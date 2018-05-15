КАК УКРАСТЬ БОЛЬШЕ СТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ? СПРОСИТЕ У РАБОТНИКОВ УКСиР

15 Мая 2018



КАК УКРАСТЬ БОЛЬШЕ СТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?

СПРОСИТЕ У РАБОТНИКОВ УКСиР

8 мая 2018 года комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (Камчатское УФАС России) по контролю в сфере закупок под председательством заместителя руководителя Ирины Кодерле приняла решение с уголовным душком в отношении заказчика – Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ УКСиР).

Уголовщиной повеяло, когда УКСиР во второй раз начал процедуру определения подрядчика путем электронного аукциона. Победитель получал право заключения контракта на выполнение подрядных работ по завершению строительства автомобильной дороги по улице Ларина, включая устройство транспортной развязки и водопропускные сооружения. Начальная цена контракта была установлена в размере около 365 миллионов рублей. Ранее при составлении сметы строительных работ начальник отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин видимо «забыл», что предыдущий подрядчик уже выполнил работы на сумму около 160 миллионов рублей. После чего УКСиР разорвало с ним контракт из-за отставания в сроках строительства. «Вести» уже освещали эту тему и доказали, что отставание возникло по вине заказчика, т. е. УКСиРа (подтверждающие документы, включая решение суда, вступившее в законную силу в газете «Вести» имеются). Все документы на аукцион Анатолий Родомакин готовил вместе с руководителем контрактной службы УКСиР Дарьей Кощук. Они были прекрасно осведомлены, что из заявленной цены в 365 миллионов рублей уже были выполнены работы почти на 160 миллионов рублей. Похоже, эта сладкая УКСиРовская парочка решила «сэкономленные» таким образом деньги положить себе в карман путем составления поддельных документов? Разумеется, всю сумму 160 миллионов им забрать бы не удалось, но если бы дело выгорело, они смогли бы приобрести себе шикарные квартиры где-нибудь на побережье Черного моря. По версии газеты, у господина Родомакина уже построен нескромный домишко в Сочи, стоимостью около 20 миллионов рублей (и это при его официальной заработной плате в 120 тысяч рублей в месяц). В УКСиРе об этом говорят, не стесняясь. Наговаривают, наверное, потому что завидуют.

Умеют жить на широкую ногу в отдельно взятом учреждении ПКГО отдельно взятые самовлюбленные биологические особи с железобетонной, непобедимой жадностью и глупостью? Наверное, и на этот раз все бы сошло с рук УКСиРовским работникам, если бы они не нарвались на общество с ограниченной ответственностью «Бубл». Несмотря на смешное название, люди там оказались серьезные и дотошные. Поэтому Камчатское УФАС России жалобу с их стороны признало обоснованной. Ниже приведу предписание УФАС с фотографической точностью, чтобы ни у кого не возникло сомнений в нашей информации.

Причем огрехи в самой проектной документации до сих пор не исправлены, и следующий подрядчик будет вынужден устранять недостатки заказчика, теряя на это драгоценное во всех отношениях время. У читателей возникнет совершенно справедливый вопрос: когда же, наконец, эта несчастная автомобильная дорога по улице Ларина будет построена? К сожалению, в ближайшие четыре года с уровнем профессионализма, демонстрируемого УКСиРом, об этом придется забыть. Не будем копаться в пластах истории, чтобы доказать это. Достаточно вспомнить, как выполнялся муниципальный контракт по реконструкции здания «Городской дом культуры СРВ».

Летом 2016 года Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» был проведен аукцион и заключен контракт с победителем – Обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс групп». После чего подрядчик приступил к работе. Далее процитирую наши газетные тексты из майского материала 2017 года:

«А совсем скоро (имеется в виду работники ООО «Комплекс групп») наткнулись и на неучтенные инженерами УКСиР силовые кабели и теплотрассу, о которых в проекте не было ни слова. Реагировать на запросы изумленных столь явным непрофессионализмом строителей управление капстроительства наотрез отказалось. Назначенный осенью прошлого года его новый руководитель Андрей Романчук предпочел уйти в режим глухого молчания, видимо надеясь, что все как-нибудь рассосется само собой.

На самом деле внесение корректировок в проектную документацию после получения положительного резюме экспертов – ситуация, встречающаяся в строительной отрасли нередко. Пункт 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ прямо предписывает внести в проект соответствующие исправления, если в процессе застройки обнаружились отличия в параметрах от теоретических данных проектной документации. Иначе расхождения в данных проекта и параметров фактически реконструированного объекта не позволят впоследствии оформить документы на здание.

От УКСиР требовалось, прежде всего, заключить соглашение с ПАО «Камчатскэнерго», которому принадлежали неучтенные кабели и теплотрасса, чтобы строители могли временно демонтировать их для продолжения работ. Кроме того, согласно постановлению правительства от 5 марта 2007 года № 145, заказчику предписывается вторично направлять на экспертный анализ модифицированную проектную документацию, если поправки коснулись технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Поскольку в случае с ДК СРВ речь идет о тепло- и электроснабжении, очевидно, повторная экспертиза была необходима. Наконец после нее при необходимости следовало перезаключить договор подряда с ООО «Комплекс групп», продлив срок выполнения реконструкции на срок непредвиденной задержки.

Продолжать работы в соответствии с негодными документами было бы попросту незаконно. И тогда, вместо того чтобы найти компромисс с подрядчиком, в УКСиР предпочли вовсе разорвать контракт со строителями.

Прошел без малого год. В конце мая 2017 года УКСиР снова провел аукцион и снова заключил контракт на реконструкцию здания «Городской дом культуры СРВ», но теперь уже с другим подрядчиком – ООО «ГАСК». Новый подрядчик столкнулся с теми же старыми проблемами, т. е. с ошибками в проектно-сметной документации, которые выявил предыдущий исполнитель работ ООО «Комплекс групп». На этот раз УКСиР решил не доводить дело до масштабного скандала и предложил разойтись с ООО «ГАСК» полюбовно, т. е. по обоюдному согласию. Другими словами, УКСиР отказался от претензий к «ГАСКу», тот в свою очередь отказался от претензий к УКСиР. Наверное, это хорошо когда люди находят общий язык и расходятся, не хлопая дверью. Однако дом культуры на СРВ уже второй год напоминает развалины после бомбежки. И конца и края его реконструкции не видно. Начало «культурным» развалинам положил елизовский отщепенец, эталон толерантности, неувядающий член камчатского трансгендерного братства, неутомимый борец за права ЛГБТ, бывший глава администрации ПКГО Дмитрий Зайцев. Именно с его легкой руки с домом культуры на СРВ все пошло наперекосяк. Чем в то время были заняты мысли главы администрации столицы Камчатского края – нам неведомо. Возможно, он размышлял, как легализовать однополые браки в нашем медвежьем углу или разрешить гей-слет в хорошо обустроенном доме культуры СРВ. Ныне Дмитрий Зайцев является министром ЖКХ Сахалинской области. Он подался на Сахалин после того, как губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил ему в добровольном порядке оставить свой пост.

Удивительным образом сложилась судьба работника УКСиР инспектора технического надзора второго разряда Елены Фокиной, которая осуществляла надзор за проведением работ по реконструкции многострадального дома культуры. Еще раньше благодаря ее «надзору» за строительством детского сада на улице Арсеньева (строительство которого прекращено) УКСиР оштрафовали на 55 тысяч рублей. Сама Елена Владимировна осталась безнаказанной. После провала реконструкции дома культуры госпожу Фокину даже повысили в должности – ее назначили начальником производственно-технического отдела (ПТО) в УКСиРе. Любопытно, сколько еще строек нужно заморозить, чтобы мадам Фокина возглавила УКСиР?

Автомобильная дорога на Ларина, с которой мы начали свое повествование, будет построена, как мы уже предположили выше, в лучшем случае через четыре года, и то если господину Родомакину очень быстро пропишут тюремную баланду. Дом культуры СРВ сможет принять первых посетителей, пожалуй, не раньше 2023 года, но это при условии, если госпожа Фокина не станет главой города. В противном случае стройка затянется не менее чем на десять лет, пока Елена Владимировна не выйдет на заслуженную пенсию.

Подождем?

Вячеслав Скалацкий