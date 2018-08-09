ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

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31 Июля 2018

В 12 километрах от Петропавловска-Камчатского, вблизи поселка Чапаевка, когда-то был расквартирован танковый полк 22-й мотострелковой дивизии (войсковая часть № 61761). И тогда в поселке кипела жизнь.

А сейчас посещение этого места производит тягостное впечатление. И дело тут не в печали по не самому завидному концу прославленного боевого соединения – нет. И даже не в том унынии, что обычно навевают покинутые безлюдные места, где когда-то кипела жизнь.

Сегодня численность населения Чапаевки едва дотягивает до 700 человек. Среди старых развалившихся построек бродят грустные коты и лежат, как будто навечно устроившись на поселковых улицах, груды мусора. И никакой высокоскоростной Интернет, который, по бодрому сообщению в администрации краевого центра, стал доступен жителям этого уголка Камчатки, не очень-то помогает им в благоустройстве их среды обитания. По-другому это место назвать – язык не поворачивается. Еще в пределах района ТЭЦ-2 начинаешь чувствовать специфический «аромат», с источником которого жители Чапаевки пытаются бороться вот уже не один год. Пока результат, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Отчаявшиеся чапаевцы звонят и пишут во все инстанции. В 2015 году, по итогам встречи жителей поселка с губернатором Камчатского края был составлен перечень поручений (для администрации городского округа, Министерства имущественных и земельных отношений, агентства по ветеринарии, Министерства транспорта и дорожного строительства края, Государственной жилищной инспекции края и Инспекции государственного экологического надзора), который предусматривал в числе прочего провести контрольные мероприятия по устранению нарушений природоохранного законодательства, связанного со сбросом рыбных отходов на местность в районе поселка Чапаевка.

Однако тогда в результате длительной переписки чиновников (с апреля по сентябрь) родился замечательный документ, в котором все подробненько разъяснялось. (Здесь и далее грамматика и орфография документов сохранены. – Ред.) «В Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края рассмотрено обращение о сбросе на поля, в 800 км от п. Чапаевка, жидких рыбных отходов. По ранее рассмотренным обращениям граждан установлено, что данным видом деятельности занимается ООО «Экологический резерв». С учетом того, что данная организация находится в Перечне конкретных объектов хозяйственной или иной деятельности по территории Камчатского края, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному экологическому контролю, обращение по подведомственности (поднадзорности) направляется в управление Росприроднадзора по Камчатскому краю для дальнейшего рассмотрения и ответа заявителю».

Все. На 2015 год работа Инспекции государственного экологического надзора в этом направлении была благополучно завершена. «Резерв» же экологический продолжил вонять на всю округу и дальше.

Не дождавшись никаких изменений в реальной действительности, жители Чапаевки вновь (опять в апреле. Видимо, неудачный для такого рода обращений месяц. – Ред.) обращаются с аналогичным заявлением уже во время прямого эфира на «Радио СВ» к и. о. руководителя инспекции В. Живолудову. «Сколько еще нам терпеть эту вонь?!» – спрашивают жители Чапаевки.

Бестолковым чапаевцам снова объясняют: «…С учетом того, что данная организация…», в общем, читайте текст выше.

Ни член общественного совета избирательного округа Кронов, ни депутат Государственной думы Слыщенко, никто не в силах помочь изнывающим от вонищи жителям петропавловского пригорода. Господин Живолудов посылает всех обжаловать его ответы «в досудебном (внесудебном) порядке, установленном постановлением правительства Камчатского края от 01.04.2008 № 81-П».

Агентство по ветеринарии Камчатского края на жалобы жителей Чапаевки отвечает буквально следующее: «…в результате осмотра территории установлены разливы жидкости коричневого, серо-зеленого цвета с жировой пленкой желтого цвета на поверхности, с неприятным прогорклым запахом, предположительно подпрессовый бульон. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования […] подпрессовый бульон относится к отходам производства «отходы при обезвреживании биологических отходов». Биологические отходы, а именно отходы, получаемые при переработке рыбы (кости, головы, хвосты, внутренности и др.) не обнаружены. Отношения в области обращения с отходами производства не относящимся к биологическим отходам не регулируются ветеринарным законодательством и, следовательно, не относятся к полномочиям агентства по ветеринарии Камчатского края».

Нет, это не коровьи какашки, поэтому, извините, ничего мы тут поделать не можем! Наверняка, жители Чапаевки после такого ответа вздохнули полной грудью: «Ну хоть какая-то определенность». И продолжили писать жалобы дальше.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Камчатскому краю в августе 2017 «успокоило» жалобщиков длинным объяснением: «… на земельном участке с кадастровым номером […] осуществляется сброс подпрессового бульона на поле, который образовался при производстве рыбной муки. Земельный участок отнесен к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки сельскохозяйственных угодий. Земельный участок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов. Сброса подпрессового бульона в водные объекты не обнаружено. А ООО «Экологический резерв» проводит сельскохозяйственные работы с целью улучшения агрохимического состояния почвы путем разлива подпрессового бульона не деградированные земли, ранее выведенные из сельхозоборота, а так же совместно с ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» проводит научно-исследовательские работы с целью разработки мер по улучшению плодородия земель сельхозугодий.

Учитывая многократные жалобы жителей п. Чапаевка в отношении ООО «Экологический резерв» возбуждено дело об административном правонарушении (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления), проводится административное расследование. […] По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с КоАП РФ».

Не дождавшись обещанных мер, жители многострадальной Чапаевки в который раз задают вопрос на горячей линии. Обращение передается… правильно, в Инспекцию государственного экологического надзора Камчатского края, которая перенаправляет очередное обращение… в управление Росприроднадзора и сообщает, что заявителям разъяснено, что «отсутствуют основания для проведения Инспекцией иных мероприятий по контролю; при наличии более конкретных сведений о правонарушителе (например, номер машины, везущей отходы или другое)».

Росприроднадзор отвечает всем адресатам, что обращения рассмотрены и «принято решение об их передаче в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю для рассмотрения в рамках имеющихся полномочий».

И в конце года, 25 декабря 2017, управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю получает документ, который называется «О направлении обращения». В нем, кроме всего вышеописанного, добавлено, что «…из отчетов ФГБНУ «НИИСХ» следует, что при применении подпрессового бульона в качестве удобрения биологическая активность почвы возрастала, а также была получена существенная прибавка урожая».

О каком урожае идет речь, не сообщалось. Кстати, в выписке из ЕГРЮЛ в сведениях о видах деятельности ООО «Экологический резерв» есть «выращивание плодовых деревьев, кустарников, орехов, специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур». Не под эти ли плодовые и пряно-ароматические готовит почву «Резерв»?

Не похоже, что перспективы выращивания садов и, видимо, связанные с этим научно-исследовательские изыскания «Экологического резерва» радуют жителей неудачно расположенной Чапаевки и близлежащих пригородов Петропавловска. Им по-прежнему не нравится запах совсем не эфиромасличных культур. И они продолжают требовать прекращения вывоза рыбных отходов в район полигона Радыгино. В июне этого года депутат городской думы Андрей Борисенко, получив очередное обращение, выехал на место «проведения научно-исследовательских работ». Результатом стало депутатское обращение в управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу: «В настоящее время место слива отходов размещается гораздо ближе к автомобильной дороге, чем в прошлом году. В непосредственной близости от места слива расположены емкости примерно наполовину заполненные рыбными отходами. […] В районе места слива ощущается сильный запах, который распространяется по территории округа, вплоть до городской черты (ул. Пограничная). Запах отходов привлекает диких животных (медведей), что представляет опасность для жителей района. Прошу вас рассмотреть данное обращение, принять меры в соответствии с действующим законодательством и сообщить мне о принятых мерах».

В связи с многочисленными жалобами жителей Чапаевки с аналогичным вопросом обратился в Инспекцию государственного экологического надзора и главный редактор «Вестей».

Мы получили пространный ответ (7 страниц печатного текста), что «в соответствии с законодательством […] государственный экологический надзор делится на федеральный государственный экологический надзор и региональный государственный экологический надзор». Нам разъяснили, что является объектами этих надзоров и какова цель разделения надзоров на два вида. Перечислили все нормативные документы, которыми эта поднадзорность установлена и еще много чего нужного и полезного для сложившейся в Чапаевке многолетней ситуации.

Также нам разъяснили, что федеральные органы экологического надзора не вправе осуществлять экологический надзор в отношении региональных объектов, и наоборот.

Еще сообщили, что в Едином государственном реестре юридических лиц индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств в Камчатском крае числится 26 451.

И что объект ООО «Экологический резерв» подлежит федеральному государственному надзору. Перечислили всю информацию из ЕГРЮЛ по этому «Резерву», которую мы и так нашли без особого труда.

Уведомили, что первое обращение о наличии неприятного запаха получено в 2014 году (список обратившихся прилагается), куда по поднадзорности направлены все обращения (список адресов – тоже).

И далее следовало: «…в связи с изложенными обстоятельствами предлагаем полную информацию по использованию ООО «Экологический резерв» земельного участка получить у надлежащих государственных органов контроля (надзора): в правлениях Росприроднадзора, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и агентстве по ветеринарии».

Последним абзацем этого образцового чиновничьего эпистолярного жанра стали слова (напоминаем: текст в редакции авторов письма): «Поддерживаем газету «Вести» в поиске решения проблемы содержания приведенного земельных участка с соблюдением требований земельного законодательства, в том числе исключения загрязнения атмосферного воздуха неприятными запахами».

Мы только не поняли, почему при наличии такого количества «охранительных ведомств» и их сотрудников, они могут только «поддерживать газету «Вести» в поиске решения проблемы», а не решать эту конкретную проблему? И что делать жителям Чапаевки? Может быть, перенесение офисов уважаемых организаций на проблемные территории помогло бы сделать жизнь наших пригородов более комфортной и менее «ароматной»?

А пока там реальная зона отчуждения. От городского благоустройства и комфортной среды для проживания.

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."