УРОКИ ИСТОРИИ

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07 Августа 2018

В своей рубрике «Уроки истории» мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с книгой Владимира Слабуки «95 лет органам безопасности на Камчатке: события и судьбы», выпущенной издательством «Русский остров» (г. Владивосток).

Деятельность органов безопасности на Камчатке неразрывно связана с историей полуострова – северо-восточного форта России. Близость границы накладывает свой отпечаток. Рассказывая о службе чекистов, автор раскрывает подробности событий, в разные годы происходивших на полуострове. Большая их часть не была известна даже историкам-краеведам. Сборник очерков, написанных живым и понятным языком, наверняка заинтересует жителей Камчатского края.

Фрагменты книги, относящиеся непосредственно к истории Камчатского полуострова, мы публикуем на страницах нашей газеты.

(Продолжение. Начало в № 22 (200) от 11.07.2018, № 23 (201) от 18.07.2018), № 25 от 01.08.2018)

 

 

Глава 3

ВРЕДИТЕЛЬСТВО ИЛИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ?

Хочется сразу предупредить читателя, что ответ на вопрос, вынесенный в название главы, ему придется дать самому. Мы берем на себя обязательство излагать факты и только факты. Оценивать их можно по-разному.

Вы способны определить, кем является известный чеховский персонаж, свинчивавший гайки с железнодорожных путей, – злоумышленником или идиотом, не ведающим, что творит? В данном случае – выбор предопределен. Но существенна ли разница между злоумышленником и идиотом для машиниста, чей локомотив сошел с тех самых рельс, с которых открутили гайку? Эту дилемму решить труднее...

На вопросы такого уровня сложности в двадцатых-тридцатых годах прошлого века приходилось отвечать камчатским чекистам, часто не имевшим и достаточного уровня образования, и не успевшим набрать необходимого оперативного и житейского опыта, и заваленным в силу малочисленности оперативного аппарата ворохом дел.

Этот период являлся временем активного реформирования органов безопасности Советского Союза. Ситуация, когда сотрудники практически ежегодно в связи с очередными организационными мероприятиями выводились за штат, также сказывалась на качестве и эффективности оперативной работы.

[…]

В начале тридцатых годов, как уже отмечалось, Советский Союз переживал очень сложный период. Рачительное хозяйствование и бережливость в иных случаях становились вопросами жизни и смерти в буквальном понимании смысла этих слов. В стране царил голод. В некоторых сельских районах Казахстана, Украины, России люди умирали от недоедания, там отмечались случаи каннибализма и другие криминальные ужасы, которые неизбежно сопровождают массовый голод...

[…]

Среди социальных забот камчатских чекистов на первом месте по значимости стоял контроль обеспеченности населения продуктами питания. Суть всех информационных записок того периода, направленных отделом ОГПУ полномочному представителю, краевым и областным властям, сводилась к сообщениям о катастрофической ситуации с завозом продовольствия и промышленных товаров.

26 июля 1931 года в письме в окружком ВКП(б) сообщается:

«...Продовольствием Усть-Камчатский район при скверном ассортименте обеспечен до 1-го августа. Еще острее вопрос со снабжением стоит в верховьях реки Камчатки. Причины недоснабжения – отсутствие специально выделенных для заброски снабжения плавсредств...

В селе Мильково с марта по июнь ничего не выдавали, выдано в июне по 6 кило муки, что явно недостаточно. В связи с плохим снабжением среди населения растут нездоровые настроения.

...Рыбаки вынуждены заниматься снабжением сами, отвлекаясь от путины».

Письмо Г.Р. Коваленко от 17 сентября 1931 года в адрес председателя камчатского Интегралсоюза (Форма кооперации, разработанная для северных районов страны. Она охватывала все стороны экономики и социальной жизни - от закупки пушнины до медицинского обеспе­чения.Авт.) И.Т. Воронцова еще более тревожное:

«На участке Ука – Тиличики – Усть-Камчатск население сидит без товаропродуктов, совершенно отсутствуют мука, спички, керосин, о чем Вам сообщалось нашим отношением от 23 августа за № 1-10-24.

Семьи некоторых жителей в настоящее время голодают. На дефицитные товары присылаются только счета, а товаров нет. Среди населения начинаются заболевания. Наличие одного фельдшера медпомощь не обеспечивает. На том же участке у артели Интегралсоюза осталась необработанной от 1930 года продукция: кеты 100 шт. и несколько тысяч пудов икры. Рыба портится и теряет ценность.

Четвертый год нет расчета за взятую у населения рыбу, что вызывает среди последнего недовольство.

...Просим срочно сообщить, какие Вами приняты меры по нашему отношению от 23 августа за № 1-10-24 по ряду затронутых нами вопросов, в частности по обеспечению населения хлебопродуктами. Кроме того, сообщите, почему в течение четырех лет с населением не рассчитываются за принятую у него рыбу, и какие меры принимаются в отношении необработанной рыбы и икры от прошлого года?».

Камчатский округ на фоне бедственного положения в других регионах страны, если исходить из количества поставляемых продуктов и промышленных товаров на душу населения, выглядел относительно благополучно. Учитывая удаленность региона, его северное и приграничное положения, традиционно сильные среди местного населения симпатии к японцам и американцам, он снабжался по меркам того времени хорошо. С 1931 по 1935 годы карточная система распределения продуктов и товаров существовала и на Камчатке, но установленные нормы были выше, чем в целом по стране.

Рабочие, служащие, инженеры и техники АКО в год на одного человека получали муки – 246 кг, крупы и макаронных изделий – 124 кг, сахара – 18 кг, консервов (разных) – 40 банок. Колхозникам устанавливались более скромные нормы. Они получали в год муки – 120 кг, круп и макаронных изделий – 120 кг, сахара – 12 кг, консервов – 10 банок. Карточки также предполагали выдачу мясных продуктов, животных и растительных жиров, других товаров продовольственной группы. Кроме того, существовали повышенные путинные нормы выдачи продуктов и некоторые другие

льготы. С учетом камчатского рыбного изобилия, при условии регулярных поставок продовольствия, можно было, по меркам того времени, неплохо питаться. Во всяком случае, скудного пайка, а тем более голода и сопутствующих ему болезней продуктовые нормы не допускали. Требовалось только разумно распоряжаться присланными в округ продуктами и товарами, а этого как раз и не происходило.

Продовольствие, другие грузы, особенно в камчатской и чукотской глубинке, не доходили до конечного потребителя.

Свидетельство тому вновь находим в документах.

«...На Карагинском острове происходит систематическая порча продуктов, а именно:

в зиму 1929/30 года испорчено 30 мешков, весом 1800 кг, муки, мука слежалась, мешки погнили...

В настоящее время на фактории острова лежит 300 мешков весом 21 тыс. кг ржаной муки, которая также подвергается порче, и мер к ее сохранению не прилагается.

Доставленные в 1929 году огурцы, капуста и помидоры, простояв на солнце целое лето, испорчены, и 30 бочек последних списаны...

На зиму 1930/31 года на рыболовной базе, заведующий базой Орлов (который постоянно пьет), оставлены 130 мешков муки, весом 9100 кг. Она испорчена и списана в расход.

Им же, Орловым, испорчено в 1930 году до 6 тысяч штук трески и 10 бочек икры, которые выброшены».

[…]

Реальные проблемы с материально-техническим обеспечением, разумеется, существовали. Многие продукты питания и промышленные товары долгие годы в СССР оставались дефицитом. Но и то, что имелось, часто оказывалось утраченным из-за граничащего с прямым вредительством, бесхозяйственностью и безалаберностью отношения людей, в чьи обязанности входило разумное использование материальных ценностей.

[…]

Удивляет безразличие, с которым руководство АКО относилось к условиям труда и быта рабочих акционерного общества. Стоит ли после этого удивляться, что рыбаки, лесорубы, рабочие совхозов не торопились записываться в ряды ударников, а

использовали любой удобный случай, чтобы покинуть акционерное общество и полуостров.

Рабочих рук на Камчатке катастрофически не хватало. Подбором, или, как тогда говорили, вербовкой кадров занимался специально созданный в АКО колониальный отдел. Его агенты действовали по всей стране, обещая гражданам, готовым отправиться в дальний путь, жилье, высокие заработки, прекрасные условия на пароходах, на которых они из Владивостока отправятся на Камчатку. Если исходить из тех сумм, которые страна выделяла для заселения полуострова, все должно было происходить так, как обещали вербовщики. Реальное положение дел не имело ничего общего с декларациями.

Колонистов после долгого ожидания во вшивых бараках во Владивостоке загружали на грузовые пароходы. В темные трюмы набивали тысячи человек. В пути их кормили отвратительно. На горячую пищу колонисты могли рассчитывать в лучшем случае один раз в сутки, хотя средства отпускались на двухразовое питание. Чаще на пароходах ограничивались раздачей хлеба мизерными порциями. Иногда доходило и до откровенного издевательства.

На пароходе «Скала», на котором перевозили три с половиной тысячи рабочих, переселенцев кормили соленой рыбой и не давали воды.

Суда с переселенцами и сезонными рабочими кишмя кишели не только людьми, но и вшами, тараканами, клопами и крысами, с которыми на Камчатку завозили инфекционные болезни, и прежде всего бич того времени – сыпной и брюшной тиф.

С нетерпением ждали колонисты прибытия на Камчатку, веря, что там суждено сбыться их надеждам, навеянным обещаниями вербовщиков.

О том, как встречал переселенцев колониальный отдел АКО, беспристрастно свидетельствуют документы: «Для приема прибывающих в Большерецкий район 150 семей никакой подготовки не ведется...

Нет не только жилищ, но даже лесоматериала для их постройки. Заготовленные для колонизационного отдела немтикскими кооператорами бревна не сплавляются. Усадьбы не нарезаны, прибывшая земпартия вместо Немтика едет резать усадьбы в Ичу, куда переселенцы в этом году не направляются.

Продовольственные запасы для 150 семейств состоят только из 2-х пудов растительного масла».

В другой записке говорится об условиях быта уже прибывших переселенцев: «В помещениях рабочих на многих промыслах грязь, отсутствие питьевой воды, двухнарная система, рваные палатки, теснота... Рабочие при перерасчете обсчитывались, в то же время отдельные ответственные работники получали незаконно высокие ставки. Заработная плата по отдельным управлениям не выплачивалась рабочим месяцами».

Из подобных сообщений можно составить отдельную книгу.

В мае 1932 года в Петропавловскую гавань вошел пароход, на борту которого находились около двух с половиной тысяч сезонных рабочих и переселенцев. Капитан сообщил в АКО, что на судне много больных, а из продовольствия осталась только мука максимум на пять-шесть дней. Казалось бы, решение напрашивается само собой: пополнить продовольственные запасы парохода, снять больных и оперативно направить судно к местам выгрузки сезонников и переселенцев. Но вместо продовольствия АКО загрузило на пароход уголь и отдало распоряжение капитану идти вместе с изможденными пассажирами в Охотское море на бункеровку парового траулера, который ведет промысел в интересах акционерного общества.

[…]

Как уже стало ясно, чаще всего переселенцы с Большой земли сталкивались на Камчатке с ужасными условиями и быта, и труда, за который платили мало и с большими задержками.

Счастливчиками считали тех, кого поселили в отдельных землянках. Значительно чаще

рабочим и их семьям приходилось ютиться в вонючих, тесных и холодных бараках. Нередко переселенцам в суровые и томительные камчатские зимы приходилось жить в брезентовых палатках.

Понятно, что, отработав оговоренный в контракте срок, а то и до его истечения, переселенцы стремились покинуть полуостров. Забегая вперед, скажу, что АКО вплоть до своего упразднения в 1945 году так и не сможет обеспечить Камчатку трудовыми ресурсами. В послевоенные годы новым хозяйствующим субъектам придется завозить на полуостров десятками тысяч иностранных рабочих, преимущественно корейцев, что приведет и к ухудшению криминогенной ситуации на полуострове.

Чаще всего на полуострове оставались только те, кого из-за ужасных бытовых условий, тяжелой работы, плохого питания, экстремального климата и почти полного отсутствия медицинского обеспечения навсегда предавали камчатской земле. Высокая смертность среди колонистов и сезонных рабочих воспринималась, к сожалению, как явление неизбежное. Уносили жизни и болезни, о которых много говорится в документах, подготовленных камчатскими сотрудниками органов безопасности.

«На 17 мая заболеваниями сыпного тифа поражены: Петропавловск-Камчатский – 9 случаев, Усть-Большерецкий район – 33 случая, 3 – смертных, 3 случая брюшного... Усть-Камчатский район – сыпного тифа – 26, брюшного – 3.

На каждом пароходе имеем эпидемию сыпняка... Изолирование больных на пароходах заболеваемости не снижает в силу слабых карантинных мер, скученности, необустроенности изоляторов на пароходах, отсутствия постельных принадлежностей, белья, ванных, парных. Те же условия на берегу плюс недостаток медперсонала, медикаментов, дезсредств.

Всего заболеваемости по округу сыпным тифом – 92, брюшным – 6. Цингой: на 17 мая город Петропавловск – 385, Петропавловский район – 188, Усть-Большерецкий район – 290, Усть-Камчатский район – 68. Итого по районам – 931».

Напомним, что население Камчатки на тот период едва превышало 30 тысяч жителей. Простой подсчет показывает, что на полуострове цингой болел каждый 30-й человек.

 

[…]

...На острове Птичьем общее число заболевших тифом составляет 25 человек. Кроме того, в больницу ежедневно поступают от 3-х до 4-х человек. <...> Уже имеется пять смертных случаев от сыпного тифа.

В Усть-Камчатском районе, в Еловском леспромхозе на 1 мая насчитывается цинготно больных – 91 человек, из них тяжело больных – 35 человек... Имеют место 4 случая смертности».

 

Еще более масштабные факты бесхозяйственности вскрылись в 1933 году в ходе работы камчатских чекистов и присланной к ним на помощь из Хабаровска следственной группы по делу так называемой «Автономной Камчатки».

Специалисты АКО сумели доказать Москве, что Камчатке необходим собственный жестяно-баночный комбинат. Дескать, значительно рентабельнее производить банку на Камчатке, а не завозить ее с материка или из Японии. Столица на уговоры поддалась. Приняли решение демонтировать единственную на советском Дальнем Востоке жестяно-баночную фабрику в Приморье и перевезти ее оборудование в Усть-Камчатск, где разворачивался рыбокомбинат в составе двух консервных заводов и нескольких участков лова.

Когда станки начали прибывать на полуостров, вдруг «вспомнили», что для производства консервной банки требуется не только оборудование, но и специально подготовленная жесть. Ее также требуется завозить на Камчатку. Тут еще в дополнение ко всем бедам часть станков при разгрузке парохода на рейде Усть-Камчатска благополучно утопили, и фабрика перестала существовать. Всю банку для рыбоконсервной промышленности Дальнего Востока начали закупать в Японии.

Вообще, промышленного оборудования в те годы на рейде Усть-Камчатска потеряли немало. В 1927 году, например, в период строительства РКЗ № 1 затонул крупногабаритный котел, привезенный из США, который пытались доставить на берег двумя кунгасами. Но тут, пожалуй, никакого умысла и вредительства нет. Для того чтобы войти в устье реки Камчатки из Камчатского залива, требуется преодолеть мощный бар (Гряда в прибрежной полосе морского дна, на которой образуются сильные волны. – Авт.) Он стал вино­вником множества трагедий. По данным Камчатской комплексной экспедиции АН СССР, работавшей на полуострове в 1936 году, за пять предыдущих лет здесь погибли более пятидесяти человек.

Одна из последних трагедий в устье реки Камчатка произошла 27 дека­бря 1998 года. Погибли девять пограничников, которых самоходная баржа перевозила с ПКС (Пограничный корабль снабжения. – Авт.) «Николай Старшинов» на берег. Из находившихся на барже чудом удалось уцелеть лишь одному военнослужащему.

АКО также, неизвестно с чьей подачи, приняло решение о строительстве нескольких крупных леспромхозов на западном побережье Камчатки, где преобладает тундровая растительность. Намеревались лес к ним сплавлять по нерестовым рекам. В АКО поняли несуразность затеи лишь после того, как на ее реализацию потратили миллионы рублей.

 

[…]

Полным провалом завершилось и строительство Анадырского мясного и замшевого комбината, в качестве сырьевой базы ориентированного на оленеводство. Место для предприятия выбрали крайне неудачное – в районе, лишенном постоянных источников пресной воды и на значительном удалении от массового выпаса карибу. Закупка оленей практически не производилась. Некий Ильин, которому поручили заготовку скота, как установили чекисты, «только уговорился о покупке оленей с кулаками-туземцами», выдавая им в качестве залога промтовары, а в АКО доносил, что закуплено столько-то тысяч голов, но временно оставлено в табунах». С отъездом Ильина в неизвестном направлении Анадырский комбинат, не получив ни одного оленя, так и не смог приступить к работе.

Как уже отмечалось, полным беспорядком характеризовалась доставка товаров и продовольствия из портов Приморья на полуостров. На складах и в пути следования грузы обезличивались, их плохо упаковывали, что вело к порче, а также создавало предпосылки для массовых хищений.

Часто грузы, предназначенные для нескольких населенных пунктов, оставляли в одном месте. По этой причине миллионы граммофонных иголок скопились в Гижиге, невероятное количество полотенец – в Тигиле, громадную партию муки-крупчатки оставили в бухте Наталии, где ее местному населению хватило бы лет на двадцать. В Петропавловск-Камчатский завозили плиточный чай и другие товары, востребованные аборигенным населением, а в национальные поселки - байховый чай, который коренные жители игнорировали, как и шелковые чулки, духи, в больших количествах доставленные в северные районы.

В населенных пунктах, распо­ложенных в долине реки Камчатки, вообще искусственно создали товарный голод. Грузы для верховых поселков в достаточном количестве завозились в Усть-Камчатск, но значительная их часть здесь так и оседала. Продовольствие и промышленные товары вверх по реке нечем было доставлять. Для нормализации положения с завозом за рубежом закупили новые катера. Но в 1932 году, в самый разгар речной навигации, все их без исключения отправили в ремонт. И товары опять не пришли в поселки.

В последующие годы, после того как пост директора-распорядителя АКО занял И.А. Адамович, негативная информация о деятельности акционерного общества из оперативных сводок регионального органа безопасности постепенно исчезает. Объясняется это не только тем, что новый руководитель АКО и его заместители оказались гораздо инициативнее предшественников и имели некоторое представление об экономике. Просто комбриг А.П. Лев до определенного момента не давал хода негативной информации о деятельности АКО и его руководства.

А ситуация в АКО не изменилась и к 1940 году. «...Как в хозяйственном, так и в отношении морально-политического состояния коллектив комбината находится в очень тяжелом положении...

План 1938 года выполнен лишь на 87,6%, значительная часть продукции не убрана, до глубокой осени были не вывезены сезонные рабочие. 250 семей, закрепившиеся на комбинате по трехгодичным договорам, жили до половины зимы в летних палатках…

Если, например, 129 семей трудящихся имеют индивидуальные домики и часть трудящихся живет в капитальных домах комбината, то значительная часть трудящихся живет в легких временных постройках скученно, причем из-за недостачи транспорта, флота, горючего ежегодно зимой комбинат переживает острую нужду с топливом. На центральной базе при ежедневной потребности в 60 м3 дров наш транспорт может завезти только 8-9 м3, чего едва хватает на школу, больницу, пекарню, столовую, а население сидит без дров, без освещения, баня не топится...

Ко всему этому систематический недозавоз продовольствия, одежды, обуви... Вновь прибывшие, еще не обжившиеся рабочие часто недоедают, уже в декабре... появилось до 20 случаев заболевания цингой, несколько случаев массовой вшивости в общежитиях.

Вспыхнувшая внезапно эпидемия кори привела к смертности 20 детей в течение полутора месяцев (эпидемия прекращена специальными мерами)».

Убыток предприятия в 1937-1938 годах составил 1198,3 тысячи рублей при плановой прибыли 6713 тысяч рублей. Получается, что только государственные дотации помогали держаться камчатским хозяйственникам на плаву.

Продолжение следует.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."