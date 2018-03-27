У КОГО БОЛЬШЕ ПРАВ

27 Марта 2018



Почему суд, прокуратура и УФАС бессильны перед чиновниками?

О проблемах камчатского предпринимателя Мгера Арутюняна, фактически лишившегося собственного бизнеса и почти разоренного из-за произвола чиновников муниципалитета краевой столицы, «Вести» рассказывали уже трижды. Почти четыре года прошло с тех пор, как его киоскам-автоприцепам «Купава» не нашлось места в утвержденной в мае 2014 года городской схеме размещения нестационарных торговых объектов.

С тех пор бизнесмен выиграл шесть процессов в краевом арбитраже, заручился несколькими решениями регионального антимонопольного управления и представлениями прокуратуры в свою пользу, но в судьбе некогда процветавшего бизнеса ничего так и не изменилось. Большинство из двух десятков красно-желтых ларьков, когда-то работавших под торговыми марками «Хот-дог», «Сказочное бистро», «Экспресс-кафе» и «Русские блинчики», по-прежнему простаивают без дела.

Из 97 работников на предприятии Мгера Арутюняна осталось всего 7. Вместо почти двух миллионов рублей налогов, которые он раньше платил в бюджет Петропавловска, казна теперь получает не больше 200 тысяч ежегодно. Предприниматель продолжает бороться за свои права, но до сих пор безуспешно. Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего бизнеса администрации ПКГО и Министерство экономического развития Камчатского края намертво держат оборону, никак не реагируя ни на решения суда, ни на предписания УФАС и прокуратуры.

Для начала напомним нашим читателям краткую хронологию конфликта индивидуального предпринимателя с местной властью.

Свой бизнес, объединяющий 22 «Купавы» с фаст-фудом и производственный цех, Мгер Арутюнян открыл в 1995 году. С тех пор 20 лет он кормил горожан пиццей, чебуреками, пирожками, беляшами и другой продукцией собственного производства (около 40 наименований). Киоски в теплое время года он устанавливал в разных районах города, причем в центре занимал лучшие места: на площади Ленина, улице Ленинской и Озерновской косе.

Работал Арутюнян на основании заключенного с мэрией договора об обеспечении жителей города услугами общественного питания. Но в 2014 году порядок предоставления мест для передвижных торговых точек изменился. Теперь они работают на основании утверждаемой каждые пять лет схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Данная схема является главным документом для начала или продолжения любого, даже самого мелкого бизнеса, вплоть до продажи семечек. Ее утверждение находится в исключительной компетенции органов местной исполнительной власти. Но муниципалитет уже три года наотрез отказывается продлить с предпринимателем срок договора об обеспечении жителей краевого центра услугами общественного питания.

Мотивы отказов иногда выглядят просто абсурдными. Например, разместить киоск в районе Озерновской косы предпринимателю не позволили из-за того, что «испрашиваемое место находится в границах земельного участка, который передан управлению благоустройства ПКГО для содержания и обслуживания территории городского пляжа». Еще один отказ на размещение «Купавы» в районе площади Ленина обоснован тем, что «место находится в зоне городских парков, бульваров, скверов, набережных». Как будто бы не в местах массового отдыха должны находиться точки общепита.

Бизнесмен подал на администрацию шесть исковых заявлений в арбитраж (отдельно по каждому конкретному земельному участку) и уже осенью 2014 года одержал убедительную победу. Смысл решений, вынесенных судьями Денисом Довгалюком и Игорем Жалудем, сводился к тому, что управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства незаконно отказало бизнесмену в продлении договора, нарушив соответствующий регламент администрации ПКГО. Вялые возражения мэрских адвокатов, что Арутюнян, дескать, вовремя не принес в городскую администрацию цветные фотографии своих торговых точек, были судом отметены.

Тем не менее субъекту предпринимательства – Арутюняну – в соответствующем управлении муниципалитета снова дали от ворот поворот. Чиновники уцепились за одну-единственную, повторяющуюся во всех шести вердиктах фразу о том, что «у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для возложения на управление обязанности по повторному рассмотрению заявления предпринимателя». Проще говоря, отказавшись продлить договор с бизнесменом, чиновники нарушили закон, но вернуться к обращению предпринимателя и исправить оплошность они не обязаны.

Судебные решения с тех пор так и не были исполнены. В середине прошлого года в конфликт в очередной раз вмешалась петропавловская прокуратура в лице заместителя прокурора Ильи Терещенко. Ведомство по обращению Мгера Арутюняна провело проверку по вопросам нарушения прав субъектов малого и среднего бизнеса на территории ПКГО.

В ходе расследования выяснилось, что ряд решений муниципалитета, касающихся малого и среднего бизнеса, приводят к существенным изменениям прав и обязанностей предпринимателей, что следовало отразить в заключении предварительной оценки регулирующего воздействия, как требует статья 46 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Этого, однако, сделано не было.

«Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение должностными лицами муниципальной власти ПКГО служебных обязанностей, а также отсутствие должного контроля за деятельностью работников со стороны руководства, – говорится в представлении горпрокуратуры от 22 июня 2017 года. – Выявленные нарушения противоречат государственной политике в сфере защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также влекут негативные последствия в виде умаления авторитета муниципальных органов».

Казалось бы, все яснее ясного, и лучше не скажешь. Тем более в том же представлении советник юстиции Илья Терещенко потребовал от администрации Петропавловска «безотлагательно принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения». Но и после этого Мгеру Арутюняну реанимировать успешный когда-то бизнес не дали.

Последней на данный момент инстанцией, вставшей на сторону бизнесмена, стало управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Камчатскому краю, рассмотревшее 15 февраля нынешнего года заявление Мгера Арутюняна по признакам нарушения администрацией ПКГО первой части статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Она, в частности, гласит: «Органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции». В нашем случае речь шла о невключении в схему размещения нестационарных торговых объектов 17-ти автоприцепов «Купава» Мгера Арутюняна.

Тщательно изучив аргументы как самого бизнесмена, так и сразу троих адвокатесс, представлявших муниципалитет, УФАС вынесло многостраничное решение в пользу заявителя. Речь в нем главным образом шла о том, что в «схему размещения подлежат включению все нестационарные торговые объекты, функционировавшие не менее 12 месяцев по состоянию на 1 января 2015 года на основании договоров аренды земельных участков, иных договоров, разрешений, решений и документов».

Иначе говоря, если в том или ином ларьке или автоприцепе уже давно, успешно, а, главное, законно ведется торговля, то никакие изменения в схеме не должны этому помешать. Исключением является ситуация, когда землю из-под киоска необходимо освободить под строительство, предусмотренное городским генеральным планом. Но и в этом случае предпринимателю должен быть предоставлен взамен равноценный участок для работы. Принцип прост и понятен даже ребенку: место меняется, бизнес остается.

В результате УФАС официально зафиксировало, что администрация Петропавловска в 2014 году необоснованно воспрепятствовала осуществлению деятельности индивидуального предпринимателя Арутюняна и создала для него дискриминационные условия (пункты 2 и 8 первой части статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Данные нарушения антимонопольное ведомство предписало немедленно устранить. С тех пор прошло полтора месяца, но в управлении экономического развития и имущественных отношений муниципалитета Мгеру Арутюняну по-прежнему не рады.

Свой взгляд на возможные причины такого ослиного упрямства чиновников Мгер Арутюнян в августе прошлого года изложил в своем обращении на имя первого заместителя краевого прокурора Анатолия Щербакова. (Нечто подобное мы предполагали еще два года назад.) «В середине февраля 2014 года на мой сотовый телефон поступил звонок, – пишет предприниматель. – Незнакомый человек сообщил, что является помощником тогдашнего главы администрации города Алексея Алексеева и предложил встретиться».

По словам Мгера Арутюняна, в ходе беседы, состоявшейся в офисе бизнесмена, выяснилось, что этот гражданин прекрасно осведомлен о его проблемах. «Он сказал, что места размещения моих киосков «Купава» шикарные, и просто так договоры со мной продлеваться не будут, – продолжает Арутюнян. – После этого представившийся помощником Алексеева человек попросил у меня ручку с бумагой, заявил, что если я желаю продлить срок действия договоров… и написал число 3 000 000 и номер телефона».

Мы не исключаем, что такой факт имел место, а тогдашний собеседник Мгера Арутюняна действительно действовал от имени осужденного впоследствии экс-главы администрации ПКГО. Во всяком случае это многое объясняет: и злостное неисполнение решений арбитражного суда, и пренебрежение многочисленными предписаниями прокуратуры и УФАС. Однако принципиальный Арутюнян платить мзду отказался, после чего и столкнулся с нерешенными до сих пор проблемами.

В тогдашней структуре муниципалитета взаимоотношениями с представителями бизнеса занималось управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства. Именно это подразделение должно было просто автоматически включить передвижные ларьки Арутюняна в готовящуюся на тот момент схему. Если чиновники действительно вымогали у предпринимателя взятку только за то, чтобы соблюсти его законные права и интересы, значит они преступники и коррупционеры. Разговор с ними в таком случае должен быть коротким: «Встать, суд идет!»

В конце прошлой недели на сайте администрации ПКГО появилось сообщение о том, что нынешний глава городской администрации Виталий Иваненко намерен увеличить срок договоров на установку нестационарных павильонов с пяти до десяти лет. Соответствующее предложение он уже внес на рассмотрение рабочей группы по внесению изменений в Решение городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27 декабря 2013 года «О порядке создания условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания».

«Увеличение срока действия договоров до десяти лет, на мой взгляд, действенная мера, которая позволит предпринимателям Петропавловска чувствовать себя увереннее, – сказал Виталий Иваненко. – Изменения в сторону долгосрочного сотрудничества станут дополнительной мерой поддержки представителей малого и среднего бизнеса и, безусловно, окажут положительное влияние на их развитие».

По нашему мнению, Виталий Иваненко в данном случае совершенно прав: именно уверенность предпринимателей в будущем, в том, что завтра их не прогонят с давно занятых мест и не заставят сворачивать бизнес, является одним из ключевых факторов деловой и инвестиционной привлекательности краевой столицы.

Восстановление законных прав одного из представителей малого бизнеса – Мгера Арутюняна, нарушенных четыре года назад, этому бы только способствовало.

Дмитрий ЧЕРНОВ