27 Марта 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в магазине

Однажды в мой единственный, законный и такой долгожданный выходной сплю как убитая. Сквозь сон слышу настойчивые звонки телефона. Я в гневе. Кто посмел? Ну, сейчас подниму трубку и все-все выскажу, использую весь запас своей ненормативной лексики.

«Привет, прости, что разбудил. Нужна твоя помощь. Срочно!» – встревоженным голосом сказал Сашка, мой брат.

Ну как ему откажешь? Выдавливаю из себя слова «хорошо, приеду» и на автопилоте иду в ванну. И за что мне все это?

Через час я уже на рынке, пытаюсь найти в сумочке ключи от магазина, которые мне завез Сашка, попросив подменить его. Да, забыла сказать: о своем новом бизнесе брат ни словом не обмолвился. Лишь многозначительно сказал, что «железная леди» (так он меня еще с детства называл за мой, как ему казалось, суровый характер) попадет в свою стихию.

«Египетская сила!» – вырвалось у меня, когда я подошла к магазину. Нет, название «Тормоз», конечно же, отражало мое воскресное состояние, но я и подумать не могла, что придется поработать в таком магазине! Открыв дверь, я увидела это – предел мечтаний любого мужчины – мир железяк! «Так, нужно собраться, все будет хорошо. Я же могу капот от бампера отличить, в конце-то концов!» – был мой оптимистичный прогноз. Да и Сашка смс прислал, мол, не пугайся, нужно всего лишь включить компьютер, запустить «1С: Торговля+Склад», открыть электронный каталог запчастей, и дело в шляпе. «Народу по воскресеньям немного бывает», – уверял мой брат.

Через мгновенье ко мне вернулось самообладание, нервы стали железными, я сделала себе кофе и уже хотела начать осмотр этих «автопримечательностей», как вдруг, откуда ни возьмись, налетела толпа мужиков с безумными глазами. Первый молодой человек был очень даже симпатичным, поэтому мне захотелось пофлиртовать. Устремив на него пронзительный взгляд, я кокетливо спросила: «Чем я могу помочь?» Его вожделеющий взгляд остановился вначале на нижней полке, затем плавно перешел на верхнюю полку с железяками. Не обращая на меня никакого внимания, он сказал: «Мне нужна цапфа, гофра и муфта на Протон Пердану!»

«О, дай бог здоровья и долголетия тому, кто придумал такое название!» – про себя подумала я. «Так у вас есть эти запчасти?» – еще раз повторил свой вопрос парень, вернув меня к жестокой реальности. «Цапфа – как много в этом слове для сердца женского…» – пулей пронеслось у меня в голове. И где же мне их, «зверей диковинных», искать? В кузове? В электрике? Звоню Сашке, он недоступен.

Между тем количество «автозомби» мужского пола увеличивается в геометрической прогрессии, но при этом они ведут себя на удивление спокойно и готовы смиренно ждать своей очереди (вот бы в магазине парфюмерии и косметики мужчины также терпеливо стояли с нами и ждали). Время идет, а цапфы все нет на экране компьютера. Понимаю, что поиски бесполезны. Перехожу к плану Б. Делаю трагичное выражение лица и с великой скорбью в голосе сообщаю, что отключили интернет, и дальнейший поиск не возможен. Прошу молодого человека и всех остальных на бумажке оставить телефон и названия нужных запчастей и обещаю перезвонить в ближайшее время. Налетевшая толпа начинает рассеиваться.

Наконец, остался один, последний герой. Он: «Девушка, вон у вас на полке лежит датчик положения дроссельной заслонки. Сравните номера, пожалуйста» – говорит он мне, протягивая листок со своими каракулями. Внезапно начинаю чувствовать, что еще чуть-чуть, и мой мозг взорвется от этих «благозвучных» терминов. Мне ужасно стыдно за свою автонеграмотность. Я краснею. Понимаю, что терплю полное фиаско, уже готова предложить этому мужчине совершить эксклюзивный экскурсионный тур по магазину, как вдруг входит Сашка и, весело хихикая, сообщает, что все это первоапрельская шутка.

«Как я отреагировала?» – спросите вы. Очень эмоционально! Схватив листки с «автографами» покинувших меня мужчин, сообщила Сашке, что так шутить может только тот, по кому уже давно плачет ремень ГРМ, кто совсем слетел с катушек зажигания и потерял последние тормозные колодки, кому окончательно сорвало лямбда-зонд и у кого вместо головы теперь подшипник ступицы!

Однажды на девичнике

Однажды пятеро закадычных подружек собрались отметить первое апреля маленькой девчачьей посиделкой под шампанское с тортиком. С шампанским-то и случился первый казус. Чтобы пробка не выстрелила в потолок, хозяйка дома крепко ее держала обеими руками. В итоге бутылка шампанского улетела в угол кухни шипящей ракетой и залила всю комнату пенным потоком, будто из брандспойта. Пришлось вымыть пол и срочно призвать соседа по лестничной клетке, чтоб открыл вторую бутылочку.

Молодой и галантный сосед любезно помог и был вознагражден кусочком торта. Застолье удалось, веселая беседа шла своим чередом, и тут кто-то заговорил про суеверия и потусторонние миры. Был ли то молодой кураж или пузырьки от шампанского ударили в голову, а только девчонкам захотелось устроить спиритический сеанс. Соседа спешно вытолкали, чтоб не портил настрой своим скепсисом, быстро расчертили круг буквами, сели за столик – и понеслась. Сперва дело шло ни шатко, ни валко. Духи Пушкина и Белинского то появлялись, то исчезали, несли какую-то околесицу и вообще не внушали доверия.

Уже в разочаровании решили напоследок вызвать Миклухо-Маклая. И тут случилось страшное. В ответ на трагический шепот хозяйки дома: «Дух Миклухо Маклая, дай знак, что ты в этой комнате», раздался глухой и отчетливый стук в окно. Стало не до веселья, по коже поползли мурашки. Шутка ли – ведь квартира-то на восьмом этаже, случайный прохожий постучать не может. На птицу тоже не спишешь, ночь на дворе. Деревья рядом не растут, ветками стучать не могут.

Холодея от страха, выглянули в окно. Никого.

Только сели за стол – дух Миклухо Маклая снова тут как тут, в окно скребется. Девчонок охватил ужас. Кое-как набравшись храбрости, стали задавать вопросы. В леденящей тишине Миклухо-Маклай отвечал им глухим стуком в окно. Диалог с потусторонним миром продолжался с полчаса. Девчонки решили призвать соседа, чтобы на деле продемонстрировать ему существование сверхъестественного.

На звонок в дверь открыл сосед со спиннингом в руках.

Как оказалось, придя домой, он решил сыграть с девчонками шутку. Подождал с полчасика для верности, извлек с антресолей спиннинг и принялся стучать из своего окна в соседское.

А рассказал мне эту историю ее непосредственный участник – тот самый молодой сосед, теперь, по совместительству, являющийся моим мужем.

Однажды на работе

Однажды у нас на работе затеяли глобальный ремонт и начали постепенно переселять отделы друг к другу. В нашем кабинете в это время спокойно сосуществовали я и молодой человек Женя. Женя всегда отличался безмятежным и легким характером и считал огромным удовольствием перекричать или передразнить кого-то. И тут появилась Наталья.

Девушка была постарше нас, с очень сосредоточенным лицом и огромной работоспособностью в глазах. Мне даже стало не по себе: не поболтаешь, чай не попьешь, не пошутишь лишний раз – мало ли что расскажет. Как оказалось, она просто усыпляла нашу бдительность.

Для Жени все началось неожиданно. После работы мы собирались идти в местный спортзал на теннис, когда я заметила у него на спине приклеенную бумажку, которая гласила следующее: «Меня зовут Евгений… (фамилия). Если вы вдруг нашли меня где-то, не толкайте и не бейте, а донесите меня, пожалуйста, домой по адресу… (далее шел адрес). Буду очень признателен». Пока мы спускались по лестнице вниз, моя сила воли подверглась серьезным испытаниям, ведь не засмеяться, когда на глазах аж слезы выступают, до невозможного сложно.

Реакцию я услышала еще из раздевалки: по коридору раздавался топот и разносились крики «кто это сделал???!!!» Проанализировав ситуацию, Женя пришел к правильному выводу и тихо сказал: «Отомщу».

К сожалению, Женина фантазия была не богата, месть заключалась в прищепках, прицепленных на куртку, и все тех же бумажках с надписью: «Пни меня».

Через несколько дней я пришла на работу и застала своего коллегу ползающим под столом и перецепляющим провода у своего компьютера. При этом он бормотал себе под нос: «Сам найду, что случилось. Ничего ей не скажу». У Жени не работала мышка, причем все было подключено нормально. Когда же пришло время работать, и гордо сидеть перед монитором возможности больше не было, ему пришлось признаться в беспомощности. А было все очень просто – к мышке снизу на скотч приклеили бумажку. И совершила это снова Наталья.

После нескольких подобных шуток у Жени началась мания преследования: перед уходом домой он проверял всю свою одежду, а утром досконально исследовал рабочее место. В эти моменты я лежала на столе от смеха.

Последний «подарок» был приурочен к Жениному возвращению из отпуска. Когда-то, в момент его устройства на работу, у нас в кабинете сидела бабушка семидесяти лет. Она хорошо успела потрепать ему нервы, часто заставляя переделывать нормально выполненные задания и гоняя за всякими листочками. Вспоминал он о ней с содроганием сердца.

С одной из корпоративных вечеринок осталась фотография этой бабушки крупным планом с рюмкой в руках. Ее и было решено поставить ему в качестве картинки на рабочий стол: Женя возвращается – а она ему с монитора улыбается. Все складывалось удачно, оставалось всего несколько дней терпения, когда зашел наш начальник, которому срочно надо было найти в Женином компьютере схему, причем непременно самому. Я замерла… А как замер он, когда увидел эту картинку! После некоторого молчания начальник произнес: «Ничего себе Женя… я и не думал».

Тут уже можно было никого из отпуска не ждать, для нас шутка удалась. Хотя и «восторженный» вскрик отдохнувшего: «Да что же это такое?!», – тоже повеселил.

Но все хорошее, и даже ремонт, рано или поздно заканчивается. Наталья через несколько месяцев вернулась обратно. Только Женя, несмотря ни на что, очень по ней скучает и частенько наведывается в гости.

Однажды уехав в командировку

Однажды на первое апреля мой компьютер поприветствовал меня всплывшим сообщением блокнота: «Ну, и что ты на меня смотришь? Говорящего блокнота не видела? Может, ты еще и Терминатора не смотрела? Ну ладно, ладно. Все, молчу». Так подшутил надо мной муж, и шутка вполне удалась.

Пролетел год, и я уже заранее знала, что «подложу» мужу на следующий День смеха. Мне как раз надо было уехать в Москву по делам. Но вот какую записку я оставила милому на компьютере: «Да, дорогой, я специально убрала все значки с рабочего стола и оставила только это сообщение. Да, я знаю, что нет интернета – это я его отключила. Вернее, поменяла пароль на домашнем роутере. Зачем? А помнишь, ты сказал, что остаться дома с ребенком не сложнее, чем твоя работа? Вот сегодня мы это и проверим. Интернет временно не будет тебя отвлекать, но он обязательно заработает, когда ты выполнишь все инструкции. Вот твой список дел на сегодня:

1) Возьми мешок с надписью «детское» из кладовки. Заложи его содержимое в стиральную машину и насыпь 2 мерные ложки детского порошка. Поставь 500 оборотов и двойное полоскание. Полученное на таймере время запомни – эти две цифры тебе потом понадобятся.

2) Затем поставь сыну мультфильм на DVD (лучше Magic English, пусть учится) и предупреди его, что выйдешь в магазин. Не забудь оставить чашку воды и печенье рядом, чтобы он не сообразил сам сходить на кухню, пока тебя не будет. Купи хлеб и топленое молоко в «Бородино», затем зайди в «Копейку» и возьми рыбу и сыр. Обязательно сохрани чек, так как тебе нужны будут цифры из напечатанного ИНН магазина.

3) Убирая продукты, попроси сына сказать тебе что-нибудь по-английски. Да, и не пытайся сплавить ребенка свекрови – без его помощи ты вряд ли выйдешь в интернет!

4) Сходи с сыном на прогулку. Вам надо будет по дороге зайти в магазин люстр. Купи там запасные лампочки для кухни и прихожей. На выходе прямо над собой посмотри на хромовый светильник со свисающими кристаллами. Тебе надо будет пересчитать их количество.

5) Когда вы вернетесь, подогрей ребенку супчик. После обеда уложи его спать. Для этого почитай книжку о Мюнхаузене (она лежит на комоде). После нескольких рассказов сын попросит прочесть его любимый отрывок. Найдешь его и получишь еще две цифры – номер страницы.

6) Пока он спит, собери закатившиеся шарики (от палатки) из-под дивана и шкафа. Я знаю точно, сколько не хватает, поэтому тебе придется найти и вытащить все. Кстати, если ты будешь названивать мне после каждого пункта, я расценю это как досрочную капитуляцию.

7) Вымой посуду. Когда закончишь, сполосни раковину, наполнив ее до верхней решетки. Когда откроешь клапан на слив, посчитай, за сколько секунд уйдет вода. Получишь вариант с точностью + - 1 секунда.

8) И, в связи с тем, что подбор займет некоторое время, советую сперва сходить с проснувшимся сыном к свекрови на ужин. Сделай все, в чем она попросит помочь, а уж потом можешь спокойно вернуться домой.

Итак, ты освободился. Поздравляю! Пора открыть в браузере адрес роутера. Логин остался прежним. Чтобы получить пароль тебе надо вычесть из задания 1 задание 2. Результат можешь занести во вторую строку. Следующие две цифры ты получишь путем складывания пункта 4 и пункта 6. Далее задание 5 без изменений и сразу 7-ое (напоминаю, что замеры могли дать приблизительное значение). Успехов тебе!

А я пока буду по тебе скучать. Твоя Оля».

Ариша ЗИМА