И СНОВА ПРО СКРИПАЛЕЙ

17 Апреля 2018



Пожалуй, за последние полгода самым известным предателем на двух континентах стал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а самой известной дочерью предателя – Юлия Скрипаль. На туманном Альбионе кто-то пытался отравить их боевым (по версии Великобритании) отравляющим веществом. Скрипали выжили, их здоровье восстанавливается. Россию бездоказательно обвинили в желании умертвить бывшего полковника ГРУ. Дело громыхнуло масштабным политическим скандалом, дополнительными санкциями против Российской Федерации и высылкой наших дипломатов. Логика правительств Великобритании и США проста, как русская трехлинейная винтовка: Россия виновата всегда и во всем.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ





РАССЛЕДОВАНИЕ: СКРИПАЛЕЙ ОТРАВИЛИ ХИМОРУЖИЕМ НАТО



Российский МИД от души порадовал нас новостями по «делу Скрипалей». С заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который сообщил, что завершено независимое исследование отравляющего вещества, жертвой которого стали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, образцов, которые были по линии ОЗХО отобраны на месте происшествия в Солсбери. И эта лаборатория в городе Шпиц, в которой, я убежден, работают профессиональные, дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам», – рассказал Лавров. А затем поделился подробностями результатов исследования.

Вот выдержка из предоставленного швейцарцами отчета: «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось».

Собственно, главный месседж заявления Лаврова и обнародованных результатов отчета совершенно ясен: Россия тут ни при чем и при чем быть не может. Доказано объективными и тщательными лабораторными исследованиями, которые проведены вполне себе независимыми швейцарскими специалистами. Второй месседж тоже ясен: поскольку обнаруженное вещество стояло на вооружении натовцев, их подозревать во всем и следует. Все предельно ясно и лежит на поверхности. Однако под поверхностью лежит еще несколько преинтересных вещей, на которых стоит остановиться подробнее.

Для начала стоит сказать, что на данный момент вещество BZ действительно не используется как штатное отравляющее вещество. И вообще практически никем никак не используется. Главная причина – сложность получения прекурсора (то бишь вещества, из которого потом в ходе химической реакции образуется сам BZ). Так что интернет-пользователи немедленно озаботились вопросом, где же могут валяться запасы снятого с вооружения нервно-паралитического яда.

«Есть как минимум два объекта, где по-прежнему находится «недоуничтоженное» химическое оружие США:

1) Зарин, VX, горчичный газ – на базе «Голубая трава» в восточно-центральной части Кентукки, к юго-востоку от городов Лексингтон и Ричмонд, штат Кентукки.

2) Иприт – на базе «Пуэбло», расположенной в Пуэбло Каунти, штат Колорадо», – пишут в «Телеграмме».

Но на самом деле все еще проще: BZ до сих пор производится в экспериментальных целях. И единственное масштабное производство на планете находится, вы удивитесь, но таки именно в США! В военной экспериментальной лаборатории в городе Эджвуд, штат Мэриленд.

Между прочим, несколько лет назад это замечательное место отличилось тем, что в ходе проверок там были обнаружены ненадлежащим образом хранящиеся образцы биологического оружия. Так что и яд мог «утечь» запросто, никто и не заметил бы. Особенно если «сверху» утечку как следует прикроют. Чтобы даже случайно не узнали те, кому не надо.

Словом, по всему, число подозреваемых после швейцарских исследований снижается до одного. И этот один очень звездно-полосат. Однако и это еще не все! Теперь, когда у нас есть убедительные данные по отравляющему веществу, можно с ними в руках разобраться в том, что нагородили британцы про «Новичок». И здесь тоже все преинтересно!

Итак, отравляющее вещество BZ относится к группе холиноблокаторов (к ней же, чтобы было понятнее, относится атропин, яд из беладонны и белены). А пресловутый «Новичок» – как раз-таки наоборот, к их биохимическим антагонистам.

То бишь веществам, которые действуют на организм строго противоположным образом. И для того чтобы это понять, совершенно не нужно проводить подробный анализ в лаборатории. Разная симптоматика отравления видна попросту невооруженным глазом. Одно расширяет зрачок, а другое сужает, одно снижает мышечный тонус, другое повышает. И так далее, и тому подобное.

И это значит ровно одно: чтобы набредить про «Новичок», нужно было либо вообще не заглядывать в медицинские документы, либо заглянуть в них и ничего не понять. И экспертов не позвать. И даже не потрудиться состряпать хоть сколько-нибудь убедительную ложь, которая опровергается даже без швейцарцев в лаборатории. Просто озвучьте симптомы из анамнеза Скрипалей – и сразу станет понятно, что никакого «Новичка» там и близко не было.

Словом, возникает ощущение, что нервно-паралитическим веществом BZ американцы накормили не только Скрипалей, но и все британское правительство заодно. Оно, ко всему прочему, еще и галлюцинации с помутнением рассудка вызывает.

(www.politonline.ru)





«МЫ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ, ЧТО ЭТО БЫЛ «НОВИЧОК»

Швейцария опровергла заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что бывший полковник ГРУ Минобороны РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом BZ, которое производилось в странах НАТО, а не средством «Новичок», передает RT.

«Только ОЗХО может дать окончательную оценку этому утверждению. Но мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что британская лаборатория на военной базе Porton Down определила, что это было именно вещество «Новичок».

PD – как и Spiez – это назначенная ОЗХО лаборатория. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам», – сообщил в «Твиттере» Швейцарский институт по защите населения от ядерной, биологической и химической угрозы.

О веществе BZ в «деле Скрипалей» Сергей Лавров рассказал днем ранее на заседании Совета по внешней и оборонной политике, ссылаясь на данные лаборатории швейцарского города Шпиц. При этом, по его словам, экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США.

«Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам (я сейчас буду дословно цитировать). По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», – указал дипломат.

По его словам, Россия «с большим трепетом» относится к установлению фактов. Он отметил, что BZ – это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток, передает НСН.

По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в итоговый доклад ОЗХО эти данные не вошли. Накануне этого выступления министра в Министерстве промышленности и торговли России составили вопросы к докладу ОЗХО по «делу Скрипаля».

«В докладе отмечается, что техническая группа ОЗХО была проинформирована учеными оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне о структуре химического вещества.

Отмечено, что это вещество не входит в перечни веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия. Формат и наполнение документа вызывают большое количество вопросов. Наши вопросы и комментарии к документу будут подготовлены в кратчайшие сроки по результатам совместной проработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом», – указали в ведомстве.

В тот же день посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российская сторона не получила от Британии ответа на вопрос, производилось ли отравляющее вещество «Новичок» на территории Великобритании.

«Нам необходимо узнать, что значит термин «Новичок», потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этом термине, прежде чем читать отчет ОЗХО», – пояснил дипломат.

Также он отметил, что Россия направляла Лондону официальный запрос о производстве «Новичка» в Британии.

(www.gazeta.ru)