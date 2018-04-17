17 Апреля 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в ресторане

Мои родители познакомились в самом красивом ресторане нашего небольшого города. По рассказам отца, мама сразу ему понравилась. Она была раскована в танцах, со вкусом одета. Вокруг нее было много поклонников, поэтому отцу предстоял нешуточный бой за сердце красавицы. Будучи по натуре настоящим гусаром, в скором времени он смог стать ее мужем. К тому времени у папы была отдельная квартира, которая ему досталась от родителей. Поэтому молодая жена с первых дней семейной жизни не испытывала жилищных проблем. Учитывая, что отец всегда хорошо зарабатывал, денежных проблем тоже не было. Вскоре из общежития к ним переехала теща.

Таким образом сложилось прекрасное начало для долгой и счастливой семейной жизни. Но мама быстро заскучала. Семейные ужины, гости по выходным навевали на нее тоску. Поэтому при каждом удобном, а порой не удобном случае она посещала тот самый ресторан, чтобы весело провести время. Отца сначала это злило, по ночам он вызывал такси и ехал забирать свою пьяненькую «ненаглядную» из-за веселого стола. Потом ее выходки стали вызывать ярость. Теща понимала состояние зятя, только умоляла не бить ее дочь, потому как та безудержной бесшабашностью походила на своего отца, убитого в пьяной ночной драке. Мой отец никогда не распускал руки, но однажды выдвинул ультиматум: либо гулянки, либо развод. Через месяц мама забеременела мной. Отец был счастлив. Мама искренне старалась вести себя как хорошая жена. Роды прошли успешно, но кормить грудью мама отказалась по причине того, что это могло испортить ее прекрасный бюст. Кормлением, купанием и прогулками занимался только отец. Ему было предъявлено одно: «Ты хотел, чтобы я родила ребенка, – занимайся». Так и жили: бабушка хлопотала на кухне, отец возился со мной. Когда мне исполнилось шесть месяцев, у бабушки случился инсульт. У нее парализовало правые руку и ногу, отнялась речь. В больнице бабушку долго держать не стали, отправили домой «на поправку». Днем на пару часов приходила сиделка, остальное время за бабушкой нужен был уход не меньше, чем за мной. Несколько месяцев в режиме бессонных ночей маме окончательно надоели. Она собрала вещи, написала отцу сухое: «Прости, это жизнь не для меня», – и исчезла…

Папа вернулся домой после работы поздно вечером, я кричала в своей кроватке от голода и сырости, бабушка мычала в спальне, по дому были разбросаны вещи, открыты шкафы. Так у отца началась совсем другая жизнь. Он ушел в отпуск по уходу за ребенком, чем вызвал безусловные насмешки в глазах коллег. По коридорам они шушукались, что отец размазня и тряпка. Мало того, что не смог жену приструнить, но и возится с бабами, которых надо отдать в интернат: одну для инвалидов, другую – для сирот. Случайно услышав этот мерзкий совет, отец избил этого урода, но начальник милицию вызывать не стал, лишь пожелал отцу терпения.

За тринадцать месяцев ухода за нами мы с бабушкой научились ходить: она, правда, с палочкой, а я в ходунках. К бабуле вернулась речь, но она была протяжной и иногда невнятной. Когда папа смог устроить меня в детский сад, он вернулся на работу. Но на всех утренниках, праздниках и представлениях он был рядом. На ночь читал сказки, покупал сладости и красивые платья. Я обожала, когда он забирал меня из детского сада. Переодевшись, я забиралась к нему на спину, обхватывая ногами талию, и так он нес меня до дома, как медведь Машеньку. Я читала ему стихи, он грозно смешил меня: «О-хо-хо, сяду на пенек, съем пирожок».

Тогда я не понимала, почему бабушка так часто плачет и благодарит отца. Но каждый раз, когда она расстраивалась, отец весело говорил, что мы его семья, и по-другому быть просто не могло.

Шли годы, я становилась старше, часть домашней работы перешла в мои руки. Но я этому была очень рада, ведь отец, видя мои старания, всегда хвалил. Однажды он пришел домой очень поздно, от него плохо пахло, и говорил он невнятно. Я испугалась, думала, что мой родитель заболел, а он был просто пьян. Я спросила, что случилось, он ответил, что был в том самом ресторане... Но почему-то прекратил рассказ, а потом извинился и сказал, что больше не будет меня пугать, потому что очень любит.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, у бабушки случился новый удар, она слегла в постель и уже больше не вставала. Нужно было каждый день натирать ее тело спиртом, чтобы не было пролежней, варить и протирать через сито всю еду, кормить из ложечки, да и бытовые вопросы доставляли много хлопот. Все это мы делили с папой пополам. Много раз я спрашивала про маму. Меня мучил вопрос, почему она не интересуется жизнью и судьбой собственных матери и дочери? Отец пытался подобрать слова утешения, говорил о том, что все люди разные, и что мама испугалась трудностей по малодушию. Но его слова ничего не объясняли. Став старше, я в категорической форме потребовала объяснений, зачем он женился на такой гадкой женщине, на что он совершенно спокойно ответил, – в противном случае я бы не родилась. Услышав эти нежные слова, я расплакалась и больше не пыталась мучить отца расспросами, однако в душе моей навсегда поселилась ненависть к равнодушной кукушке – моей матери.

Осенью, когда я училась в выпускном классе, бабушка умерла. Похороны прошли тихо, без помпезности и надрывных рыданий. Мы оба к тому времени очень устали. С нами рядом были лишь две соседки и стая ворон, которая долго кружилась над могилой, очерчивая символичный круг. Со словами: «Вот все и закончилось!», – мы покинули кладбище. Домой мы не стали спешить и решили прогуляться по парку. На дворе был ноябрь, листвы на деревьях уже почти не осталось, но в этот день было невероятно тепло. Вокруг стоял аромат прелых листьев, в огромных лужах отражалось бескрайнее небо. Некоторое время мы просто молча шли рядом, я держала папу под руку и никак не решалась заговорить первой. Он почувствовал мое напряжение и прижал к себе, предложив забраться на спину, чтобы, как в детстве, отнести меня домой. Я улыбнулась, но не смогла сдержать слез. Немного успокоившись, я снова попросила объяснить, за что с ним так жестоко обошлась судьба - 16 лет одиночества и бесконечных проблем. Папа говорил, что на судьбу не обижался никогда, потому как у него такая прекрасная дочь. А про заботу о чужой матери он ответил, что абсолютно нормально принимать все тяготы жизни близких людей.

Зимой мы сделали небольшой ремонт в квартире. В комнате бабушки поменяли мебель, преобразив ее в настоящую шикарную гостиную, в которой мы обедали по выходным. Весной папа купил мне шикарное платье на выпускной. Мы долго обсуждали дальнейшую мою судьбу. Я наотрез отказалась уезжать в другой город и настояла на учебе в местном институте. Папа пытался объяснить, что сделает все, чтобы я получила лучшее образование, но его доводы были бессмысленны, потому как расставаться с единственным родным и любимым человеком я не собиралась. Папа только шутливо спросил: как же я тогда собираюсь выйти замуж?

Перед последним экзаменом я почти не спала. Однако природа моего волнения состояла не только в сложности материала, который я должна была знать наизусть, в душе моей было что-то еще, что не давало мне покоя. Сердце волновалось не случайно…

Успешно справившись с экзаменом, я поспешила домой, чтобы обрадовать папу, но, когда я прибежала, застала его страшно бледным. Я перепугалась не на шутку. Оказалось, моя мама «нарисовалась» и просила простить ее. В меня будто вселился бес. Я стала кричать, что не хочу видеть ее никогда, что ненавижу и никогда не прощу. Папа выдержал небольшую паузу, дав мне возможность выпустить пар. Потом усадил рядом и стал убеждать меня в том, что мать бросила пить, порвала отношения со своими подружками, устроилась на работу, осознала свою ошибку. В перерывах я выкрикивала про бабушку, которая годами умирала на наших руках и теперь после смерти ненужного больного человека, мать вдруг осознала, что хочет жить с нами!? Получается, если бы бабушка умерла раньше, то «кукушка» была бы уже здесь? Папа просил успокоиться и дать матери шанс. Я посмотрела на отца и спросила: «Неужели ты все еще любишь эту предательницу?» Папа растерянно пожал плечами и ответил, что мама по-прежнему очень красивая женщина, правда, сильно похудевшая и грустная. Меня аж подбросило. «Грустная? – кричала я. – Тогда мы с тобой вообще должны умереть от такой жизни». Потом я спросила, почему же она не дождалась меня из школы? Отец ответил, что маме нужно было решить проблемы с должниками. Он ей отдал деньги, которые мы копили на памятник бабушке. У меня помутнело в глазах. «Что ты наделал? – снова накинулась я. – Она же обманет тебя снова и снова». Папа ответил, что маме дал деньги в долг, потому как она знает, для чего предназначены эти деньги. Вечером она обещала прийти на ужин, чтобы встретиться со мной.

Прошло несколько часов, перед тем как я пришла в себя. Успокоившись, я подошла к отцу, посмотрела в его глаза, полные надежды и радости и сказала, что, если он с ней будет счастлив, я противиться не стану, пускай мать приходит. Он тут же схватил телефон, набрал ее номер, но… абонент был недоступен. Папу это не смутило, он предположил отсутствие связи и отправился на кухню приготовить что-нибудь вкусненькое. Мать в этот вечер не пришла… Не пришла она и на следующий день, и через неделю.

Мне было больно смотреть на отца. Он пытался шутить и улыбаться, но в его глазах я снова видела тоску и боль. Чтобы его встряхнуть, мне потребовалось много усилий и слов, что я его люблю и мечтаю потанцевать на его свадьбе. Он обнял меня, поцеловал и торжественно пообещал стать счастливым.

На моем выпускном балу он танцевал весь вечер, кружил в вихре танго директора нашей школы и классного руководителя. Женщины были в восторге от такого галантного кавалера. Вечеринка состоялась в том самом ресторане, где познакомились мои родители. Но я видела, что папу это не расстроило. Мне казалось, его раны наконец-то зажили. Мы с подружками вышли на улицу немного проветриться, и вдруг я услышала, как меня по имени зовет какая-то женщина. Присмотревшись, по фотографии, я узнала в ней свою мать. Гнев моментально проник в мою душу. Я подошла к ней поближе и еле сдерживала свои эмоции. «Доченька», – начала она. Это была ее роковая ошибка, потому что в ответ она услышала все то, что я давно хотела ей сказать. Не дав ей произнести ни слова, я предупредила, что, если она хоть раз приблизится к отцу, я ее просто убью, сяду в тюрьму, но буду счастлива от того, что змея уничтожена. Женщина опустила глаза, открыла сумочку и достала конверт: «Я хотела только вернуть деньги, которые брала в долг». «Подавись ими, – ответила я, – мы давно с ними расстались, как и с тобой». Я развернулась и пошла к подружкам, оставив женщину одну с протянутым конвертом. Заходя в ресторан, я мельком посмотрела туда, где она стояла, но кроме темных кустов ничего не увидела.

Отдышавшись от танцев, папа стал меня искать, но я уже зашла в зал. Он посмотрел на меня и испуганным голосом спросил, что случилось. Я посмотрела на себя в зеркало и увидела бледное искаженное гневом лицо. Собравшись с силами, я ответила, что люблю его и ни одной женщине не дам в обиду. «Тогда пошли танцевать», – скомандовал он. Ничего в тот вечер мы больше не обсуждали.

P.S. Мать мы больше не видели. Лишь одно напоминание о ней сохранилось до сих пор: она тайком установила хороший памятник на могиле своей матери. Я не знаю, как она прожила свою жизнь, когда и где умерла, действительно раскаялась или осталась подлым и лживым человеком. Знаю лишь одно: у моих детей самый лучший и достойный дедушка на свете, который смог исполнить свое обещание – стать счастливым. Когда мне исполнилось 20 лет, он встретил молодую веселую женщину – свою звездочку. Она осветила его последующую жизнь, подарив двух крепких сыновей и уверенность в том, что его любят и больше никогда не предадут.

Ариша ЗИМА