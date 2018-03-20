ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ, ПОБЕДИЛ

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20 Марта 2018

Наверное, в победе Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации сомневался лишь Владимир Вольфович Жириновский, кандидат от ЛДПР. Он единственный, кто публично уверял избирателей в неотвратимости своей победы и обещал пристроить на работу всех кандидатов-конкурентов.

Явка на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года по предварительным данным составила 67,53 процента (73 609 489 из 108 997 370 человек). За Владимира Путина проголосовали 76,69 процента избирателей. На втором месте идет Павел Грудинин, выдвиженец от КПРФ с результатом 11,77 процента, на третьем неувядающий исполнитель предвыборного фольклора Владимир Жириновский – 5,65 процента. Самый высокий показатель на выборах у действующего президента продемонстрировала Кабардино-Балкария. Там за Владимира Путина проголосовало 93,38 процента населения, принявшего участие в голосовании. На втором месте находится республика Крым с результатом 92,15 процента. Третье место занимает Чеченская республика – 91,44 процента. Четвертое – Дагестан, с показателем 90,77 процента. И замыкает пятерку лидеров город Севастополь с цифрой 90,19 процента.

Настало время посмотреть на результаты голосования в Дальневосточном федеральном округе. Первое место из восьми субъектов ожидаемо занял Чукотский автономный округ, там за Владимира Путина проголосовало 82,31 процента избирателей, пришедших на выборы. Это был единственный регион на Дальнем Востоке, где выдвиженец от ЛДПР (7,31 процента) опередил кандидата от КПРФ (5,86 процента). На втором месте оказалась Магаданская область с результатом 72,3 процента в пользу действующего президента. Третье место занял Камчатский край с показателем 69,44 процента. Вечно конкурирующая с нами Сахалинская область набрала 66,92 процента. Хуже них проголосовали жители Якутии (64,38 процента) и амурчане (64,67 процента).

В Камчатском крае голосование проходило в одиннадцати районах: Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском и в двух городских округах: Петропавловск-Камчатском (включая судовые избирательные участки) и Вилючинском. Из 239 045 избирателей проголосовали 161 930 человек (67,74 процента). Самый низкий результат на выборах в пользу действующего президента показал Усть-Камчатский район (66,48 процента). Вторым с конца оказался Вилючинский округ (67,24 процента). Лучшего показателя достиг Олюторский район (81,72 процента). Ему в затылок дышит Тигильский (81,43 процента), затем Алеутский (80,31 процента). Краевая столица вместе с судовыми участками показала результат 71,62 процента. Кстати на судовом избирательном участке № 270 Владимир Путин показал рекордно низкий результат 12,5 процента. На судовых участках № 235, 266, 273, 298, 325 действующий глава государства занял третье место. На участках № 223, 224, 234, 270, 277, 304, 311, 319 он оказался вторым. У Владимира Жириновского самый высокий результат 66,67 процента оказался на судовом избирательном участке № 234, у Павла Грудинина – 58,33 процента на участке № 298. Камчатский край (ранее Камчатская область и Корякский автономный округ) показали рекордную явку за всю историю выборов президентов Российской Федерации – 67,74 процента. Еще один рекордный показатель зафиксирован по явке в Пенжинском районе – 96,15 процентов.

Изюминкой прошедшего голосования можно назвать обстоятельство, когда участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» сделали кратковременную остановку в лесу, где их уже ждал специальный вертолет с переносной избирательной урной. Исполнив свой гражданский долг, участники гонки продолжили свой нелегкий путь.

Впервые за все время выборов президента Российской Федерации действующий лидер страны показал столь высокий результат. Пик популярности Владимира Путина был достигнут в 2014 году во время Крымской весны. Тогда на референдуме 16 марта крымчане проголосовали за вхождение республики Крым в состав Российской Федерации – таким образом была восстановлена историческая справедливость. Напомню нашим читателям, что республика Крым решила отделиться от Украины из-за прошедшего в Киеве государственного переворота, в результате которого пролилась кровь и к власти пришли неонацисты из новоявленного бандеровского отродья. Для того чтобы обеспечить условия для мирного проведения референдума, были блокированы украинские воинские части, дислоцирующиеся в Крыму, в первую очередь силами морской пехоты российского Черноморского флота. В короткое время по инициативе крымчан были созданы отряды самообороны. Благодаря решительным действиям российского президента Владимира Путина удалось избежать кровопролития в Крыму. После того как Крым вошел в состав России, политологи к фамилии Путин сделали приставку «Крымский». С тех пор рейтинг российского президента не падал ниже 78 процентов. Много лет у руля Российской Федерации стоял по-настоящему авторитетный национальный лидер, которому верили в своей стране и уважали либо боялись за рубежом.

За время проведения избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации в 2018 году, пожалуй, самым ярким и одновременно нелепым международным скандалом блеснула Великобритания. Премьер-министр объединенного королевства Тереза Мэй 12 марта этого года выдвинула обвинение против России, якобы наши спецслужбы замешаны в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервнопаралитическим веществом под названием «Новичок». Сергей Скрипаль – это бывший полковник ГРУ, работавший на британскую разведку около десяти лет, который был взят с поличным и приговорен судом Российской Федерации к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Через четыре года, в июле 2010-го, Скрипаля, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух россиян, осужденных за государственную измену, – Александра Запорожского, Геннадия Василенко – обменяли на группу российских разведчиков-нелегалов, разоблаченных в США, которых выдал сбежавший на Запад офицер СВР Александр Потеев. Сергей Скрипаль поселился в Лондоне, и правительство Великобритании назначило ему пенсию. Юлия, дочь отставного полковника ГРУ Сергея Скрипаля, имеет российское гражданство, ей 33 года, она регулярно ездит в Россию, но постоянно живет в Лондоне. По информации британских СМИ, отравление Скрипалей произошло 5 марта отравляющим веществом, указанным выше. Тереза Мэй предъявила ультиматум России, решив, что тем самым подложит большую свинью на выборах президента Российской Федерации Владимиру Путину. Ей так хотелось насолить России, что она не стала утомлять свою голову даже элементарным анализом ситуации. Во-первых, зачем России убивать предателя Сергея Скрипаля, который уже был осужден российским судом, а потом обменян. Во-вторых, к чему совершать акцию во время выборов. В-третьих, выглядит совсем уже безрассудно убивать дочь Сергея Скрипаля. «Русский след» этого преступления Тереза Мэй разглядела потому, что отравляющее вещество «Новичок» было разработано в Советском Союзе в начале 80-х годов прошлого века и, следовательно, формула яда может быть только у России. Однако создатель отравляющего вещества «Новичок» два десятка лет назад эмигрировал в США, а через десять лет после счастливого переселения издал книгу, в которой рассказал о создании «Новичка» и рассекретил формулу отравляющего вещества. Так что премьер-министр Великобритании попусту демонстрирует свое красноречие. Своей немотивированной агрессией, безосновательными обвинениями в сторону России она лишь подстегнула россиян, проживающих в Лондоне, голосовать за Владимира Путина. Его рейтинг среди них вырос в разы. Очередная, как ее окрестили в парламенте, «железная леди» оказалась, скорее, по пояс деревянной (разумеется, сверху).

Оставим звонкие зарубежные скандалы на туманном Альбионе и вернемся в наш «медвежий угол». Любители поскандалить нашлись и у нас. Ранним утром в день выборов 18 марта этого года в дежурную часть УМВД России по Петропавловску-Камчатскому поступило заявление от гражданки Слюсар Т. В., которая посчитала, что ее лишили права голосовать. Дело в том, что избирательница «Т. В.» не увидела в бюллетене для голосования графу «против всех». Видимо, она всерьез поверила кандидату в президенты Ксении Собчак, когда та заявила, что она кандидат «против всех». Женщина сначала обратилась в участковую комиссию с требованием найти такую графу. На что члены комиссии объяснили, что таковой графы в бюллетенях вот уже пятнадцать лет как не существует. Возмущенная избирательница решила, что ее обманывают, и отправилась в полицию. Стражи порядка растолковали жалобщице, что в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в избирательном бюллетене графа «против всех» не предусмотрена. В голове заявительницы ворочалась досада от того, что ей пришлось проснуться ни свет ни заря в выходной день, добраться до избирательного участка, поскандалить, затем тащиться в дежурную часть УМВД города и снова скандалить. Может, ей лучше написать что-нибудь ядовитое в адрес Ксении Анатольевны, так сказать, для снятия стресса? В тот воскресный день не дремал электорат не только Ксении Собчак, но и кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Уполномоченный представитель КПРФ, некто Стендер В. А. потребовал признать бюллетени в переносном ящике на избирательном участке № 49 не действительными, т. к. ящик находился вне поля зрения избирательной комиссии. Поэтому (цитирую): «… у членов избирательной комиссии было время для вскрытия данного переносного ящика для голосования, замены бюллетеней и повторного его опечатывания». Камчатские члены КПРФ, полагаю, люди какой-то особой убогой породы. Словно мать-природа нацарапала в их мозгах в труднодоступном месте извилины пунктиром, которые исключают способность мыслить здраво и логично. Допустим, члены избирательной комиссии решили вскрыть переносную урну и заменить бюллетени для голосования. Зачем им это делать в какой-то бытовой комнате, куда все члены комиссии и наблюдатели имеют доступ? Не проще ли это темное дело совершить где-нибудь на выезде, подальше от посторонних глаз. И потом, куда члены комиссии дели бы замененные бюллетени? Их нельзя просто порвать и выбросить. При подсчете сразу возникнет вопрос: куда исчезли, в нашем случае, 19 бюллетеней? Разумнее было дождаться итога подсчета голосов, а потом уже, как говорится, качать баркас. Тот же Стендер написал жалобу на действия избирательной комиссии на участке № 178 в селе Пахачи Олюторского района. Он посчитал, что на данном избирательном участке находится слишком большое количество бюллетеней (на 251 человека – 400 штук судьбоносных бумажек). Господин Стендер опять попал пальцем в небо. По состоянию на 1 января 2018 года официальная численность избирателей в поселке Пахачи составила 399 человек. Количество избирательных бюллетеней по сравнению с зарегистрированными избирателями согласно закону не должно превышать полтора процента. Когда уже камчатские коммунисты научатся читать нормативно-правовые акты?

В остальном выборы Владимира Владимировича Путина в президенты Российской Федерации прошли на высокой гражданской ноте и без скандалов. Жители Камчатского края и Чукотского АО первыми голосовали и первыми выбрали нового президента Российской Федерации.

Вячеслав Скалацкий

P.S. Пока верстался номер на электронный адрес газеты «Вести» поступило поздравление в адрес вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Путина от председателя политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Разумеется, мы присоединяемся к поздравлениям Сергея Михайловича, но выражаем недоумение – почему для поздравления он выбрал столь длинный путь. Может быть, господин Миронов всерьез полагает, что Владимир Владимирович Путин начинает свой трудовой день с чтения газеты «Вести-Камчатка»? Если Сергей Михайлович не знает адрес президента РФ, то мы советуем ему написать коротко: «Москва. Кремль. Путину», или еще короче: «Путину». Мы почему-то уверены, что письмо обязательно дойдет до адресата.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."