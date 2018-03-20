ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ, ПОБЕДИЛ

20 Марта 2018



Наверное, в победе Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации сомневался лишь Владимир Вольфович Жириновский, кандидат от ЛДПР. Он единственный, кто публично уверял избирателей в неотвратимости своей победы и обещал пристроить на работу всех кандидатов-конкурентов.

Явка на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года по предварительным данным составила 67,53 процента (73 609 489 из 108 997 370 человек). За Владимира Путина проголосовали 76,69 процента избирателей. На втором месте идет Павел Грудинин, выдвиженец от КПРФ с результатом 11,77 процента, на третьем неувядающий исполнитель предвыборного фольклора Владимир Жириновский – 5,65 процента. Самый высокий показатель на выборах у действующего президента продемонстрировала Кабардино-Балкария. Там за Владимира Путина проголосовало 93,38 процента населения, принявшего участие в голосовании. На втором месте находится республика Крым с результатом 92,15 процента. Третье место занимает Чеченская республика – 91,44 процента. Четвертое – Дагестан, с показателем 90,77 процента. И замыкает пятерку лидеров город Севастополь с цифрой 90,19 процента.

Настало время посмотреть на результаты голосования в Дальневосточном федеральном округе. Первое место из восьми субъектов ожидаемо занял Чукотский автономный округ, там за Владимира Путина проголосовало 82,31 процента избирателей, пришедших на выборы. Это был единственный регион на Дальнем Востоке, где выдвиженец от ЛДПР (7,31 процента) опередил кандидата от КПРФ (5,86 процента). На втором месте оказалась Магаданская область с результатом 72,3 процента в пользу действующего президента. Третье место занял Камчатский край с показателем 69,44 процента. Вечно конкурирующая с нами Сахалинская область набрала 66,92 процента. Хуже них проголосовали жители Якутии (64,38 процента) и амурчане (64,67 процента).

В Камчатском крае голосование проходило в одиннадцати районах: Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском и в двух городских округах: Петропавловск-Камчатском (включая судовые избирательные участки) и Вилючинском. Из 239 045 избирателей проголосовали 161 930 человек (67,74 процента). Самый низкий результат на выборах в пользу действующего президента показал Усть-Камчатский район (66,48 процента). Вторым с конца оказался Вилючинский округ (67,24 процента). Лучшего показателя достиг Олюторский район (81,72 процента). Ему в затылок дышит Тигильский (81,43 процента), затем Алеутский (80,31 процента). Краевая столица вместе с судовыми участками показала результат 71,62 процента. Кстати на судовом избирательном участке № 270 Владимир Путин показал рекордно низкий результат 12,5 процента. На судовых участках № 235, 266, 273, 298, 325 действующий глава государства занял третье место. На участках № 223, 224, 234, 270, 277, 304, 311, 319 он оказался вторым. У Владимира Жириновского самый высокий результат 66,67 процента оказался на судовом избирательном участке № 234, у Павла Грудинина – 58,33 процента на участке № 298. Камчатский край (ранее Камчатская область и Корякский автономный округ) показали рекордную явку за всю историю выборов президентов Российской Федерации – 67,74 процента. Еще один рекордный показатель зафиксирован по явке в Пенжинском районе – 96,15 процентов.

Изюминкой прошедшего голосования можно назвать обстоятельство, когда участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» сделали кратковременную остановку в лесу, где их уже ждал специальный вертолет с переносной избирательной урной. Исполнив свой гражданский долг, участники гонки продолжили свой нелегкий путь.

Впервые за все время выборов президента Российской Федерации действующий лидер страны показал столь высокий результат. Пик популярности Владимира Путина был достигнут в 2014 году во время Крымской весны. Тогда на референдуме 16 марта крымчане проголосовали за вхождение республики Крым в состав Российской Федерации – таким образом была восстановлена историческая справедливость. Напомню нашим читателям, что республика Крым решила отделиться от Украины из-за прошедшего в Киеве государственного переворота, в результате которого пролилась кровь и к власти пришли неонацисты из новоявленного бандеровского отродья. Для того чтобы обеспечить условия для мирного проведения референдума, были блокированы украинские воинские части, дислоцирующиеся в Крыму, в первую очередь силами морской пехоты российского Черноморского флота. В короткое время по инициативе крымчан были созданы отряды самообороны. Благодаря решительным действиям российского президента Владимира Путина удалось избежать кровопролития в Крыму. После того как Крым вошел в состав России, политологи к фамилии Путин сделали приставку «Крымский». С тех пор рейтинг российского президента не падал ниже 78 процентов. Много лет у руля Российской Федерации стоял по-настоящему авторитетный национальный лидер, которому верили в своей стране и уважали либо боялись за рубежом.

За время проведения избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации в 2018 году, пожалуй, самым ярким и одновременно нелепым международным скандалом блеснула Великобритания. Премьер-министр объединенного королевства Тереза Мэй 12 марта этого года выдвинула обвинение против России, якобы наши спецслужбы замешаны в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервнопаралитическим веществом под названием «Новичок». Сергей Скрипаль – это бывший полковник ГРУ, работавший на британскую разведку около десяти лет, который был взят с поличным и приговорен судом Российской Федерации к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Через четыре года, в июле 2010-го, Скрипаля, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух россиян, осужденных за государственную измену, – Александра Запорожского, Геннадия Василенко – обменяли на группу российских разведчиков-нелегалов, разоблаченных в США, которых выдал сбежавший на Запад офицер СВР Александр Потеев. Сергей Скрипаль поселился в Лондоне, и правительство Великобритании назначило ему пенсию. Юлия, дочь отставного полковника ГРУ Сергея Скрипаля, имеет российское гражданство, ей 33 года, она регулярно ездит в Россию, но постоянно живет в Лондоне. По информации британских СМИ, отравление Скрипалей произошло 5 марта отравляющим веществом, указанным выше. Тереза Мэй предъявила ультиматум России, решив, что тем самым подложит большую свинью на выборах президента Российской Федерации Владимиру Путину. Ей так хотелось насолить России, что она не стала утомлять свою голову даже элементарным анализом ситуации. Во-первых, зачем России убивать предателя Сергея Скрипаля, который уже был осужден российским судом, а потом обменян. Во-вторых, к чему совершать акцию во время выборов. В-третьих, выглядит совсем уже безрассудно убивать дочь Сергея Скрипаля. «Русский след» этого преступления Тереза Мэй разглядела потому, что отравляющее вещество «Новичок» было разработано в Советском Союзе в начале 80-х годов прошлого века и, следовательно, формула яда может быть только у России. Однако создатель отравляющего вещества «Новичок» два десятка лет назад эмигрировал в США, а через десять лет после счастливого переселения издал книгу, в которой рассказал о создании «Новичка» и рассекретил формулу отравляющего вещества. Так что премьер-министр Великобритании попусту демонстрирует свое красноречие. Своей немотивированной агрессией, безосновательными обвинениями в сторону России она лишь подстегнула россиян, проживающих в Лондоне, голосовать за Владимира Путина. Его рейтинг среди них вырос в разы. Очередная, как ее окрестили в парламенте, «железная леди» оказалась, скорее, по пояс деревянной (разумеется, сверху).

Оставим звонкие зарубежные скандалы на туманном Альбионе и вернемся в наш «медвежий угол». Любители поскандалить нашлись и у нас. Ранним утром в день выборов 18 марта этого года в дежурную часть УМВД России по Петропавловску-Камчатскому поступило заявление от гражданки Слюсар Т. В., которая посчитала, что ее лишили права голосовать. Дело в том, что избирательница «Т. В.» не увидела в бюллетене для голосования графу «против всех». Видимо, она всерьез поверила кандидату в президенты Ксении Собчак, когда та заявила, что она кандидат «против всех». Женщина сначала обратилась в участковую комиссию с требованием найти такую графу. На что члены комиссии объяснили, что таковой графы в бюллетенях вот уже пятнадцать лет как не существует. Возмущенная избирательница решила, что ее обманывают, и отправилась в полицию. Стражи порядка растолковали жалобщице, что в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в избирательном бюллетене графа «против всех» не предусмотрена. В голове заявительницы ворочалась досада от того, что ей пришлось проснуться ни свет ни заря в выходной день, добраться до избирательного участка, поскандалить, затем тащиться в дежурную часть УМВД города и снова скандалить. Может, ей лучше написать что-нибудь ядовитое в адрес Ксении Анатольевны, так сказать, для снятия стресса? В тот воскресный день не дремал электорат не только Ксении Собчак, но и кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Уполномоченный представитель КПРФ, некто Стендер В. А. потребовал признать бюллетени в переносном ящике на избирательном участке № 49 не действительными, т. к. ящик находился вне поля зрения избирательной комиссии. Поэтому (цитирую): «… у членов избирательной комиссии было время для вскрытия данного переносного ящика для голосования, замены бюллетеней и повторного его опечатывания». Камчатские члены КПРФ, полагаю, люди какой-то особой убогой породы. Словно мать-природа нацарапала в их мозгах в труднодоступном месте извилины пунктиром, которые исключают способность мыслить здраво и логично. Допустим, члены избирательной комиссии решили вскрыть переносную урну и заменить бюллетени для голосования. Зачем им это делать в какой-то бытовой комнате, куда все члены комиссии и наблюдатели имеют доступ? Не проще ли это темное дело совершить где-нибудь на выезде, подальше от посторонних глаз. И потом, куда члены комиссии дели бы замененные бюллетени? Их нельзя просто порвать и выбросить. При подсчете сразу возникнет вопрос: куда исчезли, в нашем случае, 19 бюллетеней? Разумнее было дождаться итога подсчета голосов, а потом уже, как говорится, качать баркас. Тот же Стендер написал жалобу на действия избирательной комиссии на участке № 178 в селе Пахачи Олюторского района. Он посчитал, что на данном избирательном участке находится слишком большое количество бюллетеней (на 251 человека – 400 штук судьбоносных бумажек). Господин Стендер опять попал пальцем в небо. По состоянию на 1 января 2018 года официальная численность избирателей в поселке Пахачи составила 399 человек. Количество избирательных бюллетеней по сравнению с зарегистрированными избирателями согласно закону не должно превышать полтора процента. Когда уже камчатские коммунисты научатся читать нормативно-правовые акты?

В остальном выборы Владимира Владимировича Путина в президенты Российской Федерации прошли на высокой гражданской ноте и без скандалов. Жители Камчатского края и Чукотского АО первыми голосовали и первыми выбрали нового президента Российской Федерации.

Вячеслав Скалацкий

P.S. Пока верстался номер на электронный адрес газеты «Вести» поступило поздравление в адрес вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Путина от председателя политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Разумеется, мы присоединяемся к поздравлениям Сергея Михайловича, но выражаем недоумение – почему для поздравления он выбрал столь длинный путь. Может быть, господин Миронов всерьез полагает, что Владимир Владимирович Путин начинает свой трудовой день с чтения газеты «Вести-Камчатка»? Если Сергей Михайлович не знает адрес президента РФ, то мы советуем ему написать коротко: «Москва. Кремль. Путину», или еще короче: «Путину». Мы почему-то уверены, что письмо обязательно дойдет до адресата.