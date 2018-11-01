ЗАКАЗЧИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

23 Октября 2018



Руководители УКСиР прогрызают новые дыры в бюджете Петропавловска

Строительство долгожданной магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева в Петропавловске, с развязкой в микрорайоне Северо-Восток, заказанной Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР), должно было завершиться ровно три года назад. Но пока эта дорога существует только на бумаге. Причем тысячи листов этой бумаги хранятся даже не в папках проектировщиков, а в томах арбитражных дел, которые УКСиР регулярно проигрывает подрядчику – ООО «Альтир».

В понедельник, 22 октября, пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе очередное решение камчатского арбитража, вынесенное судьей Василием Решетько в июне нынешнего года. Согласно этому, теперь уже вступившему в законную силу, вердикту, с УКСиР будут взысканы свыше семи миллионов рублей долгов, неустойки и судебных издержек. Под вопросом оказались теперь и результаты повторного аукциона на строительство автотрассы, победу в котором одержало Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Спецдорремстрой».

Эта компания, по нашему оценочному суждению, пользуется особым расположением у руководства УКСиР. Но многомиллионный бюджет на прокладку дороги, который, казалось, был у МУПа в кармане, теперь снова повис в воздухе. Ведь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, подтвержденными судом Камчатского края, а также вышестоящей арбитражной инстанцией, итоги повторных торгов вполне могут быть признаны недействительными.

Скандальная история, связанная со строительством двух автомобильных дорог в Петропавловске, началась еще в декабре 2013 года. Тогда ООО «Альтир» выиграло конкурс на заключение муниципального контракта. В нем речь шла о прокладке магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток. Ее следовало ввести в эксплуатацию не позднее 15 октября 2015 года.

Заказчиком строительства официально являлось УКСиР в лице его тогдашнего руководителя Александра Иванова. Впоследствии выяснилось, что УКСиР, похоже, вообще не имел права заключать подобные сделки и размещать заказы, оплачиваемые из городской казны. Согласно электронной базе данных rusprofile.ru, единственным видом деятельности, официально заявленным управлением капстроительства, является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Несмотря на это, скандально известное казенное учреждение на данный момент в качестве заказчика участвовало в 512 государственных контрактах на сумму 6 634 419 707 рублей 46 копеек.

Однако тогда, пять лет назад, до этого, похоже, в администрации краевого центра никому не было дела. Так или иначе, договор был подписан, и подрядчик получил проект будущего автобана, призванного разгрузить Северо-Восток от пробок. За разработку технической документации непосредственно отвечал занимавший в то время должность начальника отдела дорожного строительства этого ведомства Анатолий Родомакин. Отвечал, видимо, плохо. Ошибок, в том числе грубых, в проекте было столько, что подрядчику оставалось только хвататься за голову.

Подписав муниципальные контракты с УКСиР и получив на руки проект, специалисты из ООО «Альтир» столкнулись с тем, что заказчик вообще не готов к началу строительства объекта. В частности, выяснилось, что к моменту заключения договоров управление капстроительства даже не озаботилось тем, чтобы оформить права на земельные участки, по которым должна была проходить будущая трасса. В результате четыре месяца никаких работ там вообще нельзя было начинать. Разрешение удалось получить только в апреле 2014 года.

Но и это еще не все. На участках будущих магистралей на Северо-Востоке подрядчики обнаружили залегание непригодных грунтов. Проще говоря, там, где должна была проходить магистраль, много заболоченных мест. Преобладающими являются супесь, песок и суглинки, непригодные для дорожного строительства. Если использовать такой грунт для насыпи и дорожного основания, то в скором времени следует ожидать оползней, после чего дорога будет полностью разрушена. Строить ее придется заново. Но на это «специалисты» из УКСиР, видимо, не обратили внимания.

Согласно подготовленной в УКСиР технической документации, грунт вполне годился для дорог. На этом настаивал и господин Родомакин. Между заказчиком и подрядчиком началась длительная переписка, где каждый пытался доказать свою точку зрения. ООО «Альтир» за свой счет провело геологическую экспертизу физико-механических свойств грунта с бурением скважин. Этим занимались специалисты ОАО «Камчатский трест инженерно-технических изысканий» (КамчатТИСИЗ), которые и составили акт о том, что грунт никудышный. Его можно было бы заменить. Завезти то, что надо, например, с карьера на Петровской сопке. Затраты на это составили бы не более 10 процентов от общей стоимости объектов, так что могли быть возмещены за счет УКСиР на законных основаниях. Но в управлении капстроительства упрямо стояли на своем: строить следует из того, что есть. В результате дорожники заменили грунт за свой счет, затратив на это около восьми миллионов рублей, и начали земляные работы. Но оплачивать их УКСиР не стал.

Фактически заказчик не создал условия для надлежащего исполнения муниципальных контрактов, что могло повлечь нарушение сроков их выполнения. Как можно требовать своевременного выполнения работ от строителей, которым то не могут передать землю, то предоставляют непрофессионально выполненный проект, то раз за разом задерживают оплату?

Вместо того чтобы исправлять проектно-сметную документацию, в которой ясно видна некомпетентность ее создателей, муниципальное управление капстроительства в судебном порядке расторгло контракт с ООО «Альтир». Формальным поводом для этого стало существенное нарушение сроков сдачи объектов. Более того, господин Романчук публично в телевизионном эфире обвинил строительную компанию в недобросовестности, фактически возложив на нее ответственность за собственные грубые ошибки.

Чтобы взыскать с УКСиР причитающиеся деньги за дополнительные работы, подрядчик вынужден был обратиться в арбитраж. В ходе процесса сумма основного долга была увеличена до 6,8 миллиона рублей, плюс неустойка за задержку платежа более чем на 250 тысяч рублей.

Ведьмино семя, то бишь Дрожалина, со свойственной ей магической непосредственностью, ссылалась на девятую статью Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с ней цена государственного или муниципального контракта действительно «является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта».

Однако судья Василий Решетько обратил внимание «уксирных» представителей на то, что хоть такой принцип и заложен в законе, его реализация заключается в том, что не подлежит изменению только та цена, которая была согласована в муниципальном контракте за тот объем работ, что был первоначально согласован при проведении торгов. Между тем как закон № 94-ФЗ, так и принятый впоследствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не отменяют нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок взаимоотношений подрядчика и заказчика относительно выполнения и оплаты дополнительных работ, необходимость которых была обнаружена в ходе строительства, но не учтена в технической документации. Если без выполнения данных работ достижение основной цели договора – сдачи объекта в эксплуатацию – невозможно, то они должны быть оплачены.

Эти положения руководителю договорно-правового отдела УКСиР Ирине Дрожалиной неплохо было бы освежить в памяти, прежде чем появляться в зале суда. Более того, ей следовало ознакомиться с обзором судебной практики применения законодательства о контрактной системе государственных и муниципальных закупок Верховного суда РФ. Этот документ был утвержден президиумом Верховного суда в июне прошлого года. Он прямо указывает на необходимость учитывать специфику правовых отношений, складывающихся в сфере строительства, которая «уже в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательств дополнительных работ, и в связи с этим обуславливает приоритет норм Гражданского кодекса РФ перед положениями Федеральных законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ».

Необходимость дополнительных работ, связанных с выемкой грунта, отсыпкой тела дороги и устройством водоотводной канавы подтвердила и проведенная за счет ООО «Альтир» судебно-строительная экспертиза. Глазастая и брюнетистая Дрожалина, впрочем, настаивала на проведении альтернативного исследования. Во-первых, никаких оснований сомневаться в выводах первой экспертизы у суда не было. Во-вторых, на спорном участке, где ООО «Альтир» выполнил дополнительные работы, уже ведет строительство новый подрядчик МУП «Спецдорремстрой». И наконец, в-третьих, злоупотребляя правом, управление капстроительства даже не озаботилось перед подачей соответствующего ходатайства внести на депозитный счет суда необходимые на оплату труда экспертов денежные средства.

Словно утопающие, хватающиеся за соломинку, Ирина Дрожалина и ее подручные пытались в суде ссылаться на якобы некачественное производство работ, а также судорожно искали другие причины, чтобы не платить, но все их доводы судьей Решетько были отметены. Правоту камчатского арбитража подтвердила и апелляционная инстанция во Владивостоке. Результатом стало очередное поражение уксирных юристов и новые выплаты, которые предстоят МКУ «УКСиР», которое и без того находится на грани банкротства.

Что теперь ждет еще несуществующую, но уже ставшую предметом множества скандалов магистраль от поста ГАИ до улицы Академика Королева? Сейчас там трудятся бригады нового подрядчика – МУП «Спецдорремстрой». Причем строительство ведется по измененному проекту. Поправки в документацию были внесены именно те, на которых в свое время настаивало ООО «Альтир».

Получается занятная коллизия: в суде госпожа Дрожалина на голубом глазу утверждала, что первоначальный вариант проектно-сметной документации был абсолютно кондиционен, и по нему вполне можно было построить дорогу. Однако при подготовке повторного аукциона чертежи и расчеты все-таки корректировались. Устранялись грубые ошибки, не позволившие вовремя построить в Петропавловске новую дорогу. Неужели юристы УКСиР лгали в суде, пытаясь втихомолку заретушировать собственный непрофессионализм, думая, что этого никто не заметит?

Более того, если теперь уже судом доказано, что нарушение сроков строительства дороги произошло не по вине ООО «Альтир», и ответственность за него целиком возложена на управление капстроительства, то и оснований для расторжения муниципального контракта с первым подрядчиком не было. Соответственно, под сомнение попадают и результаты второго аукциона, где предсказуемо победил «Спецдорремстрой».

Напомним нашим читателям, что контракт между МКУ «УКСиР» и ООО «Альтир» был расторгнут в мае прошлого года по решению судьи камчатского арбитражного суда Татьяны Арзамазовой. До назначения на эту должность она возглавляла общеправовой отдел департамента дорожного хозяйства Приморского края. Вероятно, на этом основании судья Арзамазова посчитала себя крупным специалистом в строительстве автомобильных магистралей.

Оценивая доводы сторон по данному вопросу, судья сослалась на статью 748 Гражданского кодекса РФ «Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда». Третьим пунктом данной статьи предусмотрено, что «подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика».

Вызывает удивление, что суд тогда не принял во внимание статью 718 Гражданского кодекса РФ «Содействие заказчика». Она гласит: «Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы».

Так или иначе, теперь в деле вскрылись новые обстоятельства. Согласно статье 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, «вновь открывшимися обстоятельствами являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю, установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложные показания свидетеля, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу».

Все это может стать основанием для пересмотра судебного решения о расторжении первого контракта на строительство магистрали. Результаты повторного аукциона в таком случае будут торпедированы. И тогда как прежние «уксирные» руководители – Александр Иванов, Андрей Романчук с прилипшим к ним Анатолием Родомакиным – так и нынешний глава «казенки» Евгений Гертер могут оказаться в довольно глупом положении.

Соб. инф.