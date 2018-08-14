УРОКИ ИСТОРИИ

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14 Августа 2018

В своей рубрике «Уроки истории» мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с книгой Владимира Слабуки «95 лет органам безопасности на Камчатке: события и судьбы», выпущенной издательством «Русский остров» (г. Владивосток).

Деятельность органов безопасности на Камчатке неразрывно связана с историей полуострова – северо-восточного форта России. Близость границы накладывает свой отпечаток. Рассказывая о службе чекистов, автор раскрывает подробности событий, в разные годы происходивших на полуострове. Большая их часть не была известна даже историкам-краеведам. Сборник очерков, написанных живым и понятным языком, наверняка заинтересует жителей Камчатского края.

Фрагменты книги, относящиеся непосредственно к истории Камчатского полуострова, мы публикуем на страницах нашей газеты.

(Продолжение. Начало в № 22 (200) от 11.07.2018, № 23 (201) от 18.07.2018), № 25 от 01.08.2018, № 26 от 08.08. 2018)

 

Глава 4

В «окопах тыла» ковалась Гитлеру могила

Накануне празднования 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, весной 2015 года, списки погибших у подножия памятника освободителям Курильских островов в Петропавловске пополнились именами Алексея Кайдалова и Николая Скопинцева – сотрудников УНКГБ по Камчатской области. Они в составе специальной диверсионной группы, насчитывавшей 26 человек, вместе с передовым отрядом десанта высадились на Шумшу ранним утром 18 августа 1945 года.

По оперативным документам диверсионная группа проходит как взвод УНКГБ по Камчатской области. Возглавлял его старший лейтенант Иван Колчеманов. После того как офицера, дважды раненого, эвакуировали с острова Шумшу на госпитальное судно, командование взводом принял лейтенант Иван Каширников.

Он станет одним из тех, чьими жизнями мы заплатили за освобождение Северных Курил.

В десантной операции погибнут еще два бойца диверсионной группы – Алексей Кайдалов и Николай Скопинцев. Последний скончается от ран уже в Петропавловске-Камчатском. Но если имя Ивана Каширникова войдет в списки погибших, правда, по ошибке – как командира истребительного отряда, который непосредственного участия в боях не принимал, то о других погибших чекистах на долгие годы забудут. Их имена вернулись потомкам благодаря поисковой работе отдела кадров и группы программ содействия УФСБ России по Камчатскому краю.

Они же смогли установить десятки фамилий сотрудников Управления, которые принимали активное участие в Великой Отечественной войне как в составе подразделений, выполнявших специальные задачи на нашей территории и в тылу противника, так и сражавшихся в частях и соедине­ниях действующей армии. О некоторых из камчатских чекистов-фронтовиков рассказано выше.

По неполным подсчетам, общее число сотрудников Управления, принимавших участие в Великой Отечественной и советско-японской войнах, приближается к шестидесяти. Следует также учитывать сотни пограничников полуострова, направленных в действующую армию. Среди тех, кто служил в органах и войсках ОГПУ-НКВД на Камчатке, высокого звания Героя Советского Союза в годы Второй мировой войны удостоены девять человек. Поисковая работа продолжается...

Об участии диверсионной группы УНКГБ по Камчатской области в Курильском десанте вскоре после завершения операции не упоминали из соображений секретности, а затем просто забыли. Перед ней стояли задачи уничтожения коммуникаций, складов и огневых точек противника, захват маяка на северной оконечности острова Шумшу и ряд других. После выполнения боевого задания чекисты оказывали помощь подразделениям передового отряда десанта в отражении японских контратак.

О некоторых чекистах диверсионной группы рассказывает Василий Акшинский в известной книге «Курильский десант». Но он, то ли не зная, то ли из соображений цензуры, называет их бойцами истребительного батальона. В эту категорию у Василия Акшинского попадают призванные из запаса накануне боевых действий в диверсионное подразделение УНКГБ Степан Накул и Аркадий Матусевич. В состав взвода входили и кадровые сотрудники органов безопасности. Кроме командования подразделения – Василий Ляпунов, Сергей Решетников и другие.

Есть одно важное обстоятельство, которое позволяет утверждать, что взвод УНКГБ поставленные перед ним задачи выполнил успешно. Всех без исключения офицеров, сержантов и рядовых подразделения наградили орденами. Пять человек – Отечественной войны I и II степеней, остальных – Красной Звезды.

Других таких орденоносных подразделений история Курильской десантной операции не знает. Успешные действия взвода УНКГБ обусловлены высокой профессиональной подготовкой личного состава.

Занятия с его постоянным и приписным составом, который комплектовался из бывших сотрудников и военнослужащих органов и войск НКГБ-НКВД-ОГПУ, проводились с начала войны. За подготовку диверсионной группы, предназначавшейся для выполнения специальных задач в случае захвата Камчатки японцами, отвечали лейтенанты Николай Кокорев и Николай Двойченко.

Сотрудникам УНКВД-УНКГБ области вплоть до лета 1943 года приходилось заниматься комплектованием истребительных батальонов, формированием партизанских отрядов и созданием тайных баз для них в преддверии возможной оккупации Японией полуострова.

В существовании планов нападения южного соседа на Советский Союз сомневаться не приходится. Международный военный трибунал для Дальнего Востока, проходивший в Токио в 1946-1948 годах, представил убедительные доказательства подготовки Японией войны против СССР.

В Советском Союзе, подвергшемся агрессии фашистской Германии, нападения Японии не исключали еще в 1941 году. В Москве вплоть до декабря не знали, что в Токио победили сторонники удара по США как главной помехе гегемонистским устремлениям Японии в Азии. К тому же опыт Халхин-Гола, где Красная армия сумела разгромить имперские войска вдали от своих границ, не позволял Токио надеяться, что вторжение в СССР окажется легкой прогулкой. Территориальные приращения за счет Советского Союза решили оставить на потом, когда Германия одержит победу и русский Дальний Восток сам упадет в руки японцев, «как плод спелой хурмы».

Своей радости подданные микадо, трудившиеся на Камчатке, по поводу агрессии Берлина и его союзников против СССР не скрывали. В ряде прибрежных поселков и сел области – в Усть-Камчатске, Усть-Большерецке и других населенных пунктах, расположенных вблизи японских рыболовных концессий, о начале войны с Германией узнали от представителей администраций японских заводов и промыслов еще до официального сообщения Советского правительства о вторжении фашистов. По лицам японцев, источавшим улыбки, легко угадывалась радость, обуревавшая подданных микадо. Скоро им предстоит узнать, чем обернется для Нихон Коку (Самоназвание Японии, состоящее из двух иероглифов, переводится как «Восход солнца» – Авт.)  развязанная империей агрессия, но пока они с большим энтузиазмом готовились к покорению соседей-варваров.

19 августа 1941 года на имя заместителя наркома внутренних дел Союза ССР – начальника Главного управления государственной безопасности В. Н. Меркулова поступает телеграмма. В ней сообщается о регулярном проведении с рабочими японских концессионных рыбалок на Камчатке занятий по боевой подготовке. Из докладной записки старшего лейтената госбезопасности И. Фильченко можно узнать подробности этих занятий: «Младший инспектор рыбнадзора, обслуживающий 705-ю японскую базу, рассказал начальнику Ичинского погранпоста лейтенанту Марулину, что вся прибрежная полоса была изрыта, но засыпана, и видны следы сырой гальки.

5 августа Марулин и наш оперработник пошли с утра в секрет к базе № 705 и залегли в кустах, в 400 метрах от базы. В 6 часов утра на базе был подъем рабочих. По свисткам рабочие быстро выстраивались в два отделения по 20-30 человек (рабочие были не все) и после объяснения задачи с бамбуковыми пал­ками стали проводить военную игру: короткими перебежками наступать, ока­пываться и т.д. Игра продолжалась более часу. Затем приступили к работе».

Администрация японских заводов и баз с началом войны постаралась до максимума ограничить общение рабочих с представителями советских контрольных органов и сама в официальной обстановке вела себя предельно корректно. Большерецкая рыбоохранная инспекция, завершая сезон 1941 года, отмечала: «Взаимоотношения рыбопромыслового надзора с должностными лицами японских промыслов в истекшем году были строго деловые, случаев некорректного поведения не было, а также не наблюдалось случаев нетактичного или вызывающего поведения со стороны доверенных и переводчиков, наоборот, подчеркивалась изысканная вежливость, чувствовалось, что дело без специального инструктажа не обошлось».

Такая картина являлась внешней стороной взаимоотношений между советскими и японскими представителями. Органы государственной безопасности оперировали другой информацией.

[…]

С 1943 года Япония, испытывавшая в войне с США и их союзниками все большие трудности, уже не располагала достаточными трудовыми ресурсами, позволяющими ей работать на концессиях с прежним размахом. В метрополии и на оккупированных территориях дефицит рабочей силы восполнялся за счет военнопленных, в основном, китайцев. Понятно, что к этому способу в Советском Союзе японцы прибегнуть не могли, а поэтому оказались вынужденными сворачивать производство на концессиях.

[…]

В Усть-Камчатске в 1942 году  японцы появились 27 мая. Пароходы с рабочими и администрацией сопровождали два эсминца императорского флота. Военные корабли подошли первыми около 6 часов утра и остановились у кромки советских территориальных вод. Около полудня появился первый грузовой пароход. Он подошел к заводу № 39. Получив от пограничной заставы разрешение на оформление пассажиров и грузов, судно ушло к заводу No 36. К 17 часам подошел второй пароход. На нем находились администрация, рабочие и грузы для двух заводов.

Японцы вели себя с советскими представителями заносчиво и грубо. Заносчивости японцев удивляться не приходилось. Их стиль поведения определяли неудачи Красной армии на советско-германском фронте и их собственные успехи на Тихоокеанском театре военных действий.

Еще одной характерной особенностью путины 1942 года явилось наличие среди рабочих большого количества крепких этнических японцев призывного возраста. Обычно промысловые фирмы для работы на концессиях в Советском Союзе использовали корейцев, айнов, маньчжур с пятью десятками лет за плечами. Из приехавших в 1942 году на западное побережье 11876 японских рабочих и служащих 70 процентов составляли мужчины в возрасте от 19 до 42 лет.

Прибывшие в личных вещах прятали армейскую униформу, но без зна­ков различия. По рассказам переводчика 705-й базы Кацуюки и его коллеги с 12-го завода Аими, перед отправкой на Камчатку администрация концессионных промыслов от директора-распорядителя фирмы «Ничиро» получила весьма характерное наставление: «Помните, что вам, возможно, предстоит выполнить великую миссию, которая возложена на наш великий народ, – добиться закрепления своих законных прав на Камчатке. И если вас призовет великий Ниппон, то вы так же храбро, как и наши герои в борьбе с английскими торгашами, должны отдать свою кровь во имя восстановления нового порядка в Азии».

[…]

На некоторых заводах четыреж­ды в неделю проводились занятия по боевой подготовке. Японцы тренировались в бросках учебных гранат на дальность и точность, вооружаясь палками вместо винтовок, отрабатывали приемы штыкового боя и тактические действия в составе пехотного отделения, преодолевали полосы препятствий.

Всех сезонников отличала военная выправка, которая свидетельствовала о давних и регулярных строевых занятиях с ними.

Жители Камчатки, приученные природными условиями региона к индивидуализму и расхля­банности, с большим удивлением наблюдали, как по команде «Становись!» рабочие почти мгновенно выстраивались в ровные шеренги. Каждый японец, как хороший солдат, четко знал отведенное ему место. На работу сезонники выдвигались стройными колоннами, чеканя армейский шаг. Бри­гады состояли из 10-15 человек. Возглавляли их, как правило, бывшие, а возможно, и действующие унтер-офицеры. В каждом цехе 50-ю сезонника­ми руководил старший рабочий. В бараках японцы располагались в том же порядке, как и трудились. Когда бригадир или старший рабочий разговаривали с подчиненными, те стояли перед начальниками навытяжку.

Поражала скорость, с которой японцы покидали пароходы. Прибыв в конце мая на завод, расположенный вблизи Усть-Большерецка, около полутысячи рабочих с багажом покинули судно, вставшее к причалу, за какие-то 20-25 минут. Понятно, что такая четкость являлась результатом многоднев­ных тренировок.

Руководил тренировкой заведующий ловом 2-го завода Оикава. Он обратил на себя внимание с первых дней появления на полуострове очевидными привычками и выправкой кадрового офицера. Вскоре эти подозрения получили фактическое подтверждение. Оикава начал учения с сезонниками в 3 часа утра. Рабочих поднимали по сигналу тревоги, грузили на кунгасы, с которых они затем высаживались на берег. За действиями сезонников Оикава следил с секундомером в руках. Погрузку и высадку с кунгасов отработали трижды.

Оикаву, несмотря на его относительно скромное официальное положение на заводе, японцы боялись. Рабочие неоднократно намекали сотрудникам Дальрыбы на особый статус заведующего ловом: «Большой началь­ник – майор!».

[…]

На промыслах существовала хорошо отлаженная система контроля и слежки за каждым. Велась соответствующая пропагандистская работа. Развешанные повсюду на территориях баз и заводов плакаты призывали: «Не болтай лишнего! Помни, что ты не на родине!». Этикетки на спичечных коробках, изготовленных по специальному заказу, изображали кулак с вытянутым указательным пальцем, что согласно существующим в Японии символам означало борьбу с иностранными шпионами.

[…]

На всех заводах и базах ежедневно бригадиры докладывали старшим рабочим о поведении подчиненных. И не только о чем-то предосудительном, но и о мелочных отступлениях от привычного поведения – о чрезмерной задумчивости, замкнутости и т.п. Старшие рабочие, в свою очередь, информи­ровали переводчиков. В круг служебных обязанностей последних, помимо производственных задач, входил сбор разведывательных сведений об СССР.

Старшие переводчики вели специальные тетради, в которые заносились даты появления советских представителей на японских предприятиях, подробные установочные данные на посетителей, фиксировалось, чем они интересовались, с кем общались. Рабочего или служащего, заподозренного в излишней откровенности с русскими, немедленно изолировали от остальных сезонников, часто жестоко избивали и с первым пароходом отправляли в Японию.

Японец Като Фуми, бежавший с 806-й базы, рассказывал о широко распространенной на концессиях практике физических наказаний. Избиения тщательно скрывались от глаз советских представителей. Обычно экзекуция состояла из чрезвычайно болезненных ударов бамбуковой палкой по пяткам, но использовались и другие методы физического воздействия.

Некоторый перелом наступит в следующем, 1943 году. Изменились и сами японцы. Их самурайский дух и вера в национальную исключительность под влиянием военных неудач и стремительного обнищания населения уступят место невеселым раздумьям и со­мнениям. Начиная с 1943 года, некоторые японцы в инициативном порядке подставлялись под вербовку. Непременным условием подданных микадо являлось получение материального вознаграждения. Нищета заставляла искать любые способы заработка.

Снижение уровня жизни в Японии стало очевидным уже в 1942 году. Сезонников стали кормить гораздо хуже, чем в прошлые годы. Три раза в день для них готовился отварной пресный рис. При­правой к нему служила соленая редька. Риса с учетом того, что японцы находились на территории чужого государства, сезонным рабочим концессий выделялось гораздо больше, чем их коллегам на родных островах: 28 килограммов в месяц против 12.

Дважды в неделю рабочих «баловали» печеной рыбой и один раз – похлебкой. При таком скудном питании сезонники трудились по 16 часов в сутки, а в дни рунного хода рыбы продолжительность рабочего дня возрастала до 20 часов. Фиксировалась гибель японцев от истощения и непосильного труда. В путину 1942 года на Камчатке скончались около шестидесяти подданных микадо, более ста тяжелобольных отправили на родину.

В 1942 году  значительно ухудшилось и материальное обеспечение администрации промыслов. Фирма перестала выдавать им шерстяные костюмы. Пиво полагалось только четыре бутылки в месяц. Снизили нормы даже по спичкам – по два коробка на тот же срок.

Летом 1942 года подданные микадо еще надеялись, что военное счастье вот-вот улыбнется им, и тогда товары из отвоеванных у Англии и Франции азиатских колоний прольются на них дождем изобилия. Но уже в следующем году иллюзии японцев окончательно оставят. Изменится отношение рабочих и служащих концессий к советским представителям. От наглости и нахальства японцев не останется и следа.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."