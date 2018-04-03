ДОХОДЫ ИЗ ОТХОДОВ

03 Апреля 2018



Зачем строительный магнат стремится возглавить ГУП «Спецтранс»?

Вопрос о том, кто в ближайшее время возглавит государственное унитарное предприятие Камчатского края (ГУП) «Спецтранс» официально по-прежнему остается открытым. Но, по некоторым сведениям, на эту должность претендует известный в краевом центре предприниматель Максим Липаков. Принадлежащие ему и аффилированные с ним фирмы занимаются строительством, торговлей стройматериалами, а также целым рядом других видов деятельности, вплоть до ресторанного бизнеса и управления недвижимостью.

Место директора ГУП «Спецтранс» стало вакантным после скандального увольнения прежнего руководителя предприятия Андрея Кашина, ранее возглавлявшего камчатские рыборазводные заводы. В «отходное» предприятие его привел бывший глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Дмитрий Зайцев, которого в городе наградили прозвищем «Трансгендер». Отставка господина Кашина при этом совпала с началом в стране и на полуострове масштабной реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В качестве пилотного проекта ее внедрили на Камчатке с ноября 2016 года, а сейчас «Спецтранс» полностью перешел на новые правила в качестве регионального оператора по обращению с ТКО.

В соответствии с обновленным законодательством региональный оператор по обращению с ТКО – это юридическое лицо, обеспечивающее сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение отходов в определенной зоне. Оператор отбирается на конкурсной основе, и договоры на оказание услуг по обращению с отходами с ним обязаны заключить все потребители – как юридические, так и физические лица.

Поскольку «Спецтранс», единственным учредителем которого является Камчатский край, фактически единственное на полуострове предприятие, располагающее всеми необходимыми ресурсами и возможностями для вывоза и утилизации мусора, его победа в конкурсе не вызывала сомнений. Государственный контракт с предприятием заключен на 10 лет.

Суть реформы состоит в том, чтобы сортировать твердые отходы и рачительно ими распоряжаться. Например, заниматься оптовой торговлей отходами и ломом. По крайней мере такой вид деятельности заявлен в уставе ГУП «Спецтранс». Цель реформы, как заявил глава агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин, уйти от захоронения отходов и перейти к цивилизованному способу обращения с отходами – их вторичной переработке.

По словам главы агентства, в крае уже имеются проекты по сортировке и переработке отходов, и в 2018 году «они воплотятся в практическую плоскость». В частности, «Спецтранс» планирует строительство сортировочных станций для раздельной утилизации отходов. Скорее всего, на это потребуются значительные бюджетные средства и трудовые ресурсы. В настоящее время обязанности директора «Спецтранса» исполняет Александр Демчук, но для реализации масштабных строительных программ учредители, по информации «Вестей», сегодня находятся в активном поиске новой кандидатуры для руководства региональным оператором.

Поскольку ГУП «Спецтранс» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО официально является монополистом в любой деятельности, связанной с вывозом и утилизацией мусора, легко представить себе, какие финансовые потоки идут через это предприятие. Его выручка в 2016 году (когда «отходную» реформу только начали тестировать) превысила 247,5 миллиона рублей.

В конце 2015 года на Камчатке была разработана краевая подпрограмма по обращению с отходами. Стоимость ее реализации оценивается в 594 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на разработку территориальной схемы обращения с отходами, проектно-сметной документации для объектов хранения и переработки мусора, строительство данных объектов, а также на закупку мусоросжигательного оборудования. По подсчетам бизнес-консультантов, организация полноценного завода по утилизации всех видов ТКО обойдется инвестору не менее чем в 20 миллионов долларов.

Иначе говоря, через ГУП «Спецтранс» планируется осваивать немалые деньги, и здесь Максим Липаков, вероятно, уже увидел широкое поле деятельности для своих строительных фирм. На данный момент ему принадлежит по 33 процента уставного капитала в ООО «Камтехинвест» и ООО «Альянскамснаб», а также четвертая часть в ООО «Кровтрейд-Камчатка». Основной вид деятельности двух последних компаний – строительство жилых и нежилых зданий. В свою очередь у «Камтехинвеста» в качестве дополнительных видов деятельности заявлены то же самое строительство, а также вспомогательные перевозки.

Пожалуй, самым близким деловым партнером господина Липакова является другой петропавловский бизнесмен Арзу Октай Оглы Мамедов. Он возглавляет фирму «Альянскамснаб», входит в состав учредителей всех трех компаний, совладельцем которых является Липаков, а также имеет доли еще в двух фирмах: ООО «Феникс» (розничная торговля продуктами, сигаретами и алкоголем) и ООО «Камчатсейсмострой» (строительный бизнес).

«Камчатсейсмострой» является крупным подрядчиком по государственным контрактам. Всего в рамках госзакупок эта компания за десять лет своей деятельности заключила девять договоров на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. Среди ее заказчиков – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ УКСиР), о вопиющем непрофессионализме которого наша газета много писала в последнее время, а также КГУП «Камчатский водоканал», ФГБУ «Морспасслужба», служба занятости населения и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Несмотря на столь обширную клиентуру как среди государственных органов, так и частных заказчиков, согласно последней опубликованной Росстатом отчетности за 2015 год, при выручке в 38 миллионов рублей фирма получила чистый убыток в четыре с половиной миллиона. Не слишком прибыльными, судя по всему, являются и фирмы Максима Липакова, которые фактически бездействуют. «Альянскамснаб» закончил 2015 год с нулевым балансом, «Кровтрейд-Камчатка» при нулевой выручке показал убытки в 11 тысяч рублей, а последний опубликованный отчет «Камтехинвеста» (с убытками в 38 тысяч) и вовсе датирован 2013 годом.

Все это позволяет предположить, что фирмы, доли в которых принадлежат Максиму Липакову и Арзу Октай Оглы Мамедову, на данный момент законсервированы и ждут своего часа. Их время, скорее всего, должно прийти, если Максим Липаков все-таки займет кабинет директора ГУП «Спецтранс». Напомним, что в рамках региональной программы по охране окружающей среды из краевого бюджета только на приобретение и монтаж установок для термической утилизации бытовых отходов предполагается выделить десятки миллионов рублей. Кроме того, уже сейчас в крае существуют проекты по утилизации мусора, которые также предполагают солидные инвестиции, в том числе и за счет бюджета.

За последние несколько лет «Спецтранс» был заказчиком в 176 государственных закупках на 130,6 миллиона. Наверное, это очень соблазнительно для господина Липакова: располагая такими финансовыми ресурсами, быть одновременно заказчиком, подрядчиком и контролером исполнения договоров, имеющих отношение к утилизации мусора.

В российском бизнесе весьма популярна схема, когда в том или ином аукционе на получение особо выгодных государственных подрядов участвуют одновременно несколько фирм, так или иначе связанных друг с другом. Когда в крае начнется масштабное строительство мусорных полигонов и заводов по переработке коммунальных отходов, строительные фирмы Максима Липакова и Арзу Октай Оглы Мамедова, вероятно, станут главными контрагентами регионального мусорного оператора. Согласованно имитируя конкуренцию и манипулируя ценами, им будет совсем не сложно переиграть на конкурсах реальных соперников, если даже таковые появятся.

Кроме того, помимо строительства, обслуживание мусорных полигонов, или попросту свалок, предполагает выполнение самых разнообразных работ. Это уборка снега, рекультивация территории, возведение защитных сооружений и многое другое. Для любого строительства потребуются материалы, торговлей которыми также занимаются почти все фирмы, принадлежащие Липакову и Мамедову. Владея всеми этими уже зарегистрированными и готовыми к работе компаниями, монетизировать должность директора ГУП «Спецтранс» не представляет никакого труда.

Даже если тот или иной госконтракт не будет исполнен надлежащим образом, вопрос о его расторжении станет решать лично директор регионального оператора. Но кто же в здравом уме расторгнет выгодный контракт, заключенный фактически с самим собой? При этом компании Липакова и Мамедова уже были замечены в недобросовестном исполнении муниципальных заказов.

Ровно шесть лет назад, в апреле 2012 года, муниципалитет разорвал договор о снегоочистке территорий с ООО «Камтехинвест», которое не справлялось со своими обязательствами. Компания должна была содержать два района: от КП до 75 участка и от улицы Звездная до БАМа. Весенние циклоны тогда показали, что этот подрядчик не выполнял свою работу. Подведомственные ему участки расчищались некачественно и несвоевременно. Поэтому контракт на зимнее содержание района КП – 75 участок с «Камтехинвестом» был расторгнут.

Летом 2013 года уголовное дело было возбуждено в краевой столице в отношении руководителя одной из детских спортивных школ, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в пользу другой аффилированной с господином Липаковым фирмы. «Подозреваемый в целях извлечения выгоды для руководства ООО «Камчатсейсмострой», выполнявшей строительство горнолыжной трассы, принял работы, которые фактически не были выполнены», – сообщало тогда краевое следственное управление. Из бюджета Камчатского края в итоге за невыполненную работу было заплачено свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей в качестве субсидий в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011–2015 годы».

Теперь все может быть иначе. Заключая контракты с ГУП «Спецтранс», считавшиеся ранее недобросовестными подрядчики уже ничем рисковать не станут. Владельцы убыточного «Камчатсейсмострой», а также пока бездействующих «Камтехинвеста», «Альянскамснаба» и «Кровтрейда-Камчатка» смогут внезапно сказочно разбогатеть.

Деньги, как известно, не пахнут. Даже те, что получены в результате «мусорных» махинаций.

Дмитрий ЧЕРНОВ