Письмо в газету

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30 Октября 2018

Уважаемая газета «Вести»!

Я предлагаю аэропорт в городе Елизово назвать именем командира экипажа АНТ-25 Чкалова Валерия Павловича. Именно его экипаж впервые совершил на Камчатку беспосадочный перелет. Он не сделал посадку в Петропавловске, у него была другая задача – проверка работы советского мотора и др. В России нет аэропорта, носящего имя Чкалов. Есть под Москвой аэропорт Чкаловский. Считаю, что аэропорт должен носить имя летчика. И важно подчеркнуть стремление сохранять мир и дружбу между народами. Еще в 1937 году Чкалов сказал об этом в США. Это актуально и сегодня.

С уважением,

краевед, член РВИО Н. С. Киселева

От «Вестей»

Наталья Сергеевна также является членом Союза краеведов России, добровольным помощником Национальной службы взаимного поиска людей, кавалером почетного знака «За заслуги перед городом», создателем полной биографии адмирала Завойко, членом комиссии по установке памятных знаков и мемориальных досок при администрации ПКГО, членом Камчатского морского собрания, ныне существующего только на бумаге. Кстати, старшинами морского собрания Камчатского края до сих пор являются бывший губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий и его преданная подруга, бывший первый заместитель губернатора Ирина Третьякова (в девичестве Райзих) и прочая, прочая, прочая…

Впервые именно экипаж Чкалова В. П. открыл героический дальний перелет по маршруту Москва – Северный Ледовитый океан – Камчатка в исключительно трудных условиях Арктики и неизученных районов Дальнего Севера. За проявленное при этом выдающееся мужество и мастерство ЦИК Союза ССР постановляет присвоить звание Героя Советского Союза и вручить орден Ленина Чкалову В. П, командиру экипажа АНТ-25, второму пилоту Байдукову Г. Ф. и Белякову А. В. – штурману.

С развитием авиации в России встал вопрос о прокладке воздушных трасс, которые могли бы связать труднодоступные районы на севере и Дальнем Востоке. Создание А. Н. Туполевым самолета с высокими техническими характеристиками подтолкнуло энтузиастов к идее полета через Северный полюс в Америку. Весной 1936 года Чкалов, Байдуков и Беляков обратились в правительство с предложением организовать рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.

Сталин не согласился с данным маршрутом и предложил: «Вот вам мой маршрут: Москва – Петропавловск-на-Камчатке».

Правительственная комиссия, председателем которой был Серго Орджоникидзе, постановила: «…первый беспосадочный перелет АНТ-25 считать пробным и совершить его в пределах СССР».

Тогда же был утвержден состав экипажа: командир Валерий Чкалов, знаменитый к тому времени летчик-испытатель, которому исполнилось 32 года. Второй пилот – тоже летчик-испытатель Георгий Байдуков. Он был на три года моложе. В его послужном списке перелеты из Москвы в Варшаву и Париж. Штурману Александру Белякову шел сороковой год. Это был крупнейший специалист аэронавигации, начальник кафедры в Военно-воздушной академии, флаг-штурман отряда Авиации особого назначения.

Валерий Чкалов и члены его экипажа переселились на подмосковный аэродром и целиком посвятили себя подготовке к сложному рейсу. На карте большую часть пути они проложили через Северный Ледовитый океан над совершенно неисследованными районами.

В самолете АНТ-25 были сконцентрированы новинки авиационной техники. Он был первой машиной, на которой поставили убирающиеся в полете шасси с масляными амортизаторами и электрифицированным подъемом, антиобледенительное устройство, приборы для ориентировки при отсутствии видимости. Был установлен мотор АМ-34Р талантливого конструктора А. А. Микулина. Воздушный потолок самолета – 7 тысяч метров, максимальная скорость – 210 км в час.

Старт полету на Дальний Восток был дан 20 июля 1936 года в 5 часов 45 минут. В конце первых суток столкнулись с циклоном, и при его обходе путь самолета неоднократно менялся. Метеоусловия ухудшались. Лобовой ветер дул со скоростью 70 км в час! Вскоре машина стала покрываться коркой льда. Затрясло с такой силой, что, казалось, могли разрушиться крылья. Пришлось срочно снижаться до 900 метров. Но теперь обрушились потоки дождя. По расчету внизу находилась Северная Земля. Экипаж очень устал, сказывалась нехватка кислорода. Чкалов и Байдуков попеременно вели самолет. Над полетной картой и приборами бессменно нес вахту штурман Александр Беляков. Путь самолета при обходе циклона менялся 19 раз. Но трудности их не пугали. Чкалов оценивал эту ситуацию так: «В упорной, напряженной борьбе с циклонами потеряно много времени, много горючего и еще больше физических сил, но мы летим первыми. История нас не осудит».

22 июля самолет был над Петропавловском. Небольшой городок на берегу бухты, вулканы и океан. Беляков вырвал из журнала лист бумаги и написал: «Вымпел. Самолет АНТ-25. 22 июля 1936 года в 3:00 Гринв. времени прошел Петропавловск-на-Камчатке. Привет жителям Петропавловска от экипажа самолета. Надеемся, что наши окраины будут скоро такими же цветущими, как и наша столица. Беляков». Вложив в небольшую жестяную коробку и открыв люк в днище самолета, сбросил вымпел. Сделав круг почета над городом, самолет лег курсом на запад через самое бурное море на нашей планете – Охотское. Самолет вышел к восточному берегу Сахалина. Густая облачность и сильный дождь заставили снизиться до 30 метров. Вверх подняться невозможно – самолет начал обледеневать. В ответ на тревожную радиограмму с борта самолета Орджоникидзе приказал сесть при первой возможности. На всей территории Хабаровского края были приведены в готовность радиостанции, как гражданские, так и военные. Под самолетом бушевали волны Татарского пролива. Пилоты увидели несколько островков. На одном острове было небольшое количество домиков, он почему-то понравился Чкалову, и он закричал: «Шасси на выпуск!»

22 июля самолет приземлился на прибрежную полосу маленького острова Удд (ныне Чкалов), омываемого Охотским морем и заливом Счастья. Машина коснулась земли мягко, тремя точками: две пары колес на правой и левой стойках шасси и хвостовой дутик. Затем невероятное торможение, сильный удар, и АНТ-25 остановился, буквально вкопанный в грунт. При посадке в морском песке увязло шасси и отлетело колесо.

С борта ушла радиограмма с сообщением о благополучной посадке.

Экипажу предстояло подумать, как взлететь с грунтовой полосы. Необходимо построить деревянную взлетною полосу длиной 500 метров и шириной метров 30–50. Руководство Хабаровского края, Особой Дальневосточной армии и Нижне-Амурской областью отправили на остров десант строителей. Находясь в Охотском море, камчатский пограничный корабль «Дзержинский» получил радиограмму с просьбой об оказании помощи. Ранним утром 24 июля 1936 года ПСКР «Дзержинский» прибыл на остров Удд и доставил туда пиломатериалы, из которых была построена взлетная полоса. Механики и слесари корабля выточили ось для сломанного шасси моноплана. Матрос Алфимов сделал на фюзеляже самолета надпись «Сталинский маршрут».

В этом беспосадочном перелете было пройдено 9 374 километров за 56 часов 20 минут, причем более 10 часов слепого полета. Самолет с успехом выдержал сложнейший перелет!

В августе 1936 года на острове Удд моряками был поставлен памятный знак: простая металлическая труба, а наверху самолет и текст. В 1986 году на этом острове, носившем уже имя Чкалова, поставлена стела высотой 6 метров, а наверху макет легендарного краснокрылого самолета.

Полет экипажа Чкалова на Камчатку и до острова Удд в Охотском море стал генеральной репетицией перед броском через Северный полюс.

Для полета экипаж Чкалова выбрал тот же туполевский самолет АНТ-25, оснащенный современной авиационной техникой. В машине установили автопилот и воздушно-вакуумные масляно-нагревательные помпы к нему, а также подогрев масла в главном баке и низа кабины.

18 июня 1937 года экипаж В. П. Чкалова впервые в истории авиации начал беспосадочный трансарктический перелет из Москвы через Северный полюс в Америку.

Их маршрут проходил через следующие пункты: Москва – Кольский полуостров – Баренцево море – Земля Франца Иосифа – Северный полюс – остров Бенкса – острова Королевы Шарлотты – Ванкувер – Портленд. В эфир летели радиосигналы зимовщикам полярных станций, в том числе высадившимся на льдину папанинцам. Каждые три часа они передавали метеосводки по трассе полета.

Данный полет был большим испытанием для советских летчиков и для советского мотора. Многочасовой слепой полет сквозь облака. Над Кольским полуостровом началось «фарфоровое» обледенение, которое считается опасным, потому что лед необыкновенно крепкий и держится в течение 16 часов. Тряска, циклоны, повреждение водяной трубы...

Вскоре полюс преподнес пилотам сюрпризы. Стрелка компаса штурмана стала бешено вращаться почти по кругу. Пришлось перейти на солнечный указатель курса. У всех огромная физическая усталость, учащенный пульс. Летчики чаще сменяют друг друга. У Чкалова носом течет кровь. Кислород кончился, и самолет вынужден снижаться.

Посадка была совершена 20 июня в Ванкувере шт. Вашингтон в 16:20 по Гринвичу на военном аэродроме Пирсон Филд. Пройден путь 8 582 км за 63 часа 16 минут.

За этот перелет члены экипажа были награждены орденами Красного Знамени.

Америка встречала их восторженно и сердечно.

Президент США Франклин Рузвельт готовился к приему в Белом доме Чкалова, Байдукова и Белякова. Он попросил телохранителя поднять его (у него были парализованы ноги): «Русских героев я должен встретить стоя».

Английский маршал авиации Джон Салмонд сказал: «Перелет Чкалова и его спутников поражает человеческое воображение своей грандиозностью. Чудесная сила авиационной техники, которая позволяет преодолеть без остановки такие колоссальные пространства, к тому же явно недоступные для другого вида транспорта. Перелет был совершен советскими пилотами на советской машине с советским мотором. Это демонстрирует перед всем миром блестящую техническую оснащенность Советской страны».

На приеме экипажа АНТ-25, устроенном Клубом исследователей и Русско-Американским институтом З0 июня 1937 года в Нью-Йорке, советским летчикам предложили расписаться на большом глобусе, на котором была отмечена трасса их полета.

Полярный исследователь В. Стефансон сказал: «До них земля по своим путям сообщения казалась цилиндрической. Они воистину превратили ее в шар».

Восхищенные американцы в 1974 г. в Ванкувере создали Трансполярный Чкаловский комитет, который руководил сооружением памятника на месте посадки самолета АНТ-25. Ежегодно 20 июня на аэродроме Пирсон Филд празднуют эту знаменательную дату.

Имя Чкалова стало символам мужества, бесстрашия и горячей любви к Родине. Его мысли были неразрывно связаны с небом, с защитой Отчества.

Народная любовь к Валерию Чкалову выразилась в присвоении его имени улицам и паркам многих городов, в том числе в Петропавловске-Камчатском и Ванкувере (США). На одном из домов в Ванкувере по улице имени Чкалова висит огромное панно с изображением посадки самолета АНТ-25, и прикреплены две таблички на русском и английском языках со словами Чкалова:

«Как воды рек Волги и Колумбии, текущие мирно по этой планете и впадающие в один мировой океан, так и народы России и США должны жить мирно на этой планете и своим совместным трудом украшать мировой океан человеческой жизни. 1937 г.».

 

Экипаж Чкалова выполнил ответственную задачу: совершил подвиг, который превзошел все другие в истории авиации. Их триумф был триумфом России!

От «Вестей»

Редакция с пониманием относится к пафосу автора, но утверждение: «...совершил подвиг, который превзошел все другие в истории авиации», – является явным перебором.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."