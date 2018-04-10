ИГРА В АНТИФУТБОЛ

10 Апреля 2018



Валерий Газзаев предложил сократить в России число профессиональных клубов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает, что увеличение числа команд в премьер-лиге поможет развитию футбола в регионах. Свое предложение в прошлом знаменитый игрок и тренер озвучил в ходе организованной в нижней палате российского парламента дискуссии, посвященной правовым и социально-экономичес-ким вопросам финансирования профессиональных футбольных клубов.

«Предложение касается расширения премьер-лиги с 16 до 18 либо даже до 20 клубов, – заявил Газзаев. – Мы считаем, что для такой огромной страны, как Россия 16 клубов в высшем футбольном дивизионе – слишком мало. Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами».

Сам Валерий Георгиевич, под чьим руководством столичный ЦСКА в 2005 году выиграл кубок УЕФА, видимо, считает себя государственным мыслителем. По-видимому, это объясняет другие его заявления, сделанные на том же мероприятии в Госдуме. Среди главных тезисов, помимо расширения премьер-лиги, – сокращение числа профессиональных клубов, создание единой управленческой структуры для двух профессиональных лиг. Но и это еще не все. «Цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять как минимум 400 миллионов долларов, а не 37, как сейчас», – произнес Валерий Газзаев.

Если бы уважаемому специалисту пришлось бы торговать правами на трансляции не российской, а английской премьер-лиги, указанная им сумма выглядела бы более адекватной. Но как быть, когда наши клубы начинают чемпионат в сентябре, а заканчивают в марте? Именно по этой причине гостевые матчи столичные клубы вынуждены проводить в Хабаровске, Перми или Томске, где футбольные поля зимой больше напоминают катки. Чемпионат Советского Союза, напомним, стартовал весной и заканчивался осенью. Все основные матчи проходили летом, когда в любом регионе, включая Камчатку, можно было играть на зеленых газонах. А в наше время лето почему-то оказалось сезоном футбольных каникул.

Развитие любого вида спорта предполагает его массовость. Когда есть из кого выбирать игроков, как в сборные команды, так и в профессиональные клубы. Более того, нынешний спорт высших достижений предполагает, что заниматься им дети приходят в очень раннем возрасте. По мнению тренеров, работающих с детьми, наиболее оптимальный возраст для начала занятий футболом – шесть или семь лет. Как правило, футбольные секции организуются при профессиональных футбольных клубах или в детско-юношеских спортивных школах. Если количество клубов и ДЮСШ сократить, квалифицированных футболистов в стране больше не станет.

От одного расширения премьер-лиги количество кандидатов в сборные России не возрастет. И развитию футбола в регионах это нисколько не поможет. Премьер-лига – это вершина пирамиды, а не основание. Поставьте пирамиду конусом вниз, долго ли такое сооружение продержится? А вот перевод второй лиги в любительский статус как раз может сильно сказаться на развитии футбола в регионах. Он там просто умрет. И будет российский футбол развиваться только там, где есть деньги: Москва, Питер, Татария, Краснодарский край плюс Ростов, где потеп-лее. Кстати, когда-то в зоне «Восток» второй лиги играло 15 клубов. Нынче там существует только 6. Уберите им профессиональный статус, – сколько останется?

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, открывая дискуссию, в которой солировал Газзаев, сразу обозначил тревожную тональность: «Футбол – это что-то близкое к национальной идее, но футболисты редко нас радуют. Вот опять сборная проиграла». Также, по его словам, футбол нуждается в изменениях, но они сейчас «судорожные и спонтанные». Господин Емельянов далек от футбола примерно так же, как декабристы были далеки от народа. Но это отчего-то не мешает ему рассуждать о перспективах самой популярной спортивной игры.

Провальное выступление на пяти последних крупных турнирах, место в седьмом десятке рейтинга ФИФА («между Кабо-Верде и Гондурасом», да, так и есть), падение интереса болельщиков – все это, по мнению Газзаева, свидетельствует об упадке. Бывший главный тренер российской сборной напомнил, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу еще в 2010 году «благодаря влиянию и авторитету нашего президента, но за восемь лет ничего не сделала в плане развития футбола и укрепления сборной, и отрасль сегодня «находится в состоянии глубочайшего застоя».

Но, возможно, количественный состав российской премьер-лиги и числа профессиональных клубов в стране в целом – далеко не главная проблема отечественного футбола. Великобритания уже сегодня рассматривает возможность полного бойкота мундиаля в России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет об отказе от визита в Россию на ЧМ-2018 не сборных, но официальных делегаций. Сообщается, что к бойкоту уже готовы присоединиться Польша, Австралия и Япония. Для полноценного бойкота этого пока маловато. Но работа в этом направлении только начата.

Конечно, английские игроки примут участие в чемпионате мира, однако турнир будут бойкотировать чиновники, отказавшиеся от включения в официальные делегации. Это уже известно. Но все же футбол – национальный спорт англичан, и они будут страшно разочарованы, если их команда не будет участвовать. В Британии уже проданы тысячи билетов, а для англичан – это святое.

Но англичане, которые в последний раз завоевывали титул сильнейшей команды планеты в 1966 году, оказались не главными сторонниками бойкота. Озвученное Министерством иностранных дел РФ предупреждение о скором начале кампании, направленной на срыв чемпионата мира по футболу 2018 года, начинает сбываться из Германии. Там тоже заговорили о бойкоте предстоящих соревнований. Действующие чемпионы мира, похоже, всерьез настроены пропустить турнир. «Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира», – публично заявил заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс.

В чемпионате мира получили право участвовать 14 европейских стран. В случае чего бойкот поддержат двенадцать из них: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция. Остальной мир фифти-фифти. Австралия, Южная Корея, Колумбия и Япония, видимо, поддержат бойкот. Этого бы категорически не хотелось.

Перу, Бразилия, Коста-Рика и Сербия вполне могут приехать. Из 32 стран-участниц ЧМ-2018 мы в полной мере можем рассчитывать только на поддержку Ирана.

И Валерия Газзаева.

Дмитрий ЧЕРНОВ