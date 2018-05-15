ОДНАЖДЫ…

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15 Мая 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды на работе

Когда выбирала профессию бухгалтера, мне казалось, я попаду в таинственный мир цифр и денежных знаков, однако магия так и не появилась, вместо волшебства я узнала «прелесть» монотонного кропотливого труда. Кроме неоправданных надежд, я стала обращать внимание, как эта работа меняет людей. Годы совместной работы с коллегами по отделу превратили нас в равнодушных друг другу людей. Утренний чай проходил за разговорами о бухгалтерских проводках, обеденный перерыв – о предстоящих отчетах, дни рождения – в пожеланиях о том, как дебет должен совпасть с кредитом. Да и в доме моем давно полный «штиль». Утром надо готовить завтрак, вечером бежать в продуктовый магазин, чтобы приготовить ужин, совмещая с проверкой уроков единственной дочки. Потом нужно с улыбкой встречать мужа с работы, делать вид, что все в порядке. Домашние хлопоты превратились в обязательный набор действий и операций, напоминающий затянувшийся бухгалтерский отчет. Конечно, выходя замуж, я искренне любила своего веселого внимательного Юрасика, так я ласково звала мужа. Но тринадцать лет совместной жизни изрядно притупили наши романтические отношения. Конечно, мы заботились друг о друге, но во время разлук так остро не скучали, как прежде. Да и при встрече не бросались в объятия, ограничивались лишь дежурным поцелуем.

Так монотонно, похожие один на другой, медленно тянулись мои дни. Но однажды к нам на работу секретарем устроилась молодая двадцатилетняя девчушка. Я назвала ее Рыжик за ярко-огненный цвет волос. Это имя прижилось. Рыжик сразу поразила нас своей энергией и работоспособностью. Она пришла вместо ушедшей на пенсию Аллы Владимировны, которая восемнадцать лет сидела на этом месте. С приходом новой секретарши много технической работы ушло в ее руки. Было удивительно наблюдать, как такая маленькая зеленоглазая лисичка с ямочками на щечках смогла за месяц переоборудовать приемную, копировальную, комнату отдыха, сумев расположить к себе рабочих по зданию, давно лениво передвигающих ноги по нашему учреждению. Она «залетала» в бухгалтерию как ветер, стремительно захватывала бумаги на отправку, передавала поручения руководителя и так же шустро выбегала, оставляя после себя тонкий приятный шлейф легких духов. Ее глаза всегда искрились радостью, при встрече она была улыбчива и приветлива в общении. Со словами: «Мама сказала, что с бухгалтерией всегда нужно дружить», – часто угощала нас шоколадками и вкусными конфетами. На коллективных праздниках она увлекала присутствующих веселыми прибаутками, шутками и танцами. Элла обладала настоящим даром тамады. Я смотрела на нее и понимала, что когда-то давно тоже была такой бедовой, веселой, пробующей жизнь большими глотками. Однако кто меня такой помнил? Разве только муж…

Однажды мне пришлось задержаться допоздна на работе, нужно было сделать очередной нудный отчет, состоящий из таблиц и сводок. Рыжик осталась для того, чтобы направить эти «портянки» бумаг в нужный адрес. В конторе были только мы вдвоем. После того как мы все закончили, я предложила выпить по рюмочке коньячку за успех нашего дела. Рыжик, молча, достала откуда-то огромное яблоко, кусочек сыра, и мы сели за стол. Не успела я начать разговор, как наш «огонек» заявила мне в лоб: «Анна Сергеевна, а почему у вас глаза, будто вы похоронили кого-то?» От такой прямолинейности я даже на секундочку онемела. «Наверное, себя», – вдруг ответила я. Рыжик сделала удивленные глаза, но отступать не собиралась: «Зачем же так трагично, у вас есть муж, дочь, работа, дом, все живы и здоровы. Все ясно и понятно. За ночью придет утро…» «Вот это и бесит», – прервала ее я. Рыжик смогла найти слова, которые меня мгновенно вывели из равновесия: «ЯСНО И ПОНЯТНО». Не дав продолжить мысль Рыжика, я стала говорить все то, что давно таилось внутри меня. Как я устала от однообразной скучной работы, как мечтаю поменять свою прическу, выбросить серую одежду, научиться парикмахерскому мастерству, прыгнуть с парашютом, погладить живого дельфина. О сексуальных фантазиях пришлось промолчать, поскольку их оказалось слишком много, да и неприлично былом такое обсуждать вслух. Рыжик внимательно слушала меня, а как только я замолчала, она вдруг горько заплакала. Я не могла понять, чем обидела свою собеседницу. Подскочив к ней, я попыталась утешить, обнять ее, но сквозь слезы не расслышала ни единого слова. Тогда я в приказном тоне потребовала быстро выпить рюмочку, после чего Рыжик успокоилась и сказала, что у нее диагностировали РАК ГОЛОВНОГО МОЗГА…

После минутного оцепенения я смогла выдавить из себя: «Вот почему ты такая активная». Рыжик улыбнулась, и мы смогли продолжить разговор. Оказалось, наш «огонек» – родная дочка главного бухгалтера. Поскольку она носила фамилию отца, о родстве никто не догадался, при коллегах мать и дочь вели себя как посторонние люди. Прозвище «Рыжик», как оказалось, еще в детстве она получила от отца, который умер много лет назад. Я не знала, что наш главбух Любовь Михайловна вдова, одна вырастившая дочку. Даже странно, как у такой суровой, холодной женщины могла получиться такая дочь – солнечная лучистая лисичка. Однако Рыжик рассказала, какой нежной и заботливой мамой была наша Любовь Михайловна, повергнув меня в очередной шок. А после Рыжик с тревогой в голосе объяснила, что старается каждый день сделать так, чтобы оставить след в душах людей, но у нее никогда не будет семьи и детей, а уж тем более такой стабильности, где все ЯСНО И ПОНЯТНО. После ее откровенных слов мне стало стыдно за свою слабость. Девчонка только начала узнавать жизнь и уже с ней прощается. А я – здоровая молодая женщина страдаю оттого, что муж год назад последний раз дарил цветы… или потому, что не провела ладонью по спине дельфина. Мы проговорили еще час и условились на будущих выходных вместе с инструктором полетать на параплане. Так и сделали…

Дома я сказала, что нужно сделать дополнительную отчетность и отправилась на самую высокую сопку нашего города, где ждала меня Рыжик и два крепких инструктора. Забралась наверх, у меня перехватило дыхание от высоты, но отказываться было поздно, да и стыдно. Рыжик ждала меня уже в шлеме. От нетерпения она подпрыгивала, как ребенок, которому вот-вот должны купить мороженое. Все подготовительные процедуры были пройдены, инструктаж получен, и мы побежали…

Парашют, поймав порыв ветра, наполнился воздухом и оторвался от земли. Посмотрев вниз, я поняла, что больше не чувствую скуки. Мне было безумно страшно и невероятно интересно очутиться в воздухе, как свободная птица. Зрители с земли сказали, что полет занял не больше десяти минут, но по моим ощущениям я пролетела несколько лет жизни. Инструктор мастерски приземлился. От переизбытка чувств, а может из-за холодного ветра, по моим щекам катились слезы. Инструктор смеялся, он сказал, что никогда не слышал, чтобы люди так громко кричали, но своего крика я не слышала, наверное, из-за шлема. Мне казалось, я, просто выкрикивала слово «мамочки». По раздающемуся сверху крику я поняла, что мой Рыжик приближается к земле. После того как она освободилась от снаряжения, мы обнялись как родные и наперебой стали делиться своими впечатлениями, а потом пошли в кафе «снять» стресс. Вечером домой я вернулась веселая и счастливая. Готовить мне было лень, из кафе я захватила ужин домочадцам и бутылочку хорошего вина. Про полет я рассказать не решилась, ведь уже соврала, что была на работе. А причину хорошего настроения объяснила успешно сданным отчетом. Дочь, увидев мое приподнятое расположение духа, вдруг решила пооткровенничать со мной и рассказала, что в школе уже месяц ходит на курсы юных стилистов. Я была поражена, что дочь молчала столько времени. Мне вдруг стало страшно оттого, что между нами появились тайны, но ругаться не стала, похвалила за новое увлечение, попросила научить меня всему, что она узнает на курсах.

С трудом дождавшись понедельника, я почти первой прибежала на работу. Но всегда пунктуальный Рыжик не появилась к началу рабочего дня. Я запаниковала, мне друг стало страшно, что полет на параплане, придуманный мной, мог спровоцировать ухудшение здоровья бедной девочки. Я металась по кабинету и ругала себя за безответственность. К одиннадцати часам я не выдержала и отправилась к главному бухгалтеру выяснить, что случилось. Когда я заскочила в кабинет, Любовь Михайловна невозмутимо перекладывала документы на столе. «Аня, что случилось? У тебя вид побитой собаки», – спросила она. Я отдышалась и сказала, что знаю о том, что Рыжик ее дочь. Та вдруг вскинула на меня глаза и со страхом произнесла: «Анечка, об этом никто не должен знать, Вы же в курсе, что наш руководитель не терпит родства на работе. Я прошу вас сохранить эту тайну. Моей девочке и так не везет. Но поймите меня правильно, без этой работы мы не сможем оплатить операцию». Я успокоила главбуха, сказав, что не за разоблачением пришла, мне нужно знать, где Эллочка сейчас. Испуганная мать выдохнула и сказала, что секретарю было поручено съездить в аэропорт встретить важного человека. Тогда выдохнула и я. На вопрос, что мне нужно от Эллы, я ответила, что просто волнуюсь, ведь без нее очень пусто в приемной нашего учреждения.

Когда Рыжик вернулась, я рассказала ей о своем волнении. Она посмеялась, назвала меня мамулей и предложила повторить прыжок. На расспросы о самочувствии Рыжик отшутилась, сказав, что никогда себя так хорошо не чувствовала. В следующую субботу мы снова парили как птицы.

На конкурсе в школе Рыжик согласилась стать моделью моей дочери. Эта талантливая пара победила. Через неделю Элла записала нас на курсы скалолазания. Я, правда, так и не поняла зачем, но было весело. Всего месяц прошел с того разговора на работе, а я уже не узнавала себя. Дочь посоветовала мне новый стиль в одежде, Рыжик разукрасила все вокруг. Я покоряла какие-то горы, прыгала на батуте, летала на параплане, научилась плавать и поняла, что по-настоящему счастлива. Но мужу я так и не открылась, не смогла рассказать о своих увлечениях. Мне казалось, он не поймет, оттолкнет или просто начнет насмешничать. Но потом оказалось, он видел во мне перемены, однако решил, что у меня появился мужчина. Спустя два месяца муж устроил фейерверк ревности, собрал вещи и уехал жить к своим родителям. Я даже не стала его удерживать. Когда за ним захлопнулась дверь, мне стало даже легко, потому как не надо врать, придумывать, куда хожу, чем занята, о чем думаю.

Дочери объяснила, что папе позарез нужно пожить одному. И снова полеты, прыжки, погружения. Так прошло еще несколько месяцев. Мы окончательно подружились с мамой Эллы. У коллег я научилась выпытывать тайны души, какие книги они читают, какие фильмы любят. Мои сотрудники оказались очень интересными людьми. Но мне не давало покоя болезнь Рыжика, и я просила ее заново пройти обследование. Наконец-то упрямица сдалась, но с одним условием, чтобы моя дочь подстригла ее очень коротко, поскольку, если назначать химиотерапию, то лучше избавится от волос сейчас, чтобы не видеть, как те клочьями выпадают от расчесывания. Дочери говорить про болезнь не стали. Предупредили, что ей просто доверяют целую рыжую копну волос Эллы. Дочь светилась от счастья. Она с деловым видом предложила клиенту присесть. Закрыла плечи Рыжика специальной накидкой и принялась задумчиво рассматривать свою модель. С Любовь Михайловной мы пошли на кухню. Наши слезы могли испортить общее игривое настроение. Через сорок минут к нам вышла симпатичная совсем молоденькая девчушка с аккуратным «гаврошем» на голове. Мы поаплодировали мастеру, вместе попили чаю и разошлись.

Обследование заняло целую неделю, еще десять дней мы ждали результатов анализов. Это были самые длинные дни моей жизни. Любови Михайловне я рассказала, как ее дочь смогла изменить мою жизнь, как вовремя оказалась рядом. На что мама ответила, что благодаря мне Элла на работе прыгала и шутила, а дома закрывалась в комнате и рыдала навзрыд. И только с моим появлением Рыжик стала по-настоящему «летать».

Утром назначенного дня Любовь Михайловна попросила зайти в ее кабинет. В кресле напротив сидела заплаканная Элла. У меня все оборвалось внутри. Рыжик не стала меня долго мучить и сказала, что опухоль уменьшилась до величины горошины и не является злокачественной. Ей назначили поддерживающую терапию без разрушительных препаратов. Я запищала от счастья как девчонка, только остриженные волосы было жалко. Потом стали все плакать, благодарить друг друга, расцеловались и вернулись на свои рабочие места. Остальным сказали, что крики из кабинета главбуха были слышны, потому что квартальные отчеты успешно прошли в контролирующие органы.

После работы я купила мороженого и пошла домой. У подъезда стоял муж с огромным букетом роз. Увидев его, я поняла, что по-настоящему соскучилась по нему и все еще люблю своего Юрасика. Но сразу сдаваться я не собиралась, а встретила колкостью: «Ты забыл какие-то вещи забрать?» На что он совершенно спокойно ответил, что знает, чем я живу, и про Эллу тоже. Любовь Михайловна нашла его место работы и все объяснила, хотя он и сам все разузнал. Тогда я спросила, почему он раньше не вернулся. На что муж ответил, что должен был придумать, чем меня покорить снова. Из большой сумки он достал необычную вазу для цветов, которую сделал сам, записавшись на мастер-классы то ли по лепке, то ли по гончарному делу. Я была потрясена. Прощения друг у друга мы просили уже в нашей спальне, уставшей от ночей без любви.

P.S. Рыжик влюбилась в инструктора-парапланериста и через год вышла за него замуж. Прическу на свадьбу делала моя дочь. Еще через год у них родилась дочь, которую назвали в честь меня Анной. Я так и не смогла убедить Любовь Михайловну, что не имею отношения к спасению Рыжика. Просто в один момент мы с ее дочерью искренне захотели жить. С мужем мы больше не расставались, но стали спорить, что лучше – заниматься подводным плаваньем или парапланеризмом. Он оказался способным дайвером, я хорошо управляюсь с парапланом. Еще одна моя мечта сбылась. Мне удалось погладить спину дельфина. Это случилось во время нашей поездки в Крым. Моя дочь увлеклась скалолазанием. В кого спрашивается, уродилась?

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."