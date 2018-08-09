ФИНАНСОВЫЕ ДЫРЫ «ЧУДО-ОСТРОВА»

07 Августа 2018



Скандально известный аквапарк рассчитывает спастись за счет бюджетных вливаний

В прошлом году «Вести» не раз рассказывали о проблемах, связанных с безопасностью посетителей аквапарка «Чудо-остров», расположенного на территории базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Писали мы и о жертвах этого развлекательного заведения. Однако вместо того, чтобы устранять выявленные нарушения, владельцы базы отдыха и аквапарка, индивидуальные предприниматели супруги Ветчиновы продолжают настойчиво добиваться не только сокращения количества проверок, но и различных финансовых преференций.

Одна из них – снижение тарифов на тепло и электричество, которые, по мнению бизнесменов, являются завышенными. Дескать, аквапарк является резидентом камчатской территории опережающего развития (ТОР), а значит, имеет право на помощь со стороны государства. Более того, господа Ветчиновы всерьез рассчитывают на поддержку краевых властей для получения налоговых льгот и погашения кредита, взятого на строительство «Чудо-острова» в «Камчатпрофитбанке».

Ошибка резидента

Через полтора года после открытия аквапарка выяснилось, что расчеты его владельцев, на основании которых они стали резидентами ТОР, были, мягко говоря, чересчур оптимистичными. В своем бизнес-плане Ветчиновы указывали, что посещаемость небезопасного сооружения должна составлять не менее 1462 человек ежедневно. Именно так: не 1400 и не 1500, а с точностью до каждого клиента. Видимо, такое некруглое число казалось им более убедительным для АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), управляющего территориями опережающего развития в нашем федеральном округе. Такое количество гостей позволяло бы получать годовую выручку свыше 400 миллионов рублей.

Однако дела пошли гораздо хуже, чем мечталось Ветчиновым. В иные дни в их детище не приезжало и сотни купальщиков. Фактический доход от продажи билетов на посещение «Чудо-острова», по информации АНО «Агентство по привлечению инвестиций и экспорту» составил в среднем всего два миллиона рублей в месяц, что соответствует среднему посещению аквапарка 112 человек в день. То есть в проект вкралась более чем 15-кратная ошибка, если не предполагать, что в бумаги для включения объекта в ТОР изначально были заложены заведомо завышенные прогнозы в расчете на материальную поддержку государства.

В результате срок окупаемости проекта, изначально заявленный в 4,8 года, стал неумолимо отодвигаться в туманную даль. Причиной снижения интереса, на наш взгляд, стала репутация аквапарка, изрядно подмоченная после череды несчастных случаев с его посетителями. Так или иначе, доходы, в отличие от расходов, стали стремительно падать, и перед семьей Ветчиновых отчетливо замаячил призрак финансового краха. Не помогали ни торговля спиртным в буфете, ни бесплатные автобусы, отходящие от автостанции на десятом километре в краевом центре.

Более того, либо из-за глупости, либо из-за некомпетентности владельцев «опережающего развития» проекта они так и не смогли получить полагающиеся им налоговые льготы: пониженную ставку по налогу на имущество, освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок, применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей-резидентов ТОР, использование ускоренной амортизации по принадлежащим им объектам амортизируемого имущества.

Это произошло оттого, что предприниматели, получив для аквапарка статус резидента ТОР, не разделили при этом свои виды деятельности, которых в соответствии с учредительными документами у них насчитывается аж 25 штук. При этом льготы может получить только аквапарк. Если бы учет доходов и потребления энергоресурсов был организован раздельно, то никаких вопросов бы не возникло. Но сделать это ни в прошлом, ни в нынешнем году Ветчиновы не захотели, или не смогли. Может, планировали под маркой «Чудо-острова» меньше платить в казну и с других своих доходов?

Приговор для «Чудо-острова»?

Из-за финансовых проблем встал вопрос о том, что тепловая и электрическая энергия обходятся бизнесу господ Ветчиновых слишком дорого. Однако уже сейчас аквапарку предоставлен меньший тариф на теплоэнергию, чем остальным потребителям. В первой половине этого года ИП Ветчинова платила акционерному обществу «Тепло земли» 1098 рублей за гигакалорию, тогда как остальные – 2421 рубль.

В данном случае существенная разница объясняется не преференциями, а тем, что аквапарк получает тепло напрямую из скважины, расположенной на территории базы «Лесная» без транспортировки теплоносителя по сетям. Но и этого предприимчивым супругам показалось мало. Накопив задолженность на 5,8 миллиона рублей, они требуют теперь снижения платы за тепло еще на 30 процентов и реструктуризации недоимки.

Примерно такая же ситуация возникла и со счетами за электроэнергию. Ветчиновы долго добивались 50-процентного снижения тарифа, при этом, похоже, не понимая, что для этого необходимо, прежде всего, внести в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вид деятельности «Аквапарк». Во всяком случае, необходимые для этого документы они направили в минэкономразвития Камчатского края только 28 мая 2018 года. Остается лишь удивляться тому, как они со столь небрежно оформленными бумагами вообще попали в число резидентов ТОР. Вот уж действительно «Чудо-остров»!

Что касается кредита, полученного в «Камчатпрофитбанке», то его погашение представляется весьма проблематичным не только господам Ветчиновым, но и самим банкирам. Почему так произошло? Исчерпывающий ответ на этот вопрос содержится в имеющейся в распоряжении редакции справке Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края (АППРКК): «Осуществить анализ влияния на проект создания аквапарка обязательств по уплате кредита не представляется возможным, поскольку данные о капитальных вложениях, содержащиеся в соглашении об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, бизнес-плане резидента и анализе АППРКК противоречат друг другу».

Всем известно, насколько жестко коммерческие банки умеют работать с должниками, которые не платят вовремя. Это касается не только физических, но и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В данный момент «Камчатпрофитбанк» переуступает расчеты по кредиту третьим лицам. При этом, с учетом штрафных санкций, процентная ставка для ИП Ветчиновой, очевидно, существенно возрастет. Фактически уже сегодня она составляет 17 % годовых против планируемых 15 %.

Единственный выход в такой ситуации – обратиться в другое финансовое учреждения для перекредитования. То есть попытаться получить новый займ для погашения предыдущего, пока санкционное цунами не смыло аквапарк в пропасть. Вот только пойдет ли на это хоть один банк, зная как о репутации «Чудо-острова», так и о явно завышенных ожиданиях доходов у его собственников?

В вышеупомянутой справке АППРКК аквапарку фактически вынесен приговор: «Сложившаяся финансовая ситуация уже должна была привести к закрытию аквапарка, поскольку осуществление его текущей деятельности без дополнительных финансовых вложений на данный момент не представляется возможным. Для предметного анализа деятельности предприятия и формулирования предложений по решению сложившейся критической финансовой ситуации в аквапарке необходимы подробные данные о финансово-экономической деятельности резидента за 2016-2017 годы с предоставлением расшифровок всех доходных и расходных статей предприятия. На данный момент запрошенная информация в адрес АППРКК резидентом не предоставлена».

Долги без документов

Вкратце напомним нашим читателям историю создания аквапарка, ставшего первым туристическим проектом в рамках ТОР. Соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» было подписано в августе 2016 года. Предполагаемый объем инвестиций Ветчиновы заявили в размере двух миллиардов рублей, 70 процентов из которых должны были составить заемные средства. Это тот самый кредит, который не слишком удачливые, по нашему оценочному суждению, бизнесмены до сих пор не могут вернуть.

Базу «Лесная» Александр Ветчинов выкупил у прежних владельцев в 2014 году. Ровно через год началось строительство аквапарка. Предполагалось, что он будет сдан в эксплуатацию в 2017 году, но фактически начал свою работу в декабре 2016 года. Активное участие в строительстве принимали северокорейские гастарбайтеры. Именно поэтому традиционную красную ленточку в студеный зимний день полтора года назад вместе с Александром Ветчиновым и заместителем председателя правительства Камчатского края Мариной Суббота перерезал генеральный консул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир.

Тогда все трое буквально лучились счастьем. «Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР, – сказала госпожа Суббота. – Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова». Знали ли чиновница и высокопоставленный дипломат, что уже на стадии строительства собственники «Лесной» и «Чудо-острова» не раз нарушали законодательство?

Первый скандал вспыхнул еще два года назад, когда с громкими заявлениями в СМИ выступил один из подрядчиков строительства камчатского аквапарка Алы Алиев. По его словам, некий господин Ветчинов – заказчик строительства аквапарка – к тому моменту уже год не рассчитывался с его предприятием.

«В течение ноября – декабря 2014 года и января 2015 года я выполнил свои договорные обязательства. Выполненные мною работы были частично оплачены в декабре 2014 года в сумме 900 тысяч рублей, – говорил господин Алиев. – Оставшаяся к выплате сумма денег в размере более полутора миллионов рублей не выплачена. Я лично более 15 раз встречался с Ветчиновым. Он то обещал отдать долг, то отказывался от оплаты за выполненные подрядные работы».

Более того, господин Алиев утверждал, что стройка велась вообще без проекта и разрешительных документов. Якобы, приходя на стройплощадку, Ветчинов давал подрядчику противоречивые указания по строительству. Рабочие документы и проект аквапарка Алиев просил у заказчика ежедневно, но всякий раз получал от ворот поворот.

Примерно с такими же проблемами столкнулись и другие подрядчики «Чудо-острова». Камчатские строительные фирмы (ИП Никишин, ООО «Гранд», ИП Мамедов и ООО «Хабинжиниринг-строй»), которые в период с 2014 по 2015 годы выполняли на этом объекте различные работы. Кто-то строил чаши бассейнов, кто-то здание, кто-то монтировал подпорные конструкции для горок. Но объединила всех этих людей не работа на одной стройке, а то, что за выполненные работы господин Ветчинов, по их словам, с ними не расплатился. Общая сумма долга на момент торжественного разрезания ленточки превышала 10 миллионов рублей.

Странные у нас какие-то предприниматели. Они готовы работать без всяких документов, подтверждающих выполнение взятых на себя обязательств. Это заставляет задуматься над их уровнем образования и способностью трезво оценивать ситуацию. Понятно, что доверие – не последнее дело между партнерами, но ведь, как говорится, дружба дружбой… Кстати, по информации налоговой инспекции, ИП Никишин летом 2016 года прекратил предпринимательскую деятельность, равно как и ООО «Хабинжиниринг-строй». Надеемся, что это не связано с их работой на строительстве аквапарка.

Но и это еще не все. Аттракционы не имеют разрешительной документации, потому что новосибирская компания «Велес», которая их изготовила, не получила причитающихся денег. В итоге представители компании просто забрали документацию и уехали восвояси. Зато на государственную поддержку «инвестор» очень даже рассчитывает.



Жертвы аквапарка

Первая настоящая трагедия произошла в аквапарке 7 июля прошлого года. В этот день 39-летний мужчина, прыгнув в бассейн в аквапарке и погрузившись в воду, ударился головой об твердый предмет. В результате происшествия он получил открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спустя четыре дня пострадавший умер в больнице. Очевидно, его убили странные квадратные подиумы под водой, на которых стоят колонны, поддерживающие крышу бассейна. Над водой этих подиумов с твердыми острыми краями не видно, хотя они, безусловно, по-настоящему опасны для жизни посетителей. Однако уголовное дело так и не было возбуждено: по результатам проверки следователи квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

Своевременно и квалифицированно оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «скорой» было в тот день некому. Медики регулярно увольняются, едва успев понять, в каких условиях им предстоит работать. Никто из них не хочет отвечать за недоработки руководства. В отсутствии хлорирования в детском бассейне можно подцепить любую инфекцию, а ответственность возложена на врача. Кроме того, количество травм, которые получают клиенты, едва ли поддается подсчету.

Еще один тяжелый случай в аквапарке датирован 22 января прошлого года. Тогда 77-летняя женщина при переходе от одного бассейна к другому поскользнулась на плитке пола, упала и сломала голень. Лечение продлилось до конца марта. Общественная организация «Защита потребителей» обратилась в суд с требованием возместить пострадавшей деньги, затраченные на лечение и костыли, а также моральный вред в размере одного миллиона рублей.

Однако Елизовский районный суд постановил выплатить женщине только 129 197 рублей 67 копеек, включая 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Защита посчитала приговор несправедливым и подала апелляционную жалобу. В результате Камчатский краевой суд увеличил размер компенсации за моральный вред до 170 тысяч рублей, несмотря на то, что представители аквапарка отрицали свою вину в случившемся.

Это только резонансные случаи, сообщения о которых публиковали многие СМИ не только на полуострове, но и в других регионах России. По словам бывших сотрудников «Чудо-острова», сломанные и разбитые носы, разбитые брови – обычное дело для этого увеселительного заведения. По проекту в бассейне должен лежать нескользкий кафель, но его нет. Кроме того, посетители постоянно жалуются на ссадины и мелкие порезы из-за стыков на горках.

При этом, видимо, после жалобы господина Ветчинова на проверяющих, властями было заявлено, что контролирующие органы слишком часто проверяют объекты, которые возводятся в рамках инвестиционных проектов. От таких ревизий якобы страдает единственный на Дальнем Востоке большой аквапарк «Чудо-Остров».

В 2017 году органами контроля и надзора в отношении предпринимателя проведено 12 внеплановых проверок. Причем одна проверка проведена МЧС, одна – Роспотребнадзором и 10 проверок – Госинспекцией труда.

Было отмечено, что по ряду проверок некоторые нарушения подтвердились, вместе с тем, нам напомнили, что «сегодня инвестор, который вложил в проект строительства аквапарка «Чудо-Остров» около двух миллиардов рублей и построил объект, аналогов которого нет не только на Камчатке, но и на всем Дальнем Востоке, вынужден вместо того, чтобы выходить на окупаемость, вести переписку с контролирующими органами и участвовать в судебных тяжбах».

Теперь мы понимаем, что причина финансовой ямы, в которую угодил аквапарк, заключается отнюдь не в ревизорах, а в некомпетентности, проявленной стремящимися к налоговым льготам, предоставляемым в ТОР, собственниками «Чудо-острова» при составлении бизнес-плана. Не последнюю роль, видимо, здесь сыграла и жадность, из-за которой они не платили подрядчикам и задерживали зарплату персоналу. Теперь же, как считают в Агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края, даже если все требования супругов Ветчиновых будут удовлетворены, это позволит снизить себестоимость услуг аквапарка не более чем на семь процентов от плановой выручки.

Учитывая, что фактически доходы оказались меньше планируемых более чем в 15 раз, бюджетные вливания помогут аквапарку не более, чем мертвому припарки. Такое вот получилось в Паратунке «опережающее развитие».

Олег ПОДШИВАЛОВ