ОДНАЖДЫ…

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24 Апреля 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды во сне

В детстве мне часто снился сон, в котором я видел огромный праздничный стол. За ним сидела большая семья, бабушки и дедушки, молодая женщина, какие-то дети, родители и я. Однако наяву за нашим столом всегда было три человека – я, мама и папа. Картинки моей памяти иногда выдавали лицо какой-то очень старенькой женщины, но своих бабушек и дедушек я никогда не видел потому, что, по рассказам мамы, они все умерли до моего рождения.

Не помню, чтобы дома когда-нибудь проходили поминальные ужины, да и в храме мама ставила свечи только за здравие своей маленькой, но любящей и дружной семьи и за упокой одной женщины по имени Галина и мужчины по имени Ярослав. Кто они такие и почему мама поминала их в своих молитвах, мне довелось узнать не сразу.

С раннего детства я видел, как мои родители бережно заботились друг о друге, любили и обожали меня. Им нравилось одновременно целовать меня в разные щеки: мама с одной стороны, папа с другой. Отец учил меня всему, что умел сам – мастерить, плавать, кататься на лыжах, приобщал меня к чтению книг. Мама прививала хороший вкус, со временем я стал неплохо разбираться в поэзии и живописи. Конечно, дома бывали напряжение и ссоры, но родители как-то смешно и мило мирились. Они были сверстниками, но мама родилась летом, а папа – осенью. Поэтому, если был не прав отец, она говорила: «С малявками не разговариваю!», а если мама что-то делала не так, папа говорил: «Ну понятно, старушкам-то видней!» Потом всегда начинали смеяться и целоваться.

В свои 15 лет я не чувствовал недостатка любви и внимания, но иногда грустил, что нашей семье не суждено быть рядом со своей родней. Однажды вечером, когда я собирался уснуть, раздался звонок в дверь. Папа был в ванной, я после первого экзамена в школе сильно устал и не смог встать с постели, дверь открыла мама. Через приоткрытую дверь своей комнаты я услышал голос неизвестной женщины, которая называла мою маму дочкой. Других слов я не разобрал, но по маминой интонации понял, что она сильно раздражена. Любопытство взяло верх, усталость как рукой сняло, я вскочил с кровати и затаился возле двери. Женщина стала плакать, просить прощения. Она хотела увидеть внука, говорила, что ее муж скончался в страшных муках. Она теперь совсем одинока и несчастна. Мама была невероятно холодна и непримирима. Я ее такой совсем не знал. Она распахнула входную дверь и металлическим голосом скомандовала: «Женщина, моя мать умерла, когда мне было 16 лет, покиньте мою квартиру, иначе я буду вынуждена вызвать милицию». Женщина зарыдала в голос, закрыла лицо руками и вышла из квартиры. Как только захлопнулась дверь, отец вышел из ванной комнаты и спокойно спросил: «Опять ОНА?», мама ответила: «Опять»… Они молча смотрели друг на друга, потом обнялись, да так, как будто боялись расставания. Я стоял в темной комнате и не знал что делать…

Следующий день я провел в изнуряющих мыслях и молчаливых вопросах. Что же на самом деле случилось, кто эта женщина, почему утром за завтраком в кухне повисло давящее молчание? Слишком много почему. С трудом я дождался вечера. Мама пришла раньше обычного, и я решил выпытать всю правду во что бы то ни стало. При моем напоминании о вечерней гостье мама не стала уходить от разговора. Она посадила меня напротив и сказала: «Я помню, сынок, как ты мечтаешь о большой семье, но сейчас пришло время рассказать о наших с папой семьях. После чего ты сам решишь, как жить дальше, и считать ли родней тех людей, с которыми мы не хотим знаться». Я устроился поудобней, чтобы услышать какую-нибудь банальность на тему проблемы отцов и детей, но речь пошла совсем не об том.

Мои родители были не просто сверстниками, они были одноклассниками, которые влюбились друг в друга в пятом классе. И мама, и папа были единственными детьми у своих родителей. Полноценные семьи жили в достатке. Родители отца работали в педагогическом институте, родители мамы в администрации города, где они жили. Отец, по мнению его родителей, обязательно должен был стать профессором, а мама каким-нибудь министром. Но 16-летние подростки решили раньше времени стать взрослыми. После окончания девятого класса мама узнала, что беременна. Эта новость повергла всех в шок. Когда первые истерики прошли, нужно было думать, что делать дальше. Представители администрации не собирались терпеть этот позор. Педагогам не было дело до юной привязанности сына. Все единогласно приняли решение об аборте. Маму тайком отвели к какому-то именитому доктору. После обследования тот сообщил, что при сложившихся обстоятельствах аборт может привести к бесплодию. И если пойти на этот шаг, других детей у девушки не будет никогда. Никого это не расстроило, кроме влюбленных. Они поговорили и решили быть вместе, стать настоящей семьей. Услышав это решение, молодым было объявлено: отцу – «Умеешь делать детей, учись содержать их самостоятельно», маме – «Где нагуляла туда и иди». Родители собрали вещи и ушли из дома. Никто не поверил, что это серьезно. На пороге отцу пригрозили, что он может вернуться только один, маме сообщили практически то же самое…

Первые три ночи будущие родители ночевали на вокзале, потом кочевали по друзьям, знакомым. Два месяца жили в сторожке у старого смотрителя кладбища деда Ярослава. Он с радостью принял молодых влюбленных, называя их «мои птенцы». Папа после уроков в вечерней школе помогал копать могилы, содержать захоронения. Платили неплохо, да и продуктов было достаточно. В конце сентября папа на автобусной остановке увидел объявление, в котором молодым парням предлагали работу в поселке по сбору урожая. Им было понятно, что на кладбище ребенка рожать нельзя, нужно было решаться на переезд в поселок. Маме идея очень понравилась. Собрав свой незамысловатый багаж, они отправились в тот самый поселок, где уже созрели яблоки.

Выйдя на нужной остановке, родители решили прогуляться. Оставив вещи на автобусной станции, взявшись за руки, они отправились по улицам поселка Антоновка. Ближе к опушке леса они увидели покосившийся старенький домик, возле которого на лавочке сидела маленькая сухенькая старушка в беленьком платочке. Родители попросились на постой к бабушке. Ее звали Галина Матвеевна, они стали звать ее баба Галя. У бабушки было слабым зрение, родные к ней не приезжали, поэтому, услышав предложение отца, баба Галя сразу согласилась. В тот же день отец устроилась работать в местный колхоз.

Мама перемыла дом, повесила шторы, залатала бабушкину одежду. Небольшие накопления пошли на покупку соседской старенькой мебели. Баба Галя денег за проживание брать не стала и будущему рождению ребенка очень обрадовалась, потому как в ее доме уже давно не было слышно детского смеха. Она предложила завести курочек и козу. Так мои родители, выросшие в большом городе, стали настоящими фермерами.

Услышав историю родителей, баба Галя объявила в поселке о том, что нашлись давние родственники, и у нее появились внучатые племянники со стороны троюродной сестры отца. В хитросплетениях генеалогического дерева бабушки разбираться не стали, молодых в поселке приняли как родных. Маму взяли на работу нянечкой в детский сад, заодно она поступила в вечернюю школу, отец устроился помощником на автозаправку колхоза. Денег было немного, выручало подворье. Перед самыми родами отец из старой коляски соорудил люльку, которую прикрепил к старому кольцу потолка. Соседи и сотрудники принесли много детской одежды для малыша, почти новенькую коляску. Мама нашла на чердаке швейную машинку Zinger и сама сшила пеленки, первые распашонки. В общем, все было готово к появлению малыша.

Меня ждали в конце февраля, но за месяц до родов мама поскользнулась и упала около дома, сильно ушибла живот. Сначала она подумала, что животик поболит и пройдет, но к вечеру стало только хуже. Ночью разыгралась пурга, сильный ветер оборвал электрические провода, в частных домах погас свет. От холода спасала теплая печь, зажгли свечи. К двум часам ночи у мамы появился жар, она начала бредить. Отец набросил тулуп и побежал к местному фельдшеру, который, как водится в поселках, и зуб мог вырвать, и роды принять.

В амбулаторию ехать было поздно, роды принимали в доме. После длительных мук в шесть утра 29 января появился на свет я. Тяжелые роды дали о себе знать. Через сутки у мамы поднялась высокая температура, ее в экстренном порядке госпитализировали в больницу районного центра. Отец остался с новорожденным ребенком на руках. Два месяца он «разрывался» между сыном и любимой женщиной. Однажды он решился попросить помощи у своих родителей. Но те остались неприступными. Их не смутил бледный исхудавший вид сына и обстоятельства, которые толкнули его на унизительную просьбу о помощи. Даже новость, что у них родился первый и, возможно, единственный внук, не сделали «новоиспеченных» деда и бабушку мягче. Они посмотрели на натруженные руки сына и сказали, что тот не оправдал их ожидания, и просто закрыли дверь. Тогда отец набрался храбрости и пошел в дом маминых родителей. Но и там его родители сказали, чтобы тот забыл дорогу в этот дом. Вот тогда мама с папой приняли для себя решение, что остались сиротами при живых родителях…

После выписки маме долго нельзя было поднимать тяжести, да и вообще она была очень слаба. Помогали все: кормилицей моей стала наша коза, бабушка Галя отвечала за мой спокойный сон, она любила меня качать в той самой люльке и всегда тихонько пела какие-то старинные песни, папа вел практически все хозяйство. Устав от таблеток, мама нашла в поселке знахарку, которая травами и заговорами смогла поднять ее на ноги. Когда мне исполнился год, она порхала как птичка, была свежа и здорова. На следующий мой день рождения родители сыграли свадьбу. Платье мама сшила сама из старого тюля, костюм у папы остался с выпускного вечера. Правда, он исхудал до такой степени, что костюм, по рассказам мамы, болтался на нем как на вешалке. Несмотря на то, что в этот день снова разыгралась пурга, на праздник пришли все те, кого родители считали друзьями и своей нечаянной родней.

Когда мне исполнилось пять лет, баба Галя умерла, оставив завещание на тот самый старенький домик, который папа за эти годы преобразил почти в хоромы. Продав его, родители смогли переехать в небольшую квартиру в городе. Поскольку знали, что только там можно было «встать на ноги».

Мама еще долго рассказывала, как они «карабкались», чтобы не просто выжить, но и сохранить свою любовь, построить и обеспечить жизнь своей семьи. Как они окончили вечернюю школу, копили деньги, чтобы получить образование, старались найти хорошую работу с достойной заработной платой. Но все эти годы никто из близких так и не захотел поинтересоваться их судьбой.

Спустя много лет мама случайно столкнулась со своей матерью на площади. Вокруг не было людей, поэтому скрыться в толпе маме не удалось. Диалога не получилось, бабушка выследила маму и уже несколько дней назойливо старалась получить прощение за то, что однажды старалась убить своего внука, а потом отказалась помогать дочери.

Когда наш с мамой разговор подходил к концу, домой после работы вернулся отец. Я смотрел на них и не мог поверить, как в 16 лет молодые несмышленыши смогли оказаться такими сильными людьми. Их ничего не сломало, я смотрел на двух людей, а видел единое целое. Родители дали мне время все обдумать и не торопили с ответом. На следующий день мы поехали на кладбище, где родители жили первое время, посмотреть на ту саму сторожку. Дед Ярослав к тому времени уже умер. Немного погуляв, сходили на могилу бабы Гали и деда Ярослава, на ее памятнике было написано: «Родная чужая бабушка, ты будешь всегда жить в наших сердцах». У деда Ярослава была иная надпись: «Деду Ярославу от любящих детей».

Мне нужно было почувствовать все то, что случилось с моими родителями. Меня не покидало чувство крайнего возмущения: как можно выбросить родных детей на улицу лишь потому, что они не оправдали ожидания родителей, оказались не такими как «надо», будто брюки, которые не подошли по размеру. Вечером того же дня мы вернулись домой, накрыли на стол. Родители не стали выспрашивать, что я решил, но они, безусловно, волновались о том, какое решение я приму. Я посмотрел на своих до сих пор очень молодых родителей и сказал, что за нашим столом всегда будет только три человека, до тех пор, пока я не приведу в дом свою возлюбленную. Родители в унисон глубоко выдохнули, и я видел, как они были мне благодарны. Так в свои 15 лет я неожиданно в одночасье повзрослел.

P.S. Свое слово я сдержал. Когда мне исполнилось 30 лет, мой сон сбылся. За моим праздничным столом сидели мои родители, родители моей горячо любимой невесты, ее бабушки и дедушки. А после свадьбы, спустя несколько лет, к нам присоединились наши дети. Так что сон, хоть и с отсрочкой, но оказался в руку.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."