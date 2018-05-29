ОПАСНЫЙ ГОРОД

29 Мая 2018



Открытые люки, заброшенные стройки и подпорные стенки угрожают жителям Петропавловска

Региональное следственное управление возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки в канализационной цистерне на улице Аэрофлотской в поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района. Об этой трагедии, случившейся 15 мая, «Вести» подробно рассказывали в предыдущем номере. Руководитель коммунального предприятия, в чьем ведении находилась цистерна, Наталья Яресь в настоящее время задержана. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Виновных назовет суд

Очередное дело в отношении должностных лиц ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» расследуется по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы. Ранее было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ее санкция составляет два года заключения. Сейчас оба уголовных дела соединены в одно производство.

«С июля 2016 года по 15 мая 2018 года сотрудники ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» должным образом не выполнили требования законодательства и при проведении обслуживания дома № 1, расположенного на улице Аэрофлотской в поселке Крутоберегово, не удостоверились в том, что крышка горловины сточной цистерны закреплена надлежащим образом, препятствуя попаданию в указанную цистерну посторонних лиц. Также не было принято мер к устранению данного недостатка путем должного закрепления крышки на горловину сточной цистерны, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», – сообщила «Вестям» старший помощник руководителя СУ СКР Елена Матафонова.

Как уверены следователи, гендиректор ООО «Коммунэнерго УК МР», достоверно зная о том, что дом передан в управление предприятия для обслуживания, не приняла должных мер к назначению лица, ответственного за водоотведение, и не возложила ни на кого обязанности по обслуживанию и обеспечению безопасного использования сточной цистерны. При этом в компании имеется вакантная ставка мастера по водоотведению.

В результате подобной халатности чрезвычайное происшествие, по сути, было запрограммировано и рано или поздно должно было случиться. На следующий день после трагедии в Крутоберегово в отставку подал глава местной администрации Александр Потеряхин. Лишился кресла и глава Усть-Камчатского района Павел Кошкарев.

На Камчатке в очередной раз начались массовые проверки отопительных сетей, канализационных коммуникаций и систем водоотведения, а также прилегающих к ним территорий. В прошлый раз аналогичная ревизия проводилась после страшной гибели троих второклассников школы № 1 Петропавловска Даниила Слисаренко, Александра Санько и Даниила Винника в январе 2016 года в камере теплосети у одного из жилых домов на улице Пограничной. Казалось бы еще тогда нужно было навести порядок в коммунальном хозяйстве на полуострове. Но этого не произошло до сих пор.

Как мы и обещали читателям, на прошедшей неделе журналисты «Вестей» провели собственный рейд по объектам, представляющим, с нашей точки зрения, опасность для жизни и здоровья детей. Выводы, к которым мы пришли, оказались неутешительными: открытые канализационные люки, заброшенные стройки, обваливающиеся подпорные стенки словно ждут своих новых жертв.

Смертельно опасные люки

Открытый люк, ведущий в заброшенный резервуар чистой воды, мы обнаружили в поселке Завойко, на косогоре за гаражами, в 50 метрах от дома № 26 на улице Обороны 1854 года. Неподалеку расположены еще два многоквартирных жилых дома – № 22 и 24, а также воинская часть. Судя по всему, пустырь, под которым расположен резервуар, пользуется популярностью у местной детворы. Знают ли подростки о подстерегающей их ловушке, – большой вопрос.

Люк, по рассказам жителей, открыт уже десяток лет. Если зимой его припорошит снегом, как это произошло с цистерной в Крутоберегово, то и заметить опасность будет невозможно. Причем резервуар уже больше двух лет фактически является бесхозным. Он остался в поселке в наследство от прежней схемы водоснабжения, действовавшей до начала 80-х годов прошлого века. Тогда поселок Завойко не был соединен в единую городскую водопроводную сеть и обеспечивался водой автономно.

Действующая на данный момент схема водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа была принята постановлением муниципалитета 31 марта 2016 года и рассчитана на срок до 2030 года. В соответствии с ней централизованная система водоснабжения краевого центра состоит из семи зон, на которые поделен город. Зона под номером пять включает в себя южную часть города, расположенную на отметках от ноля до 75 метров над уровнем моря, в том числе и поселок Завойко.

Вода в данную зону подается насосной станцией Кольцевая от водопроводной сети первой зоны водоснабжения (центральная часть города, микрорайон Кирпичики, улицы Пограничная, Солнечная, Кутузовский микрорайон и район 75 участка). С тех пор как поселок Завойко оказался включен в централизованную схему городского водопровода, старые резервуары чистой воды стали не нужны. Следить за их безопасностью стало некому.

В 2016 году, после гибели троих второклассников на Пограничной, министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович отчитался через пресс-службу своего министерства о том, что «в ходе проведенной проверки были выявлены десятки фактов неисполнения требований правил безопасности при эксплуатации и проведении аварийных и плановых работ на объектах тепло-, электро- и водоснабжения: отсутствие люков на канализационных колодцах. По данным на 1 февраля, все выявленные нарушения были устранены».

По-видимому, проверка, о которой говорил господин Тихонович, два с половиной года назад проводилась, мягко говоря, спустя рукава. Иначе как можно объяснить, что люк на улице Обороны 1854 года, возле которого играют дети, уже около десяти лет вообще не закрывался? Неужели чиновники и должностные лица «Петропавловского водоканала» об этом опасном объекте просто забыли? Или, списав резервуар со своего баланса, автоматически сняли с себя и ответственность за его безопасность?

В свою очередь жильцы окрестных домов до сих пор не могут добиться, чтобы злополучный люк наконец закрыли.

Не культурное наследие

Если бы известный на Камчатке дореволюционный купец Гаврила Подпругин, торговавший зерном и мукой и собиравший соболиные шкуры у промысловиков, узнал, во что превратился его дом, построенный в 1911 году, он перевернулся бы в гробу. Строение из рубленного американского кедра на улице Красинцев, 4, официально признано памятником исторического и культурного наследия, но на самом деле превращено в ночлежку для бомжей и стихийный общественный туалет.

В послевоенные годы помещения дома Подпругина занимал магазин. Потом здание передали в оперативное управление автотранспортному предприятию, которое совершенно за ним не следило. В 2001 году бесхозный дом передали в ведение муниципалитета как памятник, но охранять его не стали, а 5 мая 2009 года часть дома сгорела. Тогда же власти пообещали восстановить историческое строение за счет городской казны, но сделано этого не было.

Требование о восстановлении пострадавшего от огня здания региональное министерство культуры направило в администрацию Петропавловска еще в мае 2009 года. «Собственником здания является комитет по управлению имуществом муниципалитета, – говорилось в документе. – 31 октября 2001 года было заключено охранное обязательство, в соответствии с которым собственник обязался содержать здание в надлежащем пожарном и санитарно-техническом состоянии, своевременно принимать меры против разрушения и повреждения объекта. В ответственности собственника также выполнение реставрационных и консервационных работ».

Увы, этого не произошло.

Еще до пожара, в 2006 году, постановлением главы Петропавловск-Камчатского городского округа разрешение на проведение проектных работ по реставрации дома Подпругина было дано ООО «Альтернатива». Но разработанный по заказу фирмы проект перестройки здания под офисы и выставочный зал был отправлен муниципальным экспертным советом на доработку. После этого предприниматели из «Альтернативы» утратили к нему интерес и упрятали под сукно.

Между тем в результате пожара здание сильно пострадало: выгорели второй этаж, чердачные помещения и крыша дома. Дом в самом центре камчатской столицы разрушается на глазах. Не исключено, что еще через несколько лет там вообще нечего будет восстанавливать. Однако владельцы особняка, похоже, предпочитают не обращать внимания на проблему. Неужели в горкомимуществе надеются, что она как-нибудь рассосется сама собой?

В прошлом году на брифинге в городской администрации глава Петропавловска Виталий Иваненко рассказал журналистам о возможной дальнейшей судьбе дома Подпругина. «Это здание является объектом культурного наследия, – сообщил он, – но охранное свидетельство выдано только на фасад, что позволяет разговаривать с инвестором только о том, что он берет на себя обязательство по восстановлению фасада. Это очень кропотливая работа по разработке проектно-сметной документации, прохождению соответствующих экспертиз. Причем законодательство в России сейчас построено так, что даже если дом сгорел дотла, но есть охранные обязательства, то он должен быть восстановлен».

Таким образом, дом купца Подпругина сегодня рассматривается как инвестиционный проект для заключения концессионного соглашения. Но толку от этого мало. По словам главы Петропавловска, на данный момент там предполагается разместить административно-туристские помещения. Возможно, по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, городские власти применят в данном случае схему «аренда за 1 рубль». В таком случае арендная плата минимальна или отсутствует вовсе, но вместо этого инвестор берет на себя обязательство по сохранению исторической части здания. В данном случае – фасада. Внутри, при соблюдении строительных норм и правил, возможна перепланировка.

Но подобные планы в мэрии краевой столицы витают уже как минимум полтора десятилетия, а объект культурного наследия так и остается позором исторического центра города. Администрация города не сделала практически ничего, ограничившись лишь постройкой забора, чтобы скрыть реальное состояние дома от любопытных глаз. Более того, он также небезопасен для жизни и здоровья людей. Конечно, здание давно фактически превратилось в помойку и сортир, и вряд ли может привлечь детей. Но, например, люди без определенного места жительства, которые, по одной из версий, и устроили там пожар девять лет назад, вполне могут повторить нечто подобное.

Отметим, что в еще более плачевном состоянии находится в центре города другой объект исторического и культурного наследия. Это сгоревший несколько лет назад дом № 12 на улице Красноармейской, по иронии судьбы располагавшийся практически под окнами кабинетов чиновников мэрии и депутатов городской думы. А неподалеку от него успешно осваиваются окрестными бомжами брошенные здания на Красноармейской, 6 и 14 (тоже объекты культурного наследия). Два последних дома признаны аварийными и расселены. Учитывая, что их облюбовали для ночлега бездомные, никто не сможет дать гарантию, что там не случится очередного пожара.

Не стой под стеной

Еще один источник опасности для взрослых и детей в спальных районах Петропавловска – подпорные стенки, ставшие неотъемлемой частью городского ландшафта. Призванные препятствовать сходу оползней с сопок во дворах и жилых кварталах, они зачастую не выдерживают собственной тяжести.

Во вторник, 22 мая, трагедия едва не произошла около дома на улице Пономарева, 29. Вечером, в конце рабочего дня стенка обрушилась на припаркованную у дома иномарку Nissan X-Trail, после чего на автомобиль сошло еще около тонны грунта. По словам жильцов, хозяйка машины вышла из нее всего за несколько минут до происшествия. Женщина «родилась в рубашке»: после того, как она отнесла в квартиру сумки с покупками, она решила переставить автомобиль ближе к подъезду, но подойти к транспортному средству уже не успела.

Масштаб и последствия случившегося могли быть и большими. Подпорная стенка у дома давно покосилась, и по-прежнему существует опасность дальнейшего обрушения. Представители управляющей компании огородили рухнувший участок лентой, но она вряд ли кого-нибудь остановит. И если обрушение продолжится, то жертв будет не избежать.

По данным администрации города, на следующий день после случившегося специалисты управления благоустройства провели обследование объекта, оценили обстановку и масштабы повреждений. Как сообщается, в ближайшее время будет принято решение о проведении ремонтных работ всей подпорной стены. Про возмещение ущерба владелице автомобиля ничего не сообщается.

За несколько месяцев до инцидента на улице Пономарева в Петропавловске обрушилась еще одна подпорная стенка. На этот раз по адресу: Советская, 50. Это деревянное офисное здание, помещения в котором арендуют несколько фирм. В данном случае также по счастливой случайности обошлось без жертв. Не пострадали ни люди, ни машины. Однако огородили аварийный участок стены только несколько дней назад.

Устранением последствий обрушений, как сообщили в мэрии, должны заниматься лица, которым принадлежат здания и придомовые территории. В частности, контрольному управлению муниципалитета поручено провести проверку по исполнению собственником здания обязанностей по надлежащему содержанию имущества, в том числе и подпорной стенки, которая находится на отмежеванной территории.

После двух последних случаев обрушения подпорных стенок на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Петропавловске было решено проверить на безопасность все подпорные стены в городе, сообщила пресс-служба мэрии. «Решением КЧС МКУ «Управление благоустройства» Петропавловска необходимо в кратчайшие сроки устранить дальнейшую угрозу обрушения стены и создания предпосылок угрозы жизни и здоровью населению. Специалисты проведут обследование и определят причины обрушения данного участка стены. В районе обрушения установлено ограждение», – сказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Петропавловска Анатолий Ковнацкий.

Напомним нашим читателям еще один вопиющий случай с подпорной стенкой. Он произошел 17 ноября прошлого года, когда оползень сошел на территорию Камчатского краевого объединенного музея на улице Ленинской, 20, во время циклона, обрушившегося на южные районы полуострова. Оползень снес подпорную стенку за музеем. Грунт подошел вплотную к зданию. К счастью, никто не пострадал. Уцелели и здание музея, и его фонды. Но тогда инцидент не повлек за собой каких-либо масштабных проверок состояния подпорных стен в городе.

Складывается впечатление, что в управлении безопасности жизнедеятельности о плачевном состоянии десятков подпорных стен даже не догадывались до тех пор, пока одна из них едва не похоронила под собой женщину, неудачно припарковавшую свой автомобиль. Почему сооружения не были проверены раньше? На этот вопрос у чиновников, похоже, ответа нет.

В результате, у нас уже становится традицией проводить проверки и принимать меры только после того, как произойдет очередная авария, или, что еще хуже, когда погибают дети. Возникают вопросы и о процедуре проверки подпорных стен. Если ревизоры ограничатся только их визуальным осмотром, как они смогут определить, какие объекты еще вполне надежны, а какие вот-вот рухнут? Кто сможет оценить тот критический угол покосившейся стенки, после которого она представляет собой угрозу жизни? И чего будут стоить такие проверки, если они будут проводиться так же, как инспекция канализационных люков в 2016 году, о которой не без гордости сообщал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович?

Наконец в администрации Петропавловска существует целое управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, которое возглавляет выпускник Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Ковнацкий. Одной из важнейших функций его и десятка его подчиненных является «участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах городского округа». Аналогичные задачи возложены и на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ПКГО. Неужели обе эти структуры, которые должны работать в соответствии с официально утвержденными планами, не способны выполнять возложенные на них задачи по профилактике различных ЧП, не дожидаясь трагедий и напоминаний?

Сегодня мы рассказали далеко не обо всех опасных объектах нашего города. В ближайших номерах «Вести» обязательно вернутся к этой теме.

Дмитрий ЧЕРНОВ