АЙ ДА ГРУДИНИН, АЙ ДА ЧЕЙ-ТО СЫН!

21 Августа 2018



Давно отгремела избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации. Как говорится, ушла гроза, но мы до сих пор слышим слабые раскаты грома.

Скандал с незакрытыми счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина получил новое продолжение в связи с ответом на запрос арбитражного суда Московской области. Напомним нашим читателям, что арбитражный суд рассматривает иск обманутых пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина», которым длительное время руководит бывший кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин.

Федеральная налоговая администрация Швейцарии провела проверку на предмет наличия у него счетов в Швейцарских банках. Как оказалось, на момент регистрации кандидатом в Президенты РФ у товарища Грудинина в банке USB Switzerland AG имелось тринадцать незакрытых счетов, на которых находилось более 55 миллионов рублей и 5,5 килограмма золота. Еще 625 тысяч долларов представителя КПРФ хранилось в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге.

Сам Павел Грудинин во время избирательной гонки заявлял, что не имеет незакрытых счетов.

На защиту кандидата от КПРФ встал Геннадий Андреевич Зюганов, выдавший путевку в большое политическое плавание своему протеже. Дядюшка Зю не верил в заграничные «шалости» Павла Грудина.

В партийный хор заступников включился Евгений Калюшин, член центральной избирательной комиссии, делегированный туда от КПРФ. Он обвинил в предвзятости средства массовой информации.

Тогда же наша газета провела свой опрос местных членов КПРФ. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Быков назвал информацию о банковских счетах в Швейцарии тов. Грудинина ложью. Любопытно, он и сейчас продолжает считать ложью информацию федеральной налоговой администрации Швейцарии?

Первый секретарь комитета Камчатского краевого отделения КПРФ Сергей Ванюшкин в свою очередь заявил, что информация о незакрытых заграничных грудининских счетах «… не имеет ничего общего с реальными фактами, то есть полностью выдумана и только благодаря бурной фантазии автора (имеется в виду публикация в газете «Комсомольская правда». – Авт.) приняла данный вид…». Сегодня товарищ Ванюшкин предпочитает не комментировать итоги проверки налоговых органов Швейцарии в отношении Павла Грудинина. Спрашивается, зачем кандидат в президенты от КПРФ так бессовестно врал на всю страну? Полагаю, у него для этого было несколько причин.

Во-первых, когда участники съезда КПРФ утверждали его кандидатуру в качестве кандидата в президенты, они (участники), наверняка, не владели информацией о грудининских счетах за границей. Иначе возникли бы вопросы о происхождении этих счетов, и о том, зачем они нужны «красному» директору «совхоза» в таком количестве? И кто его знает, как бы повернулась политическая судьба зюгановского выдвиженца, если бы Грудинин во время избирательной кампании вдруг подтвердил эту информацию. Его коллеги по партии, как минимум, посчитали бы себя обманутыми и не боролись бы столь яростно за своего кандидата.

Во-вторых, у российских избирателей, устойчиво голосующих за кандидатов от КПРФ, возникли бы резонные сомнения в честности и патриотичности тов. Грудинина. Словно он создавал себе запасной аэродром в альпийской республике.

Выдвиженец от коммунистов (не являющийся коммунистом) не просто владел значительными суммами денег, хранящихся на счетах зарубежных банков, а вкладывал их в ценные бумаги, гарантировавшие их владельцу получение процентов от вложений, которые хранились в Национальном банке Лихтенштейна. Могло сложиться впечатление, что Павел Грудинин не собирается связывать свою дальнейшую судьбу с Россией.

В-третьих, избиратели могли поинтересоваться, почему кандидат в Президенты РФ предпочитает развивать экономику других государств, вкладывать средства туда, а не в Россию. Масло в огонь подливало то обстоятельство, что его дети имели роскошные дома, а также двойное гражданство в странах, входящих в блок НАТО, т.е. настроенных враждебно по отношению к России.

Все вышеперечисленное как-то не вязалось со светлым коммунистическим обликом кандидата от КПРФ. Получалось, что Грудинин всех ловко надул и верить ему нельзя. Причем свои финансовые операции он скрыл от Федеральной налоговой службы РФ. Спрашивается, зачем, имея такой проблемный «хвост», он выдвинул свою кандидатуру в президенты, если знал о пристальной проверке каждого кандидата со стороны Центральной избирательной комиссии?

Предположу, что господин Грудинин до последнего не верил, что информация о нем когда-либо вылезет наружу. Его глупая самонадеянность стоила ему потери лица.

В царские времена дворяне, уличенные в жульничестве, пускали себе пулю в голову. Но тов. Грудинин – не из дворян. Таким, похоже «плюй в глаза – все божья роса».

Меня не покидает чувство, что Геннадий Андреевич знал о грешках Павла Николаевича. Помните случай с депутатом Государственной Думы РФ, членом КПРФ Денисом Вороненковым? Как он попал в Государственную Думу? Каждого кандидата Геннадий Зюганов утверждал лично. И о том, что Вороненков был темной личностью, спецслужбы предупредили его заранее. Но тот (Вороненков) все равно стал депутатом по списку от КПРФ. В итоге Вороненков оказался крупным аферистом, против него возбудили два уголовных дела, и он сбежал на Украину обличать российскую власть. Подозреваю, что тов. Зюганов и тов. Вороненков пришли к консенсусу не на безвозмездной основе.

Возможно, по такому же сценарию пошел в большую политику от КПРФ Павел Грудинин. Ветеран российской политики, бессменный лидер КПРФ, доктор философских наук, как никто другой понимал, что нет безгрешных людей. Лучше взять грешного с деньгами, чем такого же, но без денег. Похоже, что Геннадий Андреевич на философский вопрос: «На выборах лучше тратить деньги или зарабатывать?» – склонился ко второму. Грудинин просто вовремя сумел оказаться рядом с нужным партийным телом.

Мы поинтересовались, как рядовые коммунисты восприняли известие о грудининских проказах? Нам удалось опросить лишь некоторых из них.

Вот что нам ответили: «Во всем виновата власть» (Действительно, в России всегда и во всем виновата власть. Остается удивляться, как у такого замечательного народа появляются такие правители?), «Грудинина подставили» (Кто? Налоговые органы Швейцарии или банкиры?), «А чем Грудинин хуже Собчак или Явлинского?». Что касается последнего ответа, то действительно Грудинин не хуже Собчак и Явлинского, он просто богаче.

У товарища Грудинина все еще впереди.

В следующий раз он может попытаться выдвинуться кандидатом в президенты РФ от ассоциации Швейцарских банков или от финансовых тружеников Лихтенштейна. Главное – избавиться от амнезии, т.е. вовремя закрыть заграничные счета.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ