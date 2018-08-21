ТОР УМЕСТЕН

21 Августа 2018



Первые миллиарды для территории опережающего развития

В конце прошлого года в территорию опережающего развития (ТОР) «Камчатка» были включены Быстринский, Карагинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы полуострова. Такое решение было оформлено постановлением Правительства РФ № 1582 от 18 декабря.

В настоящее время правительство региона завершает подготовку к включению данных этих муниципальных образований в соглашение о создании ТОР.

О том, каковы перспективы нашей территории опережающего развития «Вестям» рассказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Корр.: Юлия Юрьевна, в российской экономике нередки случаи, когда реализация тех или иных проектов тормозится из-за несовершенства или отсутствия необходимой правовой базы. Насколько полно сегодня сформирован пакет нормативных актов, в соответствии с которыми будет развиваться ТОР «Камчатка»?

Юлия Харитонова: Первое постановление Правительства России «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» вступило в силу с момента подписания – еще 28 августа 2015 года. Это был первый основополагающий документ, распространявший свое действие на Петропавловск-Камчатский, Елизово, Елизовский район, а также на Паратунское, Раздольненское, Николаевское и Новоавачинское сельские поселения.

Ровно через месяц – 28 сентября – для установления порядка функционирования ТОР на полуострове Минвостокразвития РФ, правительство края и муниципальные образования, включенные в ТОР, подписали соглашение о создании территории опережающего развития «Камчатка». Оно предусматривало упрощенный режим получения земельных участков для инвесторов-резидентов ТОР, а также значительное количество налоговых льгот и других преференций.

На данный момент все налоговые льготы уже утверждены нормативно-правовыми актами законодательного собрания Камчатского края, а также органов местного самоуправления, муниципалитетов, на которые ТОР «Камчатка» распространяет свое действие.

Корр.: С момента подписания первого постановления российского кабинета министров прошло уже три года. Каких результатов удалось добиться за этот срок?

Юлия Харитонова: На текущий момент АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») заключила уже 67 соглашений на общую сумму более 29 миллиардов рублей об осуществлении деятельности на ТОР «Камчатка». На стадии подписания еще 12 заявок общей стоимостью почти в 5, 5 миллиардов. Помимо этого на рассмотрении и доработке еще 47 заявок на сумму свыше 13 миллиардов. Уже сейчас резидентами территории опережающего развития в реализацию проектов вложено 4 миллиарда 175 миллионов рублей и создано 337 рабочих мест.

Что касается органов федеральной и региональной власти, то правительством края совместно с Минвостокразвития РФ и АО «КРДВ» утвержден план-график создания объектов инфраструктуры ТОР «Камчатка» за счет средств федерального и краевого бюджетов. Он включает в себя перечень дорог и инженерных коммуникаций, которые предстоит построить. Предполагается, что из казны полуострова будет выделено 2,8 миллиарда рублей, а доля бюджета РФ составит 5,7 миллиарда.

Строительство инфраструктурных объектов коснется всех созданных на сегодня площадок петропавловской и елизовской агломераций. Это Морской порт (портовая и туристская специализации), Аэропорт, Витязь-Аэро) и Паратунка (все – туризм), Юг (портово-промышленная специализация), Зеленовские озерки (туризм и сельское хозяйство), Центр (туризм и промышленность), Нагорный (сельское хозяйство), а также Индустриальный парк в поселке Дальний (промышленность).

Корр.: Как известно, одной из основных площадок, уже сейчас доступных потенциальным инвесторам, является туристско-рекреационный кластер Паратунка, площадью 380 гектаров. Какие объекты инфраструктуры появятся там?

Юлия Харитонова: Согласно плану мероприятий по развитию инфраструктуры площадки Паратунка ТОР «Камчатка» будут построены четыре основных объекта на общую сумму 5,7 миллиардов рублей. Во-первых, это магистральная система теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Во-вторых, речь идет о магистральной системе водоснабжения и водоотведения. Положительные заключения государственной экспертизы на эти объекты уже получены. Строительство системы водоотведения уже идет полным ходом. К созданию системы водоснабжения мы приступим в ближайшее время.

Третьим объектом станет строительство внутриплощадочных систем электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и сетей связи. Разработка проектно-сметной документации для них уже завершена, проект находится на государственной экспертизе. Строительство мы планируем начать до конца этого года.

Наконец, четвертый объект – основная дорога туристско-рекреационного кластера и съездов с нее к участкам. Здесь также уже получено экспертное заключение, поэтому строительство начнем в этом году.

Корр.: Площадка Зеленовские озерки должна привлечь инвесторов для решения двух важнейших для полуострова задач. Мы говорим о развитии одновременно туристической и сельскохозяйственной отраслей. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что конкретно предлагают сделать там резиденты ТОР «Камчатка»?

Юлия Харитонова: Если говорить о туристско-рекреационном кластере в Зеленовских озерках, который расположился в Раздольненском сельском поселении, то площадка там создается на базе известного месторождения термальных вод, обладающих бальнеологическими свойствами. Проще говоря, эта минеральная вода ценна своим ионно-солевым, химическим и газовым составом, минерализацией, присутствием биологически активных комплексов и микроэлементов.

Инвесторы намерены реализовать несколько проектов на 11 площадках, общей площадью более 127 гектаров. Среди них реконструкция существующей знаменитой водолечебницы «Зеленовские озерки», возведение баз отдыха и туристических гостиниц уровня трех и четырех звезд, а также строительство лечебно-оздоровительного санатория.

Для этого потребуется инфраструктура, которая обойдется бюджетам всех уровней в 1,1 миллиарда рублей. Автодорога к площадке уже построена. Следующим этапом станет сооружение в этом году системы электроснабжения.

Если говорить о сельскохозяйственных площадках Зеленовские озерки и Нагорный, там планируется организация круглогодичных современных тепличных комплексов и других сельхозпредприятий. Статус резидентов в Зеленовских озерках уже получили ООО «Зеленая ферма» с проектом тепличного комплекса и объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей и ООО «Камчатский бройлер», которое намерено вложить 895 миллионов в птицефабрику производительностью свыше шести тысяч тонн бройлеров.

В Нагорном уже фактически реализован и вступил в операционную стадию проект ООО «Свинокомплекс Камчатский». Как следует из названия, это предприятие займется производством свинины.

Корр.: Вы рассказали о сравнительно недорогих проектах на территории ТОР «Камчатка». Но территория опережающего развития подразумевает и несколько гораздо более крупных проектов. Расскажите о них подробнее.

Юлия Харитонова: Это так. Очень крупные проекты сами по себе призваны стать серьезными драйверами экономического роста для региона. В частности речь идет о развитии перевозок как на местных, так и на внутрироссийских и международных авиалиниях, что позволит существенно увеличить пассажиропоток. В строительство нового терминала международного аэропорта Петропавловска будет вложено почти 8 миллиардов рублей. Ввод нового аэровокзального комплекса намечен на 2021 год. Когда терминал будет построен, его пропускная способность составит не менее 750 тысяч пассажиров в год.

В свою очередь компания «Витязь-Аэро» на одноименной площадке намерена создать аэродром для малой авиации, осуществляющей полеты по туристическим маршрутам и уникальным местам Камчатки. Ежегодно планируется перевозить не менее 30 тысяч человек.

Еще одним крупным проектом является площадка промышленного парка Дальний. Там будет организованы предприятия, которые обеспечат потребности инвесторов ТОР в современных строительных материалах. Только на инфраструктуру для этих заводов и фабрик из бюджетов будет потрачен 471 миллион рублей.

Освоение Крутогоровского месторождения каменного угля объемом добычи до 10 миллионов тонн в год решит проблему твердого топлива для нашего края. Стоимость этого проекта оценивается в 33 миллиарда рублей. Еще один дорогой проект, связанный с топливом, заключается в строительстве комплекса по перегрузке сжиженного природного газа в бухте Бечевинка, стоимостью в 86 миллиардов рублей.

Корр.: Безусловно, такой объем инвестиций в экономику полуострова не может не привести к росту экономики, увеличению валового регионального продукта (ВРП) и, как следствие, к повышению уровня жизни людей. Можно ли уже сейчас сделать какие-либо прогнозы, на ближайшие годы?

Юлия Харитонова: Конечно, мы просчитывали эффект от реализации проектов в рамках ТОР «Камчатка». Прежде всего, можно с уверенностью рассчитывать на значительное увеличение туристического потока. ВРП по прогнозам возрастет на 10-15 процентов. Более того, проекты территории опережающего развития создадут условия и станут стимулом для привлечения на полуостров новых инвесторов в транспортный комплекс, промышленное производство, туризм и другие отрасли региона. Помимо этого, только те соглашения, которые уже подписаны в рамках ТОР, предполагают создание около пяти тысяч новых рабочих мест.

В том, что территория опережающего развития станет локомотивом для нашей экономики, у меня нет сомнений.

Беседовал Олег ПОДШИВАЛОВ