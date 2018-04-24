НЕ ШКОЛЬНАЯ ВОЙНА

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24 Апреля 2018

Как бывший директор СОШ № 2 Галина Аралова победила в суде всю профсоюзную рать

Бывший директор средней общеобразовательной школы № 2 краевого центра Галина Аралова за последний год выиграла 13 судебных дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она – простой педагог – отстаивала свое честное имя, сражаясь с оболгавшими ее Федерацией профсоюзов Камчатки, управлением образования муниципалитета и некоторыми средствами массовой информации. Такого количество побед в зале суда за столь короткий срок камчатская Фемида за последнее десятилетие не знала.

В начале февраля нынешнего года городской суд Петропавловска удовлетворил одно за другим два очередных исковых заявления Галины Араловой. Ответчиком по первому делу являлась председатель профкома того же учебного заведения Анна Краснопольская, по второму – управление образования администрации ПКГО.

Среди ранее потерпевших в суде фиаско, в частности, редакции профсоюзных газет «Солидарность» и «Голос Камчатки», а также информационные агентства «Камчатка» и «Камчатка-Информ». Таким образом, кандидат педагогических наук, руководитель высшей категории Галина Аралова фактически сняла с себя все абсурдные обвинения. Но в системе образования ПКГО ее опыт и знания по-прежнему не востребованы.

Увольнение под давлением

История, в результате которой Галина Аралова посреди учебного года приняла решение уволиться с поста директора второй городской школы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, началась в конце 2015 года. Галина Николаевна 24 декабря взяла отпуск и уехала за пределы Камчатки по семейным делам. Через несколько дней ей позвонила сотрудница, исполняющая обязанности директора школы в ее отсутствие, и среди прочих новостей сообщила, что на 28 декабря назначено открытое профсоюзное собрание.

Официально на это мероприятие Аралову никто не приглашал и заранее о нем не оповещал. И это по меньшей мере странно, поскольку главной темой собрания были методы руководства и моральный облик самой Галины Араловой. Ее в итоге обвинили в «многочисленных несправедливых выговорах, несоблюдении охраны труда, единоличном (вместо коллегиального и без учета мнения профсоюза) распределении стимулирующего фонда школы, необоснованном лишении премий и доплат, незаконных увольнениях, искусственном создании кадрового голода, вмешательстве в личную жизнь работников, а также психологическом давлении на работников с использованием служебного положения в целях принуждения к увольнению».

На наш взгляд, выдвигая столь серьезные обвинения директору школы, было бы логично дождаться ее возвращения из краткосрочного отпуска и пригласить на собрание. Но этого сделано не было. Видимо, преднамеренно, чтобы не дать Галине Араловой выступить в свою защиту. Более того, от директора, похоже, вообще пытались скрыть назначенное в ее отсутствие мероприятие. И если бы ее заместитель случайно не проговорилась в телефонном разговоре, Аралова узнала бы о назначенном собрании уже после того, как оно состоялось.

Кстати, в свое время Галина Аралова написала заявление о вступлении в педагогический профсоюз, но Анна Краснопольская отказалась ее туда принять без объяснения причин. Странно ведут себя профсоюзы по отношению к работникам образовательных учреждений.

Уже здесь профсоюз школы (а точнее, его председатель Анна Краснопольская) грубо нарушил статью 181.2 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с ней о собрании должны были информировать коллектив, в том числе и администрацию, не позднее, чем за две недели. Но объявлений о собрании нигде не было даже в день его проведения.

Узнав об итогах собрания, Галина Аралова сразу прервала отпуск и вернулась в школу. В первый рабочий день после зимних каникул, 11 января, она попыталась взять у Анны Краснопольской копию обращения коллектива, написанную на имя представителей администрации города и копию протокола профсобрания от 28 декабря. Но в присутствии других работников профорг школы ей в этом отказала, сославшись на то, что этих документов у нее нет.

По итогам собрания обращение было направлено на имя председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ларисы Сущевой, начальника управления образования краевой столицы Гранта Шайгородского и главы городского округа Константина Слыщенко. Более того, в тот же день, 11 января 2016 года, в школе началась проверка. Поводила ее комиссия управления образования ПКГО. Кроме представителей администрации, ревизию проводили еще пятеро представителей управления, зампредседателя городской думы Сергей Смирнов, возглавляющий профильный комитет, и Лариса Сущева (не путайте с Мариной Сущевой. Ред.).

Выводы, сделанные комиссией, оказались неутешительными для директора: «Стиль руководства Араловой Г. Н. деятельностью коллектива МБОУ «Средняя школа «2» привел к низкому уровню удовлетворенности коллектива психологической атмосферой в коллективе. Большинство сотрудников выражают неудовлетворенность избранным стилем руководства и коммуникативной компетентностью начальника. Как следствие данного факта в учреждение высокий уровень текучести кадров (ежегодно до 25 % и более); низкий уровень обеспеченности педагогическими кадрами (53,13 %); положения о системе оплаты труда образовательной организации не соответствует действующему законодательству; учебные предметы: ИЗО, музыка, МХК, информатика и ИКТ ведутся учителями-предметниками, не имеющими соответствующего специального образования». (Орфография и стилистика сохранены, педагоги писали, все-таки. Ред.)

Мало сказать, что для директора Араловой это был сильный удар. Она находилась буквально в шоковом состоянии. Не справившись с такой вопиющей несправедливостью, в конце января она подала заявление об уходе по собственному желанию.

Ложь для рекламы

Но и на этом две профсоюзные дамы – Анна Краснопольская и Лариса Сущева – не остановились. В прессе началась настоящая травля теперь уже бывшего директора. Открыла ее в марте 2016 года профсоюзная газета «Голос Камчатки». Анонимная статья «Непедагогично…, или Как один профсоюз добился увольнения нерадивого директора» была переполнена ложью, воспроизводить которую мы не будем. Скажем лишь, что она, похоже, почти под копирку была переписана с обращения, принятого на том самом профсоюзном собрании 28 декабря 2015 года.

После этого Федерация профсоюзов Камчатки распространила материал по всем редакциям полуострова в виде пресс-релиза. Опытные журналисты знают, что рассылкам ФПК ни в коем случае нельзя верить на слово. В каждом конкретном случае информацию оттуда следует тщательно перепроверять. Но два местных информагентства – правительственное «Камчатка» и «Камчатка-Информ», которым руководит Гузель Латыпова, – без тени сомнения шарахнули «сенсацию» в свои информационные ленты.

Но самое интересное заключается в том, что, как нам кажется, главной целью лживой статьи было вовсе не сообщение о событиях во второй петропавловской школе. Материал изобиловал лозунгами и воззваниями. Вот только некоторые из них: «Объединившись в профсоюз, мы начали добиваться соблюдения наших прав, нас стали слышать, нам стала помогать вышестоящая краевая организация профсоюза», «Профсоюз – это организация, которая уполномочена защищать права», «Люди поверили в профсоюзную организацию, потому что увидели реальную защиту, и неважно, учитель ты или рабочий. Теперь мы знаем, что нельзя ничего бояться. Наша сила в единстве!».

По версии «Вестей», именно здесь и была зарыта собака. Дело в том, что в том же 2016 году предстояли выборы в Законодательное собрание Камчатского края, а годом позже – в городскую думу Петропавловска. Обе профдамы – Сущева и Краснопольская – намеревались участвовать в них. По-видимому, тогдашний глава города Константин Слыщенко очень хотел видеть в законодательной и представительной власти госпожу Краснопольскую, с которой он длительное время сотрудничал.

Возможно, именно с выборами был связан инициированный профсоюзными деятельницами скандал в школе № 2, жертвой которого стала Галина Аралова. Ведь, как говорил Марк Твен, любое упоминание в прессе кроме некролога, это реклама. Чем могла привлечь избирателей, например, учительница начальных классов Анна Краснопольская? У нее нет профессиональной квалификационной категории. Звезд с неба не хватала. А тут такая возможность проявить себя в качестве «защитницы прав».

То же самое можно сказать и о Ларисе Сущевой. Окончив почти полвека назад Камчатский государственный педагогический институт, помнит ли она сегодня, когда последний раз входила в школьный класс? Уже много лет Сущева является профсоюзным лидером, а с относительно недавнего времени еще и политическим деятелем. Она возглавляет камчатское региональное отделение партии «Союз Труда» (которую местные острословы называют «Союзом без труда»). Чем-то она напоминает Шуру из фильма «Служебный роман», которая числилась в бухгалтерии, но только и делала, что собирала взносы, таскала бронзовую лошадь и хоронила Бубликова.

Так или иначе, какую-никакую рекламу себе и Краснопольская, и Сущева сделали, но это мало им помогло. Первой провалилась Лариса Сущева. Ее «Союз Труда» вообще не был допущен к выборам в региональный парламент, поскольку краевая избирательная комиссия выявила более 10 процентов недействительных подписей. Анна Краснопольская в свою очередь приняла участие в так называемых праймериз «Единой России», но на территории № 1 заняла лишь седьмое место из 11 кандидатов. В результате список единороссов, куда ей так хотелось попасть, так и остался для нее недосягаемым.

Галина Аралова, по нашему мнению, пострадала только из-за того, что господину Слыщенко очень уж хотелось видеть Краснопольскую и Сущеву в депутатских креслах. Все это очень похоже на шахматную партию, где один из игроков жертвует пешку, чтобы добиться определенных выгод. Только в данном случае речь идет не о сбитой с доски деревянной фигурке, а о человеческой судьбе. Два года оказались вычеркнутыми из профессиональной жизни высококлассного педагога.

Судебный марафон

Тем временем Галина Аралова, с которой так несправедливо обошлись ее коллеги, решила бороться за свое честное имя. Подтолкнула ее к этому та самая анонимка в «Голосе Камчатки» и последовавшие за ней публикации. Прочитав статьи о себе, Галина Николаевна написала заявление в краевую прокуратуру с требованием привлечь к ответу за клевету Сущеву, Краснопольскую и редактора газеты Догаеву.

В редакции «Вестей» есть копии объяснений, которые давали участники этой истории. Например, Лариса Сущева: «По результатам анкетирования и рассмотрения обращения коллектива СОШ № 2, Араловой Г. Н. были предложены варианты, из которых она выбрала увольнение в связи с выходом на пенсию». Светлана Догаева в свою очередь заявила, что «редакционную колонку в отношении Араловой Г. Н. предоставил член профсоюза, данные которого готова назвать в судебном заседании, если до него дойдет дело».

Действительно, по закону журналист имеет право скрыть имя человека, предоставившего информацию. Так делается обычно в тех случаях, когда источнику грозит какое-либо преследование. Какое преследование грозит данному автору?

И потом, если эту статью она называет редакционной колонкой, значит, госпожа Догаева и есть автор колонки. Она же является редактором.

Оцените театр абсурда! Редактор газеты «Голос Камчатки» говорит о том, что за нее кто-то другой написал редакторскую колонку. Она при этом, признавая, что сама является ее автором, оставляет материал без подписи. Похоже, тем самым госпожа Догаева дает сигнал своим читателям о своей полной профнепригодности.

Прокуратура все же не нашла в действиях двух профсоюзных лидерш, а также считающей себя журналистом Догаевой признаков преступления, содержащихся в статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета». Дело в том, что в соответствии с ней клеветническими признаются сведения, не только порочащие чьи-либо честь, достоинство и деловую репутацию, но и заведомо ложные. Другими словами, преступник-клеветник публикует неправду, заведомо зная, что распространяет ложь. Однако это не отменяет возможности защититься в гражданском суде, что и сделала Галина Аралова.

Она подала более десятка судебных исков к различным СМИ и на сегодняшний день выиграла 13 из них. Но наиболее показательным, пожалуй, стало одно из последних решений по иску Галины Араловой к Анне Краснопольской. Последняя в ходе предвыборных дебатов накануне с треском проигранных праймериз не стеснялась в выражениях в адрес своего бывшего руководителя.

Мы опять же не будем воспроизводить на страницах «Вестей» сведения, которые суд уже официально признал недостоверными. Но характерна позиция представителя ответчика А. В. Куколь. Линия защиты, как выяснилось, заключалась вовсе не в том, чтобы доказать достоверность того, что извергала из себя Краснопольская во время публичных дебатов. Она решила прибегнуть к юридической казуистике.

«Истцом не подтвержден факт распространения ответчиком публично в ходе дебатов 15 апреля 2017 года сведений, не соответствующих действительности, поскольку фамилии, инициалов, других данных, указывающих на истца, ответчик в своем выступлении не называла, о том, в отношении какого лица была озвучена ею информация, не конкретизировала», – заявила госпожа Куколь.

Поразительно! То, что сведения, не соответствующие действительности (по сути – лживые), порочат честь и достоинство бывшего директора школы, защита не отрицала. Но поскольку фамилия Галины Араловой не была названа, иск, видите ли, следует отклонить. Это выглядит тем более цинично, что скандальные дебаты проходили именно в стенах средней общеобразовательной школы № 2.

Финт не прошел. Специалист ООО «Независимая экспертиза» Балакин провел исследование, в котором доказал: «В ходе дебатов Краснопольской была оглашена информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию лица, названного «бывший директор вашей школы». Она относится к Араловой Г. Н., поскольку именно она является бывшим директором данной школы». Суд в результате принял лингвистическое заключение эксперта в качестве доказательства распространения ответчиком ложных сведений именно в отношении Галины Араловой. В итоге иск был удовлетворен, а с Анны Краснопольской суд взыскал 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, руководителю школьного профкома предстоит оплатить и судебные издержки в размере 8 тысяч 900 рублей.

Сведения, которые городской суд Петропавловска признал не соответствующими действительности (а если перевести с юридического языка на обычный, то откровенно ложными), содержались в ответе Анны Краснопольской на вопрос присутствовавшей на дебатах женщины. Та поинтересовалась, – с какими нарушениями в сфере образования сталкиваются жители краевого центра? И тут профорга второй школы, что называется, понесло: «На примере нашей школы могу сказать, что в нашей школе директор школы бывший грубо нарушал трудовое законодательство. Были незаконно уволены люди и поэтому, так как я являюсь председателем Камчатской краевой организации профсоюзов, мы пресекли все это, директор был уволен, а те работники, которые были незаконно уволены, они были восстановлены».

Оцените красоту речи этой учительницы начальных классов! А ведь она учит малышей, в том числе, и русскому языку.

Но это был всего лишь один вопрос и один ответ. Зато в судебном решении по делу, где ответчиком выступало городское управление образования, только список порочащих Галину Аралову цитат из справки по результатам проверки 11 января 2016 года занимает три страницы и состоит из 43 пунктов. Приведем только некоторые из них.

«Для педагогического коллектива, численность которого составляет 17 человек, средняя ежегодная сменяемость кадрового состава равна 25 %... Данная ситуация негативно влияет на обеспеченность кадрами».

«Средняя нагрузка на одного педагогического работника в учреждении составляет 1,88 ставки, что приводит к перегрузке педагогов, снижению качества преподавания».

«Дефицит педагогических кадров привел к том, что предметы ИЗО, музыка, МХК, информатика ведутся учителями-предметниками, не имеющими соответствующего образования».

«Увольнение Яковлева произведено с грубыми нарушениями ТК РФ».

«В утвержденное рабочее время педагог-библиотекарь совмещает работу секретаря, заместителя директора по АХЧ или воспитателя групп продленного дня во время их отсутствия по причине болезни или отпуска».

«Соболева Н. П. совмещает должность учителя ОКРСЭ, … не имея соответствующего документа, дающего право на ведение данного предмета (ОКРСЭ)» (Здесь, кстати, чиновники от образования продемонстрировали свой профессиональный уровень во всей красе, даже неправильно сократив название предмета, о котором идет речь. На самом деле он называется «основы религиозных культур и светской этики», сокращенно ОРКСЭ. Ред.)

«График работы внутреннего совмещения препятствует выполнению должностных обязанностей Соболевой Н. П. по ее основной должности».

«Стиль руководства Араловой Г. Н. деятельностью коллектива МБОУ «Средняя школа № 2» привел к низкому уровню удовлетворенностью коллектива психологической атмосферой в коллективе. Большинство сотрудников выражают неудовлетворенность избранным стилем руководства и коммуникативной компетентностью начальника. Как следствие данного факта – в учреждении высокий уровень текучести кадров (ежегодно до 25 % и более), низкий уровень обеспеченности педагогическими кадрами (58,83 %)».

«Руководителем образовательной организации нарушается действующее законодательство».

В итоге справку по результатам проверки, проведенной в январе прошлого года, придется переписать. Согласно вердикту, все изложенные в ней сведения оказались ложью, что установлено судом. Теперь управление образования муниципалитета должно заплатить Галине Араловой в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей. Кроме того, с ведомства будет взыскано более 32 тысяч рублей на судебные издержки.

Более того, согласно судебному решению, его резолютивная часть должна быть зачитана перед коллективом СОШ № 2 в присутствии самой Галины Араловой. Причем сделать это должен представитель управления образования. Означает это только одно: никаких нарушений в своей работе Галина Аралова не допускала. Но кто же будет компетентно руководить школьными коллективами и учить детей? Неужели госпожа Сущева?

Может быть, теперь госпоже Краснопольской стоит подумать о том, чтобы добровольно сложить с себя, как минимум, полномочия председателя школьной профсоюзной ячейки? А родителям ее учеников следует подумать о том, чему она может научить детей. Лжи? Клевете?

Где взять учителей

Теперь можно с уверенностью говорить, что честное имя Галины Араловой восстановлено, а те, кто пытался нажить себе политический капитал на ее отставке, наказаны. Но бывшая директор с многолетним опытом работы, специалист с двумя высшими образованиями, кандидат педагогических наук, руководитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ, имеющая множество грамот и благодарностей от министерства образования и науки, Законодательного собрания Камчатского края, администрации и городской думы Петропавловска-Камчатского, совсем еще молодая женщина сидит дома.

При этом местные чиновники не перестают жаловаться на катастрофическую нехватку в регионе квалифицированных педагогов. В частности, совсем недавно муниципалитет опубликовал сообщение следующего содержания: «В общеобразовательных школах Петропавловска не хватает учителей. Так, в краевой столице насчитывается 40 вакансий педагогических кадров. Больше всего ощущается нехватка учителей начальных классов – семь человек, нужны пять педагогов математики и столько же физики, четыре учителя по русскому языку и литературе, а также четыре учителя трудового обучения и ряд других предметников. На сегодня на Камчатке нет вузов, которые готовили бы педагогов. Университет имени Витуса Беринга готовит специалистов, но они не могут работать в школе, так как у них нет педагогического образования».

О проблеме говорят и в правительстве региона. По мнению руководства края, необходимо создать условия, чтобы выпускники педагогических факультетов камчатских вузов оставались на полуострове. «В крае наблюдается дефицит педагогов, – сообщает пресс-служба правительства Камчатки. – Очень хотелось бы, чтобы у нас была решена проблема не только строительства образовательных учреждений, но и проблема кадров. На профильные факультеты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга поступают в среднем лишь 40 процентов абитуриентов от планового набора.

В такой ситуации специалисты уровня Галины Араловой на вес золота. Понимают ли это в муниципальном управлении образования?

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."