МИЛЛИОНЫ ЗА БЕЗДОРОЖЬЕ

14 Августа 2018



Непрофессионализм руководства управления капстроительства оплатят налогоплательщики

Арбитражный суд Дальневосточного округа, рассматривающий в кассационной инстанции дела, решения по которым вынесены региональными арбитражами, оставил в силе решение по иску ООО «Альтир» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР). Таким образом, в судебном процессе о фактически проваленном строительстве магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток и дороги на улице Ларина поставлена точка.

Теперь УКСИР, по чьей вине важнейшие муниципальные автотрассы так и не были проложены, должно будет выплатить подрядчику более 37 миллионов рублей долга, а также компенсировать судебные издержки почти на 800 тысяч рублей. Сумма исковых требований, которую из-за некомпетентности руководства управления капстроительства придется возмещать из бюджета краевого центра, могла быть меньше, если бы руководитель договорно-правового отдела УКСиР бесноватая Ирина Дрожалина и компания с маниакальным упорством не отрицали абсолютно законные требования истца.

Конфликт между заказчиком и подрядчиком продолжался несколько лет и завершился в пользу ООО «Альтир». Более того, решение в пользу подрядной организации приняла не только следственная часть следственного управления регионального УМВД, но и краевой арбитраж. В феврале нынешнего года судьи арбитражного суда Камчатского края Василий Решетько и Юлия Ищук вынесли решения о взыскании с УКСиР денег за не оплаченные своевременно работы.

По одному из договоров управление капстроительства задолжало ООО «Альтир» 5,2 миллиона рублей, по другому – свыше 32 миллионов. Но и это еще не все. Под надуманным предлогом Анатолий Родомакин целых девять месяцев отказывался от приемки уже фактически выполненных работ. Это происходило до тех пор, пока фирма-подрядчик не направила в адрес УКСиР претензионное письмо о незаконности подобных действий «со всеми вытекающими последствиями».

Требования истца были мотивированы тем, что в рамках исполнения контрактов дорожно-строительная фирма понесла дополнительные расходы, связанные с выполнением требований заказчика о привлечении сторонних специализированных организаций для проведения геологических изысканий, обеспечения неразрушающего контроля сварных соединений, а также для геодезического сопровождения контракта. В судебном заседании истец требования поддержал. Понесенные ООО «Альтир» дополнительные расходы следовало внести в смету.

«Необходимость геодезической разбивочной основы и геодезического сопровождения объектов ответчик обосновал тем, что проект содержал недостоверные сведения о геологических условиях, – говорится в оставленном в силе решении суда. – Несоответствие фактического состояния грунтов проектным данным повлекло за собой и дополнительные работы по замене грунта, равно как дополнительные расходы по оплату услуг специализированной организации».

Скандальная история, связанная со строительством двух автомобильных дорог в Петропавловске началась еще в декабре 2013 года. Тогда ООО «Альтир» выиграло два конкурса на заключение муниципальных контрактов. В одном из договоров речь шла о прокладке магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток. Ее следовало ввести в эксплуатацию не позднее 15 октября 2015 года. Другой подряд – автодорога на улице Ларина с устройством транспортной развязки с водопропускными сооружениями до конца жилой застройки. Здесь срок окончания работ истек 30 сентября 2016 года.

Заказчиком строительства официально являлось УКСиР в лице его тогдашнего руководителя Александра Иванова. За разработку технической документации непосредственно отвечал занимавший в то время должность начальника отдела дорожного строительства этого ведомства Анатолий Родомакин. Отвечал, видимо, плохо. Ошибок, в том числе грубых, в проекте было столько, что подрядчику оставалось только хвататься за голову.

Подписав муниципальные контракты с УКСиР и получив на руки проект, подрядчики из ООО «Альтир» столкнулись с тем, что заказчик вообще не готов к началу строительства обоих объектов. В частности, выяснилось, что к моменту заключения договоров управление капстроительства даже не озаботилось тем, чтобы оформить права на земельные участки, по которым должны были проходить будущие трассы. В результате четыре месяца никаких работ там вообще нельзя было начинать. Разрешение удалось получить только в апреле 2014 года.

Но и это еще не все. На участках будущих магистралей на Северо-Востоке подрядчики обнаружили залегание непригодных грунтов. Если использовать такой грунт для насыпи и дорожного основания, то в скором времени следует ожидать оползней, после чего дорога будет полностью разрушена. Строить ее придется заново.

Согласно подготовленной в УКСиР технической документации, грунт вполне годился для дорог. На этом настаивал и господин Родомакин. Между заказчиком и подрядчиком началась длительная переписка, где каждый пытался доказать свою точку зрения.

ООО «Альтир» за свой счет провело геологическую экспертизу физико-механических свойств грунта с бурением скважин. Этим занимались специалисты ОАО «Камчатский трест инженерно-технических изысканий» (КамчатТИСИЗ), которые и составили акт о том, что грунт никудышный. В свою очередь УКСиР прислал подрядчику акт визуального осмотра грунта. Больше ничего.

В июле 2016 года УКСиР подписало с ООО «Альтир» акт, согласно которому на объекте «Автомобильная договора по ул. Ларина» для муниципальных нужд

Петропавловск Камчатского городского округа в соответствии с муниципальным контрактом согласно требованиям заказчика и контролирующего органа в лице инспекции Государственного строительного надзора Камчатского края для выполнения работ по исследованию грунтов подрядчиком были привлечены специалисты ООО «КамчатТИСИЗ». Как указано в акте, оплата работ специализированной организации не предусмотрена проектно-сметной документацией.

Согласно другому акту, на объекте «Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до улицы академика Королева» для муниципальных нужд Петропавловска для

выполнения работ по обеспечению неразрушающего контроля сварных соединений ООО «Альтир» были привлечены специалисты ООО «КамТЦдис». Как указано в документе, оплата работ специализированной организации также не предусмотрена проектом.

ООО «Альтир» неоднократно направляло в адрес УКСиР акты приемки,

требования о возмещении расходов на услуги сторонних специализированных организаций, предоставляло документацию, обосновывающую понесенные расходы. Однако управление капстроительства от приемки работ упорно отказывалось, ссылаясь на невозможность оплаты работ, не предусмотренных технической документацией. Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

В силу пункта 3 статьи 743 Гражданского кодекса РФ, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков только в том случае, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Именно этого сделать уксирным юристам и не удалось. Они обжаловали вердикт судьи Юлии Ищук вначале в Пятом арбитражном апелляционном суде во Владивостоке, а затем и в кассационной инстанции в Арбитражном суде Дальневосточного округа в Хабаровске. Но шансов на успех у госпожи Дрожалиной в этом процессе не было. Решение камчатского арбитража было оставлено в силе, и теперь в течение трех месяцев с момента получения судебного решения нерадивые заказчики должны будут выплатить истцу проигранную сумму. Скорее всего, оплата будет оттягиваться до последнего, а это значит, что на проигранную в суде сумму набегут еще и проценты.

Экспертиза, на которой настоял суд, признала правоту истца. Ответчик в свою очередь не смог предоставить никаких документов, способных опровергнуть заключение экспертов. Стоит ли говорить, что без них рассчитывать на успех апелляционной и кассационной жалоб было бессмысленно?

Очевидно, это дело будет не последним в противостоянии ООО «Альтир» и управления капстроительства. За полгода тяжб, искусственно затянутых ответчиками, на сумму иска набежали проценты за необоснованное пользование чужими денежными средствами. По оценкам юристов ООО «Альтир», это около трех миллионов рублей. Помимо этого, в ближайшее время в суд будет подан иск о взыскании с УКСиР компенсации упущенной выгоды на сумму около 10 миллионов рублей. Учитывая последние решения арбитража, судьбу этого дела предсказать несложно.

В настоящее время в суде находится еще три дела, в рамках которых ООО «Альтир» намерено взыскать с УКСиР 18 миллионов рублей, не считая неустойки, понесенных исполнителем убытков и оплаты услуг адвокатов. Общая сумма выплат в этом случае может достигнуть 20 миллионов рублей.

Таким образом, неповоротливость уксирного начальства и подчиненных ему юристов обойдутся муниципальной казне еще как минимум в 10 миллионов. Добавим сюда командировочные расходы на вояжи Ирины Дрожалиной во Владивосток и Хабаровск. На наш взгляд, ее ознакомление с положениями Гражданского кодекса РФ обошлось бы петропавловскому бюджету куда дешевле.

Видно, что-то в УКСиР не так, если во всех провалах последнего времени там обвиняют исключительно исполнителей работ. Наша газета уже рассказывала о прекращении реконструкции дома культуры СРВ и строительства детского сада на улице Арсеньева. Оба объекта на данный момент заморожены. В обоих случаях будут искать новых подрядчиков.

Если УКСиР раз за разом нанимает настолько недобросовестных строителей, что вынуждено впоследствии разрывать с ними контракты, то за это, наверное, кто-то в муниципальном казенном учреждении должен сурово ответить. Этих людей мы перечислим поименно: убогие строители, бывшие руководители УКСиРа Александр Иванов и бывший офицер ФСБ Андрей Романчук, а также их бесноватая тень Анатолий Родомакин, ведьмино семя Ирина Дрожалина и занимавшая должность начальника производственно-технического отдела УКСиР Елена Фокина. Все вместе они прогрызли в бюджете ПКГО дыру почти на 20 миллионов рублей.

Соб. инф.