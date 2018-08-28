ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЖОГ

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28 Августа 2018

За месть сотруднику полиции житель Паланы остался безнаказанным

Говоря о шокирующих приговорах по уголовным делам, обычно подразумевают чудовищно несправедливый вердикт, когда за решетку отправляется невиновный.

Но 7 августа нынешнего года председатель Тигильского районного суда Камчатского края Юлия Белова вынесла оправдательный приговор, который не вызывает ничего, кроме недоумения.

К сожалению, день рождения…

На свободу с чистой совестью отправился житель Паланы 30-летний Виктор Матвеев, бригадир сетного лова ООО «Садко», который в ночь с 9 на 10 ноября прошлого года поджег полицейский автомобиль «Ниссан Сафари», принадлежащий отделению ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Корякский». Сделал он это потому, что, как сказано в приговоре, испытывал ненависть и вражду к сотрудникам полиции, в том числе к начальнику отделения ГИБДД майору Шамсутдинову.

Последнего Матвеев считал едва ли не личным врагом за то, что в марте 2017 года Шамсутдинов привлек его к ответственности по статье 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях за «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В результате Матвеев был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управлять транспортными средствами на полтора года.

Событиям прошлогодней ноябрьской ночи, которые стали предметом скандального судебного процесса под председательством судьи Юлии Беловой, предшествовала пьянка по поводу дня рождения приятеля Виктора Матвеева – Павла Батурина, который трудится в Палане спасателем МЧС.

Банкет начался в гараже Батурина около 16 часов. Состав участников постоянно менялся. Всего в этом празднике жизни участвовали 10 человек, но от начала до конца в гараже находились только Матвеев и Батурин.

Согласно показаниям самого Матвеева, около 22 часов запасы спиртного в компании иссякли, после чего они с Батуриным на его машине, взяв с собой еще двоих приятелей – Ярышева и Панасюка – отправились за добавкой. Купив ящик пива, еще около получаса раскатывали по Палане, а затем вернулись в гостеприимный гараж. В этот момент в воспаленном сознании Матвеева и возникла идея поджечь служебный полицейский джип и тем самым отомстить начальнику паланской автоинспекции майору полиции Шамсутдинову.

Вопрос об орудии преступления, надо полагать, не стоял. Недолго думая, Матвеев набрал из нашедшегося в том же гараже ведра какую-то легковоспламеняющуюся жидкость в бутылку из-под пива, заткнул ее тряпкой, которую собирался использовать в качестве фитиля, после чего потребовал продолжения банкета.

Наконец, когда совсем стемнело, приятели собрались разъезжаться по домам. Тогда Матвеев и обратился к уже не вязавшему лыка Батурину с просьбой подвезти его к отделу полиции.

Однако с первой попытки осуществить задуманное Матвеев не смог. Дело в том, что ему взбрело в голову поджечь «коктейль Молотова» прямо в машине своего собутыльника Батурина, что не могло не вызвать негодования последнего. Действительно, еще немного и сожженным оказался бы совсем другой автомобиль. Кстати, принадлежащая спасателю МЧС «Ауди» черного цвета – единственная такая машина в Палане, и ни для кого не секрет, кому она принадлежит.

Батурин, согласно его собственным показаниям, стал уговаривать Матвеева «не создавать никому проблем». Однако тот упрямо настаивал на своем: «Не учи меня, я сам все решу!».

В результате, когда компания все-таки избавилась от приятеля в центре поселка, тот вернулся к отделу МВД и приступил к осуществлению своего плана. Он запалил фитиль и бросил бутылку в полицейский «Ниссан Сафари», но вновь безуспешно. «Снаряд» отскочил от автомобиля и покатился прочь. Только с третьей попытки задуманное удалось осуществить, после чего Матвеев бросился уносить ноги с места преступления.

Впрочем, разгореться пожар не успел. Сотрудник отдела полиции «Корякский» Икбаев, заступивший в тот день на суточное дежурство, увидев происходящее по монитору системы видеонаблюдения, успел выскочить из здания и потушить пламя. Причем, штатный огнетушитель, который был в руках у стража порядка, не сработал, поэтому ликвидировать возгорание ему пришлось чуть-ли не голыми руками. Поврежденными оказались только лобовое стекло, капот и передние крылья служебной автомашины.

Дальнейшие события легко предсказуемы, и если бы Виктор Матвеев не был в стельку пьян, он понял бы, насколько безумные поступки совершает. Дежурный полицейский вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. Злоумышленника тут же вычислили. Не прошло и полутора часов, как он был задержан. На следующий день поджигатель написал явку с повинной, в которой во всем сознался.

Тайны следствия

Но дальше, еще на стадии предварительного расследования, началось нечто необъяснимое. Отметим, что сам Виктор Матвеев до суда не отрицал своей вины и подробно рассказывал следователям обо всех обстоятельствах дела. Только в ходе процесса, уже находясь на скамье подсудимых, он по совету адвокатов воспользовался правом не свидетельствовать против себя в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.

Тем не менее, свидетельских показаний и вещественных доказательств с лихвой хватало для того, чтобы он был признан виновным по третьей части статьи 30 «Покушение на преступление» и второй части статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». По совокупности за эти преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Дело выглядело настолько простым, что совсем не требовало сверхусилий со стороны следствия. Но эта простота, скорее всего, и сыграла злую шутку со стороной обвинения.

Дело в том, что в обвинительном заключении был ошибочно квалифицирован мотив, из-за которого Виктор Матвеев пошел на преступление. Следствие по непонятным причинам пришло к выводу, что он действовал «из хулиганских побуждений», то есть без видимых причин. Между тем, и сам подсудимый, и его собутыльники, проходившие по делу в качестве свидетелей, однозначно указывали на то, что им двигало желание отомстить начальнику отделения ГИБДД Шамсутдинову за лишение водительских прав. Или, если использовать юридическую терминологию, «личные неприязненные отношения».

Это стало своеобразной миной замедленного действия, из-за которой у судьи Юлии Беловой появился формальный повод оправдать подсудимого. Мотив, которым руководствовался злоумышленник, является одним из элементов состава преступления, и подлежит безоговорочному доказыванию в суде.

В противном случае, состав преступления будет отсутствовать, что исключает вынесение обвинительного приговора. Уличить Матвеева именно в хулиганских действиях обвинению не удалось.

«Из материалов уголовного дела усматривается, что поджог автомобиля совершен Матвеевым из-за личных неприязненных отношений к Шамсутдинову как к сотруднику полиции, а не из хулиганских побуждений, – говорится в приговоре. – Учитывая, что стороной обвинения не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимого состава преступления, указанного в обвинении, он подлежит оправданию».

Выглядит, по меньшей мере, странным, что судья с более чем шестилетним стажем Юлия Белова, недавно возглавившая Тигильский районный суд, не вспомнила о существовании в Уголовно-процессуальном кодексе РФ статьи 232 «Возвращение дела для дополнительного расследования». Она содержит исчерпывающий перечень случаев, когда судья возвращает дело для проведения новых следственных действий.

В частности, речь идет о «неполноте произведенного дознания или предварительного следствия, которая не может быть восполнена в судебном заседании». Неполнота может относиться к отдельным элементам состава преступления, то есть, как в данном случае – к мотиву преступления.

Еще одним аргументом судьи в пользу оправдательного вердикта стало то, что подсудимый якобы не нанес значительного ущерба полицейскому имуществу. Согласно заключению экспертизы, стоимость ремонта машины, включая приобретение запасных частей, составляет немногим более 17,5 тысяч рублей, что, дескать, не слишком существенно для межмуниципального отдела МВД «Корякский».

При этом Юлия Белова, почему-то не приняла во внимание, что Матвеев собирался полностью уничтожить автомобиль, но не довел свои намерения до конца по независящим от него причинам. Если бы оперативный дежурный Икбаев не потушил пожар вовремя, машина сгорела бы дотла. В этой связи трудно понять, почему отдел полиции, чье имущество было повреждено, не заявил гражданского иска к Матвееву, чтобы компенсировать затраты на ремонт пострадавшего внедорожника.

Самый туманный суд

Житель Паланы Виктор Матвеев – далеко не первый в нашей стране человек, решивший поквитаться с сотрудниками полиции, спалив принадлежащий им автотранспорт. Но он стал единственным, кому это сошло с рук. Причем суды в других регионах никогда не церемонились с поджигателями.

В ноябре 2017 года в райцентре Сараи Рязанской области двое преступников получили по три года лишения свободы за то, что сожгли машину инспектора  дорожно-патрульной службы ГИБДД. Оба подсудимых «имели зуб» на стража порядка, так как тот фиксировал факты пьяного вождения в их исполнении.

Молодые люди за бутылкой спиртного наскоро скроили план мести и отправились на мотоцикле к жилищу обидчика. Используя бутылки с бензином, они подожгли припаркованную у дома машину, после чего та не подлежала восстановлению. Подсудимые вину признали, но от дачи показаний отказались. Их наказали тремя годами лишения свободы условно и обязали возместить материальный ущерб. В ходе рассмотрения дела потерпевшим был заявлен иск о взыскании с подсудимых причиненного ему материального ущерба, который подсудимые признали и не возражали против его удовлетворения.

В декабре 2016 года обвинительный приговор по той же статье 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» четыре года колонии общего режима получил житель поселка Сокол, что в Вологодской области. Он усугубил свою вину тем, что не только поджег полицейский автомобиль, но и вступил в драку с правоохранителем.

Как установил суд, 21-летний молодой человек встретил знакомого участкового, который приехал по вызову. Будущий фигурант уголовного дела угрожал стражу порядка и, в конце концов, ударил его кулаком в грудь. После чего вечером того же дня он приехал к его дому в соседнее село, облил бензином и поджег личный автомобиль стража порядка. Материальный ущерб составил 280 тысяч рублей.

Еще один аналогичный приговор – по четыре года за колючей проволокой – был вынесен два с половиной года назад в отношении жителей поселка городского типа Ревда Ловозерского района Мурманской области. Один из них заплатил другому 10 тысяч рублей за то, чтобы спалить машину полицейского, который за время осуществления своих служебных обязанностей неоднократно привлекал его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В данном случае ущерб составил 900 тысяч рублей.

Как видим, за месть сотрудникам полиции в связи с исполнением их служебных обязанностей почти всегда следовало неотвратимое наказание. Только на краю земли – в Тигильском районном суде – Фемида оказалась настолько слепа, что не разглядела явного преступления? Тем самым жителям корякской столицы, которым прекрасно известны обстоятельства этого громкого дела, полагаем, дан недвусмысленный сигнал: нападать в пьяном виде на отдел полиции и жечь служебный автотранспорт ГИБДД можно безнаказанно.

Ни у кого из участников судебного процесса не возникло сомнений в том, что именно Матвеев, тщательно спланировав преступление, подготовил орудие для его совершения – бутылку с горючим – и, несмотря на уговоры приятелей с маниакальным упорством довел дело до конца. Это понимала и судья Юлия Белова, и государственные обвинители, и, очевидно, даже защитники поджигателя. Но о дополнительном расследовании речи не шло. Приговором подсудимый оправдан. Более того, за ним теперь признано право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда.

Теперь стороне обвинения остается рассчитывать только на апелляционную жалобу. Она может быть основана на том, что суду представлено достаточно доказательств о причинении значительного ущерба потерпевшему, поскольку в случае уничтожения служебного автомобиля, ОГИБДД Корякского МО МВД России в поселке Палана не смогло бы осуществлять свою служебную деятельность. Несмотря на исключение мотива совершения преступления из хулиганских побуждений, совершение вышеуказанного преступления путем поджога является достаточным основанием для квалификации действий Матвеева по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ.

По сути, единственным, кто понес хоть какое-то наказание после всей этой истории, стал спасатель Павел Батурин, на чьей машине раскатывали одурманенные алкоголем приятели. «Батурину было предложено проследовать в Корякский МО МВД России для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, так как по внешним признакам можно было сделать вывод о том, что Батурин управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивая шаткая походка, смазанная и невнятная речь при разговоре, – говорится в протоколе задержания от 10 ноября. – На требования сотрудников полиции Батурин начал выражаться нецензурной бранью в их адрес, хватать за форменное обмундирование, отталкивать и пытаться нанести удары».

Дело по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» рассматривала на следующий день после инцидента все та же судья Юлия Белова. Несмотря на то, что подобные действия могут наказываться административным арестом на срок до 15 суток, обстоятельств, смягчающих административную ответственность Батурину, не установлено, а обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является совершение правонарушения в состоянии опьянения, госпожа Белова и в этот раз проявила необъяснимый, с нашей точки зрения, гуманизм. Она наказала дебошира всего лишь одними сутками ареста. Причем в этот срок засчитано время, которое он провел в полиции в качестве задержанного.

При этом то, что спасатель полночи рулил по Палане, будучи вдрабадан пьяным, прошло мимо внимания судьи. Интересно, если бы Павел Батурин, упившись, начал бы хватать Юлию Белову за мантию прямо в зале суда, она бы тоже это стерпела?

Дмитрий ЧЕРНОВ

От «Вестей»:

Много раз в отечественных средствах массовой информации возникала полемика относительно профессионализма и справедливости российской Фемиды. Тема эта, как показал случай с судьей районного суда Юлией Беловой, неисчерпаема. Наша газета неоднократно обращалась к, мягко выражаясь, странным решениям вилючинских, елизовских и краевых судей. Судейское сообщество непробиваемо корпоративное. Подвергнуть их критике - может означать только одно: заведомо проиграть суды, в которых участвует газета «Вести».

Не бывает праведного суда без праведных судей. Но где их взять? Сколько неправедных поступков им приходится совершать, чтобы стать судьями? Отдадим должное судье Тигильского районного суда Юлии Беловой. Трудно заподозрить ее в коррупции. Предположу, что она была обременена какими-то особыми отношениями как с обвиняемым Виктором Матвеевым, так и с его собутыльником из паланского МЧС Павлом Батуриным.

Столица Корякского автономного округа бедна на развлечения: хочется куража, полета фантазии над дикой тундрой, да так, чтобы судейская мантия заворачивалась вокруг шеи.

А тут бац! Возникают перед тобой два горячих паланских «реальных пацана». В них кипит вселенская дурь, помноженная на местную дикость. Какая женщина устоит перед их идиотским обаянием? Только та, у которой есть разум и немного развито чувство ответственности и самосохранения. Видимо, воздух в Палане какой-то особенный, кружит женскую голову и вводит в искушение…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."