к моменту подачи заявления о регистрации в качестве кандидата в президенты господин Грудинин мог бы просто указать, что эти счета не закрыты. Почему он этого не сделал? На что Павел Грудинин раздраженно ответил, что он просто не знал, что эти счета не закрыты.

Но как он мог этого не знать? Журналисты поинтересовались у Павла Николаевича, зачем ему понадобилось столько счетов за границей, и получили ответ, мол, для лечения родственников. Его раздражение понять можно. Когда избиратели, устойчиво голосующие за КПРФ, узнали бы о наличии нескольких счетов в швейцарских банках и том, что кандидат от российской компартии рублевый миллиардер, они бы как минимум поморщились, как будто им пообещали пирожок с мясной начинкой, а подали просто сдобную булочку. Вся эта история выглядела не патриотично. Словно Грудинин готовил себе запасной аэродром в Швейцарии. И вообще, как-то нехорошо начинать свою предвыборную кампанию с обмана…

Не успела схлынуть грудининская информационная волна, как заштормило на телевизионных дебатах. Все помнят перепалку между кандидатами в президенты РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Владимир Вольфович что называется, тряхнул стариной. Не буду пересказывать, какими матерными словами он «наградил» в прямом эфире Ксению Анатольевну, это и так все помнят. Откровенно говоря, я подумал, что муж Ксении Собчак мчался к телестудии с целью набить морду Владимиру Жириновскому (по-мужски он был бы прав). Однако этого не произошло, и Максим Виторган разразился в адрес кандидата в президенты от ЛДПР невнятной иронией. Ей-богу, мне было неловко за него. Вероятно, мужиком в их семье является «отвязная» Ксения.

Затем Павел Грудинин снова отличился, отказавшись участвовать в теледебатах. Его не устроил формат предложенных публичных выступлений.

Еще одну изюминку в пресной предвыборной булке удалось выковырять неутомимой Ксении. Она сумела ошарашить президента Украины Петра Порошенко. Светская львица, как она себя называет, решила въехать в Крым через незалежную, считая знаменитый полуостров территорией Украины. Поэтому и разрешение о посещении Крыма она запросила у министерства иностранных дел Украины. Глава МИД Украины господин Климкин назвал желание Собчак «политической шизофренией» и был, полагаю, недалек от истины. Через Украину госпоже Собчак в Крым попасть не удалось. Наверное, ей следует обратиться в Европейский суд с жалобой на Петра Порошенко за то, что тот ограничил ее свободу в передвижении, и заодно обвинить во вмешательстве в свою президентскую предвыборную кампанию. Однако ей недолго дали погордиться вытащенной изюминкой абсурда.

Павел Грудинин не дремал. Накануне женского праздника член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев огорошил честной народ сообщением: по данным налоговой службы Швейцарии, по состоянию на 31 декабря 2017 года у Павла Грудинина в банке USB Switzerland AG имелось тринадцать незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее. На этих счетах хранилось 230 тысяч долларов США. Кроме того, он хранил в Швейцарии не только доллары, а еще 174,526 тройских унции золота, около пяти с половиной килограммов (одна унция равна 31,1 грамма). Еще 625 тысяч долларов представителя КПРФ находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге. У журналистов зачесались руки. Они жаждали получить от «красного» кандидата хотя бы какие-то объяснения. Не тут-то было. Павел Николаевич не собирался комментировать или как-то объяснять, почему он в очередной раз, мягко говоря, ввел в заблуждение Центральную избирательную комиссию или, точнее сказать, обманул? Информационный вакуум пытался восполнить Евгений Колюшин, член Центральной избирательной комиссии, делегированный от КПРФ. Ничего не поясняя о зарубежных финансовых «проделках» Павла Грудинина, он обвинил в предвзятости государственные средства массовой информации. Понятное дело в неудобном положении оказался тов. Колюшин. Скорее всего, он сам ничего не знал об иностранных счетах своего коллеги по партии Павла Грудинина. Вопрос, что называется, повис в воздухе: «Зачем Павел Грудинин обманул Центральную избирательную комиссию во второй раз?» По-моему в поступках Павла Николаевича во время избирательной кампании вообще отсутствует какая-либо логика. Он ведет себя как нарцисс с ущемленным самолюбием. Мы решили спросить, что думают о ситуации члены Камчатского отделения КПРФ. Первым на наши вопросы ответил член КПРФ, депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Валерьевич Быков.

Корр.: Является ли достоверной на Ваш взгляд информация о наличии тринадцати незакрытых счетах в иностранном банке у кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина на момент подачи заявления?

В.В.: Это ложь. Дело в том, что швейцарский банк предоставил по запросу Центризбиркома сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. Одиннадцать счетов, включая фонды коллективных инвестиций, и счет, на котором хранилось золото, были закрыты 8 января нынешнего года. То есть еще до того, как 12 января Грудинин официально был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Просто Центризбиркому нужен был прецедент, скандал, поэтому они и обнародовали эту информацию.



Корр.: Но в таком случае получается, что, подавая документы о регистрации в качестве кандидата, Грудинин фактически еще являлся владельцем всех тринадцати счетов, которые на тот момент еще не были закрыты? Почему в таком случае он не задекларировал их?

В.В.: Все счета находились в процессе закрытия и должны были быть закрыты до 12 января. Информация о том, что от КПРФ будет выдвигаться именно Грудинин, держалась в строжайшем секрете. Партия не объявила о таком решении, чтобы его (Грудинина. – Авт.) не съели в качестве кандидата. Все ведь думали, что это будет Зюганов, а партия выдвинула Грудинина. В итоге банк предоставил в ЦИК устаревшую информацию, а сейчас у Грудинина счетов за границей нет.

Слушая ответы тов. Быкова, поневоле ощущаешь, что он играет в игру «Тупой и еще тупее» со своим кандидатом в президенты от КПРФ. Что он считает ложью? Сам же утверждает, что все счета были закрыты лишь 8 января, включая золотой запас. И откуда тов. Быкову известно, что 8 января все иностранные счета Павла Грудинина были закрыты? Что касается золотого запаса, объясняю специально для тов. Быкова: золото приобретается не для оперативных финансовых операций, а как долгосрочный вклад – лишь тогда это приобретение имеет смысл. За последние десять лет цена золота выросла немногим более чем в четыре раза, т. е. на 400 процентов (в среднем на 40 процентов в год минус сопутствующие издержки), и продолжает расти. Поэтому у Грудинина не было резона избавляться от золотого запаса. Он тянул до последнего, чем нарушил закон. К сожалению, правовые последствия к нарушителям в нашей стране слишком мягки. Получается, более двух десятков раз Павел Грудинин нарушил Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», скрыв от налоговой службы наличие иностранных счетов и движении средств по ним. Давая пояснение на второй вопрос – о секретности, тов. Быков, полагаю, забрался на самую вершину своего недоумия. Только в искривленном ломом сознании могут родиться такие фантомы. Представьте себе, что КПРФ (по Быкову) держит в секрете до самого дня подачи (28 декабря 2017 года) заявление о регистрации кандидатом в президенты РФ со стороны Грудинина. Разве сам Грудинин до последнего часа не знал, что будет выдвинут кандидатом, и значит, ему придется закрывать иностранные счета? Если это так, то «красный» кандидат еще больше смахивает на идиота, чем на такого же цвета депутат от Законодательного собрания Камчатского края тов. Быков. Что мешало Павлу Грудинину, заранее зная, что он будет выдвинут кандидатом в президенты РФ, позаботиться о закрытии своих счетов в иностранных банках? И самое главное, получается, он умышленно пытался скрыть наличие еще одиннадцати счетов? Далее, изучая ответ тов. Быкова, начинаешь приходить в полное умиление от уверенности интервьюироваемого, что в результате секретной операции Центрального комитета КПРФ швейцарский банк выдал устаревшую информацию. Наверное, нужно считать законченными дебилами по версии тов. Быкова своих московских руководителей-сопартийцев. Получается, они даже после подачи заявления о регистрации кандидатом в президенты РФ не давали несчастному Павлу Грудинину закрыть свои счета из соображений секретности. Другими словами, Грудинин уже сдал документы в Центральную избирательную комиссию, а Центральный комитет партии продолжал секретничать. Любопытно, знал ли Геннадий Зюганов, руководитель КПРФ, о финансовых проделках своего выдвиженца?

Подведу неутешительный итог. Кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ активно укреплял экономику Швейцарии и Люксембурга. Причем свои финансовые операции он скрывал от Федеральной налоговой службы РФ. Зачем он выдвинул свою кандидатуру в президенты, если знал о пристальной проверке каждого кандидата со стороны Центральной избирательной комиссии? Предположу, что господин Грудинин до последнего не верил, что информация о нем когда-либо вылезет наружу. Его наивная самонадеянность в сложившейся ситуации стоила ему потери лица. В царские времена дворяне, уличенные в жульничестве, пускали себе пулю в голову. Но тов. Грудинин не из дворян. Таким, похоже, «хоть плюй в глаза – все Божья роса». Пройдут выборы, он снова восстановит свою финансовую империю и, возможно, после отставки Геннадия Зюганова возьмет его работать в ЗАО «Совхоз имени Ленина» дорогостоящим краснобаем и баламутом.

И все-таки меня не покидает чувство, что Геннадий Андреевич знал о грешках Павла Николаевича. Помните случай с депутатом Государственной думы РФ, членом КПРФ Денисом Вороненковым? Как он попал в Государственную думу? Каждого кандидата Геннадий Зюганов утверждал лично. И о том, что Вороненков был темной личностью, спецслужбы предупредили его заранее. Но тот (Вороненков) все равно стал депутатом по списку от КПРФ. В итоге Вороненков оказался крупным аферистом, против него возбудили два уголовных дела, и он сбежал на Украину обличать российскую власть. Подозреваю, что тов. Зюганов и тов. Вороненков пришли к консенсусу не на безвозмездной основе. Возможно, такой же сценарий случился и с Павлом Грудининым. Чего только не сделаешь для старца российской политики, бессменного лидера КПРФ. Зюганову, доктору философских наук, как никому понятно, что нет безгрешных людей, и лучше взять грешного с деньгами, чем такого же, но без денег. Похоже, что Геннадий Андреевич на философский вопрос: «На выборах лучше тратить деньги или зарабатывать?» – склонился ко второму. Грудинин просто сумел оказаться рядом с нужным партийным телом. И Бог ему судья.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Дмитрий ЧЕРНОВ