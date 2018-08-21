БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

21 Августа 2018



Причиной новых жертв туризма на Камчатке, вероятно, стала халатность

Как это ни печально, мы уже привыкли к трагедиям, которые ежегодно происходят с туристами – чаще всего иногородними – на склонах камчатских вулканов. Очередные несчастные случаи произошли 18 августа в районе Авачинского перевала. Там погибла 34-летняя жительница Барнаула Т. Курашова. Уже сейчас известно, что смерть наступила от переохлаждения.

Группа из 17 человек совершала многодневный поход по маршруту «Тихоокеанское кольцо». Это пешеходная трасса для сильных и выносливых туристов, готовых к длинным переходам, бродам и подъемам. Поход рассчитан на 11 дней и проходит через кратер вулкана Горелый и фумаролы Мутновского исполина. В конце путешествия предполагается восхождение на Авачинский вулкан.

Как сообщили «Вестям» в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, в день трагедии группа с гидом В. Гармашовым из Красноярска и его помощницей М. Дружининой, приехавшей на сезон из Перми, вышла из места ночевки «Аагские нарзаны» и направилась в сторону Авачинского вулкана. Дневной переход должен был составить 20 километров. Примерно на полпути одна из туристок сильно замерзла, почувствовала недомогание и отстала от группы.

Дальнейшее вызывает у нас много вопросов, несмотря на то, что группа была зарегистрирована в МЧС. В частности, гид с основной туристической командой как ни в чем не бывало продолжил поход в сторону перевала, а своей помощнице велел сопровождать уставшую женщину. Когда до лагеря оставалось всего около двух километров, туристка окончательно обессилела и не смогла идти дальше. Тогда помощница гида, оставив женщину одну, отправилась в лагерь за помощью. Но когда к жительнице Барнаула прибыли сотрудники скорой помощи, было уже поздно. Врачам оставалось только констатировать смерть.

Кто знает, может, им не хватило не так уж много времени, которое можно было бы сэкономить, если бы у группы была действующая связь с базовым лагерем? Но почему-то гиды, отправившиеся с туристами по довольно сложному маршруту, не позаботились об этом. Знали ли приезжие проводники особенности камчатского климата? Ведь из-за циклона в день трагедии температура воздуха составляла около ноля градусов. Женщина замерзла.

Но случилось бы это, если бы она была должным образом экипирована? Почему, наконец, гиды, имевшие опыт горных походов в красноярском турклубе «Три коня», не проследили за тем, как одеты путешественники и имеются ли в группе средства связи? Не оттого ли трагедия случилась, что они просто не понимали, куда отправляются?

По нашему мнению, любой гид-инструктор, а особенно приезжий, должен подтверждать свою квалификацию, но этого почему-то не происходит. Да и сами путешественники неоправданно легкомысленно относятся к свои действиям. Видимо, не понимая, насколько опасным может быть многодневный поход.

Путешествие по Камчатке – не увеселительная прогулка. Внезапные изменения погоды на вулканах – обычное дело. Кроме этого серьезную опасность представляют и камчатские медведи, которые в последние годы все чаще нападают на людей.

В тот же роковой день, 18 августа, жертвой косолапого хищника в районе Курильского озера стал 23-летний Вадим Клабуков, выпускник Иркутского аграрного университета, выполнявший в заказнике по договору хозяйственную работу и помогавший гидам, сопровождавшим туристов. В день, ставший для него последним в жизни, он, никого не предупредив, покинул кордон «Озерной». Когда коллеги и руководство обнаружили его отсутствие и не смогли с ним связаться, они отправились на поиски. Сначала нашли ружье, которое Клабуков взял с собой, а затем обнаружили и его тело. По следам хищника удалось выяснить, что молодой человек вышел на место, где медведь прикопал свою добычу.

Видимо, и здесь речь идет о беспечности иркутянина, который в одиночку, никому ничего не сказав, отправился за ограждение заповедника. В результате, он прошел всего около 300 метров, когда на него напал медведь.

Впрочем, поразительно неосторожно ведут себя не только иногородние, но и камчатские туристы.

Ровно два года назад на склоне Козельского вулкана погиб 24-летний Александр А. Его тело было найдено 24 августа 2016 года. Он пропал 20 августа во время празднования Дня вулкана.

После ссоры с друзьями молодой человек ушел в сторону лесного массива. К поиску пропавшего подключились спасатели и волонтеры. Тело Александра удалось обнаружить только на четвертые сутки. При вскрытии обнаружилось, что он скончался от передозировки наркотиками. Хотя первоначальной версией называли переохлаждение.

В 2014 году произошло два получивших широкую огласку несчастных случая при восхождении анонимных туристических групп на второй по высоте вулкан Камчатки – Камень, который по праву считается одним из самых сложных для альпинистов. Менее чем за месяц этот вулкан, на котором до тех пор не погиб ни один турист, оказался обставлен черными крестами.

9 июля при попытке покорить исполин погибли двое туристов из Белоруссии. Утром они отправились совершать восхождение и планировали спуститься с горы к вечеру того же дня. Однако в назначенное время туристы в лагерь не вернулись. Оставшиеся шесть членов группы пытались организовать самостоятельный поиск, но обнаружить своих товарищей им не удалось. После этого двое из них спустились к месту, где имеется мобильная связь, и обратились к спасателям с просьбой организовать поиски мужчин. Только через пять дней, 14 июля, тела альпинистов Сергея Франковского и Андрея Круподерова удалось обнаружить на восточном склоне на высоте около 3 400 метров над уровнем моря. Один из мужчин, сорвавшись с ледника, потянул за собой напарника, с которым его связывало альпинистское снаряжение.

8 августа того же года на Камне погибли трое спортсменов из Свердловской области: Ольга Собенина, Иван Трошин и Вадим Назаренко. Через некоторое время после начала восхождения по маршруту одной из самых сложных категорий – 4А – группу из десяти человек застала врасплох лавина. В результате альпинисты, находившиеся в одной связке, погибли. Их товарищи получили травмы различной степени тяжести и остались в опасных условиях без помощи на высоте около трех тысяч метров.

Всего за последние пять лет на вулканах нашего края погибли более десяти человек. К стихии не следует относиться небрежно. Она убивает.

Дмитрий ЧЕРНОВ