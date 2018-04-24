«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ…»

Печать
PDF

24 Апреля 2018

Этой запиской обвинил одну из «героинь» нашей истории ушедший из жизни мужчина, оставшийся по вине предприимчивых негодяек без крыши над головой и денег.

Согласно данным Министерства здравоохранения России, за 11 месяцев прошлого года с жизнью покончили 24 690 человек. Олег Зыков, кандидат медицинских наук, президент фонда «Нет алкоголизму и наркомании»: «Дело дошло до того, что недавно, наряду с сообществами «Анонимных наркоманов» и «Анонимных алкоголиков», появилось сообщество «Анонимных должников», которые ищут выход из психологического тупика сообща. То есть проблема угрозы суицида из-за финансовых проблем признана психологической». (Источник: www.versia.ru.)

На прошлой неделе почти никем не замеченный в новостных программах местных телеканалов прошел сюжет об обманутых жителях камчатской столицы. Около сорока человек, в разное время обратившихся в риелторское агентство, расположенное в офисе 17 дома № 33 по улице Ленинградской, остались без денег. Суммы, которых лишились наши сограждане, составляют от 40 тысяч до 2,5 миллиона.

Но особый цинизм этой истории придает обстоятельство, что эти риелторы, давайте назовем их имена – Екатерина Островская и Ольга Чукавина, не первый год занимаются таким бизнесом. За их плечами «хорошая» школа Елены Алтынниковой и Татьяны Майнагашевой, осужденных за мошенничество.

Причем одна из «сотрудниц» ныне действующего риелторского офиса Екатерина Островская в 2012 году уже была осуждена за подобное «предпринимательство».

В период с 2006 по 2011 год Майнагашева и Островская обманули более шестидесяти жителей Камчатского края. «Работая» на вторичном рынке жилья в Петропавловске-Камчатском, дамы продавали квартиры, находящиеся в собственности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или малоимущих. Они собирали информацию о людях, у которых накопились значительные долги по коммунальным платежам, но не было реальной возможности в дальнейшем их оплачивать. Мошенницы предоставляли им алкоголь, ставя в психологическую зависимость от себя, а затем предлагали произвести сделку по продаже или обмену принадлежащих им квартир через свое представительство по доверенности или при сопровождении сделки на условиях, якобы выгодных для граждан.

После реализации квартир Островская и Майнагашева присваивали вырученные деньги, а бывших собственников «переселяли» в пустующие квартиры, не оформляя при этом на них право собственности. Они получали от жителей Петропавловска-Камчатского нотариальные доверенности на распоряжение их квартирами и денежными средствами, вырученными с продаж. На основании доверенностей «предпринимательницы» продали несколько квартир, а вырученные 5,9 млн рублей присвоили, а бывших собственников обрекли на положение лиц без определенного места жительства.

9 ноября 2012 года Петропавловск-Камчатским городским судом Майнагашева и Островская были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество, а также присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере).

Татьяна Майнагашева приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Екатерина Островская – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой данного наказания до достижения возраста 14 лет двух малолетних детей.

Цены на недвижимость всегда были довольно высоки, поэтому виды квартирного мошенничества зачастую связаны именно с продажей квартир по цене ниже рыночной. На дешевые объекты всегда повышенный спрос из лиц, желающих купить дешевое жилье или просто не имеющих возможности купить дорогое. На этом и сыграли риелторши Островская и Чукавина.

Рассказывает пенсионерка Валентина Васильевна: «Я давно хотела перебраться поближе к дочери. Возраст, да и здоровье уже не то. Мне нужно, чтобы мои близкие всегда имели возможность мне помочь. И мы решили подобрать недорогую однокомнатную квартирку. Дали объявление в СМИ. Нам позвонили из риелторского агентства. Сообщили, что есть квартира на продажу по адресу: Ленинградская, 37. И цена приемлемая – всего 650 тысяч. Правда, там долги 300 тысяч и ремонт нужен хороший. Мы посоветовались с дочерью и решили, что нам этот вариант подходит. Подъехали в агентство. Нам сказали, что квартира продается очень срочно. Поэтому такая низкая стоимость. Но нужно внести залог в размере 300 тысяч. Поскольку есть еще покупатели, квартиру получит тот, кто первым внесет эти деньги».

29 января этого года Валентина Васильевна подписала так называемый «предварительный договор купли-продажи», в котором продавец Хегай Вадим Юрьевич «обязуется передать в собственность покупателя (Валентины Васильевны) однокомнатную квартиру общей площадью 32,3 кв. метра, а покупатель обязуется уплатить определенную сторонами цену».

В этом же договоре указано, что 300 тысяч рублей покупатель уплачивает при подписании настоящего договора, а оставшуюся сумму в размере 350 тысяч – в день подачи документов на регистрацию сделки. «Стороны договорились, что основной договор купли-продажи будет заключен до 15 марта 2018 года».

В заключительной части документа написано: «… в случае отказа продавца от сделки выплаченный покупателем аванс возвращается в двойном размере».

И все. Неразборчивая подпись продавца. И подпись покупателя.

Сделка совершалась в риелторском агентстве (?) по адресу: ул. Ленинградская, 33, офис 17. При этом, как утверждает Валентина Васильевна, присутствовали и продавец Вадим Хегай, и риелтор Екатерина Островская, и юрист агентства Ольга Чукавина.

Таким же образом «купила» эту же квартиру семья Жанны К. Устав жить с детьми в общежитии, молодые люди решили приобрести для начала хоть какое-то отдельное жилье.

Тот же офис. Те же лица. При просмотре пакета документов покупатели обнаружили, что в продаваемой квартире до сих пор прописаны два человека. На вопрос, почему они еще не выписаны, сотрудники офиса заявили, что завтра все оформят. Но вот деньги нужны прямо сегодня. Иначе квартира уйдет другому покупателю.

Ни завтра, ни через два дня, ни через неделю хозяин квартиры не спешил выписываться с принадлежащей ему жилплощади. Оказывается, вновь возникли непредвиденные обстоятельства: у господина Хегая, как выяснилось, недействителен паспорт. Он, видите ли, забыл, что документ нужно менять в возрасте 45 лет.

Эта процедура тоже затянулась. Возможно, Вадим Юрьевич до сих пор ходит со старым паспортом. А может, у него их несколько?

Возникает резонный вопрос: почему никто не удосужился заглянуть в паспорт продавца? Почему при возникших проблемах никому в голову не пришло обратиться к опытному юристу для сопровождения или даже отмены сомнительной сделки? Странно, что при огромном объеме информации о квартирных мошенниках кто-то уверен, что с ним этого не случится, и слепо доверяет каким-то женщинам, которые позволили называть себя просто Катюша и Оля.

После долгих дней ожиданий и звонков риелторам, Жанне предложили вернуть уплаченный аванс. Правда, не в двойном размере, как было написано в договоре.

Но семья была рада вернуть хотя бы то, что отдали. Несколько раз звонила юрист Чукавина и говорила, что завезет деньги где-то в час ночи, раньше она не может, потому что сильно занята. В другой раз она пообещала завезти деньги после двух ночи. «Ну просто никак иначе не получается!» Через некоторое время риелторы перестали отвечать.

Возле офиса № 17 и встретились все покупатели квартиры на Ленинградской. Их было четверо.

Поняв, что людей элементарно обманули, Валентина Васильевна буквально ворвалась в офис, куда их с некоторого времени не пускала охрана здания, и заявила, что никуда не уйдет, пока ей не вернут деньги. Госпожа Островская, поняв, что от гостьи так просто не избавиться, вызвала охрану. Два чоповца вошли в помещение. Валентина Васильевна, уже не в силах совладать с эмоциями, просто кричала: «Что, вы на старуху наручники наденете?! Выбросите меня из окна?» С немолодой женщиной случилась настоящая истерика. Охранники не стали применять физическую силу.

Но тут пришла юристка Чукавина с подмогой – адвокатом Ш., которая, по словам Валентины Васильевны, принялась запугивать бедную женщину полицией и скорыми большими неприятностями для всей ее семьи. Но Валентина Васильевна твердо стояла на своем: «Умру, но из офиса не уйду, пока не вернете мне мои деньги!» Ее решимость дала результат: ей отдали 200 тысяч рублей, пообещав вернуть остальное позднее.

Естественно, все обещания остались только на словах.

Остальные обманутые так и не увидели своих денег.

С мошенниками все понятно – они беззастенчиво используют и юридическую неграмотность потенциальных покупателей, и их ничем необъяснимую беспечность при совершении такого серьезного шага, как приобретение недвижимости.

Но когда же некоторые люди научатся не пренебрегать элементарной осторожностью? Как можно, собрав последние деньги со всей родни, так безалаберно отдать их, не потребовав никаких гарантий исполнения обещанного? Как можно продолжать отдавать свои деньги взамен на странный документ якобы приказ № 1938 Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края «О предоставлении жилого помещения» (имеется в распоряжении редакции), вроде бы подписанного министром В. В. Тихоновичем (интересно, Владимир Викторович знает, что выделил кому-то квартиру?), но почему-то заверенного каким-то штампом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа? Как можно верить выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (имеется в распоряжении редакции), удостоверенной печатью «Юридической компании» поселка Пионерский? Не сами ли мы создаем идеальные условия для процветания такого «бизнеса»?

Да, подходит вам предлагаемая квартира, и цена вполне для вас приемлемая. Но когда вас начинают торопить: «Деньги нужны просто позарез! Просто еще вчера! Если вы сегодня не заплатите, квартира будет продана другому!» – просто разворачивайтесь и уходите.

Именно низкие цены зачастую используются в виде уловки в мошеннических схемах.

А затем идут двойные или тройные продажи одной и той же квартиры. Ведь и риелторам, и так называемому продавцу (по нашей версии, он – в доле) совсем не обязательно доводить сделку до регистрации права собственности, достаточно взять с покупателей авансы. Четыре аванса по 300 тысяч – 1 млн 200 рублей, плюс продажа квартиры пятому покупателю за 650 тысяч. В итоге продавец получает 1 млн 850 тысяч за «убитую» однушку. Несколько таких квартир – и можно купить жилье где-нибудь подальше от Камчатского полуострова.

То, что произошло в нашем городе, пожалуй, самый популярный вид мошенничества в сфере недвижимости. Квартира предлагается по привлекательной цене. Заинтересованный покупатель заявляет, что его все устраивает, можно готовить сделку. Продавец настаивает на задатке. А в договоре о задатке прямо прописывается, что задаток не возвращается в случае, если покупатель сам отказался от покупки. В нашем случае, правда, есть и приманка: «… в случае отказа продавца от сделки продавец обязуется оплатить задаток в двукратном размере».

Через какое-то время всплывает ряд различных обстоятельств, которые на первой встрече продавец утаил. Из-за них покупатель отказывается от покупки. Обычно это неприятно, если сумма задатка не критична для покупателя. А если покупатель отдал все сбережения и на вторую часть сделки взял кредит?

В этой ситуации важно то, что у сторон есть договор, поэтому формально все законно и состава преступления нет.

Давайте разберемся в схеме, как мы полагаем, мошенничества. Излагаем свою версию.

Есть две дамы – риелтор Островская и юрист Чукавина. Они находят Хегая. Предлагают ему поучаствовать в сделке, обещая процент с каждого аванса, внесенного покупателем. Хегай подписывает договоры о намерении, в 4 пункте которого написано: «Продавец обязуется продать Покупателю Объект по цене 650 000 рублей, уплачиваемых Покупателем Продавцу за счет собственных средств в следующем порядке и размерах:

– 300 000 рублей при подписании настоящего договора, что является авансом,

– 350 000 рублей в день подачи документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации сделки купли-продажи Объекта».

Хегай подписывает договор, берет деньги (неважно, что при свидетелях), и простодушный покупатель, уверенный, что строки об авансе в договоре достаточно, не требует у продавца никакой расписки о том, что деньги получены.

В дальнейшем юрист Чукавина пишет слишком назойливому покупателю расписку о том, что она «обязуется вернуть взятую у покупателя в долг (зачеркнуто) сумму в размере […] до […]. Сумма была взята по договору оказания юридических услуг».

Этой распиской Чукавина страхует продавца Хегая от неприятностей с полицией.

Даже если в полицию поступает обращение о проведении проверки в отношении «продавца», последний совершенно спокойно заявляет, что да, «в конце марта (кстати, договор у Валентины Васильевны датирован 29 января 2018, еще один такой же – с другим покупателем – 28 января с. г. и еще один также от 29 января) он через риелторскую фирму разместил объявление о продаже квартиры, но не знает никакого покупателя и договор о намерении не заключал, в договоре не подписывался, подпись на предъявленном документе не его. Также никаких денежных средств в размере 300 000 рублей не получал, каких-то противоправных действий не совершал, сделок по продаже квартиры не заключал».

Результатом проверки было постановление: «На основании изложенного не имеется достаточных оснований полагать, что было совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ. Отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

Сколько «продавец» Хегай имеет с каждого такого договора, остается только догадываться. По нашему мнению, 50 000 от 300 000 вполне себе неплохая «зарплата», тем более что Хегай, как оказалось, ничем не рискует.

Как ничем, наверное, не рискуют ни Островская, ни Чукавина, которая написала расписки, что взяла эти деньги в долг и обязуется вернуть при первой же возможности. А когда еще такая возможность наступит… Это ведь тоже не преступление.

И что должны сделать следователи, чтобы доказать, что именно Хегай расписался в договорах и брал деньги у покупателей. Вообще-то они должны работать в этом направлении. А если почерковедческая экспертиза не подтвердит достоверность подписи? Ведь совсем не обязательно ставить СВОЮ подпись под таким документом…

Сколько таких хегаев было у предприимчивых дам? Наверное, не один-два. Ведь обмануто довольно большое количество людей.

Вот только почему ни у кого из них не возникло мысли обратиться к юристам? Чего ждали наши сограждане: что все как-то уладится, и мошенники все-таки вернут им деньги? Так это напрасные ожидания. Взывать к совести аферистов, которые сделали мошенничество своим бизнесом, нелепо. Не волнует их судьба людей, среди которых есть и многодетные матери, и совсем небогатые пенсионеры. Пока существуют доверчивые люди, готовые воспользоваться «услугами» таких риелторов, они будут делать свой бизнес, пусть и на людских несчастьях.

Кто-то из пострадавших от действий Островской и Чукавиной скинул информацию в соцсети с предложением всем объединиться в группу. В результате на прошлой неделе к офису на Ленинградской пришли более сорока человек. У каждого из них своя история обмана. Чем они закончатся – пока неясно. Написаны заявления в прокуратуру, полицию и Следственный комитет. Только вот вряд ли все пострадавшие вернут свои кровные.

Но, возможно, количество пострадавших привлечет более пристальное внимание наших правоохранителей к проблеме, и мошенники все-таки получат по заслугам?

Или будем ждать еще одну записку: «В моей смерти прошу винить…»?

Татьяна СТЕПАНОВА

Баннер

Радио онлайн


Новые коментарии

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."