«КОГО СЕЙЧАС ТУТ ЗАВАЛИТЬ?!»…

15 Мая 2018



Будет ли доведено до суда дело Артема Зимникова?

За четыре дня до того, как городской суд Петропавловска вынес приговор «камчатскому стрелку» Ивану Ганже (подробности в материале «Не вольный стрелок» в этом же номере нашей газеты), у преступника появился последователь. Им стал 38-летний Артем Зимников, применивший охотничье ружье против гостя своей бывшей жены, а ей самой якобы угрожавший убийством.

Третьего марта нынешнего года дознаватель – старший лейтенант полиции Райлян – возбудил в отношении Зимникова уголовное дело по первой части статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Таким образом, если, конечно, обвинение впоследствии не будет переквалифицировано, Зимников может отделаться гораздо легче, чем Ганжа, осужденный за покушение на убийство.

Жертвами «камчатского стрелка-2» едва не стали его бывшая супруга Надежда Зимникова, возглавляющая в краевом центре управляющую компанию «41 регион», а также ее заместитель Денис Коновалов (имя и фамилия изменены. – Ред.). Начальница вызвала подчиненного к себе домой около восьми часов вечера, чтобы обсудить неотложные производственные вопросы. Такое практиковалось и ранее. Отказаться было нельзя, а разговор затянулся допоздна.

Выстрел прогремел в одной из квартир дома по адресу: Туристический проезд, 18 в Петропавловске примерно в половине второго ночи со второго на третье марта. Патологически ревнивый Артем Зимников, несмотря на состоявшийся развод, заподозрил бывшую супругу в неверности и с ружьем, заряженным дробью, явился к ней выяснять отношения.

В этот момент на кухне Надежды Зимниковой вместе с ней сидели ее подруга и зашедший в гости пятничным вечером Денис Коновалов. Приятели и коллеги пили пиво, ведя неторопливый разговор о рабочих проблемах. О том, что произошло далее, Коновалов позже рассказывал сотрудникам полиции.

«Около 1 часа 30 минут в дверь квартиры кто-то громко постучал. Надежда Зимникова пошла открывать, а мы с подругой Надежды остались на кухне, – рассказывал Коновалов. – Я слышал, как открылась дверь, затем в коридоре послышался какой-то шорох, после которого раздался испуганный крик Надежды. Ее подруга спряталась в комнате, а я пошел посмотреть, что случилось, но успел сделать только один шаг. В этот момент с криком: «Кого сейчас тут завалить?!» – вошел ранее незнакомый мне мужчина, в руках у которого было одноствольное ружье. Ствол был направлен на меня, в область моей груди. Я стоял молча, не в силах сказать ни слова».

В этот момент Артем Зимников и выстрелил в Коновалова. Тот почувствовал резкую боль в левом бедре, нога подкосилась, но, находясь, видимо, в шоковом состоянии Денис остался стоять. Зимников подошел к раненому, схватил его за ворот футболки и резко пригнул к полу приставив дуло ружья к затылку. После чего нецензурно поинтересовался, кто вступал в интимные отношение с его бывшей женой.

Ответить Коновалову было нечего. Ничего подобного между ним и Надеждой Зимниковой никогда не случалось. После этого «камчатский стрелок-2» решил отпустить Коновалова, но быстро передумал. «Где они!?» – заорал он, не опуская ствола. Понятно было, что следующие заряды дроби предназначались для Надежды Зимниковой и ее подруги, которые тем временем закрылись в одной из комнат.

Увидев запертую дверь, одурманенный ревностью Зимников начал выбивать ее прикладом ружья. Воспользовавшись тем, что бывший муж хозяйки отвлекся, Денис Коновалов, подволакивая раненную ногу, сумел выскочить из квартиры, спустился вниз, сел за руль своего автомобиля и поехал в полицию. Но он рано почувствовал себя в безопасности. Вот еще один отрывок из его показаний.

«Уже выехав со стоянки, я увидел стоящего около подъезда мужчину с ружьем, которое он держал перед собой, – вспоминал Денис Коновалов. – Он махал мне рукой, чтобы я остановился. Так как мужчина не преграждал мне дороги, я не отреагировал и проехал мимо. На перекрестке проспекта Рыбаков и улицы Академика Королева я остановился на красный свет светофора. В этот момент с левой стороны со мной поравнялся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» золотистого цвета. С пассажирской стороны справа опустилось стекло, и я увидел направленное на меня дуло ствола того же самого ружья. За рулем сидел тот же мужчина».

В конце концов Коновалову удалось оторваться от Зимникова, добраться до своей сестры, вызвать полицию и скорую помощь. Стражи порядка тут же допросили его в качестве потерпевшего, после чего он был госпитализирован с диагнозом «открытая рана бедра (дробь)». Две недели он провел на больничной койке, еще столько же долечивался амбулаторно.

Но дальше стали происходить события, которые трудно поддаются объяснению. Расследование возбужденного по горячим следам уголовного дела шло своим чередом. Зимникову предъявили обвинение. Назначили необходимые в таких случаях экспертизы. Но Надежда Зимникова, также признанная потерпевшей по делу, в какой-то момент вдруг простила своего бывшего супруга. Поистине, женская жалость не знает границ. Впрочем, может быть, дело было вовсе не в жалости, а в неких меркантильных соображениях? Нельзя исключать и того, что женщина получила от Артема Зимникова какие-нибудь материальные выгоды.

Но чтобы прекратить уголовное дело, от своих претензий к обвиняемому должны отказаться все без исключения потерпевшие. И Надежда Зимникова стала давить на своего подчиненного: дескать, забери заявление, получи денежную компенсацию и забудь о случившемся. Однако если руководительница управляющей компании «41 регион» в прямом смысле отделалась легким испугом и фактически не пострадала, то ее заместитель получил самое настоящее огнестрельное ранение. Он и до сих пор настроен решительно.

Твердость позиции Денису Коновалову начальница не простила. Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад они были хорошими друзьями, Зимникова просто взяла и уволила строптивого заместителя. Однако Коновалов и теперь намерен довести дело до суда. Он уверен, что в противном случае, если оставить преступление без наказания, соблазн схватиться за ружье может появиться у других неадекватных жителей нашего города. И смертельного исхода долго ждать не придется.

У нас после этой истории возникает только один вопрос: если Надежда Зимникова как частное лицо готова пойти на сделку с тем, кто ранил из ружья человека в ее собственной квартире, на какие аферы она способна, управляя жилищным фондом краевого центра в качестве руководителя УК «41 регион»? И не следует ли жителям домов, находящихся под управлением данной фирмы подумать на всякий случай о смене управляющей компании?

Вдруг ее бывший муженек однажды в конце рабочего дня вломится в офис и начнет стрелять в посетителей-мужчин?

Олег ПОДШИВАЛОВ