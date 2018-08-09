ФИНАНСОВЫЕ ДЫРЫ «ЧУДО-ОСТРОВА»

Печать
PDF

07 Августа 2018

Скандально известный аквапарк рассчитывает спастись за счет бюджетных вливаний

 

В прошлом году «Вести» не раз рассказывали о проблемах, связанных с безопасностью посетителей аквапарка «Чудо-остров», расположенного на территории базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Писали мы и о жертвах этого развлекательного заведения. Однако вместо того, чтобы устранять выявленные нарушения, владельцы базы отдыха и аквапарка, индивидуальные предприниматели супруги Ветчиновы продолжают настойчиво добиваться не только сокращения количества проверок, но и различных финансовых преференций.

Одна из них – снижение тарифов на тепло и электричество, которые, по мнению бизнесменов, являются завышенными. Дескать, аквапарк является резидентом камчатской территории опережающего развития (ТОР), а значит, имеет право на помощь со стороны государства. Более того, господа Ветчиновы всерьез рассчитывают на поддержку краевых властей для получения налоговых льгот и погашения кредита, взятого на строительство «Чудо-острова» в «Камчатпрофитбанке».

 

Ошибка резидента

Через полтора года после открытия аквапарка выяснилось, что расчеты его владельцев, на основании которых они стали резидентами ТОР, были, мягко говоря, чересчур оптимистичными. В своем бизнес-плане Ветчиновы указывали, что посещаемость небезопасного сооружения должна составлять не менее 1462 человек ежедневно. Именно так: не 1400 и не 1500, а с точностью до каждого клиента. Видимо, такое некруглое число казалось им более убедительным для АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), управляющего территориями опережающего развития в нашем федеральном округе. Такое количество гостей позволяло бы получать годовую выручку свыше 400 миллионов рублей.

Однако дела пошли гораздо хуже, чем мечталось Ветчиновым. В иные дни в их детище не приезжало и сотни купальщиков. Фактический доход от продажи билетов на посещение «Чудо-острова», по информации АНО «Агентство по привлечению инвестиций и экспорту» составил в среднем всего два миллиона рублей в месяц, что соответствует среднему посещению аквапарка 112 человек в день. То есть в проект вкралась более чем 15-кратная ошибка, если не предполагать, что в бумаги для включения объекта в ТОР изначально были заложены заведомо завышенные прогнозы в расчете на материальную поддержку государства.

В результате срок окупаемости проекта, изначально заявленный в 4,8 года, стал неумолимо отодвигаться в туманную даль. Причиной снижения интереса, на наш взгляд, стала репутация аквапарка, изрядно подмоченная после череды несчастных случаев с его посетителями. Так или иначе, доходы, в отличие от расходов, стали стремительно падать, и перед семьей Ветчиновых отчетливо замаячил призрак финансового краха. Не помогали ни торговля спиртным в буфете, ни бесплатные автобусы, отходящие от автостанции на десятом километре в краевом центре.

Более того, либо из-за глупости, либо из-за некомпетентности владельцев «опережающего развития» проекта они так и не смогли получить полагающиеся им налоговые льготы: пониженную ставку по налогу на имущество, освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок, применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей-резидентов ТОР, использование ускоренной амортизации по принадлежащим им объектам амортизируемого имущества.

Это произошло оттого, что предприниматели, получив для аквапарка статус резидента ТОР, не разделили при этом свои виды деятельности, которых в соответствии с учредительными документами у них насчитывается аж 25 штук. При этом льготы может получить только аквапарк. Если бы учет доходов и потребления энергоресурсов был организован раздельно, то никаких вопросов бы не возникло. Но сделать это ни в прошлом, ни в нынешнем году Ветчиновы не захотели, или не смогли. Может, планировали под маркой «Чудо-острова» меньше платить в казну и с других своих доходов?

 

Приговор для «Чудо-острова»?

Из-за финансовых проблем встал вопрос о том, что тепловая и электрическая энергия обходятся бизнесу господ Ветчиновых слишком дорого. Однако уже сейчас аквапарку предоставлен меньший тариф на теплоэнергию, чем остальным потребителям. В первой половине этого года ИП Ветчинова платила акционерному обществу «Тепло земли» 1098 рублей за гигакалорию, тогда как остальные – 2421 рубль.

В данном случае существенная разница объясняется не преференциями, а тем, что аквапарк получает тепло напрямую из скважины, расположенной на территории базы «Лесная» без транспортировки теплоносителя по сетям. Но и этого предприимчивым супругам показалось мало. Накопив задолженность на 5,8 миллиона рублей, они требуют теперь снижения платы за тепло еще на 30 процентов и реструктуризации недоимки.

Примерно такая же ситуация возникла и со счетами за электроэнергию. Ветчиновы долго добивались 50-процентного снижения тарифа, при этом, похоже, не понимая, что для этого необходимо, прежде всего, внести в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вид деятельности «Аквапарк». Во всяком случае, необходимые для этого документы они направили в минэкономразвития Камчатского края только 28 мая 2018 года. Остается лишь удивляться тому, как они со столь небрежно оформленными бумагами вообще попали в число резидентов ТОР. Вот уж действительно «Чудо-остров»!

Что касается кредита, полученного в «Камчатпрофитбанке», то его погашение представляется весьма проблематичным не только господам Ветчиновым, но и самим банкирам. Почему так произошло? Исчерпывающий ответ на этот вопрос содержится в имеющейся в распоряжении редакции справке Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края (АППРКК): «Осуществить анализ влияния на проект создания аквапарка обязательств по уплате кредита не представляется возможным, поскольку данные о капитальных вложениях, содержащиеся в соглашении об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, бизнес-плане резидента и анализе АППРКК противоречат друг другу».

Всем известно, насколько жестко коммерческие банки умеют работать с должниками, которые не платят вовремя. Это касается не только физических, но и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В данный момент «Камчатпрофитбанк» переуступает расчеты по кредиту третьим лицам. При этом, с учетом штрафных санкций, процентная ставка для ИП Ветчиновой, очевидно, существенно возрастет. Фактически уже сегодня она составляет 17 % годовых против планируемых 15 %.

Единственный выход в такой ситуации – обратиться в другое финансовое учреждения для перекредитования. То есть попытаться получить новый займ для погашения предыдущего, пока санкционное цунами не  смыло аквапарк в пропасть. Вот только пойдет ли на это хоть один банк, зная как о репутации «Чудо-острова», так и о явно завышенных ожиданиях доходов у его собственников?

В вышеупомянутой справке АППРКК аквапарку фактически вынесен приговор: «Сложившаяся финансовая ситуация уже должна была привести к закрытию аквапарка, поскольку осуществление его текущей деятельности без дополнительных финансовых вложений на данный момент не представляется возможным. Для предметного анализа деятельности предприятия и формулирования предложений по решению сложившейся критической финансовой ситуации в аквапарке необходимы подробные данные о финансово-экономической деятельности резидента за 2016-2017 годы с предоставлением расшифровок всех доходных и расходных статей предприятия. На данный момент запрошенная информация в адрес АППРКК резидентом не предоставлена».

 

Долги без документов

Вкратце напомним нашим читателям историю создания аквапарка, ставшего первым туристическим проектом в рамках ТОР. Соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» было подписано в августе 2016 года. Предполагаемый объем инвестиций Ветчиновы заявили в размере двух миллиардов рублей, 70 процентов из которых должны были составить заемные средства. Это тот самый кредит, который не слишком удачливые, по нашему оценочному суждению, бизнесмены до сих пор не могут вернуть.

Базу «Лесная» Александр Ветчинов выкупил у прежних владельцев в 2014 году. Ровно через год началось строительство аквапарка. Предполагалось, что он будет сдан в эксплуатацию в 2017 году, но фактически начал свою работу в декабре 2016 года. Активное участие в строительстве принимали северокорейские гастарбайтеры. Именно поэтому традиционную красную ленточку в студеный зимний день полтора года назад вместе с Александром Ветчиновым и заместителем председателя правительства Камчатского края Мариной Суббота перерезал генеральный консул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир.

Тогда все трое буквально лучились счастьем. «Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР, – сказала госпожа Суббота. – Мы сегодня видим реальные  результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова». Знали ли чиновница и высокопоставленный дипломат, что уже на стадии строительства собственники «Лесной» и «Чудо-острова» не раз нарушали законодательство?

Первый скандал вспыхнул еще два года назад, когда с громкими заявлениями в СМИ выступил один из подрядчиков строительства камчатского аквапарка Алы Алиев. По его словам, некий господин Ветчинов – заказчик строительства аквапарка – к тому моменту уже год не рассчитывался с его предприятием.

«В течение ноября – декабря 2014 года и января 2015 года я выполнил свои договорные обязательства. Выполненные мною работы были частично оплачены в декабре 2014 года  в сумме  900 тысяч рублей, – говорил господин Алиев. – Оставшаяся к выплате сумма денег в размере более полутора миллионов рублей не выплачена. Я лично более 15 раз встречался с Ветчиновым. Он то обещал отдать долг, то отказывался от оплаты за выполненные подрядные работы».

Более того, господин Алиев утверждал, что стройка велась вообще без проекта и разрешительных документов. Якобы, приходя на стройплощадку, Ветчинов давал подрядчику противоречивые указания по строительству. Рабочие документы и проект аквапарка Алиев просил у заказчика ежедневно, но всякий раз получал от ворот поворот.

Примерно с такими же проблемами столкнулись и другие подрядчики «Чудо-острова». Камчатские строительные фирмы (ИП Никишин, ООО «Гранд», ИП Мамедов и ООО «Хабинжиниринг-строй»), которые в период с 2014 по 2015 годы выполняли на этом объекте различные работы. Кто-то строил чаши бассейнов, кто-то здание, кто-то монтировал подпорные конструкции для горок. Но объединила всех этих людей не работа на одной стройке, а то, что за выполненные работы господин Ветчинов, по их словам, с ними не расплатился. Общая сумма долга на момент торжественного разрезания ленточки превышала 10 миллионов рублей.

Странные у нас какие-то предприниматели. Они готовы работать без всяких документов, подтверждающих выполнение взятых на себя обязательств. Это заставляет задуматься над их уровнем образования и способностью трезво оценивать ситуацию. Понятно, что доверие – не последнее дело между партнерами, но ведь, как говорится, дружба дружбой… Кстати, по информации налоговой инспекции, ИП Никишин летом 2016 года прекратил предпринимательскую деятельность, равно как и ООО «Хабинжиниринг-строй». Надеемся, что это не связано с их работой на строительстве аквапарка.

Но и это еще не все. Аттракционы не имеют разрешительной документации, потому что новосибирская компания «Велес», которая их изготовила, не получила причитающихся денег. В итоге представители компании просто забрали документацию и уехали восвояси. Зато на государственную поддержку «инвестор» очень даже рассчитывает.


Жертвы аквапарка

Первая настоящая трагедия произошла в аквапарке 7 июля прошлого года. В этот день 39-летний мужчина, прыгнув в бассейн в аквапарке и погрузившись в воду, ударился головой об твердый предмет. В результате происшествия он получил открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спустя четыре дня пострадавший умер в больнице. Очевидно, его убили странные квадратные подиумы под водой, на которых стоят колонны, поддерживающие крышу бассейна. Над водой этих подиумов с твердыми острыми краями не видно, хотя они, безусловно, по-настоящему опасны для жизни посетителей. Однако уголовное дело так и не было возбуждено: по результатам проверки следователи квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

Своевременно и квалифицированно оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «скорой» было в тот день некому. Медики регулярно увольняются, едва успев понять, в каких условиях им предстоит работать. Никто из них не хочет отвечать за недоработки руководства. В отсутствии хлорирования в детском бассейне можно подцепить любую инфекцию, а ответственность возложена на врача. Кроме того, количество травм, которые получают клиенты, едва ли поддается подсчету.

Еще один тяжелый случай в аквапарке датирован 22 января прошлого года. Тогда 77-летняя женщина при переходе от одного бассейна к другому поскользнулась на плитке пола, упала и сломала голень. Лечение продлилось до конца марта. Общественная организация «Защита потребителей» обратилась в суд с требованием возместить пострадавшей деньги, затраченные на лечение и костыли, а также моральный вред в размере одного миллиона рублей.

Однако Елизовский районный суд постановил выплатить женщине только 129 197 рублей 67 копеек, включая 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Защита посчитала приговор несправедливым и подала апелляционную жалобу. В результате Камчатский краевой суд увеличил размер компенсации за моральный вред до 170 тысяч рублей, несмотря на то, что представители аквапарка отрицали свою вину в случившемся.

Это только резонансные случаи, сообщения о которых публиковали многие СМИ не только на полуострове, но и в других регионах России. По словам бывших сотрудников «Чудо-острова», сломанные и разбитые носы, разбитые брови – обычное дело для этого увеселительного заведения. По проекту в бассейне должен лежать нескользкий кафель, но его нет. Кроме того, посетители постоянно жалуются на ссадины и мелкие порезы из-за стыков на горках.

При этом, видимо, после жалобы господина Ветчинова на проверяющих, властями было заявлено, что контролирующие органы слишком часто проверяют объекты, которые возводятся в рамках инвестиционных проектов. От таких ревизий якобы страдает единственный на Дальнем Востоке большой аквапарк «Чудо-Остров».

В 2017 году органами контроля и надзора в отношении предпринимателя проведено 12 внеплановых проверок. Причем одна проверка проведена МЧС, одна – Роспотребнадзором и 10 проверок – Госинспекцией труда.

Было отмечено, что по ряду проверок некоторые нарушения подтвердились, вместе с тем, нам напомнили, что «сегодня инвестор, который вложил в проект строительства аквапарка «Чудо-Остров» около двух миллиардов рублей и построил объект, аналогов которого нет не только на Камчатке, но и на всем Дальнем Востоке, вынужден вместо того, чтобы выходить на окупаемость, вести переписку с контролирующими органами и участвовать в судебных тяжбах».

Теперь мы понимаем, что причина финансовой ямы, в которую угодил аквапарк, заключается отнюдь не в ревизорах, а в некомпетентности, проявленной стремящимися к налоговым льготам, предоставляемым в ТОР, собственниками «Чудо-острова» при составлении бизнес-плана. Не последнюю роль, видимо, здесь сыграла и жадность, из-за которой они не платили подрядчикам и задерживали зарплату персоналу. Теперь же, как считают в Агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края, даже если все требования супругов Ветчиновых будут удовлетворены, это позволит снизить себестоимость услуг аквапарка не более чем на семь процентов от плановой выручки.

Учитывая, что фактически доходы оказались меньше планируемых более чем в 15 раз, бюджетные вливания помогут аквапарку не более, чем мертвому припарки. Такое вот получилось в Паратунке «опережающее развитие».

Олег ПОДШИВАЛОВ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."