ПИСЬМА НЕСЧАСТЬЯ

30 Октября 2018



Мэрия забросала город листовками безопасности.

На страницу 76-летней пенсионерки из Петропавловска в популярной социальной сети от имени ее приятельницы пришло сообщение с просьбой добавить в друзья. Несмотря на то, что знакомая уже была в списке друзей пенсионерки, женщина подумала, что приятельница завела новый аккаунт и приняла предложение. Сразу после этого интернет-подруга стала рассказывать в переписке про акцию одного из банков, участник которой якобы может получить две тысячи рублей. Все, что нужно – это подключить к абонентскому номеру функцию «мобильный банк».

Пенсионерка ответила, что такая услуга уже подключена, но она не знает, как ею пользоваться. Тогда «подруга» предложила свою помощь и попросила прислать номер банковской карты, а также трехзначный номер, указанный на обратной стороне. Женщина переслала интернет-мошеннику все смс-сообщения с кодами подтверждения дальнейших операций. Результат предсказуем: со счета потерпевшей были похищены все накопленные 170 тысяч рублей.

Другой житель краевого центра, которому не исполнилось и 30-ти, был обманут на 840 тысяч рублей, которые перевел лже-продавцам за два джипа. Объявление о выставленной на продажу дорогой иномарке появилось на торговой площадке в Интернете. В ходе общения мнимый продавец, втираясь в доверие, прислал своей жертве по электронной почте фотоснимки техпаспорта машины и якобы собственного паспорта. Поверив, что имеет дело с добросовестным продавцом, горожанин перевел 30 тысяч рублей в качестве предоплаты, а также согласился купить вторую иномарку у «друга»-продавца.

Второй аферист также предоставил гражданину по электронной почте документы, в подлинности которых потерпевший не усомнился. После перевода предоплаты второму аферисту мошенники попросили «закрыть вопрос по оплате» побыстрее, что и было сделано. Как уже догадались наши читатели, когда все деньги были перечислены, телефоны мошенников исчезли из зоны доступа.

Даму 32-х лет из камчатской столицы, продававшую автомобиль, облапошил абонент телефона, зарегистрированного в Краснодарском крае. Правда, ей повезло: аппетиты афериста, представившегося потенциальным покупателем и одновременно сотрудником ГИБДД, ограничились всего тремя тысячами рублей, которые он попросил положить на его телефонный счет перед встречей.

Это только те эпизоды, что официально зарегистрированы в полиции Петропавловска за последние десять дней. Весьма вероятно, что на каждый случай приходится еще несколько скрытых эпизодов, когда лишившиеся незначительных сумм люди не обращаются к правоохранителям. Просто не верят, что мошенников найдут и накажут.

Даже если удастся вычислить, на кого зарегистрирован номер телефона, с которого аферисты общались со своими «клиентами», доказать, что звонил или отправлял СМС-сообщения конкретный человек, практически невозможно. Мало-мальски грамотный адвокат легко развалит дело в суде, и полицейскому проще под каким-либо предлогом, вроде «незначительной» для потерпевшего суммы ущерба, отказать в возбуждении уголовного дела, чем впрягаться в безнадежное расследование с сопутствующими нагоняями от начальства.

Так или иначе, десятки аналогичных преступлений, совершаемые с помощью сотовых телефонов на территории Петропавловска и, очевидно, сотни (если не тысячи) покушений на такие преступления вовсе не свидетельствуют о том, что «Петропавловск-Камчатский городской округ – территория безопасности». Однако сотрудники пресс-службы мэрии в справедливости этого тезиса твердо убеждены. Именно так сформулирован заголовок их очередного творения.

Жертвы телефонного мошенничества, с точки зрения муниципальных пиарщиков, должны спасать себя сами. Для этого в краевом центре в эти дни активно распространяется разноцветная памятка «Осторожно: мошенники!». Никаких сведений о заказчике, типографии и тираже листовка не содержит. Под текстом лишь подпись: «Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа». Судя по темпам раздачи антимошеннических бумажек, можно предположить, что отпечатано не меньше 15-ти тысяч копий, то есть кому-то из полиграфистов перепал неплохой бюджетный заказ.

Однако содержание памятки снова вызвало у нас много вопросов. И первый из них мы уже задавали в сентябре, когда аналогичные листовки распространяли сами полицейские. «Аферист выдает себя за сотрудника полиции и просит деньги, чтобы уладить проблемы вашего родственника с законом», – говорится в первом же абзаце памятки муниципалитета.

Означает это только одно: люди, особенно старшего возраста, убеждены, что за взятку едва ли не каждый сотрудник правоохранительных органов с легкостью закроет глаза на любое правонарушение, и в случае неприятностей готовы платить. Почему же ни сама полиция, ни пресс-служба администрации ПКГО, имеющая к охране правопорядка весьма косвенное отношение, не пропагандируют образ честного полицейского, который не берет взяток, и уж тем более не вымогает их по телефону?

Мы уже не раз писали о том, что, по признанию самих полицейских, часто коварные мошенники звонят потерпевшим из мест лишения свободы, где находятся за другие преступления. Для заключенных это одновременно и нехитрое развлечение, и способ поправить свое материальное положение за колючей проволокой. Но иметь там средства мобильной связи категорически запрещено. То, что телефоны оказываются в руках заключенных, означает только одно: кто-то из надзирателей получил за них мзду.

Помимо прочего, антимошенническая памятка напоминает, что ни в коем случае не следует называть посторонним «номер банковской карты и реквизиты счета». Складывается впечатление, что сочинявший эту рекомендацию видел банковский «пластик» только на картинке. Потому что ключевая информация, которая поможет преступнику проводить заочные операции с чужими деньгами, это трехзначный код на оборотной стороне карты. С его помощью можно осуществлять переводы, делать покупки через Интернет, оплачивать услуги и много чего еще. Но про это в листовке ни слова.

«Не переводите денежные средства незнакомцам», – увещевают горожан «специалисты» муниципальной пресс-службы, судя по всему, имеющие весьма смутное представление о том, о чем пишут. Дело в том, что любой человек, покупающий что-либо через интернет-сайты или электронные доски объявлений, априори имеет дело с доселе незнакомым ему продавцом. Что и говорить о случаях, когда люди переводят деньги в благотворительные фонды или прямо на карту родителям, собирающим средства на лечение больных детей. Фактор личного знакомства с адресатом финансовой транзакции тут имеет далеко не определяющее значение.

И как в таком случае быть с интернет-магазинами, чьи склады расположены порой в другом городе, а то и в другой стране? Ведь они тоже чаще всего требуют за товар предоплату от совершенно посторонних людей. Вероятно, здесь важнее сложившаяся репутация продавца, а не личное знакомство с покупателем. Если следовать рекомендациям петропавловского муниципалитета, то всю онлайн-торговлю необходимо немедленно запретить, чтобы никому не давать повода для телефонных афер.

Пресс-служба мэрии, взявшись явно не за свое дело, продемонстрировала тысячам читателей красно-белой памятки свою некомпетентность в вопросах борьбы с преступностью. Кто-то даже может назвать это дурью.

Напомним чиновницам по связям администрации ПКГО с общественностью, что в УМВД России по Петропавловску-Камчатскому существует даже специальное отделение «по раскрытию неочевидных преступлений» во главе с подполковником юстиции Мариной Порошиной. Незачем брать на себя функции этого подразделения.

Завершается листовка списком телефонных номеров городских полицейских участков, куда следует обращаться «при фактах мошенничества или подозрении на мошенничество». Указан, в частности, номер телефона доверия, по которому отвечает дежурный лейтенант. Хотя бы телефонные номера даны без ошибок, а как может быть по-другому на «территории безопасности»?

Соб. инф.м