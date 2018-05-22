НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

22 Мая 2018



7 мая текущего года Правительство Российской Федерации сложило полномочия перед президентом, которого выбрали на второй срок. После отставки члены правительства продолжают работать до того, как будет выбран новый кабинет министров.

Максимальный срок для его формирования в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции Российской Федерации составляет один месяц. Предложение о кандидатуре на пост премьер-министра президент вносит в Государственную думу не позднее двух недель после отставки предыдущего состава кабинета.

Депутаты должны вынести свое решение в течение недели. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства.

Обновленный состав кабинета министров России представил 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев, после чего Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров.

Стоит отметить, что список министерств сократился с 22 до 21. Новое Правительство РФ после выборов президента пополнилось министерством науки и высшего образования, министерством просвещения: они появились путем разделения Минобрнауки. Среди новых ведомств – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (новое название Минкомсвязи).

Полный список состава нового Правительства РФ:

Антон СИЛУАНОВ. Первый вице-премьер и министр финансов. В прошлом был министром финансов.

Татьяна ГОЛИКОВА. Вице-премьер. До этого была председателем Счетной палаты.

Дмитрий КОЗАК. Вице-премьер. В прошлом занимал должность вице-премьера и отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.

Алексей ГОРДЕЕВ. Вице-премьер. В прошлом занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Виталий МУТКО. Вице-премьер. Ранее в должности замминистра обороны курировал закупки вооружений, однако больше всего запомнился россиянам как министр спорта.

Максим АКИМОВ. Вице-премьер. В прошлом занимал должность замруководителя аппарата правительства.

Юрий БОРИСОВ. Вице-премьер. В прошлом занимал должность замминистра обороны.

Ольга ГОЛОДЕЦ. Вице-премьер. В прошлом была вице-премьером и курировала социальную политику.

Юрий ТРУТНЕВ. Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Единственный из вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только должность, но и функционал.

Константин ЧУЙЧЕНКО. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства. С 2008 г. был помощником президента – начальником контрольного управления администрации президента.

Федеральные министры:

Максим ОРЕШКИН. Министр экономического развития. Сохранил пост.

Александр НОВАК. Министр энергетики. Сохранил пост.

Евгений ДИТРИХ. Министр транспорта. Ранее занимал должность первого замминистра транспорта.

Денис МАНТУРОВ. Министр промышленности и торговли. Занимал этот же пост в предыдущем правительстве.

Дмитрий ПАТРУШЕВ. Министр сельского хозяйства. Ранее занимал должность председателя правления Россельхозбанка.

Дмитрий КОБЫЛКИН. Министр природных ресурсов и экологии. Ранее занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Константин НОСКОВ. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ранее занимал должность руководителя аналитического центра при Правительстве РФ.

Владимир ЯКУШЕВ. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ранее занимал должность губернатора Тюменской области.

Максим ТОПИЛИН. Министр труда и социальной защиты. Сохранил пост.

Вероника СКВОРЦОВА. Министр здравоохранения. Была на этом же посту в предыдущем правительстве.

Ольга ВАСИЛЬЕВА. Министр просвещения. В прошлом правительстве занимала должность министра образования и науки.

Михаил КОТЮКОВ. Министр высшего образования и науки. Ранее занимал должность руководителя Федерального агентства научных организаций.

Владимир МЕДИНСКИЙ. Министр культуры. Сохранил пост.

Павел КОЛОБКОВ. Министр спорта. Сохранил пост.

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ. Министр внутренних дел. Сохранил пост.

Сергей ЛАВРОВ. Министр иностранных дел. Сохранил пост.

Сергей ШОЙГУ. Министр обороны. Сохранил свой пост.

Евгений ЗИНИЧЕВ. Министр по чрезвычайным ситуациям. Ранее занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности.

Александр КОНОВАЛОВ. Министр юстиции. Сохранил пост.

Александр КОЗЛОВ. Министр по развитию Дальнего Востока. Ранее занимал должность губернатора Амурской области.

Сергей ЧЕБОТАРЕВ. Министр по делам Северного Кавказа. Ранее занимал должность заместителя начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, курирующим отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

В новом правительстве вместо прежнего министерства образования и науки учреждены два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Глава расформированного Минобрнауки Ольга Васильева сохранила в новом правительстве министерский портфель. Она продолжит руководить российским образованием в роли министра просвещения.

Сохранение поста Васильевой – один из самых неоднозначных вопросов, связанных с новым правительством.

Ольга Юрьевна ВАСИЛЬЕВА родилась в 1960 году. Первое образование – дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, затем она окончила исторический факультет Московского педагогического института и факультет «Международные отношения» Дипломатической академии. 1987–1990 – аспирантура Института российской истории РАН. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны». Докторскую диссертацию на тему «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943–1948 гг.» защитила в 1999 году. Первое место работы – учитель пения в школе. Затем она уже руководитель Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН. С 2002 г. – зав. кафедрой РАГС. Более 10 лет Васильева работала в Центре истории религии и церкви. В 2012 году назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства. В 2013 году – на должность заместителя начальника управления президента по общественным проектам, где курировала вопросы, связанные с реализацией общественных проектов в области образования, осуществляла взаимодействие с общественными объединениями и иными структурами гражданского общества. 19 августа 2016 года указом президента назначена министром образования и науки. 18 мая 2018 года после реорганизации Минобрнауки заняла должность министра просвещения Российской Федерации.

Несбывшихся обещаний Ольги Васильевой оказалось более чем достаточно.

В 2016 году она заявила, что будет наказывать руководство школ и региональное начальство, если они будут натаскивать детей в погоне за хорошими баллами на ЕГЭ. При этом Васильева не пояснила, каким образом будут определять – учит педагог или натаскивает. Все же на практике никаких наказаний от министра не было.

В сентябре 2016 года Васильева заявила о желании ввести в ЕГЭ по русскому языку устную часть, если ее апробация в 9 классе пройдет успешно. Но по непонятным причинам этот план отложился на неопределенный срок. Также она не исключала, что к 2020 году история, а к 2022 году иностранный язык станут обязательными предметами единого госэкзамена. Заявления Васильева сделала год назад, но официального решения по поводу расширения списка обязательных ЕГЭ не было. Не пошло дальше обещаний и программы по увеличению количества часов на предмет Основы религиозных культур и светской этики, уроки трудового воспитания в школе и установлении предельного уровня нагрузки учителей.

Главой министерства по развитию Дальнего Востока (ранее эту должность занимал Александр Галушка) 18 мая был утвержден экс-губернатор Амурской области Александр Александрович Козлов. В рейтинге влияния глав российских регионов, согласно аналитическому докладу АПЭК (агентство политических и экономических коммуникаций), он занимает последнее место.

Александр Александрович КОЗЛОВ появился на свет в Южно-Сахалинске 2 января 1981 года. В 2003 году выпустился из элитного высшего учебного заведения – Московской академии предпринимательства. Обучался на факультете юриспруденции.

В 2014 году Александр Александрович был студентом Дальневосточного федерального университета, где выбрал для себя специальность горного инженера.

Свою карьеру начал в 2000 году, став сотрудником компании «Дальвостуголь». В 2004 году организация трансформировалась в фирму «Амур-уголь». В новом учреждении Козлов был назначен главой одного из филиалов «Росугля», в городе Гуково (Ростовская область). А буквально через год Александр был переведен на аналогичную должность в Благовещенск. Во время своей работы в структуре «Российского угля» Козлов считался одним из членов команды главы Приамурья Николая Колесова. На протяжении периода 2009–2010 годов Козлов выполнял служебные обязанности генерального директора ОАО «Амурский уголь» (город Райчихинск). В феврале 2011 года он становится первым заместителем министра, отвечающего за строительство, жилищно-коммунальные услуги и архитектуру Амурского региона. На этом посту пребывает недолго и уже через полгода занимает место своего бывшего начальника, возглавив это же ведомство.

23 августа 2011 года Козлов был утвержден главой Министерства ЖКХ Амурской области. Это позволило ему стать самым младшим по возрасту высокопоставленным чиновником во всем Приамурье. В середине февраля 2014 года Александр Козлов вновь оказывается в Благовещенске. Но в этот раз он уже заместителем руководителя администрации города Павла Березовского. 14 сентября 2014 года Козлов становится главой Благовещенска. За его назначение проголосовали почти 40 % местных жителей. Далее он в качестве губернатора Амурской области ничем на этом посту не отличился и не запомнился, не считая своего малого возраста.

И чиновником фантастической выживаемости СМИ назвали Виталия Мутко.

«Еще одна интересная идея, которая существует, с учетом опыта, с учетом персональных характеристик, и в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами, есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, для того чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики. Он человек опытный, напомню, он работал в регионе, в Петербурге», – заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Под «внешними обстоятельствами» Медведев, видимо, имел в виду персональные санкции, введенные в отношении Мутко после допингового скандала.

Депутаты встретили инициативу Медведева громким смехом и недоуменными возгласами. «Это смешно», – сказал кто-то из присутствующих. Сам Медведев не смог сдержать улыбку. Председатель правительства своим решением породил массу шуток и новых анекдотов про Виталия Мутко, связанных с допинговым скандалом, который разразился, пока чиновник был вице-премьером по спорту.

«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева», – пишут в Сети.

В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойной за спорт, но придется поволноваться за строительство.

Некоторые напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона «Зенит-Арена», которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.

Мутко считается одним из самых непотопляемых российских чиновников. Его не уволили ни после провала Олимпиады в Ванкувере, ни после череды скандалов в Российском футбольном союзе, ни после неудачных выступлений футболистов на ЧМ-2014 и Евро-2016, ни после допингового скандала.

Даже после того, как Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Виталию Мутко участвовать в любой форме в будущих Олимпиадах, его позиции в российском правительстве не пошатнулись.

После провала олимпийской сборной России в Ванкувере президент страны Дмитрий Медведев прозрачно намекнул: «Ответственные лица должны будут принять мужественное решение и написать заявления», – в ответ на что Мутко заявил: «Министерство спорта образовано полтора года назад, реально работает только год. За год развалить спорт невозможно!» – и остался на своем посту.

Татьяна СТЕПАНОВА