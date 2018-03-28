ОДНАЖДЫ...

Печать
PDF

28 Марта 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды в Париже

Меня мама растила одна. Отец мой не был космонавтом, дальнобойщиком или моряком, он просто бросил маму, когда узнал, что она забеременела мной. Конечно, родить без мужа в то далекое советское время было настоящим позором. Но мама оказалась не из пугливых на чужую молву. Так в 1980 году родился я. Прошло совсем немного времени, когда жителям нашей страны было не до пересудов по одиноким женщинам, в кино появились другие фильмы, в обществе другие настроения.

Мы жили в небольшой квартире, которую мама успела получить от работы до развала страны. Жили мы очень скромно, поэтому покупка первого телевизора была настоящим праздником. Мне тогда казалось, что мы были самыми счастливыми люди на свете. Это чудо-техника стояла напротив дивана, укрытая подзорником, специально связанным крючком для этой цели. После того как маму сократили из швейной фабрики, где она работала больше 10 лет, она решила утроиться работать на рынок, тогда он по привычке назывался барахолкой. Денег на свой ларек у нас не было, поэтому работать приходилось только на проценты, полученные от проданного товара. Через два года реализации супер модных джинс, варенок и штанов – бананов мама предложила хозяйке ларька свою идею. Мама профессионально шила и придумала готовить по лекалам известных марок одежду собственного производства. Надо было найти подходящую ткань и лейблы (нашивки с наименованием марок одежды). Хозяйка ларька Ольга была очень предприимчивая особа и решилась на эксперимент. Дома мама распорола по швам джинсы известной марки, выкроила точно такие, сшила и предложила своей работодательнице определить какие были настоящими, а какие сшиты дома. Отличить Ольга не смогла. Рассеявшись сказала, что джинсы на продаже тоже не совсем фирменные, но если шить самим «выхлоп» будет больше. Так наша семья вступила в новый этап рыночных отношений. В ларек взяли работать другую женщину. Мама шила партиями псевдо брендовую одежду дома. Я решил стать маме настоящим помощником. Сначала мама поручала мне самую простую работу, но через полгода я хорошо выкраивал детали. Через год за день я смог приготовить полноценную вещь. Наш бизнес пошел в гору. Ольга ларек заменила павильоном. Раньше покупателям чтобы померить наряд приходилось бегать в специальное помещение – примерочную, которая находилась в конце рынка, с приобретением павильона – примерочная с большим зеркалом была внутри, что было невероятно удобно, когда речь шла о продаже женской одежды. Вскоре павильон «Ольга» был самым модным и популярным павильоном центрального рынка нашего города.

Конечно, я учился в школе, старался радовать маму своей успеваемостью, но я никак не мог дождаться окончания занятий, чтобы вернуться домой и дошить начатую вещь. Работать в тишине мы с мамой не любили. Всегда включали наш любимый телевизор. Когда у нас стали появляться свободные деньги, старенький «Рубин» «ушел» на кухню, в зале появился цветной «Электрон», а еще через год – видеомагнитофон. С появлением которого рабочие вечера пролетали стрелой. Мы «подсматривали» за иностранными звездами, за их нарядами, стараясь делать модницами жительниц нашего городка. Мама всегда говорила, что только во Франции живут самые утонченные стильные и красивые женщины нашей планеты.

После окончания школы нужно было думать о будущем, мое увлечение шитьем не стало профессией. В конце 90-х портные были не нужны – менеджмент, банковское дело, финансы и кредит -  в этих направлениях страна видела будущее. Благодаря маминым талантам, мы смогли перебраться в большую кооперативную квартиру, я поступил в престижный ВУЗ. Лекции по налоговому праву, бухгалтерскому учету и аудиту вводили меня в сон, но подвести маму я не мог, поэтому зубрил всю эту нудную ересь. С девчонками у меня как-то не клеилось. Я не мог позволить, чтобы со мной рядом находилась безвкусно одетая девушка, но других тогда я не видел. Признаться в том, что я и сам без малого модельер было стыдно, поскольку не раз слышал от девчонок, высказывания о том, если мужики шьют – они обязательно должны быть не традиционной ориентации. В моих снах я видел, как тонкая изящная француженка, одетая в мои модели, заключает меня в объятия и нежно целует в губы. Но проснувшись по утру, понимал, что этот сон никогда не сбудется. Однако, чтобы мечта стала ближе я стал учить французский язык и не переставал следить за новинками в мире моды.

Мамины связи с «рыночными» магнатами позволили мне устроиться в коммерческий банк, в котором клиентам не задавали лишних вопрос, а те в свою очередь щедро благодарили за проявленную деликатность при оформлении переводов. К середине нулевых банки поглощали друг друга, но я смог остаться на плаву в этих финансовых хитросплетениях. Смог купить хорошую квартиру, получить хорошую должность. Вечерами по выходным мы смотрели с мамой старые французские фильмы и вспоминали, как давным-давно спешили сшить лучшие наряды нашего города, чтобы утром хотя бы одну покупательницу сделать красивой и счастливой.

Конечно, мама мечтала увидеть меня успешным и любимым. Но мое счастье где-то заблудилось, поэтому все свои силы я отдавал работе. Однажды мама сказала, что жалеет о том, что не поддержала мою мечту стать кутюрье, хотя видела во мне невероятный талант. Я обнял, поцеловал и успокоил словами, про то время, в котором творчество в любом проявлении выжигалось на корню. Зато сейчас я успешный состоятельный человек. Но мама переживала, что мои глаза так не горят как тогда в детстве, когда я брал в руки новый отрез ткани. Через несколько дней после нашего разговоры мамы не стало…

Я никак не мог поверить, что остался совсем один. Мама никогда не болела или просто не хотела меня пугать. Она была веселой цветущей женщиной, мечтающей о Париже и, наверное, о мужчине, который смог бы украсить ее жизнь. Но все свое тепло она отдала мне, не увидев Эйфелеву башню, не познав истинного счастья. После похорон, я вернулся в ее квартиру, сел в ее любимое кресло и только тогда смог поддаться настоящему горю, который не смог показать на людях. Боль и невероятная усталость утомили меня, я уснул прямо в кресле. Лучи солнечного света разбудили меня. На минутку я подумал, что мамина смерть и вчерашний день были просто сном. Но окончательно очнувшись ото сна, понял, что всё произошедшее – реальность. Я хотел резко встать, но ноги не слушались, голова сильно закружилась и я без сил снова рухнул в кресло. На журнальном столике, рядом с креслом я увидел последний выпуск «Бурды», улыбнулся, взял его в руки. Полистав страницы, я обратил внимание на новую коллекцию, немного отвлекся мыслями о том, как бы поправил цветовую гамму костюмов, глубоко вдохнул и закрыл журнал, но вдруг из него выпал листок белой бумаги. Это было письмо, которое мама написала мне. Сквозь слезы я смог прочитать о том как сильно она любила меня и призывала всё бросить и начать новую жизнь, наполненную счастьем и любимым делом. По дате я понял, что письмо было написано три месяца назад. Неужели мама знала, что скоро умрет. Этот вопрос мучал меня несколько дней.

После перенесенного стресса я сильно заболел и целый месяц не мог вернуться к работе. В пастели я пересматривал семейные фотографии, старые журналы и никак не мог найти ответ на вопрос как жить дальше. Ворочаясь на кровати я нечаянно нажал на пульт и включил телевизор. Проснувшись от резкого шума я стал вглядываться в изображение. На экране были заставки с изображением Парижа под звуки песни в исполнении французской певицы  Мирей Матьё. Всё было решено – я просто обязан был посетить Париж.

Эта мысль придала мне силы, мне показалось, что даже болезнь отступила. На следующий день и пришел на свое место работы и написал заявление об увольнении. Руководитель оказался очень мудрым человеком, он знал, что мама много значила в моей жизни, расценил мой поступок как нервное перенапряжение и предложил дать мне отпуск. Сначала я сопротивлялся, но он настоял не рубить всё с плеча, а всё хорошенько обдумать. Я решил подчинится, но идею отъезда в Париж не оставил.

Затаив дыхание, я сел в самолет. Закрыв в глаза, я чувствовал аромат круасанов с сыром, видел вокруг утонченных женщин, предвкушал великолепие города. Париж встретил меня проливным дождем. Разместившись в гостинице я бросился воплотить свой план и за три дня смог посетить Елисейские поля, Эйфелеву башню и Лувр. Душа моя бела переполнена ощущениями. Я даже не предполагал, что могу испытывать такой восторг от прикосновения к истории. Конечно я был в Санкт-Петербурге, но прикосновение к настоящей Европе было поистине волнующим. Когда первая эйфория прошла я стал наблюдать за местными жителями, а точнее жительницами. Они не пользовались макияжем, все без исключения носили джинсы, которые мы с мамой делали лучше еще в те далекие времена, на ногах простых тапочки, длинные шеи укутанные в огромные шарфы. Но это полбеды, я не видел ни одной красивой женщины, личики у них были вытянутые как у крысок, волосы немытые, парфюм отсутствовал. Худоба тела граничилась с немощью. Посвятив еще несколько дней достопримечательностям, я решил всё же найти ту красотку, которая много лет подряд приходила ко мне во сне, ведь я приехал туда где она меня ждала. Но вокруг кружились такие же серые унылые некрасивые женщины. Через несколько дней поиска я окончательно перестал надеется и решил расположиться в уличном кафе напротив моей гостиницы. Заказал кофе, великолепный круасан и стал созерцать происходящее вокруг. Как вдруг из дверей моей гостиницы вышла ОНА. Роскошная шатенка, с хорошо уложенной прической. Незнакомка была одета в красный плащ, на шее завязанный платок черного цвета в крупный белый горох. Когда ветер распахнул полы плаща. Я успел заметить платье в цвет шарфу. Туфли были красными, а сумочка – в горох. Это было бесподобно. Алые губы, были в цвет к плащу. Она очень легко перешла дорогу и стала двигаться в сторону моего кафе. Мое сердце забилось так сильно, что мне было сложно дышать. Она была похожа на огонь, среди этой серой унылой темноты. Я решился заговорить первым, но французские словаРР вылетели из моей головы. Молодая женщина расположилась за столиком на против. На хорошем французском она сделала точно такой же заказ как и у меня. Я обратил внимание, что обручального кольца нет, но никак не мог собраться, просто смотрел и наслаждался ее красотой. Она откинулась на стуле и улыбаясь стала рассматривать всё вокруг. Я не мог насмотреться на свою мечту. И вдруг она произносит «Господи, как давно я здесь не была», на чистом русском языке!!! От удивления я открыл рот. Всё было решено, надо было действовать. Я пытался сделать вид будто-француз, она рассмеялась и сказала, что русских мужчин видно за версту. Мы познакомились. Мою мечту звали Виктория. Она была частым гостем в Париже, поскольку по роду бизнеса, в котором была только исполнителем, искала партнеров по поставке тканей, для штор. Виктория была первоклассным технологом, она быстро помогла раскутиться этой компании, но денег, чтобы стать настоящим партнером у нее не было. Однако частые командировки по нашей стране и за рубеж приносили ей больше удовольствия, чем бумажная работа в офисе. Я первый раз признался, что умею не плохо шить. Она не поверила, потому что не мне была покупная одежда. Тогда я предложил пари. Если я через два дня сошью шикарное платье, она станет моей женой. Она рассмеялась. Посмотрела на меня, прищурила один глаз и сказала «Согласна».

Когда мы гуляли, я приметил швейную мастерскую и магазин ткани. Проводив мою избранницу в номер, я отправился навстречу к своей судьбе. К утру платье было готово. Виктория оказалась человеком слова, мы больше не расставались. Хотя она призналась, что всё равно была бы моей даже если платье было покупным. Но оставалось решить где и как жить дальше. Много было сложностей, совсем не похожих на сказку…., но через пять лет мы всё же открыли свою мастерскую, хотя по модному правильно называть «ДОМ МОДЫ».

Думаю, мама теперь спокойна за меня, я победил свои привычки стал успешным и счастливый со своей Викторией, а еще я знаю наверняка, что именно наши женщины самые красивые на этой планете, потому что светятся изнутри от беззаветной любви к своих детям и нам мужчин.

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."