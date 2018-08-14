ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

14 Августа 2018



Александр Бабак еще месяц проведет за решеткой

Следственный отдел по городу Елизово продолжает расследование уголовного дела в отношении главы Паратунского сельского поселения Александра Бабака. Ему предъявлено обвинение по второй части статьи 286 Уголовного кодекса РФ «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». Она предусматривает наказание вплоть до семилетнего лишения свободы.

Скандально известному чиновнику инкриминируют незаконную выплату подрядчику денег по фактически не выполненному муниципальному контракту. Общество с ограниченной ответственностью «Аква» в 2013 году получило из муниципального бюджета 13 миллионов 640 тысяч рублей, обязавшись взамен обустроить новый водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения села Паратунка и поселка Термальный. При этом Бабак, по версии следствия, подписал акты, содержащие заведомо ложные сведения о полном выполнении работ.

Главу Паратунки задержали в аэропорту Петропавловска 17 июля, когда он по направлению краевого правительства собирался вылететь в командировку в Москву на федеральный форум «Село 21 века». Уголовное дело было возбуждено в тот же день. 20 июля елизовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Бабаку меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 сентября.

Позиция защиты, избранная адвокатом Александра Бабака Константином Лысенко, не вызывает ничего, кроме изумления. Оспаривая избранную в отношении его подзащитного меру пресечения, адвокат заявил, что «в материалах, представленных в суд органом предварительного следствия, отсутствуют какие-либо сведения и документы, подтверждающие, что в 2013 году Александр Бабак являлся главой местного самоуправления». О том, на каком основании Бабак подписывал акты о невыполненных работах и списывал бюджетные миллионы налево, господин Лысенко предпочел умолчать.

Будучи в тот момент главой администрации Паратунки, Александр Бабак имел полное право подписывать, в том числе, и финансовые документы. И этим правом он воспользовался в полной мере. Более того, адвокат Лысенко, по нашему оценочному суждению, противоречит сам себе. По его словам, водозабор в сельском поселении, за якобы обустройство которого частная фирма получила круглую сумму, находится в надлежащем состоянии, и население без проблем получало из него воду еще до заключения скандального муниципального контракта. Это вряд ли может являться аргументом в пользу того, что господин Бабак невиновен. Если оборудование водозабора не выслужило отведенные ему сроки, то его реконструкция не была бы экстренно необходима. В противном случае водозабор следовало закрыть еще пять лет назад.

ООО «Аква», с уставным капиталом всего в 14 тысяч рублей, выигравшее конкурс на строительство водозабора, было зарегистрировано в октябре 2002 года в Елизове по адресу: Геофизическая улица, 3. Основной заявленный вид деятельности – геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Рекордная годовая выручка почти в 50 миллионов рублей пришлась как раз на 2013 год. Но в дальнейшем, увы, фирма преуспеть не смогла. Получив в 2016 году балансовый убыток почти в семь миллионов рублей, при выручке в 11 миллионов, компания была вынуждена объявить себя банкротом.

Однако история «Аквы» на этом, как ни странно, не закончилась. Ее учредители – Василий Кноль, Виктор Тараканов, Николай Репех и Светлана Кандинская – создали новое ООО с тем же самым названием. Отличало его от предшественника лишь незначительное увеличение уставного капитала (до 20 тысяч рублей) и новый адрес. Теперь «Аква» располагается в Петропавловске на проспекте Победы, 79-а. Впрочем, и эта фирма не отличается прибыльностью. Ее убытки исчисляются миллионами рублей.

Опубликованная бухгалтерская отчетность обоих одноименных обществ с ограниченной ответственностью позволяет предположить, что изначально целью их создания как раз и было отмывание бюджетных денег из казны, в том числе, и Паратунского поселения. Благо, возглавлявший муниципалитет Александр Бабак давно известен на полуострове своими не слишком чистыми делами.

Он являлся главой Паратунской сельской администрации до осени 2005 года. Когда срок его полномочий завершился, состоялись очередные выборы. Бабак был уверен, что и на этот раз сохранит за собой портфель, но по итогам голосования победу одержал его главный оппонент, генеральный директор ОАО «Камчатбургеотермия» Евгений Белов.

После этого проигравший организовал в Паратунке настоящий политический цирк. С результатами выборов он не согласился и начал оспаривать их в суде. Пока один за другим шли судебные процессы, Бабак почти год отказывался выезжать из служебного кабинета.

Двоевластие длилось почти весь 2006 год, до тех пор, пока в том же году теперь уже экс-глава не вошел в состав районной думы. Более того, Александр Бабак был избран ее председателем. Однако его деятельность на этом поприще, сопровождаемая многочисленными скандалами, бесславно завершилась на 51-й сессии думы третьего созыва 31 июля 2009 года. Одним из основных поводов для принудительной отставки господина Бабака стала выборочная проверка составления и исполнения районного бюджета в 2007 году и в первом полугодии 2008 года, проведенная краевой контрольно-счетной палатой. Ревизия завершилась в декабре 2008 года, то есть за полгода до изгнания Александра Бабака из председательского кресла.

«Общий объем финансовых средств бюджета Елизовского района, израсходованных думой, составил 47 миллионов 555 тысяч 670 рублей. – Говорилось в тогдашнем отчете контрольно-счетной палаты. – Из них показатель финансовых нарушений составил 35 миллионов 813 тысяч рублей, или 75,3 процента от общего объема проверенных средств». Речь здесь идет о деньгах, потраченных за полтора года районным парламентом на свое собственное содержание. Под «финансовыми нарушениями» подразумеваются необоснованно завышенные и неэффективные расходы средств из казны. Проще говоря, елизовские нардепы с Бабаком во главе три рубля из четырех, выделенных на финансирование их деятельности, проедали без всяких законных оснований.

Добавим, что младший брат Александра Бабака, 53-летний Юрий Бабак в 2001 году был осужден по статье 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Приговор был вынесен в рамках прогремевшего на всю страну дела об убийстве вице-губернатора Камчатской области Алексея Львовича Котляра. Юрию Бабаку приписывали организацию этого преступления, а посредником при передаче денег исполнителю – некоему Никитину – являлся житель Паратунки Виктор Мыльников, который был племянником этого Никитина.

Алексей Котляр возглавлял областной комитет по управлению имуществом. Он считался жестким и бескомпромиссным администратором, никогда не отступающим от своей цели. Занимался вопросами приватизации и банкротства предприятий, а также отвечал за проведение аукционов по продаже имущества банкротов. Он был зверски убит в собственном подъезде 17 марта 2000 года. Сначала Алексею Котляру

плеснули в лицо концентрированной соляной кислотой, которая сожгла глаза и губы, а затем нанесли несколько ударов по голове металлическим прутом. Спустя несколько часов вице-губернатор в страшных мучениях скончался на операционном столе.

Впоследствии один из соучастников убийства – Никитин – умер странной смертью, якобы отравившись алкоголем. После этого Мыльников, опасаясь за свою жизнь, пришел в милицию с повинной и дал признательные показания. Следом под стражей оказался и Юрий Бабак. Его арестовали 29 мая 2001 года в кабинете областного прокурора Александра Войтовича.

Под следствием в СИЗО Бабак-младший находился более двух лет. В результате он получил три года лишения свободы, но попал под амнистию, объявленную в честь 55-тилетия победы над фашистами, и был освобожден прямо в зале суда.

Олег ПОДШИВАЛОВ