ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ?

05 Июня 2018



Российские спортивные чиновники по секрету согласились с выводами ВАДА

Главная сенсация последних месяцев в мире спорта на днях, как ни странно, осталась почти незамеченной российской прессой. Сообщение о том, что российские спортивные функционеры фактически согласились с выводами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о существовании в нашей стране государственной допинговой программы первыми сообщили французская спортивная газета «Экип» (L'Equipe, в переводе – «Команда») и немецкий сайт «Спортшау» (sportschau.de, в переводе – «Спортивное обозрение»).

Речь идет о секретном письме, которое направили в адрес президента ВАДА Крейга Риди министр спорта России Павел Колобков, теперь уже бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Ранее Павел Колобков заявил, что Россия в письме принимает решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря прошлого года о временной приостановке членства ОКР в этой организации, после чего наша сборная была вынуждена выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. Данное решение базировалось на докладе Самуэля Шмида о допинговой системе в России.

Ключевое отличие доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена от доклада комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида в том, что в последнем нет ссылок на государственную допинговую систему в России. Позднее господин Колобков опроверг сообщения о том, что данным тайным посланием Россия якобы согласилась с выводами расследования под руководством Макларена.

Именно отрицание Россией доклада этой комиссии Макларена (особенно в части о государственной системе поддержки допинга) считается главной причиной отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это создает нашей стране серьезные проблемы в мировом спорте на протяжении двух с половиной лет. Переговоры о возвращении лицензии идут очень тяжело, и всегда были конфиденциальными.

Возможно, как раз по этой причине российская сторона отказалась от обнародования письма в ВАДА. Впрочем, для западных изданий это не стало препятствием. Причем источник нынешней утечки информации вполне понятен. Одним из авторов публикации на сайте «Спортшау» является не кто иной, как журналист Хайо Зеппельт, известный своими документальными фильмами, разоблачающими употребление российскими чемпионами запрещенных препаратов. Все эти ленты были основаны лишь на показаниях перебежчика, экс-главы РУСАДА Григория Родченкова. Один из фильмов под названием «Икар» даже был в прошлом году удостоен престижной кинопремии «Оскар».

Смысл публикации конфиденциального текста тоже не является для нас тайной. Нашим западным оппонентам выгодно вывести переговоры в публичное пространство, где прийти к соглашению будет гораздо сложнее. В целом можно сказать, что «рассекреченное» письмо выдержано в очень осторожном стиле и оставляет большой простор для трактовок. О том, что Россия признает доклад Макларена, там действительно не говорится. Впрочем, не говорится и о его отрицании. Сегодня мы публикуем перевод письма, впервые обнародованного немецким сетевым изданием.

«Уважаемый сэр Крэйг Риди!

Мы, нижеподписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.

Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).

В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.

От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.

Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.

Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 Антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.

В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал: «Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования ВАДА и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это».

Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопинговой лабораторией Московскому государственному университету.

Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации, могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.

Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.

С наилучшими пожеланиями,

министр спорта России Павел Колобков,

президент Олимпийского комитета России Александр Жуков,

президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин».

Выводы, как о явном смысле этого письма, так и о том, что сказано, как говорится, между строк, наши читатели теперь могут сделать сами. Мы же отметим любопытную деталь: меньше чем через месяц после его отправки один из подписантов, а именно Александр Жуков оставил свой пост главы ОКР. По официальной версии – из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Государственной думы РФ.

Новым президентом Национального олимпийского комитета 29 мая был избран руководитель российской делегации в Пхенчхане четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. За его кандидатуру проголосовали 214 участников олимпийского собрания, или 78,8 процента, а для победы нужно было набрать половину плюс один голос. Второй кандидат – выдающийся пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы Александр Попов – набрал лишь 56 голосов.

Между тем в конце апреля нынешнего года в Лозанне Спортивный арбитражный суд (САС) опубликовал мотивировочные части решений по делам двух российских спортсменов – лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова. Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) за допинговые нарушения аннулировал результаты, показанные спортсменами в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранил их от участия в Играх.

Легков и Зубков опротестовали вердикт МОК в САС, и не без успеха. Так, решение о дисквалификации Александра Легкова, чемпиона Сочи в гонке на 50 километров, месяц назад заявившего о завершении международной карьеры, было отменено полностью. Что касается Александра Зубкова, то две золотые медали Сочи-2014 ему не вернули, зато отменили запрет на участие в Олимпиадах.

Но проблема в том, что существование «коктейлей Родченкова» на основе трех видов анаболиков уже доказано, и это вовсе не миф. Были и баночки с таблетками, и виски с вермутом. И все это применялось, хотя далеко не всеми. Во всяком случае Легков с Вылегжаниным это признали. Значит, кто-то все эти препараты раздавал, инструктировал спортсменов, следил за временем принятия и дозировками. И наверняка замешан в этом был не один Родченков.

Так что, по сути, данным секретным письмом в ВАДА наша страна все же признала расследование комиссий Макларена и Шмида. И теперь как у российской спортивной общественности, так и у болельщиков возник к чиновникам ряд неудобных вопросов.

До того, как наши флаг и гимн не были допущены в Пхенчхан, Россия уже становилась жертвой крупного допингового скандала в легкой атлетике в связи с заявлениями о массовом употреблении допинга в этом виде спорта, сделанными эмигрировавшими в США бегуньей Юлией Степановой, а также ее мужем и тренером Виталием Степановым. В результате наши легкоатлеты были отстранены от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а паралимпийскую сборную России и вовсе не пустили на игры в полном составе.

Так почему же наши спортивные функционеры во главе с тогдашним профильным министром Виталием Мутко и руководителем РУСАДА с характерной фамилией Дурманов еще тогда не обратили внимания на такой удар? Все их заявления сводились к тому, что «все это ложь, целью которой являются попытки дискредитировать Россию». Почему, несмотря на то, что российскому спорту был подан недвусмысленный сигнал о необходимости срочно пресечь допинговую индустрию, ничего за два последующих года так и не было сделано?

Как вышло, что отстраненные спортсмены, некоторых из которых спортивный арбитраж впоследствии признал невиновными, остались фактически один на один со своими бедами без какой-либо поддержки со стороны государства? Не будем же мы всерьез считать такой поддержкой «потешные» состязания для фигурантов допингового скандала в Москве, проходившие на пустых стадионах окраин столицы и не вызвавшие особого интереса ни у самих спортсменов, ни у публики? Зачем, в конце концов, мы два года сидели, сложа руки, делая вид, что не замечаем и не хотим замечать проблему?

Вместе с тем спортивные победы давно являются одним из основных материалов, цементирующих любую нацию. Государственный флаг, поднятый на флагштоке, национальный гимн, звучащий в честь чемпиона, незаменимы для сплочения людей во всеобщем ликовании. В этом смысле вполне понятно желание России, столкнувшейся со многими вызовами на мировой арене, провести у себя зимнюю Олимпиаду и футбольный чемпионат мира. Но наши западные противники разгадали этот маневр и нанесли по российскому спорту удар, откуда его мы не ждали.

Как это ни удивительно, но здесь снова дала о себе знать загадочная русская душа. Запад думал, что, надавав нам оглушительных оплеух, разрушит доверие людей к государственной власти в целом и к Президенту РФ в частности. Получилось, однако, ровно наоборот. Мы теснее сплотились вокруг национального лидера, что и подтвердили результаты голосования на президентских выборах 18 марта.

Иностранные идеологические лекала так и не подошли к изгибам российского национального менталитета.

Дмитрий ЧЕРНОВ

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ