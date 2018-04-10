РАЗОРИТЬ И ПОСАДИТЬ

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10 Апреля 2018



Так уходит от долгов муниципальное управление капстроительства ПКГО

Генеральный директор строительной фирмы «Альтир» Андрей Мамеев официально признан невиновным в подделке документов. Соответствующее решение вынес седьмого марта нынешнего года следователь следственной части следственного управления УМВД РФ по Камчатскому краю майор юстиции Сергей Нугаев. «В действиях по предоставлению исполнительной документации с признаками подделки отсутствует предмет преступления, предусмот-ренного первой частью статьи 327 Уголовного кодекса РФ в виде поддельного официального документа», – говорится в постановлении о прекращении уголовного дела.

О правовых взаимоотношениях муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ УКСиР) и компании «Альтир» наша газета рассказывала уже не раз. Эта история началась год назад, когда УКСиР расторгло ранее заключенный по итогам торгов муниципальный договор на строительство 460-метрового участка новой дорожной развязки в микрорайоне Северо-Восток.

Тогдашний начальник отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин публично заявил: «Несмот-ря на то, что контракт был обеспечен финансированием, компания-подрядчик допустила существенное отставание от графика. Начатые весной 2014 года работы по строительству двух участков будущей развязки не окончены до сих пор, хотя сроки их сдачи давно прошли. В настоящее время мы начали подготовку аукциона по поиску нового подрядчика».

Нового подрядчика не нашли до сих пор. С компанией «Альтир» в срок тоже не расплатились. Вместо этого руководителя фирмы УКСиРное начальство попыталось упечь за решетку. Дескать, Андрей Мамеев попытался предъявить к оплате поддельные акты о выполненных работах.

На допросе в полиции господин Родомакин утверждал: «В ходе изучения исполнительной документации у меня возникли сомнения в объемах и качестве выполненных подрядчиком работ на объекте. Я обратил внимание, что часть документации носит фиктивный характер».

Столь серьезные обвинения, связанные с многомиллионными расходами из бюджета краевой столицы, привели к возбуждению уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Она преду-сматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Но следователь Сергей Нугаев, тщательно изучив все обстоятельства дела, производство по нему прекратил. Оснований для привлечения Андрея Мамеева к уголовной ответственности не нашлось.

Наши читатели могут подумать, что Анатолий Родомакин откровенно лгал на допросе в полиции. Но редакция «Вестей» за мысли своих читателей ответственности не несет. Почему чиновник не ответил за дачу заведомо ложных показаний? На наш взгляд, это произошло, поскольку он старался скрыть таким образом свой собственный непрофессионализм.

Скандальная история, связанная со строительством двух автомобильных дорог в Петропавловске началась еще в декабре 2013 года. Тогда ООО «Альтир» выиграло два конкурса на заключение муниципальных контрактов. В одном из договоров речь шла о прокладке магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток. Ее следовало ввести в эксплуатацию не позднее 15 октября 2015 года. Другой подряд – автодорога по улице Ларина с устройством транспортной развязки с водопропускными сооружениями до конца жилой застройки. Здесь срок окончания работ истек 30 сентября 2016 года.

Заказчиком строительства официально являлось УКСиР в лице его тогдашнего руководителя Александра Иванова. За разработку технической документации непосредственно отвечал уже знакомый нам Анатолий Родомакин. Отвечал, видимо, плохо. Ошибок, в том числе грубых, в проекте было столько, что подрядчику оставалось только хвататься за голову.

Подписав муниципальные контракты с УКСиР и получив на руки проект, подрядчики из ООО «Альтир» столкнулись с тем, что заказчик вообще не готов к началу строительства обоих объектов. В частности, выяснилось, что к моменту заключения договоров управление капстроительства даже не озаботилось тем, чтобы оформить права на земельные участки, по которым должны были проходить будущие трассы. В результате четыре месяца никаких работ там вообще нельзя было начинать. Разрешение удалось получить только в апреле 2014 года.

Но и это еще не все. На участках будущих магистралей на Северо-Востоке подрядчики обнаружили залегание непригодных грунтов. Если использовать такой грунт для насыпи и дорожного основания, то в скором времени следует ожидать оползней, после чего дорога будет полностью разрушена. Строить ее придется заново.

Согласно подготовленной в УКСиР технической документации, грунт вполне годился для дорог. На этом настаивал и господин Родомакин. Между заказчиком и подрядчиком началась длительная переписка, где каждый пытался доказать свою точку зрения. ООО «Альтир» за свой счет провело геологическую экспертизу физико-механических свойств грунта с бурением скважин. Этим занимались специалисты ОАО «Камчатский трест инженерно-технических изысканий» (КамчатТИСИЗ), которые и составили акт о том, что грунт никудышный. В свою очередь УКСиР прислал подрядчику акт визуального осмотра грунта. Больше ничего.

Подумать только! В то время как профессиональные эксперты, взяв пробы из скважин, проводили с ними различные опыты, господин Родомакин только взглянул на котлован и сразу все понял. Интересно, если бы дорогу размыло первым же сколько-нибудь сильным дождем, он тоже объявил бы подрядчика недобросовестным или взял бы ответственность на себя? Очевидно, читатели сами могут ответить на этот вопрос.

Вообще-то негодный грунт можно было и заменить. Завезти то, что надо, например, с карьера на Пет-ровской сопке. Это не стоило бы особого труда, но стоило бы серьезных денег. Впрочем, данные затраты составили бы не более 10 процентов от общей стоимости объектов, так что могли быть возмещены за счет УКСиР на законных основаниях. Но в управлении капстроительства упрямо стояли на своем: строить следует из того, что есть. В результате ООО «Альтир» все-таки за свой счет заменило грунт, затратив на это около восьми миллионов рублей, и начало земляные работы. Но оплачивать их УКСиР не стал.

Конфликт между заказчиком и подрядчиком продолжался несколько лет и завершился в пользу ООО «Альтир». Более того, решение в пользу подрядной организации приняла не только следственная часть следственного управления регионального УМВД, но и краевой арбитраж. В феврале нынешнего года судьи арбитражного суда Камчатского края Василий Решетько и Юлия Ищук вынесли решения о взыскании с УКСиР денег за неоплаченные своевременно работы.

По одному из договоров управление капстроительства задолжало ООО «Альтир» 5,2 миллиона рублей, по другому – свыше 41 миллиона. Но и это еще не все. Под надуманным предлогом Анатолий Родомакин целых два месяца отказывался от приемки уже фактически выполненных работ. Это происходило до тех пор, пока фирма-подрядчик не направила в адрес УКСиР претензионное письмо о незаконности подобных действий «со всеми вытекающими последствиями».

Такие последствия, как мы понимаем, могли бы заключаться в том, что, если бы УКСиР и дальше отказывался принимать давно выполненные работы, ООО «Альтир» вполне могло воспользоваться статьей 750 Гражданского кодекса Российской Федерации. Первый пункт данной статьи дословно гласит: «Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены».

В середине прошлого года руководитель УКСиР Андрей Романчук, проработавший в этой должности немногим более двух лет, подал в отставку. Он был приведен на должность главой администрации ПКГО Дмитрием Зайцевым, печально известным по прозвищу «Трансгендер». Официально увольнение состоялось по собственному желанию и не находится в причинно-следственной связи со срывом строительства и реконструкции сразу нескольких дорог в краевой столице. Но, по нашей версии, бывшего офицера ФСБ сгубил зеленый змий.

Видно, что-то в УКСиР не так, если во всех провалах последнего времени там обвиняют исключительно исполнителей работ. Наша газета уже рассказывала о прекращении реконструкции дома культуры «СРВ» и строительства детского сада на улице Арсеньева. Оба объекта на данный момент заморожены. В обоих случаях будут искать новых подрядчиков.

Если УКСиР раз за разом нанимает настолько недобросовестных строителей, что вынуждено впоследствии разрывать с ними контракты, то за это, наверное, кто-то в муниципальном казенном учреждении должен сурово ответить. Но, как нам представляется, господин Родомакин отчаянно лукавит, скорее всего, пытаясь сохранить хорошую мину (в смысле, выражение лица) при плохой игре. Потому что если кто-то и виноват в срыве графика дорожных работ, то это отнюдь не подрядчик, а само управление капстроительства. На самом деле прокладка двух дорог с транспортными развязками оказалась попросту невозможной из-за бездарно подготовленной заказчиком (то есть УКСиР) технической документации.

Петропавловское управление капитального строительства, по версии газеты, уже давно превратилось в некое сборище людей, отличающихся непрофессионализмом. Анатолий Родомакин, отвечавший в учреждении за дорожное строительство, допустил множество ошибок при подготовке проектов городских магистралей. Руководитель договорно-правового отдела УКСиР Ирина Дрожалина проиграла едва ли не все судебные процессы, где принимала участие. Наконец их общий руководитель Андрей Романчук безапелляционно утверждал решения своих подчиненных, которые иначе как глупыми не назовешь.

В конце декабря минувшего года арбитражный суд Камчатского края поставил наконец точку в долгом споре между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) и компанией «КАМЭС-ОВК». Она являлась генеральным подрядчиком при строительстве канализационной насосной станции (КНС) в районе улицы Академика Курчатова в Петропавловске. Судья Василий Решетько признал законным решение строителей об одностороннем разрыве муниципального контракта, принятое почти год назад. Причина отказа от выполнения работ – непрофессионально подготовленная проектно-сметная документация. И это был не единственный ляп, допущенный петропавловскими чиновниками от капстроительства.

В частности, в смете не была рассчитана стоимость грунта для засыпки насос-ной станции и ее решеток на 3,3 миллиона рублей. В том же документе ничего не было сказано о стоимости оборудования и работ по прокладке электрических сетей для энергоснабжения станции. Механизмы насос-ной группы, запорной арматуры, а также расходомеры КНС подрядчик, видимо, должен был устанавливать бесплатно, поскольку соответствующих статей расходов смета вовсе не преду-сматривала.

Подобных ошибок в проекте допущено много. Общая стоимость нигде и никем не учтенных затрат составила почти 16 миллионов рублей. Возможно, в сравнении с общей ценой контракта в размере 189 миллионов 827 тысяч 692 рублей «профессионалам» от капстроительства они показались не заслуживающими внимания мелочами. Но продолжать возведение КНС, которая должна обслуживать крупнейший спальный район краевого центра, без этих данных не взялся бы никто.

В июле 2008 года занимавший тогда пост Президента РФ Дмитрий Медведев подписал общенациональный план по борьбе с коррупцией и сделал несколько грозных внушений чиновникам и правоохранителям, одновременно обнадежив представителей малого и среднего бизнеса обещанием новых мер государственной поддержки и защиты. «Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. Вообще надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес», – сказал Медведев на совещании в Смоленской области. Камчатская практика показывает, что главу государства в петропавловском муниципалитете не услышали.

Более того, бизнес (в том числе и строительный) на полуострове стали «кошмарить» не только многочисленными и зачастую бесполезными ревизиями. Настоящий кошмар для предпринимателей начинается тогда, когда городская администрация категорически отказывается оплачивать подрядчикам уже выполненные работы по бюджетным контрактам и своими действиями доводит их до банкротства.

Почему так происходит? Позволим себе высказать предположение, что задолженность возникла пос-ле того, как к совладельцу ООО «Альтир» Андрею Мамееву обратился занимавший в то время должность начальника отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин. Говорят, он предложил взять на субподряд «специализированную организацию, проверенного подрядчика, выполнявшего работы на улицах Вулканная и Кавказская». В итоге получил категорический отказ.

Конечно, сегодня данное утверждение недоказуемо. Это только версия событий. Но в голову отчего-то сразу приходит артиллерийский термин «откат». Или, точнее, господин Родомакин остался без отката?

Дмитрий ЧЕРНОВ