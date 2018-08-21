И КРЫМ, И РЫМ – 2

21 Августа 2018



После публикации статьи «И КРЫМ, И РЫМ» («Вести-Камчатка» № 27 от 15.08.2018) мнения читателей разделились. Одни считали, что все написанное – правда, другие утверждали, что я слишком сгущаю краски, и с летним отдыхом в Крыму не все так плохо. Более того, последние обвинили меня в отсутствии патриотизма (ох уж эти мне ура-патриоты…).

Напомню нашим читателям, что в предыдущей статье речь шла о соотношении цены и качества отдыха в Крыму и в Турции. По моему мнению, с разгромным счетом победили курорты Турции, как по качеству предоставляемых услуг, так и по стоимости этих услуг.

Дискуссия по поводу того, где лучше, а где хуже, ожидаемо приобрела политическую окраску. И вновь придется повторить: я люблю Крым, но не слепою любовью. Остановлюсь на том, о чем не говорилось ранее.

Население Крыма «разношерстное» и не все из крымчан проживают в курортной зоне, т.е. в прибрежных городах и поселках. Но, так или иначе, все крымское население втянуто в курортную страду. Мне довелось слышать рассказы отдыхающих о том, как на женщину с двумя детьми в автобусе шипели местные пассажиры (дословно): «Нечего ездить в автобусе, если приехала отдыхать. Бери такси и катайся». Отдыхающая была виновата лишь в том, что заняла место в автобусе вместе с детьми, тем самым стеснив местных жителей. Сложилось впечатление, что наши крымчане ведут себя так, словно приехавшие на отдых курортники им постоянно что-то должны.

Мы словно мешаем «аборигенам» существовать, и виноваты в том, что нам не посчастливилось родиться и жить в Крыму. Поневоле вспоминается московское ментальное: «Понаехали тут!».

Нередко маленькие дети-крымчане растут, искренне веря: отдыхающие – это такая профессия. Дома они слышат ворчание родителей, что на рынках и в магазинах некуда яблоку упасть, что курортники загаживают город (поселок), пляжи и окрестные места, а на дорогах из-за них возникают постоянные пробки.

Дети же предпринимателей, которые сдают жилье, к тому же постоянно слышат недовольства родственников относительно того, как приезжие пытаются их обмануть или торгуются за копейки: «Чего ехать отдыхать, если денег нет?».

Какое после этого может быть отношение к нам – курортникам со стороны местной «фауны»? Ответ очевиден – недоброжелательное. Они (не курортники) нас терпят как неизбежное летнее зло, этакое нашествие саранчи на огороды.

Не буду спорить с тем, кто скажет о ненадлежащем поведении самих россиян, приезжающих отдыхать на крымское побережье. Не единожды был свидетелем случаев, когда они вели себя, откровенно говоря, по-свински. Если подходить ко всем гостям крымского побережья с меркой: «Курортников как источник проблем нужно просто перетерпеть», то мы никогда не получим комфортный, относительно недорогой отдых в Крыму.

Характерен в этом смысле пример одной из экскурсий, в которой мне довелось участвовать. Из Евпатории мы с семьей на автобусе отправились на конную прогулку в горы, отвалив за нее немалые деньги. После спуска с гор нас накормили сносным обедом. И когда мы уже отправились для посадки в автобус, один из туристов, почти двухметрового роста, случайно поранил голову об острый угол крыши, находившейся низко над землей. Наш гид тут же прокомментировал: «Нужно быть осторожнее…». На что я ему возразил, в данном случае виноваты те, кто не соблюдает строительные ГОСТы (государственные стандарты. Край крыши должен находиться на высоте не менее чем 2,4 метра над землей). То есть хозяева строения, куда мы приехали, оказывающие нам услугу, должны ответить за это происшествие или хотя бы обеспечить оказание первой медицинской помощи. Самое большое, что они сделали – отвезли пострадавшего на своем автомобиле в Бахчисарайскую больницу, где тому наложили швы на рану.

И все это время 45 пассажиров автобуса два часа на солнцепеке вынуждены были ожидать конца операции, потому что организаторы экскурсии на такие случаи не имели договора с принимающей стороной об отдельной доставке травмированного туриста назад, к месту проведения отдыха. На вопрос, почему это не предусмотрено при организации экскурсии, гид ответил, что это первый случай за всю его практику. Дальнейший разговор продолжать было бессмысленно.

Если бы во время конной прогулки лошадь понесла всадника, тот упал и сломал себе, например, руку, то виноватым оказался бы он сам, потому что не понравился лошади.

К слову сказать, на этой конной прогулке находилось немало детей и ни одного человека, который сумел бы профессионально оказать первую медицинскую помощь.

Отдых в Крыму – не бесконечный праздник, подаренный щедрым солнцем и ласковым морем. Это, в первую очередь, поиск приемлемого жилья (если вы проживаете не в пансионате), обустроенных и, желательно, недорогих пляжей, приличных, недорогих столовых, продуктовых магазинов, посещение не очень чистых рынков и мест для развлечения. Даже если вы устроились в пансионат, все остальное вам придется находить самостоятельно.

Самый большой плюс черноморского побережья Крыма по сравнению с черноморским побережьем Краснодарского края и Абхазии заключается в относительно чистом море (за исключением побережья Ялты).

В Абхазии чистое море увидишь разве что в Пицунде и Гаграх.

Зато вода Средиземного моря, где расположены турецкие курорты, всегда радует своей чистотой. Курорты Турции строятся по принципу оазисов, в которых все сделано для туристов. Каждый может наслаждаться отдыхом, получая все необходимое, не выходя за границы оазиса.

Допустим, завтра в Крыму построят отличные отели для отдыха, где можно будет отдохнуть за относительно небольшие деньги. Интересно, где будут набирать соответствующий обслуживающий персонал для отелей, который будет с благоговением относиться к отдыхающим?

Сегодня таких людей в Крыму найти трудно. Властям полуострова нужно сильно постараться, чтобы изменить менталитет жителей Крыма, изжить оставшееся с советских времен железобетонное правило тогдашнего сервиса: «Мы вас сюда не звали. Не нравится – пошел …» (сами понимаете, куда). Россияне, хлебнувшие лиха на отечественных курортах, охотнее едут отдыхать туда, где их с радостью привечают за те же деньги. В этом смысле стоит посочувствовать военнослужащим и служащим иных силовых структур. Как правило, они являются «не выездными». Им одна дорога – в Крым или Краснодарский край.

Одно утешает, они с гордостью могут сказать, что прошли, как говориться, и Крым, и рым.

«Пусть тебе присниться Пальма-де-Майорка…».

Вячеслав Скалацкий