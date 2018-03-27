СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ…

27 Марта 2018



Этот март заканчивается на трагической ноте. Огонь «Зимней вишни» в Кемерове обжег слишком многих. Невозможно представить всю боль людей, потерявших своих родных и близких в тот трагический день. А уж отчаянное горе родителей, чьи дети навсегда так и останутся детьми…

Это наша общая боль. Весь мир сейчас сочувствует кемеровчанам и скорбит вместе с ними.

В дни траура (27, 28 и 29 марта) на территории Кемеровской области приспущены государственные флаги РФ и региона. Телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Кемеровский госуниверситет приостановил культурно-развлекательные мероприятия. В частности, на неделю перенесен ежегодный фестиваль «Студенческая весна».

27 марта прошел всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ. По просьбе губернатора Тулеева жители Кузбасса разных вероисповеданий помолились об упокоении душ погибших в результате пожара, о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших, о поддержке их родных и близких, о предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия всем жителям.

В воскресенье посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове оказались в смертельной ловушке: в здании возник пожар, люди не смогли выбраться из помещений и сгорели заживо. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. На момент публикации материала известно о 64 погибших (по информации МЧС), среди них много детей. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

Жертв может быть еще больше: крыша огромного ТЦ рухнула, сколько тел находится под завалами – неизвестно. Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.

В основном в «Зимней вишне» в это воскресенье были семьи с маленькими детьми, а также школьники, у которых сейчас каникулы. В развлекательной зоне на четвертом этаже был кинотеатр – три зала. Один из них полностью заняли дети: они смотрели мультфильм вместе с сопровождавшими их классными руководителями. Очаг возгорания находился именно на четвертом этаже. При этом, согласно СНиП 31-06-2009, «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода».

По одной из версий причина возгорания – короткое замыкание в механизме карусели, в игровой зоне рядом с кинотеатром. Затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне и поролоновые батуты. По другой – виноваты подростки: как говорят аниматоры, они подожгли поролон в комнате. Есть еще одно предположение об источнике огня: свечи, которые зажгли во время детского праздника.

В считанные минуты пламя распространилось по всему четвертому этажу, обшитому пластиком, опустилось на третий и дальше вниз. Сотрудники МЧС тушили пожар около 20 часов. Самым сложным участком для спасателей были два кинозала. Кроме того, часть здания обвалилась с четвертого на третий этаж. Сколько людей сейчас под обломками, – пока не известно.

Очевидцы, находившиеся в момент трагедии в «Зимней вишне», говорят, что пожарная сигнализация не сработала, те, кто были в кинозалах, слышали крики людей в коридоре. Сеанс продолжался, в помещениях было темно.

Спасатели делали все, что возможно в таких условиях. «Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжелому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их?» – прокомментировал заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе) генерал-майор Александр Еремеев.

Сгоревший ТЦ открылся в 2013 году. Здание было построено в 1936-м под Кемеровскую кондитерскую фабрику № 1. К 1977-му к ней присоединилась еще одна фабрика – № 4, в результате образовался «Кемеровский кондитерский комбинат». Со временем территория разрослась: там появились административные здания, столовая, склад, специальные сооружения. В 2006-м цеха остановились из-за финансовых трудностей.

Однако, как утверждают очевидцы, планировка была крайне неграмотная. «В кинозалах очень неудобно сделаны выходы, – рассказывает жительница Кемерова Зоя Вишнина. – Чтобы сесть на последний ряд, нужно входить с одной стороны и подниматься к экрану, потом идти вдоль него и опять подниматься, то есть надо практически по всему периметру обойти зал. Есть и второй выход, но он постоянно закрыт». Более того, по ее словам, замыкания в ТЦ уже случались. «Два месяца назад мы ходили с классом в боулинг, который находится на третьем этаже, – вспоминает Вишнина. – В начале игры во всем здании отключили электричество, его не было минут сорок, а потом нам сказали, что причина – короткое замыкание».

По делу о пожаре в торговом центре в Кемерово задержаны и допрошены подозреваемые, в их числе сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», – отметила представитель ведомства Светлана Петренко. Среди задержанных также – руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, и арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер, а также Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности. Директора располагавшегося в торговом центре контактного зоопарка Евгения Видемана также вызвали на опрос в Следственный комитет. Представители зоопарка после случившегося удалили все свои аккаунты в социальных сетях.

Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ. В числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

Уточняется, что на данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего. Председатель СК Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.

Председатель профсоюза «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин рассказал, что большинство охранников сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не имели лицензии и не состояли ни в каком ЧОПе: «Существует так называемый «САВОК» – сторожа, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве были администраторы и контролеры», – отметил Галочкин.

Более того, по рассказам одного из сотрудников торгового центра, в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не было огнетушителей: «Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала», – сказал он.

Надежда Судденок, бывший депутат Топкинского района Кемеровской области от комментариев воздерживается, однако ее сын на странице во «ВКонтакте» вступился за мать и заявил, что она была лишь одним из гендиректоров, а не собственником ТЦ. Он отметил, что за пожарную безопасность она не отвечала, и предположил, что на проверки «всем было наплевать».

Известно, что торговый центр в последний раз проверяли в 2016 году, – тогда проверка не дала отрицательных результатов. Так как по документам объект относится к малому бизнесу, в его отношении действуют так называемые надзорные каникулы. Две недели назад там проводились учения.

В связи с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» по российским городам прошли заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям

Вот только не понятно, – а если бы трагедия не произошла, то всей этой работой не надо было заниматься? Вообще-то проверки на соблюдение требований пожарной безопасности – это обязательная повседневная, а не разовая авральная работа. Гарантией безопасности могла быть проверка качества проводимых на регулярной основе проверок пожарной инспекции. А еще неплохо бы пересмотреть документы, касающиеся ввода в эксплуатацию всех зданий ТРЦ России. Не окажется ли в случае возгорания, что в «местах массового скопления людей» для отделки использованы синтетические материалы?

Чуть меньше десяти лет минуло с трагедии в пермской «Хромой лошади». Тогда тоже были проведены совещания с повесткой дня «проверить, расширить, углубить». «Зимняя вишня» показала, что урок из трагедии не извлечен. Сколько должно погибнуть людей, чтобы органы муниципального самоуправления начали принимать участие не только в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и заниматься их предупреждением (п. 8 ст. 16 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)?

Основатель холдинга «КДВ групп», миллиардер Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, в интервью газете «Ведомости», вышедшем 26 марта, пообещал выплатить по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего.

Денис Штенгелов рассказал, что выплаты произведет компания «Кондитерус ком», через которую он владел частью помещений в «Зимней вишне». По словам Штенгелова, компенсации выплатят «независимо от результатов расследования». Кроме того, компания готова помогать в психологической и физической реабилитации.

Штенгелов известен как основной владелец «КДВ групп», которая выпускает конфеты, кондитерские изделия и снэки, в том числе под брендами «Яшкино», «Кириешки» и «Три корочки». Штенгелов утверждает, что «КДВ групп» не связана с «Зимней вишней». «Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра», – рассказал миллиардер. По его словам, новые акционеры в «Зимней вишне» появились 9–10 лет назад. Штенгелову принадлежит меньше половины помещений, а акционеров много.

Совладелец «Зимней вишни» принес соболезнования «всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом», и отметил, что заинтересован в том, чтобы виновных нашли. «У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате: кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал», – рассказал миллиардер.

«Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложат все усилия, чтобы выяснить причины трагедии», – сказал Штенгелов.

Татьяна СТЕПАНОВА

(По материалам российских СМИ)