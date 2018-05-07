ДЕВЯТЬ КРУГОВ ВАДА

07 Мая 2018



Григорий Родченков не смог подтвердить обвинения, но снова намерен судиться

Несколько дней назад стартовало еще одно судебное разбирательство в рамках допингового скандала вокруг российских спортсменов, в котором снова участвует главный информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков. На этот раз адвокаты экс-главы московской антидопинговой лаборатории подали иск в суд штата Нью-Йорк на российского бизнесмена и бывшего руководителя союза биатлонистов России Михаила Прохорова.

Не о чем говорить

Родченков и обслуживающие его юристы теперь требуют отмены иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) со стороны трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Спортсменки обвинили беглого ученого в распространении порочащих их заведомо ложных сведений. Девушки требуют от Родченкова по 10 миллионов долларов США каждая в качестве компенсации. Все судебные издержки россиянок взял на себя Прохоров. Подача иска тоже во многом его инициатива. Бизнесмен при этом заявил о готовности помочь выдвижению обвинений против Родченкова.

«Отныне жертва становится охотником. Истцы и те, кто их финансирует, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды в качестве средства возмездия и запугивания», – объявил адвокат Родченкова Джим Уолден. Других высказываний от известного в Соединенных Штатах юриста в отношении его клиента трудно было ожидать. Но кто в этой истории на самом деле является «охотником», а кто «жертвой» – большой вопрос. Дело в том, что сам Родченков, похоже, утратил доверие судебных инстанций.

В конце апреля в Лозанне CAS опубликовал мотивировочные части решений по делам двух российских спортсменов: лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова. Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) за допинговые нарушения аннулировал результаты, показанные спортсменами в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранил их от участия в Играх.

Легков и Зубков опротестовали вердикт МОК в CAS, и не без успеха. Так, решение о дисквалификации Александра Легкова, чемпиона Сочи в гонке на 50 километров, месяц назад заявившего о завершении международной карьеры, было отменено полностью. Что касается Александра Зубкова, то две золотые медали Сочи-2014 ему не вернули, зато отменили запрет на участие в Олимпиадах.

В ходе рассмотрения этого дела CAS допросил Григория Родченкова в качестве главного свидетеля, и его показания по видеоконференцсвязи произвели сенсацию. Напомним, именно на заявлениях беглого химика ВАДА построило «российское дело». Но теперь он фактически отказался от своих обвинений, признавшись, что лично не участвовал в сборе анализов для банка чистой мочи и не видел, чтобы кто-либо из российских спортсменов и тренеров получал указания употреблять коктейль «Дюшес», не видел, чтобы те его употребляли или хотя бы получали инструкцию по употреблению. Не видел экс-глава московской антидопинговой лаборатории также каких-либо манипуляций с допинг-пробами.

В связи с этим его показания судом были подвергнуты сомнению, а решение вынесено фактически в пользу россиян. В мотивировочной части решения CAS, в частности, однозначно говорится: даже в печально известных дневниках беглого функционера о Легкове нет ни слова, не говоря уже о других документальных подтверждениях обвинений. А значит, слова Родченкова о том, что он якобы помнит факт подмены допинг-проб нашего лыжника, являются «голословными утверждениями», на основании которых нельзя делать никаких выводов. Более того, улики, собранные в рамках расследования, напротив, подтверждают невиновность спортсмена. Не доказано и то, что бобслеист Зубков участвовал в подмене пробирок с анализами.

Охотники и жертвы

То, чего с лихвой хватило Международному олимпийскому комитету для беспрецедентного давления на Россию в спортивной сфере, суду оказалось недостаточно. Сам Родченков, в свою очередь, оказался в довольно скользкой ситуации. Вначале, сразу после отъезда в Соединенные Штаты, он взахлеб рассказывал о неких «агентах ФСБ», которые, словно мыши, проникали в антидопинговую лабораторию через дыры в стенах и меняли пробирки с анализами мочи спортсменов, а сами атлеты якобы ежедневно полоскали рот смесью алкоголя (для мужчин – виски, для женщин – вермут) и анаболических стероидов.

В результате беглец попал в американскую программу по защите свидетелей. Ему изменили внешность и, возможно, дали новые имя и фамилию. Он снялся в оскароносном документальном фильме «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля. Но когда пришла пора подтвердить свои голословные обвинения сколько-нибудь внятными уликами в суде, беглец сел в лужу.

Но все это Родченкова очевидно не смущает, и он снова намерен появиться в зале суда. На этот раз – американского. И это, по-видимому, будет настоящая война в правовом поле, причем по нью-йоркским законам. Прохоров явно не будет скупиться на адвокатов и постарается найти в своем деле лучших. Вот только и у другой стороны ресурсы близки к неограниченным. Очевидно, что за Родченковым стоят большие люди в мировом спортивном движении, включая и руководство МОК. Его возможное поражение в суде ударит и по ним, затронет их интересы, негативно скажется на репутации. Этого постараются не допустить ни в коем случае.

Поэтому о возможных шансах сторон в предстоящем процессе остается только гадать. Рискуют обе стороны. Ведь в конце концов и слова адвоката Джима Уолдена о том, что жертва становится охотником, по большому счету тоже можно воспринимать как запугивание. И нюансов, к которым можно прицепиться, опытные юристы найдут великое множество.

Куда важнее пока другое: суд до сих пор так и не вынес вердикт по искам Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Напомним, 1 февраля CAS вынес историческое решение, согласно которому 28 российских спортсменов были оправданы полностью, а еще 11 – частично. Но биатлонисток не было ни в одной, ни в другой группе. К тому моменту их дела рассмотреть не успели. Все они уже ушли из большого спорта, и смысла в спешке не было. Теперь многое будет зависеть от того, какое все-таки решение по ним будет вынесено Спортивным арбитражным судом.

Между тем на позицию МОК в отношении российских спортсменов может положительно повлиять и еще одно событие, которое на фоне скандальных судебных разбирательств осталось на втором плане. Вице-спикер Государственной думы РФ Александр Жуков объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок на выборах главы Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы нового руководителя организации пройдут 29 мая.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе», – говорится в заявлении Жукова. Но каковы истинные причины его ухода из спорта, пока остается загадкой.

Спортсмен вместо политика?

Согласно условиям ВАДА для возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) международной аккредитации необходимо полное и безупречное выполнение условий так называемой «дорожной карты». Большинство ее пунктов российской стороной выполнены, но некоторые являются абсолютно неприемлемыми.

В частности, по требованию Всемирного антидопингового агентства все ответственные официальные антидопинговые органы в России, включая РУСАДА, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), должны публично признать обвинительные результаты расследования главы независимой комиссии Ричарда Макларена. Но это означало бы неминуемую отставку Александра Жукова, причем со скандальным привкусом. Нынешнее решение, возможно, позволяет убить сразу двух зайцев: с одной стороны, отстранить чиновника, с чьим именем в МОК связывают допинговые обвинения, а с другой – показать мировой спортивной общественности, что Россия не поддается давлению. Дескать, зампред Госдумы просто очень занятой человек и на олимпийское движение у него никак не хватает времени.

Внутри страны работа Жукова в ОКР также вызывала немало нареканий. Перед Играми в Рио-де-Жанейро два года назад российские спортсмены вылетали из Москвы в Бразилию, не зная наверняка, что ждет их по прилете: олимпийская деревня и участие в состязаниях или обратные билеты на ближайший рейс. Следовало много заявлений президента ОКР, но от них не было почти никакого толку. Допуск к соревнованиям в день открытия Игр-2016 нашей пловчихи Юлии Ефимовой по решению Спортивного арбитражного суда – заслуга исключительно самой девушки и ее адвокатов.

Александр Жуков, похоже, долго находился в плену самообмана. В феврале нынешнего года последнее решение CAS о полном или частичном оправдании 39 россиян он назвал справедливым и безапелляционно отметил, что этот вердикт снимает запрет на участие ранее отстраненных россиян в Олимпиаде в Пхенчхане. «Мы с самого начала настаивали на том, что наши спортсмены не замешаны ни в каких допинговых махинациях и, конечно, сейчас мы просто счастливы, что их честное имя восстановил суд, и им вернули все награды», – говорил тогда Жуков журналистам.

Складывалось впечатление, что лишенный членства в МОК и уволенный с поста главы координационной комиссии Игр-2022 господин Жуков пребывал в какой-то другой реальности. Потому что время что-то говорить и что-то делать было безнадежно упущено. Четыре года наш спорт методично разрушали извне, но те, кто обладал властью или влиянием, чтобы спасти положение, сделали слишком мало.

Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года. Его предшественник Леонид Тягачев подал в отставку после провальной для сборной России Олимпиады в Ванкувере, где наша команда в медальном зачете заняла лишь 11 место. На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России не выступала, поскольку членство ОКР в МОК было временно приостановлено. Без флага и гимна выступали лишь персонально приглашенные «олимпийские атлеты из России». После завершения Игр-2018 ОКР был восстановлен в правах полностью, но РУСАДА по-прежнему не имеет международной аккредитации.

Глава Федерации фехтования России Александр Михайлов в интервью ТАСС сообщил, что организация в качестве кандидата на пост президента ОКР будет выдвигать первого вице-президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях Станислава Позднякова. Именно Поздняков возглавлял российскую делегацию на Олимпиаде в Пхенчхане. О других кандидатах на пост президента ОКР пока ничего неизвестно.

Будем надеяться, что заслуженный мастер спорта вначале СССР, а затем и России справится с обязанностями президента национального олимпийского комитета лучше, чем предшествовавшие ему профессиональные политики.

Дмитрий ЧЕРНОВ