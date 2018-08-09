ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

31 Июля 2018



В 12 километрах от Петропавловска-Камчатского, вблизи поселка Чапаевка, когда-то был расквартирован танковый полк 22-й мотострелковой дивизии (войсковая часть № 61761). И тогда в поселке кипела жизнь.

А сейчас посещение этого места производит тягостное впечатление. И дело тут не в печали по не самому завидному концу прославленного боевого соединения – нет. И даже не в том унынии, что обычно навевают покинутые безлюдные места, где когда-то кипела жизнь.

Сегодня численность населения Чапаевки едва дотягивает до 700 человек. Среди старых развалившихся построек бродят грустные коты и лежат, как будто навечно устроившись на поселковых улицах, груды мусора. И никакой высокоскоростной Интернет, который, по бодрому сообщению в администрации краевого центра, стал доступен жителям этого уголка Камчатки, не очень-то помогает им в благоустройстве их среды обитания. По-другому это место назвать – язык не поворачивается. Еще в пределах района ТЭЦ-2 начинаешь чувствовать специфический «аромат», с источником которого жители Чапаевки пытаются бороться вот уже не один год. Пока результат, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Отчаявшиеся чапаевцы звонят и пишут во все инстанции. В 2015 году, по итогам встречи жителей поселка с губернатором Камчатского края был составлен перечень поручений (для администрации городского округа, Министерства имущественных и земельных отношений, агентства по ветеринарии, Министерства транспорта и дорожного строительства края, Государственной жилищной инспекции края и Инспекции государственного экологического надзора), который предусматривал в числе прочего провести контрольные мероприятия по устранению нарушений природоохранного законодательства, связанного со сбросом рыбных отходов на местность в районе поселка Чапаевка.

Однако тогда в результате длительной переписки чиновников (с апреля по сентябрь) родился замечательный документ, в котором все подробненько разъяснялось. (Здесь и далее грамматика и орфография документов сохранены. – Ред.) «В Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края рассмотрено обращение о сбросе на поля, в 800 км от п. Чапаевка, жидких рыбных отходов. По ранее рассмотренным обращениям граждан установлено, что данным видом деятельности занимается ООО «Экологический резерв». С учетом того, что данная организация находится в Перечне конкретных объектов хозяйственной или иной деятельности по территории Камчатского края, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному экологическому контролю, обращение по подведомственности (поднадзорности) направляется в управление Росприроднадзора по Камчатскому краю для дальнейшего рассмотрения и ответа заявителю».

Все. На 2015 год работа Инспекции государственного экологического надзора в этом направлении была благополучно завершена. «Резерв» же экологический продолжил вонять на всю округу и дальше.

Не дождавшись никаких изменений в реальной действительности, жители Чапаевки вновь (опять в апреле. Видимо, неудачный для такого рода обращений месяц. – Ред.) обращаются с аналогичным заявлением уже во время прямого эфира на «Радио СВ» к и. о. руководителя инспекции В. Живолудову. «Сколько еще нам терпеть эту вонь?!» – спрашивают жители Чапаевки.

Бестолковым чапаевцам снова объясняют: «…С учетом того, что данная организация…», в общем, читайте текст выше.

Ни член общественного совета избирательного округа Кронов, ни депутат Государственной думы Слыщенко, никто не в силах помочь изнывающим от вонищи жителям петропавловского пригорода. Господин Живолудов посылает всех обжаловать его ответы «в досудебном (внесудебном) порядке, установленном постановлением правительства Камчатского края от 01.04.2008 № 81-П».

Агентство по ветеринарии Камчатского края на жалобы жителей Чапаевки отвечает буквально следующее: «…в результате осмотра территории установлены разливы жидкости коричневого, серо-зеленого цвета с жировой пленкой желтого цвета на поверхности, с неприятным прогорклым запахом, предположительно подпрессовый бульон. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования […] подпрессовый бульон относится к отходам производства «отходы при обезвреживании биологических отходов». Биологические отходы, а именно отходы, получаемые при переработке рыбы (кости, головы, хвосты, внутренности и др.) не обнаружены. Отношения в области обращения с отходами производства не относящимся к биологическим отходам не регулируются ветеринарным законодательством и, следовательно, не относятся к полномочиям агентства по ветеринарии Камчатского края».

Нет, это не коровьи какашки, поэтому, извините, ничего мы тут поделать не можем! Наверняка, жители Чапаевки после такого ответа вздохнули полной грудью: «Ну хоть какая-то определенность». И продолжили писать жалобы дальше.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Камчатскому краю в августе 2017 «успокоило» жалобщиков длинным объяснением: «… на земельном участке с кадастровым номером […] осуществляется сброс подпрессового бульона на поле, который образовался при производстве рыбной муки. Земельный участок отнесен к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки сельскохозяйственных угодий. Земельный участок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов. Сброса подпрессового бульона в водные объекты не обнаружено. А ООО «Экологический резерв» проводит сельскохозяйственные работы с целью улучшения агрохимического состояния почвы путем разлива подпрессового бульона не деградированные земли, ранее выведенные из сельхозоборота, а так же совместно с ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» проводит научно-исследовательские работы с целью разработки мер по улучшению плодородия земель сельхозугодий.

Учитывая многократные жалобы жителей п. Чапаевка в отношении ООО «Экологический резерв» возбуждено дело об административном правонарушении (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления), проводится административное расследование. […] По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с КоАП РФ».

Не дождавшись обещанных мер, жители многострадальной Чапаевки в который раз задают вопрос на горячей линии. Обращение передается… правильно, в Инспекцию государственного экологического надзора Камчатского края, которая перенаправляет очередное обращение… в управление Росприроднадзора и сообщает, что заявителям разъяснено, что «отсутствуют основания для проведения Инспекцией иных мероприятий по контролю; при наличии более конкретных сведений о правонарушителе (например, номер машины, везущей отходы или другое)».

Росприроднадзор отвечает всем адресатам, что обращения рассмотрены и «принято решение об их передаче в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю для рассмотрения в рамках имеющихся полномочий».

И в конце года, 25 декабря 2017, управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю получает документ, который называется «О направлении обращения». В нем, кроме всего вышеописанного, добавлено, что «…из отчетов ФГБНУ «НИИСХ» следует, что при применении подпрессового бульона в качестве удобрения биологическая активность почвы возрастала, а также была получена существенная прибавка урожая».

О каком урожае идет речь, не сообщалось. Кстати, в выписке из ЕГРЮЛ в сведениях о видах деятельности ООО «Экологический резерв» есть «выращивание плодовых деревьев, кустарников, орехов, специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур». Не под эти ли плодовые и пряно-ароматические готовит почву «Резерв»?

Не похоже, что перспективы выращивания садов и, видимо, связанные с этим научно-исследовательские изыскания «Экологического резерва» радуют жителей неудачно расположенной Чапаевки и близлежащих пригородов Петропавловска. Им по-прежнему не нравится запах совсем не эфиромасличных культур. И они продолжают требовать прекращения вывоза рыбных отходов в район полигона Радыгино. В июне этого года депутат городской думы Андрей Борисенко, получив очередное обращение, выехал на место «проведения научно-исследовательских работ». Результатом стало депутатское обращение в управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу: «В настоящее время место слива отходов размещается гораздо ближе к автомобильной дороге, чем в прошлом году. В непосредственной близости от места слива расположены емкости примерно наполовину заполненные рыбными отходами. […] В районе места слива ощущается сильный запах, который распространяется по территории округа, вплоть до городской черты (ул. Пограничная). Запах отходов привлекает диких животных (медведей), что представляет опасность для жителей района. Прошу вас рассмотреть данное обращение, принять меры в соответствии с действующим законодательством и сообщить мне о принятых мерах».

В связи с многочисленными жалобами жителей Чапаевки с аналогичным вопросом обратился в Инспекцию государственного экологического надзора и главный редактор «Вестей».

Мы получили пространный ответ (7 страниц печатного текста), что «в соответствии с законодательством […] государственный экологический надзор делится на федеральный государственный экологический надзор и региональный государственный экологический надзор». Нам разъяснили, что является объектами этих надзоров и какова цель разделения надзоров на два вида. Перечислили все нормативные документы, которыми эта поднадзорность установлена и еще много чего нужного и полезного для сложившейся в Чапаевке многолетней ситуации.

Также нам разъяснили, что федеральные органы экологического надзора не вправе осуществлять экологический надзор в отношении региональных объектов, и наоборот.

Еще сообщили, что в Едином государственном реестре юридических лиц индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств в Камчатском крае числится 26 451.

И что объект ООО «Экологический резерв» подлежит федеральному государственному надзору. Перечислили всю информацию из ЕГРЮЛ по этому «Резерву», которую мы и так нашли без особого труда.

Уведомили, что первое обращение о наличии неприятного запаха получено в 2014 году (список обратившихся прилагается), куда по поднадзорности направлены все обращения (список адресов – тоже).

И далее следовало: «…в связи с изложенными обстоятельствами предлагаем полную информацию по использованию ООО «Экологический резерв» земельного участка получить у надлежащих государственных органов контроля (надзора): в правлениях Росприроднадзора, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и агентстве по ветеринарии».

Последним абзацем этого образцового чиновничьего эпистолярного жанра стали слова (напоминаем: текст в редакции авторов письма): «Поддерживаем газету «Вести» в поиске решения проблемы содержания приведенного земельных участка с соблюдением требований земельного законодательства, в том числе исключения загрязнения атмосферного воздуха неприятными запахами».

Мы только не поняли, почему при наличии такого количества «охранительных ведомств» и их сотрудников, они могут только «поддерживать газету «Вести» в поиске решения проблемы», а не решать эту конкретную проблему? И что делать жителям Чапаевки? Может быть, перенесение офисов уважаемых организаций на проблемные территории помогло бы сделать жизнь наших пригородов более комфортной и менее «ароматной»?

А пока там реальная зона отчуждения. От городского благоустройства и комфортной среды для проживания.

Татьяна СТЕПАНОВА