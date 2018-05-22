ПРИНЦИП ДАТСКИЙ

22 Мая 2018



На чемпионате мира по хоккею победила самая дисциплинированная команда

Как и на Олимпиаде в Пхенчхане, где немецкая команда едва не завоевала золотые награды хоккейного турнира, на завершившемся в Дании чемпионате мира сенсации не произошло. В финальном матче шведы все-таки дожали швейцарцев, но сделать это 11-кратным теперь чемпионам планеты удалось только в серии послематчевых буллитов. Итог – 3:2 в пользу скандинавов, причем в Швейцарии (уже завоевывавшей серебро мирового первенства в 2013 году) поражение в решающем поединке восприняли как трагедию. «Все рухнуло в концовке», «Полшага до истории» – с такими заголовками вышли на следующий день тамошние газеты.

В советское время швейцарцев мы не считали за соперников, да и сами они нечасто пробивались в элиту мирового хоккея. Но в понедельник 23 мая они бились как львы. В составе сборной Швейцарии семеро представителей НХЛ. Домашний чемпионат альпийской страны превратился в качественную и очень сильную лигу. Как тут не вспомнить наших главных творцов швейцарской «эпохи возрождения» Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова, которые в 90-е приехали играть в эту маленькую страну и заразили хоккеем половину взрослого населения?!

Российской сборной, между тем, остается утешаться лишь победой над финалистом на групповом этапе. В трудной и нервной встрече нашей сборной все-таки удалось нанести «крестоносцам» поражение со счетом 4:3. При этом соперники нанесли по воротам Василия Кошечкина 27 бросков, в то время как россияне угрожали воротам Рето Беры только 23 раза. Увы, больше подопечным Ильи Воробьева гордиться на чемпионате мира нечем.

Россияне сыграли на вылет

Наша сборная не смогла преодолеть даже первого раунда плей-офф, проиграв Канаде в четвертьфинальном овертайме со счетом 4:5, и впервые за последние пять лет оставшись без медалей мирового чемпионата. Афиша Россия - Канада, при всем уважении к другим ведущим сборным, без сомнения, самая привлекательная и зрелищная в современном хоккее. И на чемпионате мира эти команды выдали захватывающий матч, закончившийся, увы, не в нашу пользу.

Счет в поединке открыл на пятой минуте Колтон Парайко, выведя вперед Канаду. В середине второго периода Райан Нюджент-Хопкинс удвоил преимущество североамериканцев. Однако счет 0:2 не выбил из колеи, а наоборот, взбодрил нашу команду. Потому что потом россияне за пять минут отыграла отставание. На 33-й минуте Илья Михеев, а на 38-й Александр Барабанов сравняли счет и на второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Перестрелка продолжилась в третьем периоде игры. На 48-й минуте Кайл Террис вывел Канаду вперед – 3:2. Сергей Андронов через минуту ответил – 3:3. Пьер-Люк Дюбуа снова вывел вперед Канаду – 4:3. Артем Анисимов на 55-й минуте поставил точку в основном времени поединка – 4:4, и судья назначил дополнительное время. Точку в матче поединке поставил «золотой гол» Райана О'Райли. Канадец забросил роковую для нас пятую шайбу после неоднозначного удаления Кирилла Капризова.

Александр Хаванов, в прошлом защитник санкт-петербургского СКА, «Северстали», а также НХЛовских «Сент Луис Блюз» и «Торонто Мейпл лифс», сыгравший 18 матчей за сборную России на мировых чемпионатах, убежден, что согласно букве правил наш форвард первого звена был удален правильно, однако дух хоккейных законов все-таки был нарушен.

«Если заниматься буквоедством, то это фол, – прокомментировал эпизод Хаванов. – С другой стороны, будучи хоккеистом, я не понимаю, как можно удар по клюшке трактовать, как удар по рукам. Согласно современным трактовкам, попадание по клюшке выше нижней руки – это удар клюшкой. Но вопрос, свистеть такое в овертайме или нет, вызывает дискуссию. Если судья считает, что в этой ситуации человек боролся за шайбу, не пытался нанести травму сопернику и не шел на сознательное нарушение правил, фол можно не свистеть. Это мое мнение как бывшего игрока».

Так или иначе, но вылет в четвертьфинале для сборной России – всегда провал. Наша команда не одержала ни одной победы над равными по статусу соперниками. При всем уважении к Швейцарии, ее нельзя назвать грандом. Результат определяет все. Искать оправдание в неплохой игре отдельных хоккеистов, таких как Никита Зайцев, Евгений Дадонов и Александр Барабанов, или в наличии у шведов Йона Клинберга, канадцев Коннора Макдэвида, а у чехов Давида Пастрняка – отговорки в пользу бедных. В конце концов представители команд, провалившихся на Олимпиаде, не сетовали на то, что не смогли пригласить всех лучших хоккеистов из НХЛ.

Если кто-то и не заслуживает упреков в неудачном выступлении россиян на датских ледовых аренах, так это главный тренер нашей команды Илья Воробьев. Главным образом потому, что он был назначен на свой пост всего за три недели до старта турнира. Ранее Воробьев входил в тренерский штаб национальной команды, но объективно находился там на вторых ролях. В такой ситуации говорить о строгой преемственности неуместно.

В этом смысле странным выглядит, на наш взгляд, чересчур импульсивное решение Олега Знарка об отставке накануне старта чемпионата мира. Да, его питерский СКА, которому кураторы из «Газпрома» предрекали победу в Кубке Гагарина, неожиданно споткнулся в финале западной конференции и уступил в серии столичным армейцам 2:4. Несомненно, Знарок испытывал общую психологическую усталость от постоянного давления. Но бросать сборную в столь ответственный момент ему, вероятно, не следовало.

Напомним нашим читателям, что в последний раз мы не выходили в полуфинал на чемпионате мира 2013 года. Тогда в четвертьфинале россияне уступили со счетом 3:8 команде США. Но зато через год в Минске стали чемпионами мира.

Североамериканцы поспорили за бронзу

Не показали своей лучшей игры в Дании и обе североамериканские сборные. Они встретились в матче за третье место, в котором успех сопутствовал сборной США со счетом 4:1. Причем за день до этого канадцы со счетом 2:3 умудрились проиграть в полуфинале еще и швейцарцам, подтвердив тем самым, что для победы на турнирах такого уровня требуется высочайшая дисциплина, колоссальная самоотдача и баланс в составе. Всего этого и Канаде, и США не хватило для того, чтобы пробиться в финал.

В первую очередь слишком слабо сыграли их вратари. Дарси Кемпер и Кертис Макеллини у канадцев, а также Кит Кинкейд и Скотт Дарлинг у американцев никогда не хватали звезд с неба. Их мастерство заметно уступает общему уровню игроков своих сборных. Сложно добиваться высоких результатов, когда на последнем рубеже нет надежного голкипера, умеющего выручать команду, подчищать ошибки полевых игроков и помогать при начале атак.

Не хватало заокеанским командам и дисциплины. Если в сборную к шведскому тренеру Рихарду Гренборгу все звезды приехали по первому приглашению и без особых проблем были готовы жертвовать собой ради общего блага, то у Канады и США с выполнением тренерских установок обнаружилось множество проблем, решить которые по ходу чемпионата так и не удалось.

По нашему мнению, американец Джонни Гудро просто не имел права при счете 0:2 во втором периоде полуфинала бить сзади клюшкой Пера Линдхольма. Такие вещи на турнирах столь высокого уровня обычно не прощаются. Гол в большинстве Патрика Хернквиста стал переломным в игре. После него американцы рассыпались и в итоге были разгромлены будущими чемпионами 0:6.

«Кленовые листья» тоже грешили глупыми удалениями как в полуфинале против Швейцарии, так и в поединке за третье место с соседями из США. До поры до времени американцы прощали соперника, остававшегося в меньшинстве, однако за совершенно необязательный удар соперника канадский защитник Джоэл Эдмундсон был наказан по полной программе. Американец Крис Крайдер за счет длины рук и широкого шага прорвался на пятачок перед воротами и ловко завернул шайбу в дальний угол.

Канадцы на протяжении первых сорока минут встречи за бронзу выглядели, мягко говоря, вялыми. В обороне раз за разом прослеживались детские ошибки, а в движении «Кленовые листья» вчистую уступали своему сопернику, успевавшему первым за подборами и выигрывавшему большую часть спорных шайб. Глядя на это, невозможно было не задаться вопросом: как могла проиграть этому сопернику в четвертьфинале сборная России? Или бронзовые медали потеряли для родоначальников хоккея какую-либо ценность?

Не похож на себя был и Коннор Макдэвид – главный лидер команды Билла Питерса. В эпизоде с первой пропущенной шайбой канадский вундеркинд не успел за Крайдером, а при втором взятии ворот Кинкейда форвард «Эдмонтон Ойлерз» изменил траекторию полета шайбы и стал одним из виновников гола. Все-таки бросок правого крайнего сборной США Патрика Кейна от синей линии не выглядел таким уж опасным и вряд ли бы Кинкейд отбил его прямо на клюшку Ника Бонино.

Еще две шайбы в пустые ворота от Ли и Крайдера стали ярчайшей иллюстрацией доминирования американской сборной по ходу всех шестидесяти минут. Канадцы включались в игру лишь отрезками, чего не хватило для победы. Да и Макдэвид в решающих матчах со швейцарцами и «звездно-полосатыми» не показал ничего сверхъестественного.

В итоге как у канадцев, так и у американцев осталось после чемпионата немало поводов для огорчения. Вряд ли они ехали в Копенгаген за бронзовыми наградами.

Швейцарцы ворвались в элиту

Финал мирового хоккейного форума, безусловно, удался на славу. Невозможно было не симпатизировать швейцарцам, играющим при кажущейся простоте строго и надежно и отрабатывающим до конца каждую смену. По мнению комментаторов, сегодня именно «крестоносцы» превратились так сказать в «европейских канадцев», перехватив этот титул у финнов. Впрочем, никто, кроме, кажется, самих швейцарских игроков, тренеров и журналистов, не верил, что они смогут завоевать золото. В итоге «Тре крунур», как и год назад в Кельне, выиграли золото по буллитам.

Полагая, что швейцарцев можно разгромить, особо не напрягаясь, нетрудно оконфузиться. Не сказать, что подопечные Рихарда Гренборга вышли на финальный матч с шапкозакидательским настроением, но никакого преимущества у них в первом периоде не было. Долгое время даже соотношение бросков было равным. А первый голевой момент создали не фавориты финала, а швейцарцы. Молниеносная трехходовка закончилась опасным броском Кевина Фиалы.

У шведов до поры до времени выделялся Виктор Арвидссон. Форвард «Нэшвилл Предаторз», похоже, наиграл на звание чемпиона мира по выходам один на один. На этот раз он получил шайбу после отличного паса партнера, но отправил ее вдоль линии ворот. Первое шведское большинство, которое надолго перенесло игру к владениям Леонардо Джинони, также заработал на себе Арвидссон.

Человеком, который сфолил на Арвидссоне, был Нино Нидеррайтер. Он же, играющий за сборную Швейцарии с самых ранних лет, открыл счет в финале. Символично, что хоккеист добил шайбу в ворота после сольного прохода Романа Йози. Того самого, которому удалось открыть счет пять лет назад в финальном матче мирового первенства в Стокгольме. Тогда первый шаг швейцарцев игроки «Тре крунур» восприняли как брошенную перчатку, ответив пятью шайбами. Вот и теперь Густав Нюквист роскошным броском в девятку отметился уже через минуту после неслыханной дерзости Нидеррайтера.

Но швейцарцев пропущенная шайба не обескуражила, и они вновь вышли вперед. Отличился другой НХЛовец Тимо Майер. Размашисто войдя в зону, он швырнул снаряд в дальний угол, а бывший голкипер «Ак Барса» Андерс Нильсен лишь проводил его взглядом.

Что тут началось! Броски по швейцарским воротам следовали без остановки. Шведы взялись за дело, и вопрос, сумеют ли они отыграться, даже не стоял. Стало очевидно, что гол в ворота Леонардо Дженони лишь дело времени. После того как игроки «Тре крунур» безвылазно провели в зоне швейцарцев почти две минуты, нервы не выдержали у Энцо Корви. Он нарушил правила, чем обрек свою команду на неизбежное. Мика Зибанеджад, оказавшись в большинстве на месте защитника, словно рукой положил шайбу аккуратно в угол.

И все же швейцарцы дожили до овертайма. Уже к этому моменту они должны были стать национальными героями. После того как подопечные Фишера свели вничью основное время с действующими чемпионами мира, хоккейное сообщество обязано наконец-то причислить их к числу топ-сборных. В дополнительное время нет фаворитов или аутсайдеров. Любой бросок, даже самый неказистый, может стать «золотым». Его переполненная «Роял Арена» так и не дождалась, хотя с сиреной Адам Ларссон угодил в штангу.

В результате все, как и год назад в Кельне, решилось в серии буллитов.

Дмитрий ЧЕРНОВ