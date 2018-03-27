ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

27 Марта 2018



Анна Ивановна уже устала бороться со своими страхами, а маленькая вера в то, что правоохранительные органы ей помогут, потихоньку уступает место безысходному отчаянию. Женщина пришла в «Вести» в последней надежде докричаться до тех, от кого зависит ее дальнейшее существование и, возможно, жизнь.

История, которую рассказала Анна Ивановна, вполне может случиться с кем угодно. И выводы из нее весьма неоднозначны.

Но ближе к сути…

Рядом с героиней нашей истории жила семья из категории так называемых неблагополучных. При виде маленького десятилетнего голодного ребенка сердце женщины сжималось от жалости. Анна Ивановна старалась лишний раз подкормить Ванюшу, переодеть во что-нибудь теплое. Его маме не было дела до проблем и горестей сына, и мальчик все чаще стал бывать у сердобольной соседки.

Шли годы. Ваня вырос, и его страсть к чужим автомобилям привела его на скамью подсудимых. После суда молодой угонщик отправился на «пятерку». Анна Ивановна и там не оставила «бедного мальчика». Носила ему передачи, пыталась как-то заставить его сделать выводы из случившегося. Мальчик вышел, вновь угнал машину и вновь оказался за решеткой. Видимо, выбрал он себе именно такой жизненный путь. И вновь Анна Ивановна носила ему передачи и пыталась наставить на путь истинный. Все было бесполезно. Вышел – угнал – вернулся на зону. И Анна Ивановна, уставшая от бесполезной борьбы, сообщила «мальчику», что дальше он пусть живет, как хочет, и что она ему больше не помощница. На «шестерке» «мальчика» в очередной раз встретили, как старого знакомого и начали выяснять, где же его тетка, которая так для него старалась все это время. Ваня, видимо, затаивший обиду, сообщил окружающим, что «тетка зажралась, у нее квартиры, машины, и полно денег». Когда у сидельцев созрел план поделить «теткино» добро, теперь неважно. Мальчик Ваня, добрая душа, сообщил телефон «тети». Неизвестно, добровольно или под прессом обстоятельств, но дело было сделано. И за Анной Ивановной стали наблюдать, отслеживая ее передвижения и все происходящее в ее жизни. Начались звонки с неизвестных номеров, превратив ее жизнь в кошмар.

В августе Анне Ивановне, попавшей в трудную финансовую ситуацию, пришлось срочно искать дополнительный заработок, и она дала объявление в газету о том, что ищет работу уборщицы. И вряд ли была случайной цепь событий, последовавших за этим, безобидным на первый взгляд, действием. Как уж удалось отследить именно это объявление проживающим за колючей проволокой, вряд ли станет известно. Создается впечатление, что мониторинг СМИ там поставлен отлично.

Буквально на следующий день Анне Ивановне позвонил мужчина и сообщил, что хочет с ней встретиться и переговорить по поводу ее трудоустройства. Предложил подъехать на базу 9 км.

Анна Ивановна подъехала в назначенное время (10 утра), но оказалось, что «работодатель» задерживается, у него не заводится машина в гараже, и он прислал на встречу своего сотрудника. «Сотрудник», отойдя на несколько шагов от машины и якобы переговорив с директором, предложил Анне Ивановне проехать до гаража: «Тут недалеко. А потом мы проедем в офис компании».

Анна Ивановна, слегка удивившись, что офис «работодателя» находится совсем в другом месте, а не там, где он назначил встречу, предложила «сотруднику», который пытался сесть в ее машину на заднее сидение, сесть рядом с ней. Сзади находились коробки, которые практически спасли ей жизнь. Сядь «пассажир» на заднее сидение, его план удался бы на сто процентов.

Проехав туда, куда указывал «сотрудник», Анна Ивановна оказалась среди гаражей. Дальше был тупик.

«И тут у меня мелькнула мысль: сейчас он накинет мне веревку на шею и все… И я вдруг, высказав это вслух, повернулась к своему пассажиру и увидела в его руках леску. Я только успела резко затормозить и подставить руки под эту удавку. Мужчина пытался сдавить мое горло, но мои руки мешали ему. Кожа на пальцах и лице была содрана, но я почти не чувствовала боли… И тут сзади просигналил автомобиль, которому мы перегородили дорогу к его гаражу… Всю оставшуюся жизнь буду благодарить этого человека, который так «не вовремя» оказался в этом тупике…

Мой пассажир открыл дверцу машины, выскочил и убежал за гаражи. Мы вызвали полицию. В травмпункте зафиксировали повреждения на моих руках, а по поводу ссадин на лице, оставшихся после попытки задушить меня, сказали, что требуется судебная экспертиза. Была пятница, экспертизу назначили на вторник. Можете себе представить, сколько прошло времени…»

Анна Ивановна обратилась в правоохранительные органы с заявлением, естественно, опасаясь за свою жизнь. Надо добавить, что выронившего в машине сотовый телефон Андрея Юрьевича Сивака, пытавшегося задушить женщину, нашли в этот же день.

Следователь ОРПТ ОП №1 СУ УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому капитан юстиции Тингайкин своим постановлением признал Анну Ивановну потерпевшей, но со слов нападавшего написал, что это было сделано с целью хищения ее имущества на сумму 3 500 рублей. Следователи, особенно не заморачиваясь, квалифицировали действия нападавшего по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Непонятно, почему следствие утверждает, что Сивак напал на Анну Ивановну с целью ограбления. Первый же вопрос, который возникает в связи с этим: с чего это вдруг злодей с целью ограбления напал на женщину, которая дала объявление о том, что ищет работу уборщицы? Второй вопрос: почему следствие решило, что именно 3 500 рублей были целью Сивака, а не, к примеру, автомобиль? Ведь, по словам Анны Александровой, не поинтересовался Сивак ни суммой денег, которая была на данный момент у потенциальной «уборщицы», ни ее имущественным положением… Он конкретно попытался ее задушить.

Любой здравомыслящий человек усмотрит в ситуации следующее: Сивак, заставив женщину проехать в гаражный тупик и набросивший на ее шею веревку, явно не рассчитывал на случайных свидетелей, которые помешали ему реализовать задуманное. Ведь если бы не эти свидетели, кто знает, чем бы закончилось противостояние. Но следствие продолжает настаивать на версии ограбления…

Сивак ранее отбывал наказание в том же исправительном учреждении, что и мальчик Иван, соседский сын.

Впрочем, по мнению следователя, наверное, нудное это дело – проводить полное, всестороннее и объективное расследование. Лучше все упростить до предела.

Вот убьет Сивак кого-нибудь, тогда и работать можно. А может быть, есть и другая причина?

Анна Ивановна написала жалобу в городскую прокуратуру.

Заместитель прокурора города А. Иволга подписал ответ: «…Изучением материалов уголовного дела установлено, что в последних имеются сведения о возможной причастности Сивак А.Ю. к совершению преступлений против здоровья, жизни и собственности гражданина. Учитывая сложность дела […] прокуратурой вынесено постановление об изъятии и передаче уголовного дела в СО по г. Петропавловску-Камчатскому СУ СК России по Камчатскому краю.

В ноябре следователь по особо важным делам вышеозначенной структуры М.К. Ким вновь пишет, что целью Сивака было хищение 3 500 рублей, потому что «допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого Сивак убивать гражданку Александрову не собирался», а « проведенными оперативно-розыскными мероприятиями обстоятельства, указывающие на наличие у Сивака умысла на причинение смерти Александровой А.И. не установлены. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии в действиях Сивака признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ не установлено». И далее этот «по особо важным делам» Ким М.К. пишет в своем постановлении, если в двух словах, то смысл следующий: хотел убить бы – убил, он физически здоровее. Поэтому уголовное преследование в отношении Сивака следует прекратить, копии постановления направить всем заинтересованным сторонам.

Дело передано в полицию, но уже ни вещественных доказательств, ни протоколов допросов участников инцидента, которые, по словам Анны Ивановны, фиксировались на видеокамеру, в деле не было. Более того, женщина настаивает на том, что и нумерация страниц в деле была перепутана.

«Как же так?!» – не соглашается Анна Ивановна и пишет жалобу прокурору края, в которой указывает, что в деле должны быть показания Ивана Плаксина, который ранее отбывал наказание с Сиваком, и который заявил, что убийство Анны Ивановны планировалось с ноября 2016 года. О наличии видеозаписи ей сообщил следователь по особо важным делам Ким.

В своей жалобе Анна Ивановна настаивает, чтобы эта запись была приобщена к делу, переданному в полицию, и просит разобраться в сложившейся ситуации.

Пишет Анна Ивановна и в Следственный комитет, и снова прокурору города, однако ответы копируют один - другой.

Прокуратура края направляет жалобу Анны Ивановны в прокуратуру города. Заместитель городского прокурора отвечает, что «… изучением материалов уголовного дела установлено, что в ходе следствия каких-либо данных, свидетельствующих о наличии в действиях Сивака признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ не добыто, в материалах уголовного дела не содержится. […] Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется».

По результатам рассмотрения жалобы краевой прокуратурой на неправомерные действия должностных лиц СО по городу Петропавловску-Камчатскому вынесено постановление об отказе в ее удовлетворении.

В феврале уже этого года на очередное обращение Анны Ивановны в СУ СК РФ по Камчатскому краю ей вновь ответили, что «признаков преступления Сивака, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ не усмотрено, уголовное дело направлено по подследственности в СУ УМВД РФ по городу Петропавловску-Камчатскому.[…] Установлено, что в материалах дела протокол допроса свидетеля Плаксина и видеозапись его допроса отсутствуют. […] По факту утраты оригинала протокола допроса и видеозаписи назначено проведение служебной проверки, о результатах которой вы будете уведомлены дополнительно».

А в марте Анне Ивановне сообщили, что «… признаков умышленной утраты протокола допроса не установлено, поскольку показания свидетеля не утрачены, копия протокола следственного действия приобщена в контрольное производство и подлежит восстановлению[…] признается доказательством по делу. […] Предоставить в распоряжение СУ УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому видеозапись проведенного следственного действия не представилось возможным в связи с технической неисправностью компьютера следователя, на котором она хранилась. Учитывая, что указанное произошло по вине бывшего следователя, вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности не рассматривался».

Какое, однако, замечательное изобретение – компьютер. И, главное, он всегда вовремя выходит из строя.

Конца этой истории не видно. Следователь Ким сегодня вне досягаемости. Он вышел на пенсию и теперь уважаемый адвокат в Санкт-Петербурге. Наверное, у него отбоя нет от клиентов, подобных Сиваку? Как-никак практика…

Что только вот делать Анне Ивановне, когда ее «грабитель» вновь выйдет на свободу?

Вопрос остался открытым.

Татьяна СТЕПАНОВА

По материалам российских СМИ