ЗАРПЛАТА «НЕ СВЕТИТ»

20 Марта 2018



Ситуация, когда до зарплаты еще неделя или даже больше, а финансы уже запели свой нерадостный романс, наверное, знакома многим. И если для одних словосочетание «нет денег» означает, что они лишь не могут вести жизнь на привычном уровне, то для других – это невозможность купить самое необходимое. А что делать, если денежное вознаграждение за проделанную работу не светит совсем? Тут уж реально опечалишься, обидишься, разозлишься… И пойдешь по всем инстанциям. Да еще в редакцию нашей газеты, когда идти уже больше некуда.

Напомним, в июне 2015 года в редакцию «Вестей» обратился прораб одной из строительных бригад ветеран труда Николай Кравец, который полгода не мог получить от своего работодателя деньги за проделанную работу.

Тогда Николай Иванович рассказал («В» от 30.06.2015, «Подашь в суд – лишишься заказа»), что в конце июля 2014 года между ним и директором ООО «Энергоремонт» Анатолием Оленовским был заключен трудовой договор, по которому он со своей бригадой должен был произвести строительные работы для ОАО «Камчатскэнерго» в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. В команде Кравца было семь человек. На протяжении нескольких месяцев они копали канавы и тянули высоковольтные кабели для нужд «Камчатскэнерго». Стоимость работ согласно договору составила три миллиона двадцать пять тысяч рублей. Все работы были закончены, акты работ приняты и подписаны. Директор Оленовский обязался произвести расчет с Кравцом не позднее 10 дней после сдачи объекта, подписания акта и перечисления денег от «Камчатскэнерго». Однако деньги рабочая бригада так и не получила…

Николай Кравец неоднократно обращался к господину Оленовскому с просьбой выплатить долг по зарплате, ведь без денег осталась вся бригада, а это семь семей. Директор «Энергоремонта» сообщил, что выплата заработной платы задерживается по причине того, что заказчик – «Камчатскэнерго» – задерживает оплату по заключенному договору.

По словам Оленовского, следовало смиренно ждать положительного ответа от директора «Камчатскэнерго» Сергея Кондратьева: якобы он не хотел портить отношения с работодателем.

В конце концов Николаю Ивановичу, которого рабочие постоянно спрашивали о зарплате, выжидательная позиция нанимателя не понравилась, и он обратился в правоохранительные органы. В марте 2015 года Николай Иванович написал заявления в прокуратуру и полицию, чтобы привлечь своего работодателя к ответственности за неисполнение условий договора. Но все напрасно.

В Управлении внутренних дел отказались возбуждать уголовное дело по статье 159 пункт 4 УК РФ (мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки) в отношении работодателя, так как не нашли в действиях Оленовского состава преступления. Оперуполномоченный отдела УЭБиПК майор полиции Платонов установил, что Оленовский якобы уже направил в адрес «Камчатскэнерго» претензию, и если деньги не будут перечислены, то директор «Энергоремонта» может обратиться с иском в арбитражный суд.

В прокуратуре края Кравцу ответили так же, как и в полиции: состава преступления в действиях Оленовского нет, в возбуждении уголовного дела отказано, обращайтесь в суд общей юрисдикции.

Пенсионер отчаялся увидеть свои деньги: «Мы уже пять лет работаем на «Камчатскэнерго» и никогда не было задержек выплаты. А тут, по словам Оленовского, господин Кондратьев вовсе отказался выплачивать деньги «Энергоремонту», хотя они много лет сотрудничают. Как-то странно все это».

На просьбу «Вестей» пояснить ситуацию, господин Оленовский заявил: «Судиться с «Камчатскэнерго» – означает для нас больше с ними не работать. Но, по-моему, другого выхода у меня нет, ведь я должен людям деньги».

Анатолий Петрович слезно жаловался журналистам, что это уже далеко не первая подобная выходка со стороны организации-заказчика. Якобы несколько лет назад ОАО «Камчатскэнергоремсервис» (дочернее предприятие ОАО «Камчатскэнерго») также не выплатило «Энергоремонту» больше миллиона рублей за выполненные работы. «Тогда еще я не захотел с ними судиться, а надо было. Но прошло уже три года, сейчас уже ничего не добьешься», – как бы сожалея, заявлял Оленовский.

Странный, однако, этот директор. Так вот запросто прощает заказчику невыплаченные миллионы… а своих работников оставляет без зарплаты. Такая позиция наводит на определенные мысли.

Во время беседы Оленовский сообщил, что оставил идею мирно разрешить конфликт и вроде бы даже начал собирать документы для подачи иска на «Камчатскэнерго».

И вот прошло уже три года с того момента, когда Анатолий Петрович говорил нам о том, что подаст в суд на ОАО «Камчатскэнерго», но по какой-то причине, известной лишь ему, так и не сделал этого. Тем временем стало известно, что «Камчатскэнерго» выплачивало все положенные по договорам деньги. Вопрос: куда текли денежные потоки? Как оказалось, при распределении дензнаков работники, выполнившие весь объем нелегких работ, указанный в их договорах, стали лишними.

На сегодняшний день ООО «Энергоремонт» приказало долго жить.

Директор Оленовский хорошо себя чувствует на пенсии.

Николай Иванович Кравец, взявший кредит и частично расплатившийся с бригадой, которую он нанимал для строительных работ, заработавший инсульт, гипертонию и мерцательную аритмию, пытается найти правду во всех инстанциях. Но ни до кого докричаться ему не удалось.

В 2017 году старший следователь следственного отдела по Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант юстиции М. Захаренко, как и оперуполномоченный отдела УЭБиПК майор полиции Платонов годом раньше, отказал Николаю Ивановичу в возбуждении уголовного дела в отношении директора «Энергоремонта», несмотря на то, что «В соответствии с выпиской движения денежных средств в период с июля 2014 по май 2015 на расчетный счет ООО «Энергоремонт» […] поступили денежные средства в сумме 3 108 272 рубля, которые в нарушение ст. 855 ГК РФ были в полном объеме израсходованы на цели, не связанные с выплатой заработной платы. […] При этом общая задолженность перед работниками составила 1 755 546 рублей 11 копеек».

«По результатам проверки следствие приходит к решению об отказе в возбуждении уголовного дела. Диспозиция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, совершенную из корыстной или личной заинтересованности руководителя организации. Таким образом, за невыплату заработной платы работникам ООО «Энергоремонт» Оленовскому А. П. грозит уголовная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Преступление Оленовского относится к категории небольшой тяжести. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года. Срок давности привлечения Оленовского А. П. к уголовной ответственности истек».

Камчатская инспекция труда в сентябре 2016 года тоже оказалась не в состоянии каким-то образом воздействовать на недобросовестного работодателя, полностью расписавшись в своем бессилии: «С целью получения документов, необходимых для рассмотрения указанных фактов, заказным письмом с уведомлением на юридический адрес ООО «Энергоремонт» направлен запрос и распоряжение, согласно которым законный представитель обязан был представить документы в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае. Письмо адресатом не получено. Документы не представлены. В дни выездов законный представитель ООО «Энергоремонт» отсутствовал, в связи с чем рассматривается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (действия, повлекшие невозможность проведения проверки).

Учитывая вышеуказанное, провести надзорные мероприятия в ООО «Энергоремонт» по фактам, указанным в Вашем заявлении, а также принять меры инспекторского реагирования не представляется возможным».

Далее следовала рекомендация обратиться в суд и приписка: «В случае необходимости Вам будет оказана правовая помощь при составлении искового заявления».

Спрашивается: для чего нужна такая инспекция, если руководитель предприятия, нарушивший трудовое законодательство, может просто проигнорировать все ее предписания?

В конце 2016 года состоялся суд, который постановил: «Взыскать с ООО «Энергоремонт» в пользу Кравец Николая Ивановича заработную плату за период с 21 июля 2014 года по 30 октября 2014 года в размере 1 200 000 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы за период с 11 ноября 2014 года по 30 июля 2016 года в размере 225 380 рублей.

Только вот не с кого взыскивать эти деньги. Нет больше ООО «Энергоремонт». А есть бессовестный бывший директор Анатолий Оленовский, который не обязан выполнять решения суда, так как он не является обществом с ограниченной ответственностью «Энергоремонт», а в качестве директора этого предприятия просто-напросто отсутствует «по юридическому адресу» в момент проверок.

Вот прямая инструкция всем работодателям: как не выплачивать работникам зарплату, чтобы тебе за это ничего не было. Нужно просто сообщить сидящим без денег людям, что выплаты задерживает заказчик, потом пообещать добиться этих выплат через суд, ну и так далее. Главное – потянуть время…

Татьяна СТЕПАНОВА