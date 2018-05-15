КАК БЕЗНАКАЗАННО УКРАСТЬ КВАРТИРУ

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15 Мая 2018

Почему мошенники ничего не боятся?

В начале лета прошлого года Олег Рыбинский сидел в кафе «Дрова». У него не было ни постоянной работы, ни жены, ни детей. Кроме сестры Светланы и ее дочери, да еще соседа из 11 квартиры Николая, никого не интересовала жизнь одинокого пятидесятилетнего мужчины. И тут к нему подсела эффектная блондинка примерно его возраста, хотя свободных столиков в кафе было достаточно. Завязался разговор. Женщина была участлива и внимательна, сочувственно отнеслась к проблемам Олега. Они обменялись телефонами. Через некоторое время Лариса Качесова (так звали блондинку) позвонила Олегу, а затем и пришла к нему домой, до этого предусмотрительно поинтересовавшись наличием у него жилплощади.

Светлана Биджакова, сестра Олега, жила с ним в одном доме, их квартиры находились на одной лестничной площадке. Отношения были родственные, и у Светланы были ключи от квартиры брата. В конце июля вечером ей позвонила соседка Елена и сообщила, что какие- то женщины из квартиры Олега выносят вещи. Светлана вышла на лестничную площадку и увидела, как невысокая, полная светловолосая женщина лет 55 открывает дверь и заходит в квартиру ее брата. На вопрос, кто она такая, дама сообщила, что об этом Светлане расскажет ее брат. Затем она вошла в квартиру и закрыла дверь изнутри. Озадаченная Светлана вышла на крыльцо и в кухонное окно увидела, как две женщины бегают по квартире ее брата. Через некоторое время они вышли с пакетами, в которых были какие-то вещи, сели в машину «Тойота Хай Люкс» (госномер В 629 АВ) и уехали. Светлана Владимировна увидела, что в машине был ковер. Открыв своим ключом квартиру Олега, она обнаружила, что отсутствует посуда, постельное белье, ковер и документы на квартиру. В течение 2 часов Биджакова пыталась дозвониться до брата, но тот не брал трубку. Пока Светлана металась по лестничной площадке, не зная, что и подумать, в подъезд зашел молодой человек с вещами и сообщил, что он снял данную квартиру сроком на 3 месяца, показал ей договор найма, который был написан от имени ее брата, но не его подчерком и подписанный не им. К договору была приложена копия паспорта ее брата и копия свидетельства о регистрации права на жилое помещение. Молодой человек сообщил, что по телефону агентства 8-914-990-64-67 ему дали телефон риелтора по имени Лариса – 8-924-891-55-49. Эта самая Лариса пояснила, что у нее есть квартира, которую она может сдать. Светлана Биджакова отказалась пускать неудачливого квартиросъемщика в квартиру. Алексей позвонил, видимо, Качесовой(?) и сообщил Светлане Владимировне, что ее брата скоро привезут.

Где-то через час Светлана увидела брата: он шел медленной неуверенной походкой, опустив голову. Обеспокоенная женщина стала расспрашивать, где он был и кому он сдал квартиру. Олег ответил, что ничего не подписывал и все его документы дома. Однако в квартире документов не оказалось. Брат сообщил, что ключи от квартиры он передал женщине по имени Лариса, подробнее он не смог что-либо пояснить.

Друг Олега Николай из 11 квартиры сообщил Светлане, что Лариса, с которой Олег приходил к нему однажды, является риелтором, и она пообещала Олегу 5 000 долларов США и однокомнатную квартиру взамен его двухкомнатной. Он также добавил, что эта Лариса, находясь с Олегом у него в гостях, наливала ему (только ему!) жидкость красного цвета, которую она называла «Виньяк». Сама не пила, мотивируя тем, что «за рулем». Выпив пару рюмок «Виньяка», Олег, по словам Николая, стал неадекватным, Лариса, взяв его под руку, вывела на улицу, посадила в автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Также соседи пояснили, что эта Лариса, по их мнению, «черный риелтор».

Все эти события произошли в течение четырех дней – с 24 по 28 июля. Испугавшись сообщения соседей о «черной риелторше», 31 июля Светлана настояла на том, чтобы они с Олегом, который к этому времени пришел в себя, зашли в МФЦ Камчатского края. Там им и сообщили, что Олег продал свою квартиру. Просмотрев документы, Олег вроде бы узнал свою подпись, однако он заявил, что никаких денег от продажи квартиры не получал. Олег написал заявление о приостановлении оформления смены собственника его квартиры. Кстати, специалистом ООО «Камчатский независимый консультационный центр «Экспертное мнение» (инициатор экспертизы – Олег Рыбинский) Егором Маловым (стаж работы с 1996 года) сделан вывод: «Подпись в строке после слов «продавец Рыбинский Олег Владимирович» оригинала договора купли-продажи квартиры выполнена не Рыбинским О. В., а другим лицом».

После долгих расспросов Светлана выяснила, что Олег с Ларисой якобы решили пожениться (довольно смелый шаг после столь краткого знакомства. – Ред.) и обсуждали, что он переедет к ней, а его квартиру они будут сдавать. Потом они с Ларисой поехали к ней домой. Дальнейшее он не помнит, так как ушел в запой, при этом помнит, что пил напиток, который ему давала Лариса. Документы для сдачи жилья составляла Лариса, а Олег вроде бы только заверил их своей подписью. Причем текста документа он не видел. А писал с середины листа, как указала ему его великовозрастная «невеста». Где конкретно находился четыре дня, Олег не знал. Он только помнит, что все время был с Ларисой и разъезжал с ней по разным адресам.

В СМИ и Интернете, постоянно твердят: «Будьте внимательны! Будьте бдительны! Проверяйте каждую букву договора!» Однако с каждым годом количество мошеннических сделок с недвижимостью увеличивается. Мошенники нагло берут в долг десятки миллионов, отлично понимая, что не вернут деньги. Отбирают квартиры. Подсаживают на кредиты, доводя людей иногда до самоубийства. Кладут в карман стопроцентную предоплату за некие услуги, аккуратно упаковывая обман в обертку под названием договор. Но никакой договор не спасает от хитрых деятелей, которые и не прячутся вовсе, обещая вернуть или отработать все до последнего рубля. На деле же с них и копейки не вытрясешь ни просьбами, ни судебными решениями. Куда больше шансов при возбуждении уголовного дела, но чаще всего в органах отвечают: состава преступления нет.

«Как нет? – недоумевает Светлана Биджакова, которая и рассказала историю, описанную выше, подобную тем, с которыми люди приходят в редакцию постоянно. – Ведь налицо явный обман. И не мы одни попались на уловки этой Ларисы».

Суть в том, что жулье, поняв, как надо действовать, проворачивает подобные аферы все чаще и наглее. Ведь так просто написать расписку, что взял деньги в долг и собираешься их вернуть. И все. Самое главное доказательство мошенничества – умысел – перестает существовать. И что делать пострадавшим? Идти в суды, загружая их сотнями заявлений? А потом? Даже не сотни – тысячи случаев, когда и при наличии договора (казалось бы, гарантии) одна из сторон, превратившись в мерзопакостное создание, тут же выскальзывает из рук правосудия. Например, до сих пор тянется десятилетняя эпопея с мошенницей Островской более чем 30 камчатцев («В», № 14(191) от 25.04.2018).

Сколько человек пострадало от действий Ларисы Качесовой, узнаем ли когда-нибудь?

Она ничего не боится, не скрывается, на звонки отвечает. Пострадавших, которые обратились в редакцию, уже более 10. Часть из них написали заявления в полицию. Дело не возбудили. Не помогли и жалобы в прокуратуру...

Светлана, показывая более 30 ответов из правоохранительных органов, говорит: «Возмущает бездействие сотрудников правоохранительных органов… Везде формализм, все выглядит так, будто факты изучаются поверхностно или вообще все находятся в сговоре. Ведь та же Лариса нагло заявляет, что у нее есть покровители «на самом верху». А однажды Ольга Чукавина (Как тесен мир! Это тоже одна из «героинь» наших публикаций. «В», № 14 от 08.05.2018.), которую нам порекомендовали в качестве юриста по делу моего брата, сказала, что на ее вопрос Ларисе: «Не боится ли она, что ее посадят?», последняя рассмеялась: «Кто же меня посадит? Я же памятник».

Светлана продолжает: «В ноябре 2017 на одно из многочисленных обращений в прокуратуру нам просто перечислили, сколько раз отменялись отказы в возбуждении уголовного дела «ввиду неполноты проведенных доследственных мероприятий». В настоящее время «по материалам проводятся проверки, окончательные процессуальные решения не приняты. Органу дознания даны указания о проведении конкретных доследственных мероприятий. […] Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется».

В 2008 году местные СМИ уже публиковали серию статей о похождениях этой самой Ларисы Качесовой. Тогда семья Омаровых (фамилия изменена), решившая приобрести квартиру, на свою беду встретилась с Ларисой Павловной, которая продавала квартиру по доверенности. Надо ли говорить, что потенциальные покупатели остались без денег и без квартиры? Судья Татьяна Демьяненко в 2008 году приняла решение удовлетворить все требования потерпевших и взыскать с Качесовой Ларисы Павловны 1 265 146 рублей. Эти деньги должны были «выколачивать» с нее судебные приставы. За сколько лет дама вернет «долг», если будет выплачивать его по 2–3 тысячи рублей в месяц?

Отчаявшись получить обратно свой миллион и наказать мошенницу, семья Омаровых обратилась к городскому прокурору Волосюку с просьбой о необходимости привлечь Ларису Качесову к уголовной ответственности. Из прокуратуры, как и сегодня, заявление было направлено начальнику городского УВД, тот поручил провести проверку участковому инспектору, который написал «имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ…». Далее инспектор сообщил, что «опросить Качесову Л. П. не представилось возможным, так как в настоящее время не установлено место нахождения».

И сегодня, спустя 10 лет, эта Лариса Павловна продолжает «работать», не стесняясь в средствах достижения цели. Ее жертвами становятся в основном социально незащищенные слои населения (в Елизове два пенсионера ожидают судебных решений по такому же поводу), а также те, кто злоупотребляет спиртными напитками.

Она заводит «случайные» знакомства, в ходе которых узнает, есть ли жилье или деньги, кто прописан в квартире, с кем проживает человек. Если он одинок, нет родственников, под любыми предлогами забирает у него документы на квартиру и, соответственно, человек может даже не знать, что его право собственности переоформляется на других людей. Если в состоянии алкогольного опьянения или замешательства человек сам подписывает документы, то в дальнейшем очень тяжело доказать сам факт мошенничества. Тем более если какой-нибудь оперуполномоченный ОУР не особо и напрягается. Как в случае с Олегом Рыбинским.

Отдельные строки посвящаем сотруднику МФЦ по Камчатскому краю Шведу Николаю Олеговичу, который пояснил Светлане Биджаковой, что к нему пришли на регистрацию сделки двое мужчин и женщина, передавшая три оригинала договора купли-продажи квартиры. Покупателем выступал некий Забатурин (кстати, сын Ларисы Павловны), а в роли продавца – Рыбинский. Данные граждане предоставили ему паспорта на имя Рыбинского и Забатурина. Далее было составлено заявление, где мужчины поставили свои подписи. А проверять, чьи паспорта предоставлены, сотрудник МФЦ не обязан. Они работают с документами. Возможно, просто плохое зрение было причиной невнимательности сотрудника МФЦ?

Видеозапись этого события также отсутствует. Потому что правоохранительные органы спохватились проверить ее только спустя два месяца (56 дней), а запись хранится 33 дня. Так что теперь доказать, что это не Олег Рыбинский продавал свою квартиру, вряд ли получится. Хотя, как говорится, чего в этой жизни не бывает.

Только вот мошенники продолжают действовать проверенными способами, то есть «без умысла». Поэтому и сотрудники полиции действуют традиционно. И тогда, 10 лет назад, и сейчас мы вновь сталкиваемся с так называемыми «постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела», которые выносят полицейские следователи.

Угадайте, что было написано в очередном постановлении старшего уполномоченного ОУР УМВД России по Петропавловску-Камчатскому майора полиции Кучеренко Ю. С. Правильно. «В ходе проведения дополнительной проверки по материалу не представилось возможности опросить Качесову Л. П. и Забатурина А. С., так как в ходе телефонного разговора по абонентскому номеру 8-924-891-55-49 (она даже номер телефона не поменяла!) Качесова Л. П. пояснила, что находится в п. Соболево, своего точного местонахождения не сообщила и приехать для опроса не имеет возможности, также пояснила, что Забатурин А. С. тоже находится в Соболево, но точное местонахождение не сообщила. […] Анализируя материал проверки, орган дознания приходит к выводу, что в действиях Качесовой Л. П. формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, однако в настоящий момент в материале отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ».

Подведем итоги. По материалам проверки были опрошены родственники Олега Рыбинского и он сам, опрошена Качесова Л. П., опрошены соседи Рыбинского, у Качесовой Л. П. изъяты личные вещи и документы Олега Рыбинского, осмотрено место происшествия.

Но, как видно из заявления Олега Рыбинского в городскую прокуратуру, много чего не сделано. Не произведено химическое исследование напитков на предмет примесей в алкоголе, следствием употребления которых стало отсутствие возможности у Рыбинского передвигаться самостоятельно (ему помогали сотрудники полиции). Не проведена почерковедческая экспертиза подписей на договоре купли-продажи недвижимости Рыбинского. Не получена запись с видеокамеры МФЦ. Не получена видеозапись с видеокамеры квартиры № 89, по которой можно установить, что покупатель Забатурин никогда не приходил к Олегу Рыбинскому для заключения сделки и передачи денег. Не опрошена Качесова на предмет того, при каких обстоятельствах, когда и кем Рыбинскому были переданы деньги за квартиру, и куда эти деньги делись в последующем, если в указанный период времени Рыбинский непрерывно находился «под присмотром» Качесовой. Не установлено, располагал ли Забатурин суммой в 2 500 000 рублей ввиду того, что он не имеет постоянного источника дохода, а декларации индивидуального предпринимателя сдает с нулевым доходом. А также почему-то не принимаются во внимание данные и заявления граждан по фактам мошенничества Качесовой и Забатурина, уже имеющиеся в следственных органах.

Можно представить, каких нервов стоит людям вся эта волокита. Неужели нельзя раз и навсегда поставить проходимцев в такую позу, из которой неудобно будет лезть в чужой карман?

И каким термином назвать такую «длительную и напряженную» работу полицейских?

А из постановления (если продолжить умозаключения, в данном конкретном случае майора полиции Кучеренко Ю. С.) запросто можно сделать вывод, что, случись какое-то преступление, убийство, например (не дай бог, конечно), а подозреваемый в момент проведения следственных действий находится вне поля зрения полиции или отвечает на телефонные звонки, но не доступен физически (то есть сидит себе, к примеру, в Соболево, точного своего местонахождения не сообщает), значит, и дело уголовное заводить не будут?

Не от таких ли действий (или, вернее, бездействия) полиции, в числе прочих проблем населения, заметно возрастает социальная напряженность в обществе? И кто знает, чем может закончиться очередной беспредел мошенников? А если кому-то, отчаявшемуся дождаться помощи от таких правоохранителей, потерявшему последнее, придет в голову отловить Ларису Качесову и свершить над ней расправу?

Вопрос: будет ли причиной для оперуполномоченного ОУР УМВД России отказать в возбуждении уголовного дела недоступность подозреваемого в физическом плане «на данный момент»?

Мы будем следить за развитием событий.

И конечно, одиноким мужчинам, дожившим до взрослых лет, все же следует сначала подумать о причинах внезапно вспыхнувшей любви к ним шестидесятилетних (да и дам другого возраста) блондинок (брюнеток, шатенок), прежде чем рассказывать им о себе и своем имуществе. Ведь эти любители легкой наживы давно поняли, что если юридически правильно подойти к ситуации, то такие игры становятся почти неопасными.

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."