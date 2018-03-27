ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

27 Марта 2018



Сборная России по футболу беспомощна перед грандами

Поражение сборной России от бразильцев в контрольном матче со счетом 0:3 остроумнее всех, на наш взгляд, прокомментировал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников. На вопрос, кого из защитников нашей команды он мог бы выделить, известный своими остротами наставник ответил: «Ну-ну... Выделить, отвезти на берег моря и расстрелять за такие вещи. Контрольным в затылок».

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, выигрывавший в свое время с этим клубом кубок УЕФА (второй по значимости европейский турнир) был в оценках более серьезен, но столь же пессимистичен. По его мнению, на поле столичных «Лужников» в ночь с пятницы на субботу по камчатскому времени мы наблюдали «жалкое зрелище». «Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют, – мрачно сказал Газзаев. – В индивидуальном техническом оснащении. В тактике. В розыгрыше и контроле мяча. Играли фактически только на контратаках. Уступали в каждом эпизоде».

Действительно, пятикратные чемпионы мира победили нашу полуживую национальную сборную легко, играючи, будто бы даже с некоторой издевкой. Почти не ускоряясь, они перебрасывали друг другу мяч, как бы призывая наших игроков сразиться в «А ну-ка отними!». Гости владели мячом 63 процента игрового времени. Нанесли 24 удара по воротам, 13 из которых попали в створ. Для сравнения: на счету россиян всего три точных попадания, с которыми без особых усилий справился бразильский голкипер Алиссон.

Если бы не его российский коллега Игорь Акинфеев, счет мог стать крупным еще до перерыва, и только благодаря невероятным спасениям армейца, команды ушли на перерыв, так и не открыв счета. Ничейный результат первого тайма мог создать у наших болельщиков ложные иллюзии о том, что мы можем на равных противостоять пятикратным чемпионам мира. Между тем, если по игровой дисциплине к нашим игрокам в первой 45-минутке у специалистов претензий не было, – все они тщательно выполнили тренерскую установку, то с умением собственно играть в футбол, искать счастья у чужих ворот – просто беда.

А во втором тайме кудесники мяча лишь на четверть часа включились на полную мощь, после чего все встало на свои места. Как любят говорить сами бразильцы: «Забейте нам, сколько сможете, а мы забьем, сколько захотим». В данном случае гости ограничились тремя голами, не желая, видимо, добивать и без того поверженных, но гостеприимных хозяев на глазах собственной публики. Мы, в свою очередь, не смогли взять ворота ни разу.

Первый пропущенный мяч на 53 минуте в очередной раз обнажил проблемы сборной России в обороне. При розыгрыше стандартных положений наша команда, как правило, защищается с помощью персональной опеки, но в данном случае защитники Илья Кутепов и Владимир Гранат недоглядели за опекаемыми футболистами. Хавбек Александр Самедов, в свою очередь, отчего-то не стал накрывать подачу Виллиана, хотя мог бы помешать.

После этого Кутепов поздно выпрыгнул, позволив Тиагу Силве точно пробить в угол. Акинфеев не в первый раз выручил сборную, но Миранда сыграл на добивании. За автора гола отвечал Гранат. Наш игрок обороны перед подачей даже придерживал бразильца руками, но после удара Силвы забыл о Миранде, и тот отклеился от опекуна.

К назначению пенальти в наши ворота на 62 минуте привела позиционная атака сборной Бразилии по левому флангу. В этом эпизоде ключевую роль сыграл нападающий южноамериканцев Габриэл Жезус, который увел за собой защитника Федора Кудряшова, тем самым освободив зону в центре штрафной площади для Паулинью. Александр Головин изначально преследовал бразильца, но соперника следовало встречать кому-то из центральных защитников и перехватить передачу Марселу. Видимо, Головин понял, что помощи ждать не от кого, поэтому пришлось фолить.

Третий гол на 66 минуте стал отражением исполнительского мастерства Виллиана. Но никакого гола не было бы, если бы наши футболисты не дали бразильцу принять мяч после того, как Акинфеев выбил его из площади ворот. Бразилец, выступавший когда-то за махачкалинский «Анжи», остался в полукруге у штрафной в одиночестве. После этого ему ничего не стоило беспрепятственно принять мяч, увести атаку вправо и навесить.

При этом во время выноса Акинфеевым мяча в штрафной находились абсолютно все игроки нашей сборной, а Виллиана не опекал никто. Во время краткосрочного рейда нападающего, ныне представляющего лондонский «Челси», многие футболисты российской сборной бросились на него и забыли о Паулинью, находившемся в нескольких метрах от ворот.

В итоге российская команда потерпела от бразильцев самое крупное домашнее поражение в своей истории. Пока все идет к тому, что летом будет объявлено о провале семилетней подготовки сборной к чемпионату мира. В декабре 2010 года, когда Россия получила право на проведение мундиаля, казалось, что наша страна за восемь лет должна получить сильнейшую в своей истории футбольную сборную. Но нынешний разгром – а будь это официальный матч, счет был бы куда более крупным – опустил болельщиков с небес на землю.

На чемпионате Европы во Франции два года назад в составе линии обороны были братья Березуцкие и Игнашевич, но сейчас их нет. О том, что нужно искать замену защитникам ЦСКА, говорили с того момента, как мы получили чемпионат мира. В 2012 году показалось даже, что замена нашлась – Бурлак и Беляев, – но мы обознались. В 2017-м отыскали еще одну перспективную связку, однако минувшей зимой Джикия и Васин получили травмы.

Алексей и Василий Березуцкие после этого возвращаться в сборную отказались. Против Коутинью, Паулинью и Виллиана у нас безуспешно сыграли Гранат, Кутепов и Кудряшов. Наверное, они же будут в основном составе и на чемпионате мира. Других вариантов, похоже, нет. Давно было ясно, что хорошие центральные защитники у нас в дефиците. Но за семь с половиной лет российский футбол не сделал ничего, чтобы подготовить смену вечным братьям и Игнашевичу.

На острие атаки после травмы Александра Кокорина фактически нет альтернативы Федору Смолову. Но тот, кажется, пока больше преуспел в забивании татуировками собственных рук, чем в реализации голевых моментов. После игры с бразильцами в центральной спортивной прессе даже появились призывы вернуть в сборную Андрея Аршавина, который сегодня играет в Казахстане за алматинский «Кайрат».

Дескать, бывший капитан национальной сборной к своим 37 годам провел в чемпионате нашего южного соседа 74 матча, в которых забил 22 мяча. Вот и поможет, хотя бы выходя иногда на замену в качестве «тайного оружия». Но все эти мысли говорят только об одном: если уж речь, хотя бы гипотетически, заходит об Аршавине, значит, играть в нападении (и забивать!) у нас больше некому.

Впрочем, все это – «разговоры в пользу бедных». В теме Аршавина главный тренер нашей команды Станислав Черчесов четко и недвусмысленно поставил точку: «Аршавин неплохо играет у себя в команде в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его в Турции и посмотрел пару тренировок. На сегодняшний день мы приняли решение, что у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Убежден, что Андрей пригодился бы команде, если бы ему было лет на 10 меньше».

Сейчас, когда до старта мундиаля осталось меньше трех месяцев, все идет к тому, что на чемпионате мира сборная России будет слабейшей за многие годы, хотя и готовилась к нему, вроде как, еще с отборочного цикла Евро-2012. Кажется, тут уже и Аршавин не поможет. Больше семи лет регресса, когда о домашнем чемпионате мира говорили едва ли не каждый день.

Дело здесь в том, что подавляющее большинство игроков нашей сборной выступают в отечественном чемпионате, который входит в число европейских лидеров разве что по уровню зарплат и премиальных, но не по качеству игры. Невозможно по мановению волшебной палочки мгновенно перестроиться с черепашьих скоростей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на темп, который диктуют Виллиан и Паулинью вместе со своей командой.

У нашей сборной не было не просто дриблинга, а даже его попыток. Понимаю, когда так было у Фабио Капелло, который обводить просто запрещал, но у Черчесова с этим проще. Тем не менее даже у чужой штрафной никто таким образом создавать численное преимущество над соперником не пытался. Такое впечатление, что российские футболисты за последние лет шесть до такой степени потеряли веру в себя, что с трудом представляют возможность обвести бразильца.

Болельщики старшего возраста теперь вспоминают, как летом 1965 года Бразилия в тех же Лужниках с Пеле и Гарринчей обыграла сборную СССР с тем же счетом 3:0. После чего на чемпионате мира 1966 года в Англии кудесники мяча вообще не вышли из группы, в то время как наши вернулись из Лондона с бронзой за четвертое место. Правда, нынешним российским футболистам до бога высоко, до тогдашних звезд Шестернева с Ворониным далеко, а до бронзы – как до Луны.

Следующим нашим соперником должны стать французы. Матч против этой одной из сильнейших на континенте команд начался, когда этот номер уже был подписан в печать. Мы не знаем его результата. Но футбол – такая игра, когда одна качественная победа может вознести до небес. Она может быть обманчива, но если 27 марта российская сборная растерзает французов, о нашей команде до майского сбора будут говорить в восторженных тонах. Словно и не было 0:3 от Бразилии.

Запоминается последнее. Однако что будет, если Франция сыграет так, как действительно может?

Дмитрий ЧЕРНОВ