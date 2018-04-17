ШО, ОПЯТЬ?!

17 Апреля 2018



Министр ЖКХ Сахалинской области снова ищет работу на Камчатке?

На Камчатку зачастил бывший глава администрации Елизовского муниципального района, бывший глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и нынешний министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев. Здесь на полуострове он больше известен как полинявшее знамя ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы). Поговаривают, что губернатором Сахалинской области Олегом Кожемякой принято решение не продлевать с ним контракт, т. е. прекратить трудовые отношения. Поэтому неутомимый управленческий член, широко известный в узких трансгендерных кругах, то бишь Зайцев, решил снова поработать на Камчатке.

Он активно встречается с отдельными представителями органов исполнительной власти, бизнеса и давними интимными друзьями.

Господин Зайцев, по версии газеты «В», с энтузиазмом распространяет слухи о скорой отставке губернатора Камчатского края. Справедливости ради скажем, что не он один занимается этим. Дмитрий Зайцев тесно общается с камчатскими оппозиционерами.

Не могу сказать с уверенностью, насколько тесно их общение, но оппозиционерам нужно знать, что к господину Зайцеву лучше задом не поворачиваться. В общем, известный «трансгендер» ищет себе не только работу, но и утешение. На Сахалине его, похоже, лишили интимной благосклонности и не позволили сбивать с толку местную ЛГБТ-тусовку своими провинциальными замашками. Придя в состояние полнейшего душевного раздрая, Зайцев вдруг понял, что по-настоящему его любили только на Камчатке.

В свое время газета «В» уделила немало внимания тому, что натворил Зайцев, возглавляя администрацию столицы Камчатского края. Нам показалось уместным вспомнить некоторые из тех материалов, выходивших под общей рубрикой «Тяжелое наследство» (печатается с сокращениями).

«Вести» от 09.11.2016 № 126

«Всего на два дня заглянул на огонек бывший глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО).

Разумеется, он прибыл с неофициальным визитом, но успел рассказать некоторым камчатским СМИ о нюансах своего назначения в кресло министра островного региона России. Коротко вспомним историю прощания Дмитрия Зайцева с Камчаткой.

Он был избран городской думой сити-менеджером ПКГО в начале сентября 2015 года. С первых своих шагов елизовский засланец начал проводить административную реформу, что привело к увеличению расходов на содержание чиновников администрации почти в два раза. Свою, с позволения сказать, реформу, он до конца, слава Богу, не довел, иначе неизвестно, какими бы финансовыми потерями для бюджета эти нововведения закончились. Главным содержанием административных инноваций Зайцева были перемещения чиновников из елизовской районной администрации, которую он возглавлял раньше, в администрацию краевой столицы. В результате чего в ПКГО появилось немало людей с уголовным прошлым (по нашим подсчетам – четверо) и управленческих бездарностей. Зайцев подбирал людей под свои ниже среднего уровня менеджерские способности. За время своего пребывания у власти администрация ПКГО умудрилась проиграть более сотни арбитражных судов. По их решению мэрия вынуждена была выплатить более двухсот миллионов рублей. Ни один из предыдущих глав администрации не мог похвастать такими «достижениями».

Поэтому я разделяю тревогу сахалинцев, которые пытаются понять, что за кота в мешке им подсунули. К сожалению, прямо скажем, кот им попался пакостный зело.

После переговоров губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с Дмитрием Зайцевым о том, чтобы тот «без шума и пыли» перешел на должность главного человека на Камчатке по отходам, наступила небольшая пауза. В голове господина Зайцева к тому времени уже созрел свой, сахалинский план. Он пообещал губернатору, что возглавит агентство, но попросил предоставить ему отпуск с последующим увольнением.

Наш губернатор согласился, а зря. Сначала Зайцев попытался переписать заявление и не складывать с себя полномочия главы администрации, но это ему не удалось. Но, уязвленное самолюбие не могло смириться с «отходным» местом. Поэтому господин Зайцев выбрал Сахалинскую область. Непонятно зачем нужно было столько времени лгать и изворачиваться, когда можно было сказать прямо: «Ухожу».

Что касается новой должности – министра ЖКХ Сахалинской области, – то, пожалуй, нет иной области экономической деятельности, которой бы Зайцев настолько не соответствовал. Точнее сказать, эта должность ему прямо противопоказана. По моему мнению, сформированному из частого общения с Зайцевым именно по вопросам, связанным с его новой должностью, он разбирается в ЖКХ, как свинья в огурцах. Не знаю, чем пленил главу правительства Сахалина Веру Щербину наш камчатский муровод, но точно не своим познаниями и управленческим дарованием».

«Вести» от 30.11.2016 № 129

«Итак, перед нами встало сразу три вопроса: сколько в городе пурговых стоянок, где они находятся и почему не расчищены? Начнем с самого простого. Так называемые пурговые стоянки в краевой столице – изобретение бывшего сити-менеджера Дмитрия Зайцева. В его болезненно развитом воображении после прихода к власти нарисовались благостные картины, как жители Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) будут ставить машины не возле своего дома, а где-нибудь вдалеке, на пурговой стоянке, чтобы не затруднять расчистку придомовой территории. Всего в городе было создано 25 пурговых автостоянок, причем некоторые из них по географическому положению совпали с уже стихийно образованными. Часть пурговых стоянок располагалась в полукилометре от жилого массива, поэтому жители по-прежнему предпочитали ставить машины возле домов, вместо того чтобы шагать сквозь пургу лишние 500 метров. Расчисткой придуманных автостоянок должны были, по мнению главы администрации ПКГО, заниматься БЕСПЛАТНО подрядные организации, которые чистят магистральные дороги и межквартальные проезды. Господин Зайцев предполагал: если подрядчики заинтересованы почистить дорогу, чтобы выполнить муниципальный контракт и, следовательно, заработать деньги, то они должны БЕСПЛАТНО чистить автомобильные стоянки. Иначе жители бросят свои машины на дороге и, следовательно, подрядчики не смогут почистить проезжую часть. Мне трудно предположить, чего больше было в решении господина Зайцева: кондовой дури или младенческой наивности? Почему он решил, что жители будут ставить машины на автостоянки, которые находятся далеко от дома? Только лишь потому, что так придумал Зайцев? Но даже когда сити-менеждер ездил на свидание к своему референту Василисе (Василию Бородавкину), он всегда оставлял машину рядом с его подъездом, у дома № 12 на улице Владивостокской. Иногда свидания проходили во время пурги, а также и в выходные дни, но авто всегда оставалось рядом с домом. Трудно понять, почему глава администрации ПКГО не отгонял автомобиль на автостоянку, находящуюся всего в 400 метрах от дома Василисы, самого зашифрованного референта городской администрации. В обуреваемой страстями голове работодателя не нашлось места даже для одной здравой мысли: лучше прятать машину подальше от места свиданий, чтобы тебя не засекли какие-нибудь знакомые. И при всем этом Зайцев был убежден, что жители города, следуя его пожеланиям, будут оставлять машины не рядом со своим подъездом, а где-то вдалеке, чтобы пойти против ветра, пригибаясь к земле назло колючим снежным вихрям.

То, что Зайцев придумал навязать подрядчикам бесплатно чистить пурговые автостоянки, называется уже не кондовой дурью, а, скорее, идиотизмом с элементами замороженных мимических сублимаций. Мы связались с одним из индивидуальных предпринимателей, занимающихся расчисткой межквартальных проездов и улиц. Он объяснил: для того чтобы расчистить стоянку, предложенную Зайцевым, необходимо затратить от 200 до 300 тысяч рублей за один раз. В среднем за сезон стоянку приходится чистить от снега 25–35 раз. По самым скромным подсчетам, подрядчик должен понести, по убеждению Зайцева, убытки в размере 5 миллионов рублей. При сумме контракта, например, в 50 миллионов рублей он остается без прибыли. А если таких стоянок в зоне его ответственности находится хотя бы две, то предприниматель начинает работать себе в убыток. Подрядчики пытались объяснить горе-управленцу, что они не могут работать себе в ущерб из-за его придумок. С четвертого раза у них получилось услышать обещание, что заказчик оплатит эти работы. Обещание осталось всего лишь приятным словосочетанием, не более того. Дело в том, что наше управленческое чудо-чудное не мог выполнить свое обещание, потому что средства на эти цели в бюджете города не были предусмотрены. Скажу больше, их и нельзя предусмотреть, потому что автостоянки личного транспорта не относятся к объектам жизнеобеспечения города, даже имея статус общественных, т. е. бесплатных. Эти автостоянки не существуют официально, т. е. не сделано межевание земли, не определены границы участка, следовательно, не представляется возможным официально посчитать площадь расчистки от снега для определения денежных затрат.

Подытоживая все вышеизложенное, мы неизбежно приходим к неутешительному выводу: объявленные господином Зайцевым пурговые автостоянки существуют лишь в его воображении.

Как уже сообщала наша газета, кто-то перед переездом Зайцева на остров крепко набил ему лицо, да так, что следы от синяков под глазами видны до сих пор (у Зайцева хватило ума сходить на партийную конференцию с таким интересным лицом). Обращаемся к жителям краевой столицы. Если увидите бывшего главу на улице, не трогайте его, просто дайте ему детскую лопатку в руки для очистки пурговых автостоянок. Почему детскую лопатку, спросите вы? Чтобы он как можно дольше был занят полезным делом. Тогда для реализации какой-нибудь своей дури у него не будет времени. Это еще называется антиидиотской прививкой, специально придуманной для таких вот зайцевых».

Мы обещаем внимательно следить за судьбой бывшего главы администрации ПКГО, пока еще нынешнего министра ЖКХ Сахалинской области Дмитрия Зайцева. Его возвращение может сильно деформировать трансгендерное пространство полуострова, нарушить его стабильность.

Управленческая дурь выпускника Новосибирского института советской кооперативной торговли ковалась в Мильковском и Елизовском районах.

Петропавловск-Камчатский получил Дмитрия Зайцева уже плотно застегнутого на все пуговицы идиотизма. Но загадочная судьба таких вот зайцевых непредсказуема. Вдруг потребуется развалить какую-то организацию, либо учреждение, загнать в тупик решение важной проблемы, дискредитировать исполнительную власть в каком-либо локальном образовании. Вот тогда и найдут Зайцева, вытащат из какой-нибудь шляпы…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ