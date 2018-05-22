ПРИНЦИП ДАТСКИЙ

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22 Мая 2018

На чемпионате мира по хоккею победила самая дисциплинированная команда

Как и на Олимпиаде в Пхенчхане, где немецкая команда едва не завоевала золотые награды хоккейного турнира, на завершившемся в Дании чемпионате мира сенсации не произошло. В финальном матче шведы все-таки дожали швейцарцев, но сделать это 11-кратным теперь чемпионам планеты удалось только в серии послематчевых буллитов. Итог – 3:2 в пользу скандинавов, причем в Швейцарии (уже завоевывавшей серебро мирового первенства в 2013 году) поражение в решающем поединке восприняли как трагедию. «Все рухнуло в концовке», «Полшага до истории» – с такими заголовками вышли на следующий день тамошние газеты.

В советское время швейцарцев мы не считали за соперников, да и сами они нечасто пробивались в элиту мирового хоккея. Но в понедельник 23 мая они бились как львы. В составе сборной Швейцарии семеро представителей НХЛ. Домашний чемпионат альпийской страны превратился в качественную и очень сильную лигу. Как тут не вспомнить наших главных творцов швейцарской «эпохи возрождения» Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова, которые в 90-е приехали играть в эту маленькую страну и заразили хоккеем половину взрослого населения?!

Российской сборной, между тем, остается утешаться лишь победой над финалистом на групповом этапе. В трудной и нервной встрече нашей сборной все-таки удалось нанести «крестоносцам» поражение со счетом 4:3. При этом соперники нанесли по воротам Василия Кошечкина 27 бросков, в то время как россияне угрожали воротам Рето Беры только 23 раза. Увы, больше подопечным Ильи Воробьева гордиться на чемпионате мира нечем.

Россияне сыграли на вылет

Наша сборная не смогла преодолеть даже первого раунда плей-офф, проиграв Канаде в четвертьфинальном овертайме со счетом 4:5, и впервые за последние пять лет оставшись без медалей мирового чемпионата. Афиша Россия - Канада, при всем уважении к другим ведущим сборным, без сомнения, самая привлекательная и зрелищная в современном хоккее. И на чемпионате мира эти команды выдали захватывающий матч, закончившийся, увы, не в нашу пользу.

Счет в поединке открыл на пятой минуте Колтон Парайко, выведя вперед Канаду. В середине второго периода Райан Нюджент-Хопкинс удвоил преимущество североамериканцев. Однако счет 0:2 не выбил из колеи, а наоборот, взбодрил нашу команду. Потому что потом россияне за пять минут отыграла отставание. На 33-й минуте Илья Михеев, а на 38-й Александр Барабанов сравняли счет и на второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Перестрелка продолжилась в третьем периоде игры. На 48-й минуте Кайл Террис вывел Канаду вперед – 3:2. Сергей Андронов через минуту ответил – 3:3. Пьер-Люк Дюбуа снова вывел вперед Канаду – 4:3. Артем Анисимов на 55-й минуте поставил точку в основном времени поединка – 4:4, и судья назначил дополнительное время. Точку в матче поединке поставил «золотой гол» Райана О'Райли. Канадец забросил роковую для нас пятую шайбу после неоднозначного удаления Кирилла Капризова.

Александр Хаванов, в прошлом защитник санкт-петербургского СКА, «Северстали», а также НХЛовских «Сент Луис Блюз» и «Торонто Мейпл лифс», сыгравший 18 матчей за сборную России на мировых чемпионатах, убежден, что согласно букве правил наш форвард первого звена был удален правильно, однако дух хоккейных законов все-таки был нарушен.

«Если заниматься буквоедством, то это фол, – прокомментировал эпизод Хаванов. – С другой стороны, будучи хоккеистом, я не понимаю, как можно удар по клюшке трактовать, как удар по рукам. Согласно современным трактовкам, попадание по клюшке выше нижней руки – это удар клюшкой. Но вопрос, свистеть такое в овертайме или нет, вызывает дискуссию. Если судья считает, что в этой ситуации человек боролся за шайбу, не пытался нанести травму сопернику и не шел на сознательное нарушение правил, фол можно не свистеть. Это мое мнение как бывшего игрока».

Так или иначе, но вылет в четвертьфинале для сборной России – всегда провал. Наша команда не одержала ни одной победы над равными по статусу соперниками. При всем уважении к Швейцарии, ее нельзя назвать грандом. Результат определяет все. Искать оправдание в неплохой игре отдельных хоккеистов, таких как Никита Зайцев, Евгений Дадонов и Александр Барабанов, или в наличии у шведов Йона Клинберга, канадцев Коннора Макдэвида, а у чехов Давида Пастрняка – отговорки в пользу бедных. В конце концов представители команд, провалившихся на Олимпиаде, не сетовали на то, что не смогли пригласить всех лучших хоккеистов из НХЛ.

Если кто-то и не заслуживает упреков в неудачном выступлении россиян на датских ледовых аренах, так это главный тренер нашей команды Илья Воробьев. Главным образом потому, что он был назначен на свой пост всего за три недели до старта турнира. Ранее Воробьев входил в тренерский штаб национальной команды, но объективно находился там на вторых ролях. В такой ситуации говорить о строгой преемственности неуместно.

В этом смысле странным выглядит, на наш взгляд, чересчур импульсивное решение Олега Знарка об отставке накануне старта чемпионата мира. Да, его питерский СКА, которому кураторы из «Газпрома» предрекали победу в Кубке Гагарина, неожиданно споткнулся в финале западной конференции и уступил в серии столичным армейцам 2:4. Несомненно, Знарок испытывал общую психологическую усталость от постоянного давления. Но бросать сборную в столь ответственный момент ему, вероятно, не следовало.

Напомним нашим читателям, что в последний раз мы не выходили в полуфинал на чемпионате мира 2013 года. Тогда в четвертьфинале россияне уступили со счетом 3:8 команде США. Но зато через год в Минске стали чемпионами мира.

Североамериканцы поспорили за бронзу

Не показали своей лучшей игры в Дании и обе североамериканские сборные. Они встретились в матче за третье место, в котором успех сопутствовал сборной США со счетом 4:1. Причем за день до этого канадцы со счетом 2:3 умудрились проиграть в полуфинале еще и швейцарцам, подтвердив тем самым, что для победы на турнирах такого уровня требуется высочайшая дисциплина, колоссальная самоотдача и баланс в составе. Всего этого и Канаде, и США не хватило для того, чтобы пробиться в финал.

В первую очередь слишком слабо сыграли их вратари. Дарси Кемпер и Кертис Макеллини у канадцев, а также Кит Кинкейд и Скотт Дарлинг у американцев никогда не хватали звезд с неба. Их мастерство заметно уступает общему уровню игроков своих сборных. Сложно добиваться высоких результатов, когда на последнем рубеже нет надежного голкипера, умеющего выручать команду, подчищать ошибки полевых игроков и помогать при начале атак.

Не хватало заокеанским командам и дисциплины. Если в сборную к шведскому тренеру Рихарду Гренборгу все звезды приехали по первому приглашению и без особых проблем были готовы жертвовать собой ради общего блага, то у Канады и США с выполнением тренерских установок обнаружилось множество проблем, решить которые по ходу чемпионата так и не удалось.

По нашему мнению, американец Джонни Гудро просто не имел права при счете 0:2 во втором периоде полуфинала бить сзади клюшкой Пера Линдхольма. Такие вещи на турнирах столь высокого уровня обычно не прощаются. Гол в большинстве Патрика Хернквиста стал переломным в игре. После него американцы рассыпались и в итоге были разгромлены будущими чемпионами 0:6.

«Кленовые листья» тоже грешили глупыми удалениями как в полуфинале против Швейцарии, так и в поединке за третье место с соседями из США. До поры до времени американцы прощали соперника, остававшегося в меньшинстве, однако за совершенно необязательный удар соперника канадский защитник Джоэл Эдмундсон был наказан по полной программе. Американец Крис Крайдер за счет длины рук и широкого шага прорвался на пятачок перед воротами и ловко завернул шайбу в дальний угол.

Канадцы на протяжении первых сорока минут встречи за бронзу выглядели, мягко говоря, вялыми. В обороне раз за разом прослеживались детские ошибки, а в движении «Кленовые листья» вчистую уступали своему сопернику, успевавшему первым за подборами и выигрывавшему большую часть спорных шайб. Глядя на это, невозможно было не задаться вопросом: как могла проиграть этому сопернику в четвертьфинале сборная России? Или бронзовые медали потеряли для родоначальников хоккея какую-либо ценность?

Не похож на себя был и Коннор Макдэвид – главный лидер команды Билла Питерса. В эпизоде с первой пропущенной шайбой канадский вундеркинд не успел за Крайдером, а при втором взятии ворот Кинкейда форвард «Эдмонтон Ойлерз» изменил траекторию полета шайбы и стал одним из виновников гола. Все-таки бросок правого крайнего сборной США Патрика Кейна от синей линии не выглядел таким уж опасным и вряд ли бы Кинкейд отбил его прямо на клюшку Ника Бонино.

Еще две шайбы в пустые ворота от Ли и Крайдера стали ярчайшей иллюстрацией доминирования американской сборной по ходу всех шестидесяти минут. Канадцы включались в игру лишь отрезками, чего не хватило для победы. Да и Макдэвид в решающих матчах со швейцарцами и «звездно-полосатыми» не показал ничего сверхъестественного.

В итоге как у канадцев, так и у американцев осталось после чемпионата немало поводов для огорчения. Вряд ли они ехали в Копенгаген за бронзовыми наградами.

Швейцарцы ворвались в элиту

Финал мирового хоккейного форума, безусловно, удался на славу. Невозможно было не симпатизировать швейцарцам, играющим при кажущейся простоте строго и надежно и отрабатывающим до конца каждую смену. По мнению комментаторов, сегодня именно «крестоносцы» превратились так сказать в «европейских канадцев», перехватив этот титул у финнов. Впрочем, никто, кроме, кажется, самих швейцарских игроков, тренеров и журналистов, не верил, что они смогут завоевать золото. В итоге «Тре крунур», как и год назад в Кельне, выиграли золото по буллитам.

Полагая, что швейцарцев можно разгромить, особо не напрягаясь, нетрудно оконфузиться. Не сказать, что подопечные Рихарда Гренборга вышли на финальный матч с шапкозакидательским настроением, но никакого преимущества у них в первом периоде не было. Долгое время даже соотношение бросков было равным. А первый голевой момент создали не фавориты финала, а швейцарцы. Молниеносная трехходовка закончилась опасным броском Кевина Фиалы.

У шведов до поры до времени выделялся Виктор Арвидссон. Форвард «Нэшвилл Предаторз», похоже, наиграл на звание чемпиона мира по выходам один на один. На этот раз он получил шайбу после отличного паса партнера, но отправил ее вдоль линии ворот. Первое шведское большинство, которое надолго перенесло игру к владениям Леонардо Джинони, также заработал на себе Арвидссон.

Человеком, который сфолил на Арвидссоне, был Нино Нидеррайтер. Он же, играющий за сборную Швейцарии с самых ранних лет, открыл счет в финале. Символично, что хоккеист добил шайбу в ворота после сольного прохода Романа Йози. Того самого, которому удалось открыть счет пять лет назад в финальном матче мирового первенства в Стокгольме. Тогда первый шаг швейцарцев игроки «Тре крунур» восприняли как брошенную перчатку, ответив пятью шайбами. Вот и теперь Густав Нюквист роскошным броском в девятку отметился уже через минуту после неслыханной дерзости Нидеррайтера.

Но швейцарцев пропущенная шайба не обескуражила, и они вновь вышли вперед. Отличился другой НХЛовец Тимо Майер. Размашисто войдя в зону, он швырнул снаряд в дальний угол, а бывший голкипер «Ак Барса» Андерс Нильсен лишь проводил его взглядом.

Что тут началось! Броски по швейцарским воротам следовали без остановки. Шведы взялись за дело, и вопрос, сумеют ли они отыграться, даже не стоял. Стало очевидно, что гол в ворота Леонардо Дженони лишь дело времени. После того как игроки «Тре крунур» безвылазно провели в зоне швейцарцев почти две минуты, нервы не выдержали у Энцо Корви. Он нарушил правила, чем обрек свою команду на неизбежное. Мика Зибанеджад, оказавшись в большинстве на месте защитника, словно рукой положил шайбу аккуратно в угол.

И все же швейцарцы дожили до овертайма. Уже к этому моменту они должны были стать национальными героями. После того как подопечные Фишера свели вничью основное время с действующими чемпионами мира, хоккейное сообщество обязано наконец-то причислить их к числу топ-сборных. В дополнительное время нет фаворитов или аутсайдеров. Любой бросок, даже самый неказистый, может стать «золотым». Его переполненная «Роял Арена» так и не дождалась, хотя с сиреной Адам Ларссон угодил в штангу.

В результате все, как и год назад в Кельне, решилось в серии буллитов.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."