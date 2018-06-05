МЫ ВОКРУГ СОЛНЦА, ИЛИ СОЛНЦЕ ВОКРУГ НАС?

05 Июня 2018



С 1 сентября 2018 года в средних школах Камчатки начнут преподавать астрономию

Два года назад министр образования и науки РФ (теперь министр просвещения) Ольга Васильева решила вернуть в средние школы предмет «Астрономия». Если кто забыл, то астрономия в классическом определении – это наука о строении и развитии космических тел, их систем и Вселенной в целом.

Основными разделами астрономии являются астрометрия, небесная механика и астрофизика. Не буду расшифровывать эти понятия и рассказывать, как астрономия важна для формирования мировоззрения людей. Похоже, в 2016 году Ольга Васильева это тоже поняла и решила восполнить мировоззренческий пробел. Она поставила задачу российским общеобразовательным школам включить предмет «Астрономия» для преподавания в 11 классах не позднее 1 сентября 2018 года. На курс астрономии отводится не менее 35 часов, т. е. один урок в неделю. Эти часы заберут из курса физики. Наша газета уже касалась этой темы. Главный вопрос, на который хотели бы получить ответ директора школ и родительское сообщество в Камчатском крае, – где взять столько учителей астрономии и соответствующие учебники?

Госпожа Васильева решила проблему просто: все преподаватели физики прошли дополнительный курс обучения по астрономии, а также в ускоренном темпе был написан соответствующий учебник по астрономии. Повезло тем школам, в которых были учителя по физике. А что делать тем, у которых таковых не нашлось? Дефицит кадров в камчатских школах приобретает масштабы регионального бедствия. Не хватает учителей математики, физики, биологии, географии, химии. Средний возраст учителя в общеобразовательной школе на Камчатке стремительно приближается к отметке 50 лет. Возможно, астрономию в некоторых школах будут преподавать учителя математики или географии. Если дело с педагогическими кадрами не изменится, то скоро мы будем слушать курс астрономии в какой-нибудь специальной телевизионной передаче. Представьте себе: старшеклассники приходят в класс, в определенное время им включают телевизор, и они конспектируют речь выступающего. Затем телевизор выключают, школьники могут переписать на цифровой носитель выступление и прослушивать его дома. Гениально! При всем при этом министр образования Камчатского края Виктория Сивак уверена, что проблема кадров – это проблема директоров школ. Мол, они обязаны находить учителей. Уважаемому министру пора бы понять, что заниматься пополнением учительского корпуса Камчатского края – это одна из ее важнейших задач. Или она полагает, что всех старшеклассников можно перевести на телевизионное самообучение? Ученики способны самостоятельно прийти в класс и включить телевизор. А еще лучше не приходить в школу, а заниматься на дому. Сколько проблем тогда уйдет от Виктории Ивановны? Ой, много…

Но вернемся к астрономии. Столь острое желание министра просвещения Ольги Васильевой срочно начать осваивать астрономию в общеобразовательных школах выросло не на пустом месте. Последние несколько лет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучал, насколько хорошо образованы россияне. Согласно опросу ВЦИОМ, 25 % взрослых россиян (среди подростков эта цифра достигает 60 %) считают, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Наш министр просвещения РФ госпожа Васильева считает, что астрономия прививает иммунитет к лженауке. Умеет Ольга Юрьевна напустить загадочного тумана на банальные истины: Волга впадает в Каспийское море, а Земля вращается вокруг Солнца. Но так было не всегда, в смысле вращения Солнца. Древнегреческие ученые Аристотель и Птолемей, жившие 300 и 200 лет до нашей эры, убедили просвещенное население, что Солнце вращается вокруг Земли. Они заложили основы геоцентризма. Римская католическая церковь придерживалась их учения, считая, что оно не противоречит Ветхому Завету и Евангелию. Всех, кто считал иначе, они объявляли еретиками. 17 февраля 1600 года итальянец Джордано Бруно за свои убеждения, включая те, что Земля вращается вокруг Солнца, был приговорен к казни. 9 февраля инквизиционный трибунал признал Бруно «не раскаявшимся упорным и непреклонным еретиком». Он был лишен священнического сана и отлучен от церкви. Губернатор Рима приказал подвергнуть его наказанию «без пролития крови», т. е. живьем придать огню. Приговор был приведен в исполнение в Риме на площади Цветов. Своим судьям Бруно заявил: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю. Сжечь – не значит опровергнуть!»

9 июня 1989 года на площади Цветов в Риме был открыт памятник великому итальянцу и ученому Джордано Бруно. Но до сих пор Римская католическая церковь не реабилитировала его, считая действия инквизиторов оправданными. Неужели католики до сих пор считают, что Солнце вращается вокруг Земли? Другой видный итальянский ученый Галилео Галилей утверждал уже после смерти Джордано Бруно, что Земля вращается вокруг Солнца и одновременно вращается вокруг своей оси, за что тоже предстал перед инквизиционным трибуналом. Его вынудили раскаяться и отречься от своих убеждений. После приговора он встал на колени и произнес текст отречения. Девять лет Галилео Галилей провел под домашним арестом и скончался 8 января 1642 года в возрасте 77 лет. 31 октября 1992 года Папа Иоанн Павел II после двухлетней работы комиссии по реабилитации Галилео Галилея официально признал: «Инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив ученого отречься от теории Коперника». Согласно этой теории Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Этот, скорее, политический жест Папы Римского никак не затронул самого решения инквизиционного трибунала о заточении великого ученого сначала в тюрьму, а затем под домашний арест. Другими словами, Иоанн Павел II сказал: «Посадили правильно, вот только не надо было силой выбивать отречение». Но если бы этого не произошло, т. е. не отрекись Галилео Галилей от своих убеждений, его бы сожгли на костре, так же, как и Джордано Бруно. Выходит, для четверти населения России жертвы, которые принесли на алтарь науки итальянцы Бруно и Галилей, оказались напрасными.

Следуя смыслу сказанного министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, можно считать, что уважаемый министр уверена, банальное невежество четверти россиян – это не иначе как следствие увлечения лженаукой, т. е. вера в учение Аристотеля - Птолемея. Убежден, среди тех российских граждан, кто принимает геоцентрическую систему мира, вряд ли найдутся знатоки трудов Аристотеля, Птолемея, или хотя бы кто-то вспомнит эти имена.

Постараемся узнать, каким образом астрономия исчезла как предмет из программы средней общеобразовательной школы. Все началось с того, что в 1991 году предмет астрономия в школах перестал быть базовым. Это означало, что он перешел в разряд факультативного курса. Со временем безнадежно устарел и сам учебник по астрономии. Нет учебника – нет предмета. Целых восемь лет в России было потрачено на разработку нового учебника по астрономии. В 2008 году на суд Министерства образования и науки РФ было представлено четыре разных учебника по астрономии. Ни один из них не был одобрен министерством. Таким образом, астрономия как предмет в общеобразовательной школе окончательно умерла. Наше мировоззрение, безусловно, деформировалось из-за отсутствия элементарных знаний по астрономии. Космос, звезды, планеты, галактики и т. п. – это то, что нам помогает почувствовать бесконечные масштабы мироздания. Мы никогда не перестанем смотреть в небо на звезды, пытаться найти созвездия Большой и Малой Медведицы, увидеть пояс Ориона и считать падающие «звезды» (метеориты). Вселенная прорастает в нас осознанием ее величественности и общим пониманием того, как она устроена. Знания объединяют людей, а невежество разделяет. Строить свое мировоззрение без элементарных знаний о Вселенной – это все равно, что верить в Илью Пророка, мчащегося по небу на своей колеснице, мечущему громы, молнии, и просить, чтобы он ехал помедленнее и выбирал молнии покороче, а громы потише.

О том, что без астрономии – не жизнь, а какая-то нервная маята, говорит еще и то, как быстро (в течение года) утвердили школьный учебник. Остается вопрос, – когда он появится в общеобразовательных школах? Пока школьникам придется заниматься по старым «фолиантам», если они, конечно, еще остались.

Подытоживая «покорение космоса» в стенах школы, не будем придаваться унынию. Необходимо запомнить на первый раз хотя бы пять постулатов:

– Земля вращается вокруг Солнца и одновременно вокруг собственной оси;

– Вселенная бесконечна;

– Земля – третья планета Солнечной системы;

– На Марсе, четвертой планете Солнечной системы, нет воды;

– Солнце – это звезда.

И еще. Пусть не принимают близко к сердцу сторонники геоцентрической модели мира афоризм Козьмы Пруткова: «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц – ночью». Это такая астрономическая шутка.

Вячеслав Скалацкий