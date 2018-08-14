И КРЫМ, И РЫМ

14 Августа 2018



Можно любить Крым, но отдыхать лучше в Турции

Сезон отдыха подходит к концу. Как в прошлом году, так и в нынешнем он прошел под лозунгом «Все в Крым!». Сколько стоит отдых в Крыму и где лучше проводить летние отпуска? Мне довелось на личном примере почувствовать разницу между отдыхом в Крыму и в Турции.

Не скрою, люблю Крым, но не слепой любовью. В 2017 году о дешевом отдыхе на Крымском полуострове можно было забыть навсегда. Для семьи из трех человек три недели отдыха в июле обошлись бы немногим более 400 тысяч рублей. Расчеты каждый может произвести сам.

Если вашему ребенку больше 12 лет, то стоимость билета Москва-Симферополь-Москва будет равняться примерно 40 тысячам рублей. От Симферополя до места отдыха таксист возьмет с вас как минимум 2,5 тысячи рублей туда и столько же обратно. Стоимость двухкомнатного гостиничного номера или квартиры равняется 4 – 4,5 тысячи рублей за сутки. На ежесуточное питание у вас уйдет как минимум 4 – 5 тысяч рублей, плюс 2 тысячи рублей на развлечения.

Допустим, вас устроит какой-нибудь бесплатный дикий пляж, но чтобы до него добраться нужно будет нанять такси за 300 рублей туда и за столько же – обратно. Более-менее приличный пляж в пределах городской черты может быть только платным, самый экономичный вариант – 150 рублей с человека. При этом никто не отменял ненавязчивый советский сервис: постельное белье и полотенце будут меняться раз в неделю. Влажную уборку в номере вам будут делать один раз в день, а в квартире будете убирать самостоятельно. Полотенца, предложенные вам, будут в таком неприглядном виде, что, скорее всего, вы предпочтете пользоваться своими. Штопаное, перештопанное постельное белье не прибавит вам радости, скорее наоборот. Но здесь уже ничего не поделаешь. Видавшая виды столовая посуда окончательно развеет ваши представления о том, что вы – желанный гость.

Приготовьтесь к тому, что из 25 дней примерно пять из-за плохой погоды не будет солнца, море начнет сильно штормить, и вы не сможете купаться. Походы в магазин за продуктами и стиральными принадлежностями будут отнимать немало времени. До них, во-первых, нужно дойти, во-вторых, постоять в очереди. Мыться вам придется под теплой, едва бегущей из душа водой. Если будете жить на квартире, то вам придется смириться с бесцеремонностью, а иногда и хамством хозяек. Причем, делают они это не со зла, а просто по-другому не умеют. Они с удовольствием расскажут вам, как все подорожало. Правда, причину подорожания местных продуктов они объяснить не могут. Почему местные помидоры, стоившие 40 рублей за килограмм, вдруг стали стоить 100 рублей, местные арендодатели объясняют без затей: «Так все подорожало». «Что значит все?» – спросите вы. И получите ответ: «Все – это все!». Ценовая политика, например, в Евпатории вызывает, мягко говоря, удивление. Можно купить шампанское «Инкерман» брют в магазине за 670 рублей, через 20 метров в другом магазине это шампанское стоит уже 1000 рублей, еще через 300 метров в специализированном магазине «Инкерман» брют можно приобрести за 450 рублей. В ресторане эта же бутылка обойдется вам уже в 1,5-2 тысячи рублей.

В 2017 году в это же время «Инкерман» брют на Камчатке в магазине стоил 680 рублей за одну бутылку, со склада его можно было приобрести за 450 рублей. В Крыму цены на спиртное вызывают удивление еще и потому, что все спиртное является продуктом местного производства.

Отношение местных жителей к отдыхающим аккуратно назовем потребительским. Мне довелось наблюдать сцену, когда молоденькая девушка сорвала две сливы с дерева, растущего рядом с многоэтажным домом, из-за чего пожилая женщина с первого этажа материла ее так, что слышала вся улица. Самыми ласковыми словами были: «Ах ты тварь неумытая, чтоб ты сдохла».

Признаюсь, от такой неожиданной экспрессии со стороны жительницы многоэтажки я опешил.

В Ялте, в ресторане на открытом воздухе к вам спокойно может подойти «попрошайка», и стоять с протянутой рукой до тех пор, пока вы не дадите денег. В магазине опустившиеся люди, источающие неприятный запах, окончательно похоронят вашу мечту о красивом отдыхе.

Если вы приезжаете в Крым с настроением, что вас должны носить на руках за то, что вы приехали и тратите немалые деньги, то вас ждет горькое разочарование. Большинство крымчан, занятых в сфере услуг, думают иначе, по-советски: «Куда вы денетесь, все равно приедете».

Победить их менталитет, как это ни печально звучит, можно одним способом – ездить отдыхать, например, в Турцию или Грецию. Деньги потратите такие же, но там вас действительно будут носить на руках и «облизывать».

Пришло время сказать несколько слов о самом турецком отеле, в котором мне довелось отдыхать. По своему убранству он скорее напоминал дворец. Разумеется, там были правила, которые необходимо соблюдать всем отдыхающим. Но эти правила необременительны и понятны. Красивое постельное белье в отеле мне меняли каждый день, а из покрывал выкладывали цветы или лебедей. В душе напор горячей и холодной воды вполне может сравниться с водными массажными процедурами. Вариант тура «Все включено» предполагает «шведский стол». Первоклассная еда доступна на протяжении 24 часов. Выпивка на любой вкус ждет вас в неограниченных количествах в местных барах.

Бассейн с чистой водой, развлечения, аттракционы – все это вошло в стоимость моей путевки. Ежедневно холодильник пополняли прохладительными напитками. Самое главное – видно, что принимающая сторона старалась угодить. Небольшие экскурсии в город, на местный рынок или в магазины не портили общего красивого впечатления об отдыхе.

Турки заинтересованы в вас как в покупателях и готовы торговаться за снижение цены на свой товар. Если кому захочется съездить в магазин за одеждой или изделиями из кожи, то вам предоставят бесплатный автомобиль с кондиционером. В магазине вас встретят как желанного гостя, предложат чай, кофе и алкогольные напитки с фруктовой нарезкой.

Турки любят торговаться. Их мироощущение требует состязательности, им интересно смотреть и слушать, как покупатель старается добиться своего. Их увлекает сам процесс эмоционального общения. Они рассматривают торговлю как образ жизни, способность прийти к компромиссу. При этом в своей эмоциональности они никогда не переходят запретную черту.

Турецкие мужчины охотно раздают русским женщинам комплименты вроде: «Ты – сладкая женщина и речи твои золотые. Повезло твоему мужу». Мужчинам они говорят: «Уважаемый, все будет, как ты пожелаешь, ты останешься довольным» или «У твоей женщины есть ты, а значит, есть все…».

Очень многие продавцы и хозяева магазинов говорят по-русски и жалеют, что в Турцию стало меньше приезжать русских туристов.

Разумеется, не все так гладко проходит (в смысле турецкого отдыха) для россиян, но здесь мы сами виноваты. Есть отели, где принято решение не заселять русских 9 мая и 22 июня. Это случилось из-за инцидента, едва не переросшего в международный скандал, когда 9 мая отдыхающие россияне, перебрав «огненной воды», загнали в бассейн немецких туристов и заставили кричать: «Слава России!». Они держали немцев в бассейновом плену до тех пор, пока те дружно не прокричали требуемый лозунг. Такая же история повторилась 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны.

Чтобы понять, как в турецком пятизвездочном отеле относятся к своим клиентам, приведу небольшой пример. Четверо молодых, сильно подвыпивших турок, отдыхающих в отеле, пришли на дискотеку. Один из них попытался выяснять отношения с туристом из России. Наш турист оказался не из робкого десятка, двинул подвыпившего турка так, что тот улетел в конец зала. Его трое дружков попытались вмешаться. Невесть откуда появившаяся охрана быстро вывела бузотеров, а самого активного из них забрали в участок представители жандармерии. Утром его привезли в отель собрать свои вещи. Оказывается, руководство отеля приняло решение о его выселении, а троим оставшимся сделали внушение. Русскому туристу были принесены извинения.

Разумеется, понять турецкую душу за 21 день отдыха невозможно. Безусловно, и это видно невооруженным глазом, турки стараются сделать все возможное, чтобы оставить о себе благоприятное впечатление. Они искренне заинтересованы увидеть тебя снова. Скептики скажут, за деньги можно изобразить искренность, напомнят, что мы воевали с турками 300 лет, и неприязнь к русским у них должна прорости на генном уровне. Мне этой неприязни увидеть не удалось.

Везде я встречал доброжелательных людей, готовых сделать для тебя что-нибудь приятное. Несколько турок безошибочно определили, что я из бывших военных. Из чего делаю вывод, что их военные некоторым образом схожи с нашими.

Кстати в Крыму местные жители, с которыми мне довелось общаться, тоже узнали во мне бывшего военного. На этом все сходство отдыха в Крыму и в Турции закончилось.

Подведем неутешительный итог. Пока дорогие крымчане не поймут, что отдыхающие (туристы) являются источником их благосостояния, они не поменяют свой менталитет. А чтобы они это поняли, нам нужно перестать на некоторое время ездить отдыхать в Крым.

Понимаю, звучит непатриотично, но это, увы, горькая правда. На что крымчане, уверен, возразят в своей оригинальной манере: «Кому ваша правда нужна, все равно приедете».

Конечно, приеду… когда-нибудь.

Вячеслав Скалацкий