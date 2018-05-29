ОПАСНЫЙ ГОРОД

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29 Мая 2018

Открытые люки, заброшенные стройки и подпорные стенки угрожают жителям Петропавловска

Региональное следственное управление возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки в канализационной цистерне на улице Аэрофлотской в поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района. Об этой трагедии, случившейся 15 мая, «Вести» подробно рассказывали в предыдущем номере. Руководитель коммунального предприятия, в чьем ведении находилась цистерна, Наталья Яресь в настоящее время задержана. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Виновных назовет суд

Очередное дело в отношении должностных лиц ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» расследуется по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы. Ранее было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ее санкция составляет два года заключения. Сейчас оба уголовных дела соединены в одно производство.

«С июля 2016 года по 15 мая 2018 года сотрудники ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» должным образом не выполнили требования законодательства и при проведении обслуживания дома № 1, расположенного на улице Аэрофлотской в поселке Крутоберегово, не удостоверились в том, что крышка горловины сточной цистерны закреплена надлежащим образом, препятствуя попаданию в указанную цистерну посторонних лиц. Также не было принято мер к устранению данного недостатка путем должного закрепления крышки на горловину сточной цистерны, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», – сообщила «Вестям» старший помощник руководителя СУ СКР Елена Матафонова.

Как уверены следователи, гендиректор ООО «Коммунэнерго УК МР», достоверно зная о том, что дом передан в управление предприятия для обслуживания, не приняла должных мер к назначению лица, ответственного за водоотведение, и не возложила ни на кого обязанности по обслуживанию и обеспечению безопасного использования сточной цистерны. При этом в компании имеется вакантная ставка мастера по водоотведению.

В результате подобной халатности чрезвычайное происшествие, по сути, было запрограммировано и рано или поздно должно было случиться. На следующий день после трагедии в Крутоберегово в отставку подал глава местной администрации Александр Потеряхин. Лишился кресла и глава Усть-Камчатского района Павел Кошкарев.

На Камчатке в очередной раз начались массовые проверки отопительных сетей, канализационных коммуникаций и систем водоотведения, а также прилегающих к ним территорий. В прошлый раз аналогичная ревизия проводилась после страшной гибели троих второклассников школы № 1 Петропавловска Даниила Слисаренко, Александра Санько и Даниила Винника в январе 2016 года в камере теплосети у одного из жилых домов на улице Пограничной. Казалось бы еще тогда нужно было навести порядок в коммунальном хозяйстве на полуострове. Но этого не произошло до сих пор.

Как мы и обещали читателям, на прошедшей неделе журналисты «Вестей» провели собственный рейд по объектам, представляющим, с нашей точки зрения, опасность для жизни и здоровья детей. Выводы, к которым мы пришли, оказались неутешительными: открытые канализационные люки, заброшенные стройки, обваливающиеся подпорные стенки словно ждут своих новых жертв.

Смертельно опасные люки

Открытый люк, ведущий в заброшенный резервуар чистой воды, мы обнаружили в поселке Завойко, на косогоре за гаражами, в 50 метрах от дома № 26 на улице Обороны 1854 года. Неподалеку расположены еще два многоквартирных жилых дома – № 22 и 24, а также воинская часть. Судя по всему, пустырь, под которым расположен резервуар, пользуется популярностью у местной детворы. Знают ли подростки о подстерегающей их ловушке, – большой вопрос.

Люк, по рассказам жителей, открыт уже десяток лет. Если зимой его припорошит снегом, как это произошло с цистерной в Крутоберегово, то и заметить опасность будет невозможно. Причем резервуар уже больше двух лет фактически является бесхозным. Он остался в поселке в наследство от прежней схемы водоснабжения, действовавшей до начала 80-х годов прошлого века. Тогда поселок Завойко не был соединен в единую городскую водопроводную сеть и обеспечивался водой автономно.

Действующая на данный момент схема водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа была принята постановлением муниципалитета 31 марта 2016 года и рассчитана на срок до 2030 года. В соответствии с ней централизованная система водоснабжения краевого центра состоит из семи зон, на которые поделен город. Зона под номером пять включает в себя южную часть города, расположенную на отметках от ноля до 75 метров над уровнем моря, в том числе и поселок Завойко.

Вода в данную зону подается насосной станцией Кольцевая от водопроводной сети первой зоны водоснабжения (центральная часть города, микрорайон Кирпичики, улицы Пограничная, Солнечная, Кутузовский микрорайон и район 75 участка). С тех пор как поселок Завойко оказался включен в централизованную схему городского водопровода, старые резервуары чистой воды стали не нужны. Следить за их безопасностью стало некому.

В 2016 году, после гибели троих второклассников на Пограничной, министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович отчитался через пресс-службу своего министерства о том, что «в ходе проведенной проверки были выявлены десятки фактов неисполнения требований правил безопасности при эксплуатации и проведении аварийных и плановых работ на объектах тепло-, электро- и водоснабжения: отсутствие люков на канализационных колодцах. По данным на 1 февраля, все выявленные нарушения были устранены».

По-видимому, проверка, о которой говорил господин Тихонович, два с половиной года назад проводилась, мягко говоря, спустя рукава. Иначе как можно объяснить, что люк на улице Обороны 1854 года, возле которого играют дети, уже около десяти лет вообще не закрывался? Неужели чиновники и должностные лица «Петропавловского водоканала» об этом опасном объекте просто забыли? Или, списав резервуар со своего баланса, автоматически сняли с себя и ответственность за его безопасность?

В свою очередь жильцы окрестных домов до сих пор не могут добиться, чтобы злополучный люк наконец закрыли.

Не культурное наследие

Если бы известный на Камчатке дореволюционный купец Гаврила Подпругин, торговавший зерном и мукой и собиравший соболиные шкуры у промысловиков, узнал, во что превратился его дом, построенный в 1911 году, он перевернулся бы в гробу. Строение из рубленного американского кедра на улице Красинцев, 4, официально признано памятником исторического и культурного наследия, но на самом деле превращено в ночлежку для бомжей и стихийный общественный туалет.

В послевоенные годы помещения дома Подпругина занимал магазин. Потом здание передали в оперативное управление автотранспортному предприятию, которое совершенно за ним не следило. В 2001 году бесхозный дом передали в ведение муниципалитета как памятник, но охранять его не стали, а 5 мая 2009 года часть дома сгорела. Тогда же власти пообещали восстановить историческое строение за счет городской казны, но сделано этого не было.

Требование о восстановлении пострадавшего от огня здания региональное министерство культуры направило в администрацию Петропавловска еще в мае 2009 года. «Собственником здания является комитет по управлению имуществом муниципалитета, – говорилось в документе. – 31 октября 2001 года было заключено охранное обязательство, в соответствии с которым собственник обязался содержать здание в надлежащем пожарном и санитарно-техническом состоянии, своевременно принимать меры против разрушения и повреждения объекта. В ответственности собственника также выполнение реставрационных и консервационных работ».

Увы, этого не произошло.

Еще до пожара, в 2006 году, постановлением главы Петропавловск-Камчатского городского округа разрешение на проведение проектных работ по реставрации дома Подпругина было дано ООО «Альтернатива». Но разработанный по заказу фирмы проект перестройки здания под офисы и выставочный зал был отправлен муниципальным экспертным советом на доработку. После этого предприниматели из «Альтернативы» утратили к нему интерес и упрятали под сукно.

Между тем в результате пожара здание сильно пострадало: выгорели второй этаж, чердачные помещения и крыша дома. Дом в самом центре камчатской столицы разрушается на глазах. Не исключено, что еще через несколько лет там вообще нечего будет восстанавливать. Однако владельцы особняка, похоже, предпочитают не обращать внимания на проблему. Неужели в горкомимуществе надеются, что она как-нибудь рассосется сама собой?

В прошлом году на брифинге в городской администрации глава Петропавловска Виталий Иваненко рассказал журналистам о возможной дальнейшей судьбе дома Подпругина. «Это здание является объектом культурного наследия, – сообщил он, – но охранное свидетельство выдано только на фасад, что позволяет разговаривать с инвестором только о том, что он берет на себя обязательство по восстановлению фасада. Это очень кропотливая работа по разработке проектно-сметной документации, прохождению соответствующих экспертиз. Причем законодательство в России сейчас построено так, что даже если дом сгорел дотла, но есть охранные обязательства, то он должен быть восстановлен».

Таким образом, дом купца Подпругина сегодня рассматривается как инвестиционный проект для заключения концессионного соглашения. Но толку от этого мало. По словам главы Петропавловска, на данный момент там предполагается разместить административно-туристские помещения. Возможно, по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, городские власти применят в данном случае схему «аренда за 1 рубль». В таком случае арендная плата минимальна или отсутствует вовсе, но вместо этого инвестор берет на себя обязательство по сохранению исторической части здания. В данном случае – фасада. Внутри, при соблюдении строительных норм и правил, возможна перепланировка.

Но подобные планы в мэрии краевой столицы витают уже как минимум полтора десятилетия, а объект культурного наследия так и остается позором исторического центра города. Администрация города не сделала практически ничего, ограничившись лишь постройкой забора, чтобы скрыть реальное состояние дома от любопытных глаз. Более того, он также небезопасен для жизни и здоровья людей. Конечно, здание давно фактически превратилось в помойку и сортир, и вряд ли может привлечь детей. Но, например, люди без определенного места жительства, которые, по одной из версий, и устроили там пожар девять лет назад, вполне могут повторить нечто подобное.

Отметим, что в еще более плачевном состоянии находится в центре города другой объект исторического и культурного наследия. Это сгоревший несколько лет назад дом № 12 на улице Красноармейской, по иронии судьбы располагавшийся практически под окнами кабинетов чиновников мэрии и депутатов городской думы. А неподалеку от него успешно осваиваются окрестными бомжами брошенные здания на Красноармейской, 6 и 14 (тоже объекты культурного наследия). Два последних дома признаны аварийными и расселены. Учитывая, что их облюбовали для ночлега бездомные, никто не сможет дать гарантию, что там не случится очередного пожара.

Не стой под стеной

Еще один источник опасности для взрослых и детей в спальных районах Петропавловска – подпорные стенки, ставшие неотъемлемой частью городского ландшафта. Призванные препятствовать сходу оползней с сопок во дворах и жилых кварталах, они зачастую не выдерживают собственной тяжести.

Во вторник, 22 мая, трагедия едва не произошла около дома на улице Пономарева, 29. Вечером, в конце рабочего дня стенка обрушилась на припаркованную у дома иномарку Nissan X-Trail, после чего на автомобиль сошло еще около тонны грунта. По словам жильцов, хозяйка машины вышла из нее всего за несколько минут до происшествия. Женщина «родилась в рубашке»: после того, как она отнесла в квартиру сумки с покупками, она решила переставить автомобиль ближе к подъезду, но подойти к транспортному средству уже не успела.

Масштаб и последствия случившегося могли быть и большими. Подпорная стенка у дома давно покосилась, и по-прежнему существует опасность дальнейшего обрушения. Представители управляющей компании огородили рухнувший участок лентой, но она вряд ли кого-нибудь остановит. И если обрушение продолжится, то жертв будет не избежать.

По данным администрации города, на следующий день после случившегося специалисты управления благоустройства провели обследование объекта, оценили обстановку и масштабы повреждений. Как сообщается, в ближайшее время будет принято решение о проведении ремонтных работ всей подпорной стены. Про возмещение ущерба владелице автомобиля ничего не сообщается.

За несколько месяцев до инцидента на улице Пономарева в Петропавловске обрушилась еще одна подпорная стенка. На этот раз по адресу: Советская, 50. Это деревянное офисное здание, помещения в котором арендуют несколько фирм. В данном случае также по счастливой случайности обошлось без жертв. Не пострадали ни люди, ни машины. Однако огородили аварийный участок стены только несколько дней назад.

Устранением последствий обрушений, как сообщили в мэрии, должны заниматься лица, которым принадлежат здания и придомовые территории. В частности, контрольному управлению муниципалитета поручено провести проверку по исполнению собственником здания обязанностей по надлежащему содержанию имущества, в том числе и подпорной стенки, которая находится на отмежеванной территории.

После двух последних случаев обрушения подпорных стенок на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Петропавловске было решено проверить на безопасность все подпорные стены в городе, сообщила пресс-служба мэрии. «Решением КЧС МКУ «Управление благоустройства» Петропавловска необходимо в кратчайшие сроки устранить дальнейшую угрозу обрушения стены и создания предпосылок угрозы жизни и здоровью населению. Специалисты проведут обследование и определят причины обрушения данного участка стены. В районе обрушения установлено ограждение», – сказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Петропавловска Анатолий Ковнацкий.

Напомним нашим читателям еще один вопиющий случай с подпорной стенкой. Он произошел 17 ноября прошлого года, когда оползень сошел на территорию Камчатского краевого объединенного музея на улице Ленинской, 20, во время циклона, обрушившегося на южные районы полуострова. Оползень снес подпорную стенку за музеем. Грунт подошел вплотную к зданию. К счастью, никто не пострадал. Уцелели и здание музея, и его фонды. Но тогда инцидент не повлек за собой каких-либо масштабных проверок состояния подпорных стен в городе.

Складывается впечатление, что в управлении безопасности жизнедеятельности о плачевном состоянии десятков подпорных стен даже не догадывались до тех пор, пока одна из них едва не похоронила под собой женщину, неудачно припарковавшую свой автомобиль. Почему сооружения не были проверены раньше? На этот вопрос у чиновников, похоже, ответа нет.

В результате, у нас уже становится традицией проводить проверки и принимать меры только после того, как произойдет очередная авария, или, что еще хуже, когда погибают дети. Возникают вопросы и о процедуре проверки подпорных стен. Если ревизоры ограничатся только их визуальным осмотром, как они смогут определить, какие объекты еще вполне надежны, а какие вот-вот рухнут? Кто сможет оценить тот критический угол покосившейся стенки, после которого она представляет собой угрозу жизни? И чего будут стоить такие проверки, если они будут проводиться так же, как инспекция канализационных люков в 2016 году, о которой не без гордости сообщал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович?

Наконец в администрации Петропавловска существует целое управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, которое возглавляет выпускник Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Ковнацкий. Одной из важнейших функций его и десятка его подчиненных является «участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах городского округа». Аналогичные задачи возложены и на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ПКГО. Неужели обе эти структуры, которые должны работать в соответствии с официально утвержденными планами, не способны выполнять возложенные на них задачи по профилактике различных ЧП, не дожидаясь трагедий и напоминаний?

Сегодня мы рассказали далеко не обо всех опасных объектах нашего города. В ближайших номерах «Вести» обязательно вернутся к этой теме.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."