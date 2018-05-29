29 Мая 2018



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в парке

Мы познакомились, как в кино. Я сидела на лавочке возле любимого памятника и ела мороженое. Весна была в самом разгаре. Вокруг цвели деревья, наполняя воздух медовым ароматом. ОН появился внезапно. В красивом светлом костюме и с белой розой в руке. Походив вокруг небольшого фонтана, он присел на другой край моей скамейки. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. У меня было приподнятое настроение от того, что успешно сдала последний государственный экзамен и без пяти минут была обладателем диплома психолога. Эти изнурительные пять лет образовательного труда были позади. Нужно было строить планы, но усталость и напряжение сделали свою работу, поэтому я просто сидела и наслаждалась пением птиц, шумом воды фонтана и нежным сливочным вкусом талого пломбира.

Через несколько минут сосед по лавочке вдруг заговорил: «А я люблю шоколадный пломбир». «Рада за вас», – ответила я, выбрасывая упаковку от мороженого. «А вот розы люблю белые, – продолжил он – А вы? Какие розы любите вы?» Я взяла сумочку и, вставая с лавочки, ответила: «А я люблю красные розы». «Надеюсь, во всем остальном наши вкусы совпадут», – сказал незнакомец. Я удивленно посмотрела на него и, ответив, что он очень самонадеян, отправилась гулять по парку. Мы перекинулись всего парой фраз, но на душе моей было очень тепло. Незнакомец мне показался вполне интересным мужчиной лет тридцати. Легкая седина на висках совсем его не портила. Светлый костюм выгодно подчеркивал его смуглую кожу. Еще я обратила внимание на его красивые руки. Обладатель таких длинных, интеллигентных пальцев обязательно должен был быть либо художником, либо музыкантом. Еще немного пофантазировав о творчестве незнакомца, я решила покинуть парк и вернуться домой к родителям, которые с нетерпением ждали результатов моего экзамена. На выходе я снова увидела ЕГО. В руке была уже прекрасная пышная роза красного цвета. Он улыбнулся и сказал: «Надеюсь, теперь у меня будет шанс узнать ваше имя». Мы познакомились и решили еще немного прогуляться. Руслан рассказал о своей работе, которая ничего общего с творчеством не имела (он оказался врачом-травматологом), я – об университете. Мне было приятно находиться в его обществе. Когда я узнала, что Руслан не женат, в душе появилась надежда, что наше внезапное знакомство может перерасти во что-то более серьезное. Мы гуляли до позднего вечера. Потом Руслан проводил меня домой и поблагодарил за чудесную прогулку. На вопрос, кого он ждал в парке, Руслан ответил – меня. Я знала, что это неправда, но было невероятно приятно слышать эту сладкую ложь.

Так начался наш бурный, яркий роман. Единственное, что меня смущало, что встречались мы в съемных квартирах либо у друзей. Я боялась признаться себе в том, что причина таких тайных встреч могла быть только одна – мой Руслан был женат. Но эти печальные мысли я прогоняла прочь. Я видела, как он радовался нашим встречам, с какой нежностью дарил любовь и тепло. Иногда мы ходили в кафе и рестораны. На все вопросы, когда он покажет мне свое жилье, Руслан отвечал, что в нем идет ремонт. Но ремонт не мог длиться бесконечно, поэтому я терпеливо ждала его окончания. Прошло четыре месяца, но приглашения в его дом я так и не получила. Набравшись решительности, я первая начала разговор о будущем. К тому времени я устроилась на работу по специальности в пожарную часть. Вокруг меня «стаями» кружились мужчины, которые зависели от моего «приговора» – работать им дальше или сменить род занятий. Меня окружали вниманием, засыпали комплиментами, подарками, а я так и не знала – свободна или нет. Разговоры намеками ничего не дали, поэтому пришлось перейти на конкретные вопросы. Мой мужчина долго слушал меня, потом посмотрел в глаза и сказал, что ничего больше он дать мне не сможет. Или я принимаю такую жизнь, или живу своей. Семейная жизнь – не для него. Эти слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. С самого детства я мечтала, как полюблю лучшего мужчину на свете, который подарит мне белое роскошное платье, красивый свадебный букет, на свадьбе нашей будет двухэтажный торт и много близких и родных людей вокруг. От той детской картинки остался только мужчина с красной розой в руке, которого я любила без памяти. Мои глаза мгновенно наполнились слезами, я не знала, как поступить. Расстаться прямо в ту же минуту я была не готова, но и принять эту правду – тоже. Увидев мои слезы, он попытался меня утешить, но слова его были нелепыми и ненужными. В тот день мы расстались, не поцеловав друг друга на прощанье. На следующий день я уехала в командировку. Мы не виделись целую неделю. Каждый день разлуки давался мне с огромным трудом. Я понимала, что не смогу жить без моего Руслана, поэтому решила принять его условия и отказаться от мечты стать настоящей невестой.

По возвращении я бросила сумку с вещами и побежала к нему в больницу, в надежде, что он там. Путь до больницы проходил через наш любимый парк. Хотя на дворе была уже настоящая осень, на улице было тепло. Подойдя ближе к уже неработающему фонтану, я услышала родной голос. Покрутив головой, я увидела его на нашей скамейке с белой розой в руке… Он кокетничал с какой-то девушкой…

В моей душе все перевернулось. Я не хотела верить своим глазам. Мне было горько осознавать, что оказалась такой дурой, очередной забавой для такого подлого человека. Больше всего меня злило, что я – дипломированный психолог – смогла попасться на крючок обыкновенному ловеласу. И не просто попасться, а влюбиться. Я не стала выдавать свое присутствие, развернулась и пошла прочь от того места, где когда-то была счастлива…

Мир вокруг стал серым и унылым. Я прокручивала в голове наши встречи и искала, где и когда могла ошибиться, на что должна была обратить внимание. Но перед собой видела только его красивые зеленые глаза, наполненные любовью и нежностью. Он всегда искренне благодарил, когда в его утомительные ночные дежурства я приносила что-нибудь вкусненькое, приготовленное своими руками. Радовался нашим встречам, в карманы верхней одежды незаметно подкладывал записки со своими стихами. Неужели мужчины могут так натурально играть? Эти мысли меня окончательно измучили, я серьезно заболела…

Мама целыми днями дежурила у моей кровати. От госпитализации я отказалась, поэтому болеть осталась дома. Каждый вечер температура достигала сорока градусов, я бредила, снились кошмары. Врачи скорой помощи разводили руками, делали какие-то уколы и уезжали. Прийти в себя я смогла лишь через десятый дней. Когда я почувствовала голод, поняла, что пошла на поправку. Для родных это было счастливое излечение от бушующего гриппа, для меня – тяжелое пробуждение ото сна.

Я погрузилась в работу. Дни были – словно под копирку. Даже ухаживания моих коллег меня не волновали. В каждом из них я видела подлого предателя чьей-нибудь женской души. Вечерами после работы я гуляла, но никогда больше не заходила в тот парк. Однажды перед новогодними праздниками мои родители предложили посмотреть на украшенный город. Я долго сопротивлялась, но все же согласилась. Арка на входе в парк была усыпана цветными огнями. Стволы деревьев увиты гирляндами. Чистый белый снег отражал свет, поэтому все вокруг сияло и светилось. В глубине парка я заметила знакомый силуэт. Рядом с Русланом, держа его за руку, шла девочка лет пяти. Они о чем-то оживленно беседовали. Я встала как вкопанная. Значит, он действительно просто женатый семьянин, подумала я. На душе моей снова стало горько. Я развернулась и хотела убежать из парка, но Руслан меня заметил и окликнул по имени. Было глупо делать вид, будто мы не знакомы. Я повернулась. Он смотрел на меня такими же чистыми и открытыми глазами, в них я видела радость от нашей встречи. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Вдруг девочка стала теребить руку Руслана и сказала: «Папа, кто это?» «Никто», – быстро ответила я. «Таких имен не бывает», – улыбаясь, ответила девочка. «Она похожа на мою маму», – вдруг продолжила она. Я онемела на секундочку. «Да, Юлечка, очень похожа», – ответил Руслан и объяснил, что мама Юли умерла три года назад. Девчушка стала прыгать на одном месте и попросила вернуться домой, поскольку очень замерзла. Я попыталась проститься, но девочка пригласила меня в гости. Несколько секунд мы с Русланом растерянно смотрели друг на друга, но его дочка не унималась, она требовала, чтобы я непременно пошла с ними. Протянув мне маленькую ручку, она сказала, что живут они рядом, только ей непременно нужно знать, как меня зовут. Я представилась, предупредила родителей, что задержусь, и мы отправились в дом, в котором я давно мечтала побывать. Он и вправду оказался рядом с парком. Подойдя к квартире, я почувствовала невероятное волнение, будто за этой дверью что-то в моей жизни должно было измениться.

Квартира оказалась очень уютной. Юля, не успев сбросить верхнюю одежду, побежала в свою комнату показывать мне рисунки. В коридоре мы с Русланом на минуту остались одни. Он обнял меня и на ухо прошептал, что очень скучал. В ответ я прижалась к нему еще крепче. Но нужно было идти к нетерпеливой девчушке. Собрав по коридору вещи Юли, я зашла в ее комнату. На стене около кровати висел портрет ее мамы. Мы действительно оказались невероятно похожими. Ребенок рассказал мне про всех своих кукол, медведей, детский сад и друзей. Я смотрела на это маленькое чудо и испытывала невероятное, неизвестное до этого дня тепло. Мы повторили новогодние стихи и пошли в кухню, где Руслан уже накрывал на стол. После горячего чая девочку разморило, и она, прижавшись ко мне, задремала. Руслан попытался отнести ее в кровать, но Юля стала хныкать и просила оставить ее рядом со мной. Папа противиться не стал. С Русланом мы говорили шепотом.

Он рассказал, что с мамой Юли был знаком с юных лет. Ее звали Людмила. Всем вокруг было крайне важно их поженить. Но характер у Людмилы был взбалмошный. Она устраивала скандалы по любому поводу. Они часто ссорились, даже расставались. Но родители молодых всегда старались их примирить. Когда родилась Юля, все стало еще хуже. Ругань и оскорбления целыми днями сыпались из уст молодой матери. Она требовала, чтобы Руслан бросил работу в городской больнице и наконец-то начал зарабатывать деньги, которых всегда не хватало. Да и постоянные ночные дежурства выводили из равновесия его жену. Но Руслан любил свою работу и больницу, поэтому не захотел даже обсуждать вопросы поиска другой работы. Тогда Людмила решила мстить мужу за упрямство. Как только он уходил на дежурства, она оставляла ребенка одного и уходила веселиться с подругами. Все осталось бы незамеченным, если бы Руслан не вернулся раньше положенного времени. Утром того же дня Людмила заявила, что не собирается жить иначе, пока в доме не появятся настоящие деньги. В ночные дежурства Руслана за девочкой присматривала его мама. Но однажды Людмила поехала с подругами за город. За рулем сидел выпивший приятель одной из подруг. После дождя дорога была мокрой, водитель не справился с управлением и попал в аварию. Никто не пострадал, кроме Людмилы. Она спала на заднем сидении и от удара у нее сломались шейные позвонки. Она умерла мгновенно, оставив маленькую дочь без матери…

В жизни Руслана все переменилось, но главное, он понял: если родной матери дочь была не нужна, так вряд ли она будет нужна чужой женщине. Поэтому и решил для себя: лучше мимолетные романы, редкие встречи, чем неясная перспектива возможной семьи. Мужчина может забыть женщину, но вот еще раз травмировать дочь он не захотел. Но со мной все пошло не так. Вместо требований я проявляла заботу, окружив его любовью. Но исход был очевиден, рано или поздно я захотела бы ясности, – что и произошло. Страх перед тем, что дочь могла меня не принять, взял верх. Руслан попытался меня забыть, снова вернулся к плану «белая роза», но у него больше ничего не получалось. Свое сердце он давно отдал только мне.

За все время рассказа отца Юля во сне подергивала пальчиками, не отрывая своей руки от моей. Когда он смотрел на нас, его глаза были влажными. Он просил прощения за сомнения и за ту боль, которую причинил мне, и просил стать его женой. Мне еще нужно было решиться взять на себя обязанности матери для чужого ребенка. Либо отказаться от своей любви.

Многие меня осудили, даже крутили у виска, но я согласилась стать мамой чужой дочери. Мой Руслан смог воплотить в жизнь все мои детские мечты и даже больше. Я стала настоящей женой и мамой одновременно.

Ариша ЗИМА