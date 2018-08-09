УРОКИ ИСТОРИИ

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31 Июля 2018

В своей рубрике «Уроки истории» мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с книгой Владимира Слабуки «95 лет органам безопасности на Камчатке: события и судьбы», выпущенной издательством «Русский остров» (г. Владивосток).

Деятельность органов безопасности на Камчатке неразрывно связана с историей полуострова – северо-восточного форта России. Близость границы накладывает свой отпечаток. Рассказывая о службе чекистов, автор раскрывает подробности событий, в разные годы происходивших на полуострове. Большая их часть не была известна даже историкам-краеведам. Сборник очерков, написанных живым и понятным языком, наверняка заинтересует жителей Камчатского края.

Фрагменты книги, относящиеся непосредственно к истории Камчатского полуострова, мы публикуем на страницах нашей газеты.

(Продолжение. Начало в № 22 (200) от 11.07.2018, № 23 (201) от 18.07.2018)

Глава 2

Сохранить и упрочить суверенитет...

Иостако Гентаро покидал свои концессии на гижигинском берегу значительно раньше, чем в прошлые годы. 17 июля 1933 года, сев на шхуну «Нанбо-мару-2», он оставался на верхней палубе часа два. Лишь когда серо-зеленый берег скрылся за тяжелым свинцом волн Охотского моря, японский промышленник вздохнул, зябко поежился, точно только сейчас ощутил, как сильно продрог, и отправился в жарко натопленную для него каюту.

Иостако Гентаро давно привык чувствовать себя хозяином в Гижиге и Наяхане. Он обосновался здесь, построил небольшой рыбоконсервный заводик еще в те годы, когда в далеком Петербурге правил русский царь Николай, карикатуры на которого так любили публиковать токийские газеты. Первые годы после свержения российского императора стали лучшим временем для бизнеса Иостако Гентаро. Вот тогда он и стал здесь настоящим хозяином. Если раньше, когда он скупал пушнину, ему приходилось таиться, то теперь властью стали товары и спирт, а они у японца имелись.

Ничего не изменилось и после того, как в Наяхан и Гижигу в 1921 году пришли люди есаула Валериана Бочкарева-Озерова. Японец не мог сказать, что ему нравился этот почти постоянно пьяный и жестокий до омерзительности человек, но он понимал психологические мотивы постепенно деградировавшего субъекта, не стеснявшегося называть себя офицером. Иостако-сан обещал Бочкареву отвезти его и семью, если в том возникнет необходимость, в Японию, а казак почти поклялся продавать пушнину только Гентаро. По слухам, Бочкарев награбил ее у тунгусов много – мешков сто.

Иостако Гентаро уже начал подсчитывать барыши от продажи такого количества песца, белки и горностая в Японии, но когда в мае 1923 года он пришел в Гижигу, от Бочкарева остались одни воспоминания. Красный отряд в апреле разбил его воинство, в том бою погиб и сам Бочкарев. Доверенные люди рассказали Гентаро, что есаул слова, данного японцу, не сдержал. Осенью он с несколькими своими подручными ходил на юг на катере, доставленном американским торговцем Олафом Свенсоном. Ему Бочкарев и продал 60 мешков пушнины. Обратно вернулись без катера, по берегу. Остальную пушнину Бочкарев где-то припрятал. Многие пытались ее найти, но безуспешно. А у Бочкарева после его ликвидации обнаружили два банковских чека на очень солидную по тем временам сумму в 35 тысяч долларов, подписанные Олафом Свенсоном.

Чуть позже чекистам удастся установить, что американский промышленник заключил с Бочкаревым договор на пять лет, по которому Валериан Иванович гарантировал всю полученную им пушнину продавать Свенсону, а янки в свою очередь обязался снабжать компаньона оружием и амуницией. Дружба между русским белогвардейцем и заокеанским коммерсантом оказалась короткой, но крепкой. Американский торговец, согласно справке ОГПУ «О деятельности американской фирмы «Свенсон» на Камчатке и севере Якутии», составленной в 1929 году, даже спас господину Бочкареву жизнь:

«В 1922 году, во время переворота, руководимого большевиками, в селе Гижиге офицер Бочкарев был арестован и на одной из шхун направлялся под конвоем на Камчатку. По дороге шхуна застряла в одной бухте, в которой находились белогвардейцы, привезенные на шхуне Свенсоном, благодаря чему Бочкареву Свенсон дал освободиться и скрыться, а конвоиров расстреляли; одновременно захватив Гижигу, расстреляли руководителей переворота».

После того как Бочкарев погиб, Свенсон спешно покинул территорию СССР и не появлялся в Советском Союзе до 1924 года. Иостако-сан, оставшись единственным хозяином на северо-западном берегу Охотского моря, долго по сгнившим где-то песцам и белкам не тужил. Новые власти пока редко наезжали в Гижигу и Наяхан. Незаконный бизнес японского промышленника процветал. Пушные обозы тянулись к нему за сотни километров из Якутии, Корякии, даже с Чукотки. Иостако Гентаро принимал все меха, особенно радовали его соболя, которых редко, но все-таки привозили удачливые охотники. Расплачивался японец охотничьими припасами, мануфактурой, продуктами, но чаще всего – спиртом. Денег местные не просили. Они в тайге и тундре без надобности.

Все изменилось, когда из Петропавловска в Гижигу и Наяхан пришли чекисты и устроили здесь свои посты. Контрабандные операции Иостако Гентаро недолго оставались для них тайной. Но японец, узнав, что его шхуны и пароходы перед отправкой чекисты намерены проверять, успел переправить закупленную пушнину в одну из укромных бухт. В ней остался и сторож концессий Гентаро Прокопий Овчинников дожидаться, когда подойдет хозяйская шхуна, чтобы погрузить на нее мягкое золото. Новая технология сработала без сбоев. Чекисты проверили судно перед выходом из Наяхана, но нашли на нем только задекларированный груз – соленую рыбу, консервы и икру...

В последующем сторож уже не дожидался на берегу хозяйских шхун. Оставлял в укромных местах меха, устанавливал условные знаки и уходил. Ни одна партия пушнины не пропала. Чекисты в отношении Иостако Гентаро вели себя предельно сдержанно. Арендатор гижигинских рыбных промыслов имел на родине большой вес. Он принадлежал к одной из самых влиятельных в Японии семей. По данным Камчатского окружного отдела ОГПУ, дядя Иостако Гентаро являлся городским головой Токио, а сам арендатор имел широкие связи в парламентских и деловых кругах Японии. Он мог иметь определенное влияние на формирование внешнеполитического курса своей страны, в том числе по отношению к Москве, которая старалась наладить с Токио прогнозируемые отношения.

Сам Иостако Гентаро, хорошо говоривший по-русски, любил рассказывать гижигинским и наяханским обывателям о многочисленных путешествиях по миру. Он совершил несколько поездок по дореволюционной России и Советскому Союзу. Рассказывал японец и о том, что до того, как заняться бизнесом, служил в генеральном штабе императорской армии, не уточняя должности и звания. И все-таки в 1932 году нелегальный бизнес Иостако Гентаро рухнул...

[…]

Гентаро спешно покинул советский берег на принадлежавшей ему шхуне, которую вызвал телеграммой. В Гижиге и Наяхане он больше не появлялся. Скоро стало известно, что арендуемые промыслы Иостако-сан продал фирме «Ничиро».

Многие операции чекистов полуострова по перекрытию контрабандных каналов проходили под руководством начальника Камчатского окружного отдела ОГПУ Мартына Александровича Краузе. Одна из них разворачивалась в Петропавловске-Камчатском.

На двух странных типов, обосновавшихся на южном берегу Авачинской губы, возле Бабушкина камня, пограничники, ведя наблюдение с мыса Маячного, обратили внимание 18 июля 1929 года. Почти одновременно сотрудники Камчатского окружного отдела ОГПУ получили информацию об исчезновении из поселка Авача Николая Сецинского и Яна Рекоша. Последний обратил на себя внимание чекистов около месяца назад настойчивыми попытками выйти на капитана японского парохода «Муроран-мару», который ежегодно, с мая по октябрь, курсировал между Хакодате и Петропавловском. За навигацию судно успевало сделать семь рейсов.

На Камчатке пароход редко задерживался больше чем на сутки, а если выбивался из расписания, то сокращал стоянку до нескольких часов. За это время трудно познакомиться с капитаном, который почти не общался с камчатскими обывателями.

Небольшого роста коренастый японец в белоснежном кителе, который он, по слухам, менял дважды, а то и трижды в день, во время коротких остановок в Петропавловске иногда даже капитанской каюты не покидал. Все вопросы с властями, проблемы с грузами и пассажирами решали его помощники. Капитан «Муроран-мару» исключение делал только для японского консула и нескольких хорошо знакомых моряку соотечественников, постоянно проживавших в Петропавловске.

Один из таких господ и представил капитану парохода Рекоша во время стоянки «Муроран-мару» в июне. О чем разговаривали камчатский обыватель и чопорный японский моряк, чекисты тогда так и не узнали. Но расстались Рекош и капитан, очевидно, довольные результатом беседы. Чекисты предположили, что речь могла идти либо о контрабанде, либо о нелегальном пересечении границы. Капитан в белоснежном кителе, как уже хорошо знали в отделе ОГПУ, грязных заработков не чурался.

За Рекошем установили наблюдение. Но потомок сосланного в Сибирь польского конфедерата Ян Павлович накануне прихода судна в Авачинскую губу исчез, равно как и его давний приятель, проживавший с ним по соседству в поселке Авача, Николай Матвеевич Сецинский, тоже поляк. Зато возле Бабушкина камня появились двое неизвестных.

Ситуация позволяла чекистам не торопиться с выводами и действиями. «Муроран-мару», по расписанию ожидавшийся в Петропавловске к 18 июля, запаздывал.

Секрет в составе двух пограничников, который специально выставили для наблюдения за неизвестной парой, установил, что мужчины ведут себя не менее скрытно, чем чекисты, следящие за ними. Костров, несмотря на холод камчатских ночей, не разводят, к берегу в светлое время не подходят, постоянно прячутся в высокой траве...

«Муроран-мару» вошел в Авачинскую губу днем 20 июля. Старший помощник капитана сообщил пограничникам, что судно в пути задержала непогода, поэтому стоянка сокращается до минимума. Пароход уйдет ночью...

Чекистам пришло время посетить мужчин, прячущихся на берегу Авачинской губы. Сотрудники ОГПУ почти наверняка знали, кого они там встретят, но оперативная работа всегда может подкинуть сюрприз.

Операцию по задержанию неизвестных М. А. Краузе поручил провести уполномоченному отделения по борьбе с контрабандой Н. В. Добржанскому. В рапорте, написанном на следующий день, сотрудник ОГПУ сообщал:

«...Я с группой в составе: пом. уполномоченного Темнова, контролера Бакшеева, нач. отделения вахтеров Кравченко и нарядом вахтеров при мотористе Квилинас, вышел на катере 20 июля с. г. в 19 ч. 10 мин. в юго-западном направлении, к берегу района села Богатыревка. В 20 ч. 5 мин. катер, выйдя из полосы тумана, оказался в 100–150 саженях от берега, на котором была замечена опрокинутая на бок лодка, накрытая парусом, и возле таковой 2 человека. При появлении катера последние стали выносить из-под лодки какие-то мешки и прятать в траву. При высадке на берег у лодки оказалось двое мужчин. После проведенного обыска был обнаружен один чемодан, 2 мешка с пушниной и 2 ящика с личными вещами.

Задержанные, оказавшиеся гражданами села Авача Сецинский и Рекош, в 23 ч. 30 мин. после обратного возвращения катера были водворены в арестное помещение...

Задержанная пушнина, деньги и вещи оформлены протоколами».

Вызванный на следующий день на допрос Сецинский, увидев за столом молоденького помощника уполномоченного Темнова, перешел в атаку: «По какой причине вы меня арестовали? Мы сам-друг на рыбалку выехали. И здрасте! Нас хватают, руки вяжут...

Напористость Сецинского Темнова не смутила. Чекист, проведший бессонную ночь, разбирая богатства задержанных контрабандистов, желания вступать в дискуссию с подследственным не имел. Подавив в себе растущее раздражение, Темнов перехватил психологическую инициативу в беседе: «Давайте лучше посмотрим, гражданин Сецинский, что вы прихватили с собой на «рыбалку»...

Чекист придвинул к подследственному исписанный лист серой бумаги и продолжил:

«...Сто сорок собольих шкурок, десять выдр, восемь красных лисиц, шесть лисиц-сиводушек, шестьдесят шесть горностаев. А еще золотые монеты царской чеканки, йены, доллары... Целое состояние. Ваш товарищ клянется, что оно вам принадлежит... Расскажите, откуда такое добро?»

Сецинский раздраженно крякнул. Все, что он столько лет копил, занимаясь трудами праведными и неправедными, в одночасье пошло прахом. Крякнул еще раз, вздохнул и начал рассказ издалека.

На первом допросе Николай Матвеевич многие факты своей биографии опустил. Но настойчивость, проявленная чекистами, опросы свидетелей, исповеди Рекоша позволили понять происхождение богатства Сецинского. Продав меха в Японии, он мог себе обеспечить безбедное существование минимум лет на десять...

Приехал Сецинский на Камчатку в 1909 году в возрасте 29 лет в числе авантюристов, быстро наводнивших город после его превращения в губернский центр. Он открыл кузнечную и слесарную мастерские, взял подряд на кровельные работы возводимых за счет казны зданий. Параллельно пан Сецинский построил на улице Набережной вполне приличный особняк, который сдал в аренду мадам Зимниковой под публичный дом. Жрицы сексуальных услуг продолжали ударно трудиться здесь, пока в декабре 1922 года их не разогнали большевики.

Сам пан Сецинский покинул Петропавловск еще до отречения от престола Николая II. Прикупив катер, он начал развозить товары по реке Камчатке от ее устья до самых дальних притоков. Николай Матвеевич вел и собственную торговлю, а также доставлял товары уже известного нам торговца Олафа Свенсона и братьев Демби – потомков шотландца с пиратским прошлым, который принял русское подданство. Его сыновья, впрочем, тоже грязных методов конкуренции не стеснялись, но, надо отдать им должное, внесли вклад в развитие рыбного промысла на полуострове. Братья, среди которых солирующую скрипку играл старший – Альфред, построили в Усть-Камчатске консервный завод, оснащенный самым современным на тот момент технологическим оборудованием.

Развозя по реке Камчатке товары, пан Сецинский, втайне от Свенсона и братьев Демби, скупал у местных охотников пушнину. Предпочтение, по понятным причинам, отдавал соболям. Их, по его словам, он начал скупать в годы Первой мировой войны, опасаясь, что деньги потеряют ценность. Так в годы революционного лихолетья и произошло.

Собственную торговлю Сецинскому пришлось свернуть в 1923 году. Но еще пять лет он продолжал ходить по реке и перевозить грузы. В 1928 году катер с находившимися на нем товарами райисполкома затонул. После происшествия у Сецинского возникли неприятности, но следствие, к счастью для него, пришло к выводу, что Николай Матвеевич не виновник, а жертва неудачного стечения обстоятельств.

Сецинский, лишившись катера, решил поменять и место жительства. В Петропавловске, переживавшем перманентный квартирный кризис, никто жилья на продажу не выставлял, пришлось обустраиваться в селе Авача. Обживался Сецинский обстоятельно. Купил просторный дом, приобрел корову, бычка, свиней, но при этом уже точно знал, что на Камчатке долго не задержится. Написал письмо брату, который обосновался в Шанхае, расспросил его, что и как. Родственник ответил быстро, посоветовал: если нет денег – сидеть на месте.

Сецинский себя бедным не считал, но как вывезти меха и другие ценности за границу? И тут ему словно специально подвернулся Рекош, с которым они свели знакомство еще в 1910 году. Ян Павлович сподобился несколько раз посетить Японию, обзавестись там нужными знакомствами. Рекоша знали как «надежного человека» и многие подданные микадо, постоянно проживавшие в Петропавловске. Через них Ян Павлович пообещал Сецинскому выйти на капитана «Муроран-мару» и договориться о нелегальной переправке в Японию приятеля вместе с ценностями.

Николай Матвеевич сразу согласия не дал, требовалось посоветоваться с семьей – с женой и четырьмя детьми. Супруга, узнав о предложении Рекоша, долго не думала: «Поезжай, нас потом как-нибудь выпишешь. Мы с голоду не умрем, деньги есть, хозяйство налажено...»

Рекош намеревался не только помочь Сецинскому бежать из СССР, но и составить ему компанию. Яну Павловичу давно не терпелось перебраться в Польшу, где у него оставались родственники, но удобного случая не выпадало, пока в Аваче не появился пан Сецинский. За организацию побега Рекош запросил у приятеля четвертую часть от валюты, которую удастся выручить за меха в Японии. Ян Павлович и сам владел кое-чем, как ему казалось, имевшим ценность за рубежом. Но о своем сокровище Рекош приятелю не сообщил. Читатель вскоре узнает о причинах, которые заставляли его таиться от подельника.

Пан Сецинский, узнав, сколько от него за услуги требует земляк, бежать отказался. После долгих споров сошлись на пятой части, из которой Рекош, к тому же, обязался оплатить услуги японского капитана. Не вполне доверяя друг другу, партнеры составили письменный договор, который стал вещественным доказательством преступного замысла. Накладные расходы по организации побега решили делить поровну.

Рекош начал действовать. Капитан «Муроран-мару» согласился их доставить в Японию за сущий пустяк – трех соболей и пять выдр. Это составляло приблизительно 800 йен – заработок капитана за три-четыре месяца. Договорились, что перед следующим заходом «Муроран-мару» в Петропавловск, который планировался 18 июля, Сецинский и Рекош укроются на южном берегу Авачинской губы. Капитан гарантировал контрабандистам, что порт он покинет в сумерках, пароход пойдет малым ходом, и, когда судно поравняется с беглецами, они должны подать сигнал красным фонарем... Капитан спустит шлюпку...

[…]

На совещании начальников особых отделов Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии и Дальневосточного края, проходившем с 11-го по 14 декабря 1934 года в Хабаровске, отмечалось: «У нас переправа через границу существует еще как промысел... среди китайцев и корейцев, среди русских и приграничного населения можно найти и проводников через границу, и пособников, и натолкнуться иногда на целую переправочную «контору».

Вполне естественно, что трансграничная преступность обратила на себя внимание разведок, о чем также говорилось на совещании начальников особых отделов. «За последние два года, – сообщалось в одном из выступлений, – захвачено 165 закордонных диверсантов и более 300 переправщиков».

[…]

В августе 1929 года Сецинский и Рекош все-таки сели на пароход. Только вез он их не в Японию, а во Владивосток, откуда оба гражданина проследовали в Хабаровск. Особое совещание по делам контрабандистов при полномочном представителе ОГПУ по Дальневосточному краю приговорило их к заключению в концлагере на три года. Остается только добавить, что уже в следующем году Сецинский из концлагеря убежал. Вскоре его семья покинула Камчатку. Дальнейшие следы их затерялись.

Не исключается, что Сецинские нашли способ перебраться через границу. В те годы на советском и маньчжурском берегах Амура и Уссури тысячи представителей разных народов и племен за умеренную плату предлагали услуги по переброске через кордон.

Продолжение следует

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."